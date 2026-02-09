MEC lansează a doua ediție a campaniei „Matematica de la egal la egal”: din 9 februarie

15:00

Tot mai mici și mai pustii, unele sate din Republica Moldova pur și simplu dispar de la un an la altul. Datele statistice sunt îngrijorătoare, jumătate din primării nici nu ajung la o mie de locuitori. În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sunt 23 de oameni, deși, potrivit Recensământului din 2024, populația se apropia de 80. Așa cum aici nu există un magazin sau o farmacie, bătrânii trebuie să meargă în localitatea vecină, dacă au nevoie de ajutor medical.