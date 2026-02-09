Studii, muncă și voluntariat peste hotare, cu sprijinul UE. Erasmus+ alocă 5.2 miliarde de euro pe an pentru mobilitatea tinerilor
Radio Moldova, 9 februarie 2026 13:20
Zeci de mii de tineri din Europa, inclusiv din Balcani, studiază, muncesc sau fac voluntariat peste hotare cu sprijinul Uniunii Europene, prin programul Erasmus+. Cu un buget de 26 de miliarde de euro pentru perioada anilor 2021-2027, programul oferă acces la mobilitate academică, stagii profesionale și experiențe interculturale care influențează direct parcursul profesional al participanților.
