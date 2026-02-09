(live) Primăria, în ședință convocată de Ion Ceban: Intervenția serviciilor municipale pentru a combate poleiul și ghețușul, pe ordinea de zi
UNIMEDIA, 9 februarie 2026 10:10
Primarul General, Ion Ceban, convoacă luni, 9 februarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
• • •
Acum 15 minute
10:20
Primarul General, Ion Ceban, convoacă luni, 9 februarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:20
La un pas de tragedie: O femeie din Leova, transportată la spital, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon # UNIMEDIA
O femeie din localitatea Orac, raionul Leova, a suportat intoxicație cu produsele de ardere în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei în raionul Leova.
Acum 30 minute
10:10
Primarul General, Ion Ceban, convoacă luni, 9 februarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Acum o oră
10:00
(stop cadru) Bulgac, despre guvernarea PAS: A promis oamenilor pâine, dar le-a dat gaura de la covrig # UNIMEDIA
Consilierul primarului capitalei, Ion Bulgac, a acuzat Executivul de „guvernare zero”, la împlinirea a 100 de zile de mandat, în cadrul unui flashmob organizat de MAN în fața Casei Guvernului, unde a ținut în mână un covrig mare, ca „simbol al promisiunilor fără rezultate”.
09:40
Luptătorul moldovean Mihail Bradu a cucerit medalia de argint la turneul internațional Zagreb Open, în cadrul categoriei de greutate de 82 de kilograme.
Acum 2 ore
09:30
Trump confirmă o întâlnire cu Xi Jinping la Casa Albă la sfârșitul anului, pe fondul disputei comerciale # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat în weekend că îl va primi pe omologul său chinez Xi Jinping la Casa Albă spre „sfârşitul anului”, pentru a discuta în special probleme comerciale, scrie adevarul.ro.
09:10
Ultima oră! Ex-judecătorul din Soroca, prins beat la volan și dat afară din sistem, a fost trimis pe banca acuzaților. Avea o concentrație de 2,87 g/l # UNIMEDIA
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui judecător de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată.
09:00
Pe 9 februarie, Papa Grigore al XV-lea a fost ales și s-a semnat Pactul Înțelegerii Balcanice, marcând schimbări religioase și politice semnificative.
08:50
(video) „Miza reformei administrației publice locale a fost de economisire de bani?”. Buzu: Nu! # UNIMEDIA
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, susține că reforma administrativ-teritorială nu a avut drept miză economisirea banilor, ci accelerarea dezvoltării comunităților și a regiunilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
08:40
(video) „PAS - zero fapte, doar promisiuni”. MAN, cu protest matinal în fața Guvernului la 100 de zile de „guvernare incompetentă” # UNIMEDIA
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) organizează un flashmob în semn de protest față de „incompetența Guvernului”, la împlinirea a 100 de zile de la preluarea guvernării.
08:40
Despărțire cu scandal în tenis. Pedeapsa dureroasă pe care Juan Carlos Ferrero i-a aplicat-o fostului său elev, Carlos Alcaraz # UNIMEDIA
Antrenorul de tenis Juan Carlos Ferrero, 45 de ani, și liderul mondial Carlos Alcaraz, 22 de ani, s-au despărțit în decembrie anul trecut. De atunci, relația lor s-a deteriorat permanent, deși separarea conținea termeni amiabili. Mai întâi, jucătorul l-a șters pe tehnician din toate fotografiile de final de an. După Australian Open 2026, a venit rândul celui poreclit „Juanki” să-și lovească fostul colaborator, scrie adevarul.ro.
Acum 4 ore
08:30
Scorpionii rezolvă probleme complexe, iar Nativii Balanță pot câștiga astăzi o nouă înțelegere: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și întâlniri care pot schimba cursul vieții. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, fie că este vorba de oportunități neașteptate sau de provocări care testează răbdarea. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin acțiuni și decizii care vor contura viitorul.
08:20
08:10
08:00
(video) „Balena cerurilor” își ia rămas bun: Airbus Beluga se retrage după eșecul în cargo comercial # UNIMEDIA
Airbus Beluga, avionul cu bot de „balenă” folosit decenii în logistica producției de aeronave, se retrage definitiv după un eșec în încercarea de a deveni transportator cargo comercial. Doar unul dintre avioanele originale mai rămâne în serviciu, iar restul vor fi casate sau transformate, marcând sfârșitul unei ere pentru „balenele cerurilor”, scrie adevarul.ro.
07:50
La începutul acestei săptămâni, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de schimb care indică o ușoară depreciere a leului moldovenesc în raport cu euro și dolarul american.
07:30
(foto) Trafic în condiții de iarnă, dar fără blocaje în capitală: Serviciile municipale intervin continuu pentru deszăpezirea drumurilor. Cum circulă troleibuzele # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale au intervenit, pe parcursul nopții și la această oră, atât pentru deszăpezire, cât și pentru prevenirea formării ghețușului, cu prioritate pe arterele și trotuarele principale, la instituțiile de învățământ și cele medicale, stațiile de așteptare, scări și pasaje subterane.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant rece, cu variații de condiții meteorologice pe parcursul zilei, alternând între ninsori ușoare și perioade mai clare.
07:10
Canada și-a înfipt steagul pe teritoriul Groenlandei: „Nu-s foarte sigur că Trump va fi vreun pic mișcat” # UNIMEDIA
Canada a deschis un consulat la Nuuk, capitala Groenlandei, un gest care reflectă angajamentul său față de insula arctică și de populația locală, în contextul amenințărilor recente ale președintelui american Donald Trump, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
23:30
(video) „3 ani de la noua mea viață”. Marcela Paladi, mesaj răvășitor după accidentul care a lăsat-o fără picioare: „Mulțumesc că ați crezut în mine” # UNIMEDIA
Marcela Paladi, care a devenit un exemplu de forță și putere, după ce a fost rănită grav în accidentul teribil pe viaductul din Chișinău în noaptea de 5 spre 6 februarie 2023, a venit cu un mesaj răvășitor la 3 ani de la nenorocire. Tânăra rămasă fără picioare a publicat un filmuleț, în care a arătat calea sa „presărată cu durere și suferință, dar iluminată de speranță și determinare”. „Mulțumesc că ați crezut în mine”, a scris aceasta.
Acum 24 ore
20:10
(video) „Am întins mâna să-i dau noroc, dar m-a plesnit cu picioarele și cu mâinile”. Bărbatul agresat de Ciochină, în 2020, face primele declarații despre ziua incidentului # UNIMEDIA
Bărbatul care a fost agresat de fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a făcut publice primele detalii despre cele întâmplate, afirmând că incidentul a avut loc într-un moment în care avea probleme grave de sănătate, după o operație la picior. „Când a lucrat în Poliție, pe mulți îi bătea”, a declarat acesta în cadrul unui interviu cu Dorin Podlisnic.
19:40
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer KGB # UNIMEDIA
Rusia și Kazahstan dețin amândouă informații compromițătoare despre președintele american Donald Trump, afirmă fostul șef al serviciilor de securitate din Kazahstan, care a fost ofițer KGB la Moscova în anii 1980. Nu este prima dată când Alnur Mussayev face aceste afirmații, însă acum aduce noi amănunte și detaliază episodul Trump la Moscova, în 2013, scrie digi24.ro.
19:10
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a comentat propunerile președintei Maia Sandu privind lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile parlamentare, afirmând că percepția publică este construită pe baza declarațiilor făcute în spațiul mediatic. „Probabil că, în țară, deciziile se iau la nivelul unor persoane - una sau două”, a menționat ex-ministra la Podcastul Lorenei de la protv.
18:40
Cehia se alătură țărilor din UE care iau în calcul restricții de vârstă pentru rețelele sociale. „Trebuie să ne protejăm copiii” # UNIMEDIA
Premierul ceh Andrej Babis a declarat, duminică, că este în favoarea ideii de a fi interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii cu vârste mai mici de 15 ani, în contextul în care tot mai multe țări europene iau în considerare astfel de restricții, transmite Reuters, citată de hotnews.ro.
18:10
(stop cadru) „Cum îl cheamă pe vicepremierul pentru Reintegrare?”. Usatîi: Of, iaca aici m-ați prins # UNIMEDIA
Deputatul Renato Usatîi a admis că nu știe cine ocupă funcția de vicepremier pentru Reintegrare. Întrebat de jurnaliști să comenteze activitatea responsabilului de acest domeniu, politicianul nu a reușit să-și amintească numele lui Valeriu Chiveri și a cerut ajutorul colegilor din fracțiune, fără succes.
17:20
Record național la confiscarea de canabis într-o țară din Europa. Sunt cel puțin 40 de tone # UNIMEDIA
Poliția din Macedonia de Nord a confiscat peste 40 de tone de canabis, un record național, în urma unei operațiuni împotriva unor întreprinderi autorizate să producă canabis terapeutic, a anunțat sâmbătă Ministerul de Interne, scrie protv.ro.
17:10
(video) Peste 26 mii de cetățeni, în situație similară ca tânărul rămas apatrid, după armată. Șeful ASP i-a divulgat numele si date personale: Are antecedente penale # UNIMEDIA
Șeful Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, a venit astăzi cu precizări în legătură cu cazul tânărului din Republica Moldova, în vârstă de 20 de ani, care a finalizat serviciul militar obligatoriu și a rămas fără cetățenie. În declarațiile sale, Eșanu a menționat inclusiv presupuse antecedente penale ale acestuia. „Poate el intenționat nu-și dorește actul de identitate?”, a afirmat șeful ASP la Podcastul ZdCE.
16:50
Cinci persoane arestate în Franța după răpirea unei magistrate și a mamei sale. Răpitorii cereau o răscumpărare în criptomonede # UNIMEDIA
Autoritățile franceze au arestat cinci suspecți în ancheta deschisă după răpirea unei judecătoare și a mamei sale, conform anunțului făcut duminică de procurori, a scris The Guardian, citată de hotnews.ro.
16:20
16:10
(video) Maxim Potîrniche, prins de sindromul impostorului: Zi de zi simt că funcția pe care o dețin mă depăşeşte ca nivel de competență # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, a declarat că se confruntă frecvent cu sindromul impostorului și susține că își evaluează constant nivelul de competență în raport cu așteptările oamenilor. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Real Media.
16:00
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: Americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin # UNIMEDIA
Americanca Lindsey Vonn a căzut duminică în proba feminină de coborâre, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, la scurt timp după ce pornise în cursă, scrie digi24.ro.
15:30
(video) „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, luminează-le mintea”. Arhiepiscopul Petru, pe pragul bisericii de la Călărași, cu ușa blocată de polițiști. Unii își trag masca pe față # UNIMEDIA
Tensiunile revin în satul Dereneu, raionul Călărași, unde accesul în biserica „Adormirea Maicii Domnului” rămâne blocat. Duminică, mai mulți credincioși, împreună cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, nu au fost lăsați să intre în lăcaș, fiind opriți de oamenii legii. Din acest motiv, Sfânta Liturghie a fost oficiată în curtea bisericii, anunță Episcopia pe rețelele de socializare. Până la această oră, Poliția nu ne-a oferit o reacție oficială pe caz.
15:10
Luptătorul moldovean Vitalie Eriomenco a urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului de premiere la primul concurs al anului din categoria UWW Ranking Series. Competiția a avut loc la Zagreb, Croația, anunță Clubul Sportiv Heracle.
15:00
Cina „sălbatică” a lui Epstein cu miliardarii lumii: Elon Musk, Mark Zuckerberg și Peter Thiel, surprinși la aceeași masă, în 2015 # UNIMEDIA
O fotografie apărută în dosarele Jeffrey Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA, arată o cină din 2015 la care au participat unii dintre cei mai influenți oameni din Silicon Valley: Elon Musk, Mark Zuckerberg și Peter Thiel, scrie adevărul.ro.
14:40
Gata cu online-ul: Elevii din capitală revin, de mâine, la lecții cu prezența fizică. Anunțul Primăriei Chișinău # UNIMEDIA
Elevii din capitală revin la școală cu prezență fizică începând de mâine, 9 februarie, după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, cursurile s-au desfășurat în format online din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău.
14:10
(video) De la oferta de 40% acțiuni pentru Filat, în mâinile lui Plahotniuc. Cum a fost preluată Publika TV de fostul lider PDM: „Am plătit salarii, apoi m-am trezit că politica editorială era împotriva mea” # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a relatat circumstanțele în care Publika TV a ajuns sub controlul fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc. Potrivit lui Filat, inițiativa lansării postului televiziunii i-a aparținut omului de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu, care i-ar fi propus ex-premierului un pachet de 40% din acțiuni. „Eu nu am avut acționariat în instituții media. Ăsta este un principiu al meu”, a declarat acesta la „Culisele Arenelor”.
13:40
Misterul râului care curge „în sus” și sfidează legile fizicii. Ce a descoperit o echipă de cercetători # UNIMEDIA
De mai bine de un secol, cursul râului Green prin Munții Uinta din nord-estul statului Utah a fost un mister geologic, care părea să sfideze legile fizicii, scrie protv.ro.
13:10
Facturi mari și negocieri eșuate cu FMI. Ceban: „În primele 100 de zile, Guvernul Munteanu, propus de PAS, s-a dovedit a fi încă un Executiv slab din istoria țării” # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un val de critici la adresa Executivului condus de Alexandru Munteanu, la împlinirea a 100 de zile de activitate. „Acest Guvern nu doar că nu a reușit să soluționeze niciuna dintre problemele serioase cu care se confruntă oamenii și țara, ci chiar le-a agravat”, a scris edilul pe rețele.
13:00
O companie a început rezervările pentru un hotel pe Lună, deși proiectul este la nivel de concept. Cât costă să îți asiguri locul # UNIMEDIA
O companie americană, GRU Space, a anunțat că a început să accepte rezervări pentru un hotel pe Lună, deși proiectul se află în prezent doar în fază conceptuală, iar infrastructura necesară nu există, scrie adevărul.ro.
12:10
Scandal pe lotul RM la Jocurile Olimpice de iarnă. Gheorghiu: „Maia Sandu, care sunt criteriile după care unii ruși nu sunt lăsați să participe la competițiile din țară, dar altora li se dă cetățenie și ne reprezintă la JO?!” # UNIMEDIA
Președintele Federației de Lupte din Republica Moldova, Ivan Gheorghiu, critică dur modul în care a fost format lotul național pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Acesta susține că patru din cei cinci sportivi care reprezintă Republica Moldova la competiție sunt de origine rusă. „Băieții au defilat la Milano cu drapelul țării noastre, de care și-ar șterge picioarele în alte condiții. Nu însă și acum, în calitatea lor de turiștii olimpici și mai ales după ce au și rămas puțin mai săraci pentru a primi această plăcere”, se arată în postare.
11:50
Criză fără precedent în Veneția: Invazia speciilor „canibale” care distrug echilibrul lagunei # UNIMEDIA
Încălzirea accelerată a Adriaticii a adus în Laguna Veneției prădători de temut, care pun în pericol un întreg ecosistem și tradițiile locale. De la meduza „nucă de mare” până la agresivul crab albastru, noii invadatori distrug capturile pescarilor și pun în pericol patrimoniul gastronomic al zonei, potrivit EuroNews.com, citată de hotnews.ro.
11:10
Doliu în presa moldovenească. A murit fotojurnalistul Valerie Volontir: „Dumnezeu să-l odihnească în pace” # UNIMEDIA
Fotojurnalistul Valerie Volontir a trecut în neființă. Despre aceasta a anunțat Ministerul Culturii, care a adresat condoleanțe familiei îndoliate.
11:00
(video) Misterul siluetei portocalii din noaptea morții lui Jeffrey Epstein. Înregistrarea video care contrazice declarațiile oficiale # UNIMEDIA
Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite aduc noi detalii controversate în ancheta privind moartea lui Jeffrey Epstein. Anchetatorii care au analizat înregistrările video din noaptea de 9 august 2019 au observat o „siluetă îmbrăcată în portocaliu” urcând scările către etajul unde se afla celula izolată și încuiată a miliardarului, la ora 22:39. scrie adevărul.ro.
Ieri
10:10
(video) Chișinăul de altădată: O călătorie vizuală în epoca lui Schmidt și Bernardazzi, la „Istorii urbane”. Vezi cum arăta orașul înainte de asfalt și clădiri moderne # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat o nouă ediție a proiectului „Chișinăul meu. Istorii urbane”, dedicată orașului de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În cadrul proiectului, mai multe fotografii de epocă au fost readuse la viață. Printre reperele istorice prezentate se numără Biserica „Constantin și Elena”, Soborul Vechi, Muzeul de Istorie și Piața Veche, pe locul căreia se află în prezent Maternitatea nr. 2.
10:00
Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni, în zone unde se desfășoară probe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina # UNIMEDIA
Avalanșe produse sâmbătă au ucis trei persoane care schiau în afara pârtiilor, în munții din regiunile Trentino-Alto Adige și Lombardia, zone care găzduiesc unele dintre locurile de desfășurare ale Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina, a anunțat serviciul de salvare montană, conform Reuters, citată de hotnews.ro.
09:10
Pe 8 februarie, abolirea robiei în Țara Românească și recunoașterea independenței României de către marile puteri europene au marcat transformări esențiale.
09:10
(video) „Numirile politice sunt obișnuite”. Maia Sandu, despre desemnarea lui Petru Frunze, ex-deputat PAS, ambasador în China: Sper că va învăța chineza # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu mai multe precizări privind numirea fostului deputat PAS, Petru Frunze, în funcția de ambasador al Republicii Moldova în China. Șefa statului a declarat, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, că desemnarea acestuia reprezintă o numire politică.
09:00
Leii primesc vești bune, iar Fecioarele întâlnesc dragostea în forme neașteptate: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări și revelații pentru fiecare semn zodiacal. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, care reflectă arhetipurile astrologice specifice. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic personalizat.
08:30
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant înnorată, fără precipitații semnificative, iar temperaturile vor fi apropiate de pragul înghețului pe parcursul zilei.
