ProTV.md, 9 februarie 2026 19:40
O delegație de senatori din SUA a mers în Groenlanda pentru „a reconstrui încrederea”: „Vă considerăm prieteni”
Acum 4 ore
17:50
ANSA dezminte informațiile privind lipsa echipamentelor necesare pentru detectarea metronidazolului în Republica Moldova # ProTV.md
17:40
Atac ca în filmele de acțiune în sudul Italiei: o bandă înarmată cu Kalașnikov a aruncat în aer o dubă cu bani, a incendiat mașini și a dispărut fără urmă - VIDEO # ProTV.md
17:20
„Se întâmplă exact opusul”. Lavrov critică puternic administrația Trump
17:10
Accident grav la Călărași: o fetiță de șapte ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de poliție # ProTV.md
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 09.02.2026
17:00
Incident rutier în Bravicea: o fetiță de 7 ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de Poliție # ProTV.md
16:50
Încă un consilier de top al premierului britanic a demisionat în urma scandalului generat de dosarele Epstein. Anunțul lui Keir Starmer # ProTV.md
16:40
Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse # ProTV.md
16:30
Armata rusă primește noi avioane Su-57, de generația a cincea: „Este cel mai bun avion din clasa sa” # ProTV.md
16:00
Un bărbat, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, formată din deținuți de la penitenciarul 18 din Brănești - reținut la Bălți. Detaliile poliției - VIDEO # ProTV.md
16:00
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice # ProTV.md
Acum 6 ore
15:50
Imaginea zilei la Jocurile Olimpice a venit de la finala de slalom uriaș paralel la snowboard. Bulgarul Tervel Zamfirov și-a învins adversarul pentru un vârf de deget # ProTV.md
15:40
Opt persoane - cercetate pentru deținerea, consumul și distribuirea substanțelor narcotice, în capitală. Ce tipuri de droguri aveau asupra lor - VIDEO # ProTV.md
15:30
Atacuri devastatoare cu drone ale Rusiei în Harikov, Dnipro și Odesa: 5 persoane au fost ucise, iar 13 au fost rănite - VIDEO # ProTV.md
15:20
Un nou scandal la biserica din Dereneu: Episcopul Mitropoliei Moldovei a oficiat slujba în fața polițiștilor în timp ce lăcașul ar fi fost blocat din interior de către preotul care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove - VIDEO # ProTV.md
15:20
Fotbalistul moldovean Artur Crăciun a marcat primul său gol din noul an. Fundașul naționalei noastre a contribuit la victoria echipei sale # ProTV.md
15:10
Schiorul norvegian Johannes Klaebo este imperial. Nordicul a cucerit a 6-a sa medalie de aur la Jocurile Olimpice - VIDEO # ProTV.md
14:50
Încă o lovitură pentru Putin. Producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând, pe fondul sancțiunilor americane # ProTV.md
14:50
Seattle Seahawks - noua campioană a ligii profesioniste de fotbal american. Cel mai important eveniment sportiv al anului în SUA, numit Super Bowl, a adunat și de această dată un stadion plin - VIDEO # ProTV.md
14:40
Un bărbat - amendat, după ce a plătit mai mulți alegători să voteze „NU" la referendumul din 2024. Ce sumă va trebui să achite # ProTV.md
14:30
Protest la 100 de zile de activitate a Guvernului: Cu pancarte în mâini, reprezentanții partidului MAN s-au adunat în fața executivului. Reacția guvernării - VIDEO # ProTV.md
14:30
Fratele mai mic al regelui Charles a scurs informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein # ProTV.md
14:20
Au încercat să scoată din țară zeci de pachete de țigări, fără a le declara: Doi bărbați - documentați la vama Sculeni. Unde au ascuns cele peste 8 mii de țigări - FOTO # ProTV.md
14:10
O barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană: 53 de oameni au murit sau sunt dați dispăruți # ProTV.md
14:00
Percheziții la Bălți: Peste 300 de monede din diferite epoci istorice - ridicate de polițiști. Ar fi fost păstrate ilegal și oferite spre vânzare - GALERIE FOTO # ProTV.md
Acum 8 ore
13:30
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
13:20
Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile # ProTV.md
13:10
Cum arată economia Bulgariei după prima lună cu euro. Bugetul pe anul în curs ar putea necesita măsuri structurale serioase # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.02.2026
12:50
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică # ProTV.md
12:50
Procesul lui Ion Creangă pentru trădare de patrie - rise.md
12:30
Pretinsul organizator al organizației criminale de deținuți „Kitaeț” - reținut de polițiști, la Bălți. Cu ce se ocupau - VIDEO # ProTV.md
12:00
Locuitorii cartierului Telecentru au rămas fără căldură pentru 4 ore. Termoelectrica anunță care este cauza # ProTV.md
Acum 12 ore
11:40
Rusia spune că are mărturii că Serviciul de Securitate al Ucrainei se află în spatele tentativei de asasinat din Moscova. Kievul a negat # ProTV.md
11:30
30 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste o mie au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în weekend # ProTV.md
11:10
Atenție, consumatori: Mai multe tipuri de lapte praf pentru copii - retrase de ANSA de pe rafturile magazinelor. Despre care produse este vorba - FOTO # ProTV.md
11:10
10:50
O femeie din Leova - transportată la spital, după ce s-a intoxicat cu fum, în propria casă. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
10:50
Sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei - aplicate de ARBI săptămâna trecută. Sinteza CNA # ProTV.md
10:40
Incendiu la Cahul: O mașină - cuprinsă de flăcări în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO # ProTV.md
10:30
10:10
Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina. Printre morți, o mamă și fiul ei. Apelul Kievului: „Doar Trump poate opri războiul” # ProTV.md
09:50
Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit” # ProTV.md
09:30
Un judecător din Soroca - trimis în judecată, după ce a urcat băut la volan. Ce pedeapsă ar putea primi # ProTV.md
09:30
O nouă catastrofă în Liban, la câteva săptămâni distanță. Cel puţin nouă persoane au murit în urma prăbuşirii unei clădiri # ProTV.md
09:30
După protestele sângeroase, Iranul trece la arestări. Lideri reformiști, capturați de forțele de securitate # ProTV.md
09:10
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO # ProTV.md
09:10
Experții ISW dezvăluie planul lui Putin privind centrala nucleară de la Zaporojie
09:00
Bad Bunny a făcut spectacol la Super Bowl. A adus un omagiu pentru Puerto Rico - GALERIE FOTO # ProTV.md
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.