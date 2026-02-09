Trump afirmă că îl va primi pe Xi Jinping la Casa Albă la sfîrșitul anului
Noi.md, 9 februarie 2026 08:30
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat în weekend că îl va primi pe omologul său chinez Xi Jinping la Casa Albă spre 'sfîrșitul anului', pentru a discuta în special probleme comerciale, notează AFP.'El va veni la Casa Albă spre sfîrșitul anului. (...) Acestea sînt cele mai puternice două țări din lume și avem o relație foarte bună', a asigurat Trump în interviul
Acum 15 minute
08:30
Toate instituțiile de învățămînt din municipiul Chișinău și-au reluat astăzi activitatea cu prezență fizică, în condiții de siguranță, anunță Primăria municipiului Chișinău prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS).Potrivit autorităților municipale, cu sprijinul Primăriei și în coordonare cu DGETS, au fost întreprinse măsuri operative pentru asigurarea accesului în
08:30
Acum o oră
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 9 februarie sînt:09 februarie — a 40-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 325 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:27 9 Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de AurCe se sărbător
08:00
Pe drumurile naționale din Republica Moldova, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, informează autoritățile.Potrivit datelor oficiale, carosabilul este umed, iar pe anumite sectoare se menține poleiul. Pe parcursul nopții, echipele de drumari au intervenit la nivel național pentru a preveni alunecările, fiind împrăștiate peste 1.500 de tone de material antiderapant.Totodată, Codul
08:00
Serviciile municipale din Chișinău au intervenit pe parcursul nopții și continuă acțiunile și în această dimineață pentru deszăpezire și prevenirea formării ghețușului, anunță Primăria municipiului Chișinău.Potrivit autorităților, intervențiile au fost realizate cu prioritate pe arterele principale, trotuare, în preajma instituțiilor de învățămînt și medicale, la stațiile de așteptare a transp
Acum 2 ore
07:30
Astăzi, în Moldova cerul va fi predominant noros. Izolat sînt posibile precipitații slabe sub formă de ploaie și lapoviță. Pe drumuri se va menține ghețuș, de aceea șoferii și pietonii sînt sfătuiți să fie foarte atenți și să respecte cu strictețe regulile de circulație.Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -1... -3°C.În centru
07:30
Un nou vot duminică în entitatea sîrbă din Bosnia și Herțegovina pentru alegerea unui succesor al președintelui demis Milorad Dodik, după anularea parțială a alegerilor din noiembrie din cauza fraudelor, a confirmat victoria aliatului său, a anunțat Comisia electorală centrală (CIK), notează AFP.După votul din 23 noiembrie, CIK a declarat că Sinisa Karan, candidatul SNSD, partidul condus de Mi
07:30
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit și mai mult față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene mai mult de 3 bani, iar dolarului american – aproape 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 9 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0720 lei pentru un euro (+3,26 b
07:00
Corneliu Popovici, fost ministru al Educației al Republicii Moldova, a publicat un mesaj, lansînd critici dure la adresa modului în care sînt promovate schimbările în învățămîntul superior din Republica Moldova și acuzînd autoritățile de favorizarea intereselor personale în detrimentul principiilor academice.În acest context Popovici a comparat situația de la Chișinău cu un exemplu recent din
Acum 4 ore
06:30
Ivan Diacov: „Procurorii cred că trebuie să fie loiali și să nu deranjeze conducerea superioară” # Noi.md
Procurorii din Moldova consideră în prezent că trebuie să fie loiali și să nu provoace conducerea superioară.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror al Chișinăului, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.md. „Ei consideră că trebuie să fie buni, liniștiți și să facă tot ce trebuie și cum treb
06:00
Stresul este inevitabil si chiar necesar intr-o masura mica in orice componenta a vietii. Insa prea mult stres te impiedica sa te bucuri din plin de viata. Cel mai bun sfat pe care il poti primi atunci cand esti foarte stresat este: „Respira!" si vei sti, instinctiv, ca asta este tot ce trebuie sa faci pentru a-ti reveni.Exercitiile de respiratie profunda au, de asemenea, o multime de benefici
05:30
Misterul rîului care curge „în sus” și contrazice legile fizicii. Ce au descoperit cercetătorii # Noi.md
De mai bine de un secol, cursul rîului Green River prin Munții Uinta din nord-estul statului Utah a fost un mister geologic, care părea să sfideze legile fizicii.Rîurile își croiesc albia curgînd în jos de-a lungul multor ani, ceea ce înseamnă că, de obicei, urmează înclinațiile și șanțurile munților pe care îi întîlnesc.{{862730}}Și totuși, rîul Green, care urmează acest curs de doar 8 mi
05:00
În plină pandemie de coronavirus și cu iarna intrată binișor în drepturi, oamenii caută soluții naturale pentru a se imuniza în fața acestor pericole. În astfel de situații, fructele au fost mereu aliatele organismelor sensibile. Spre exemplu, clementinele sînt arma ideală împotriva gripei și a răcelii.Dacă aveați unele dubii pînă acum, nu ezitați să le cumpărați. Medicii spun că este absolut
Acum 6 ore
04:30
Campioana SUA a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice. Sportiva a fost luată cu elicopterul # Noi.md
Schioarea americană Lindsey Vonn a suferit un accident devastator în finala de schi feminin la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina, relatează Sky News.Marea campioană din Statele Unite, în vîrstă de 41 de ani, și-a rupt ligamentul încrucișat anterior de la genunchiul stîng, într-un accident la o cursă de Cupă Mondială în Elveția, pe 30 ianuarie, dar a fost hotărîtă să concureze totuși la
04:00
Oamenii de ştiinţă din Anglia au confirmat că natura are un efect pozitiv asupra stării psihologice a omului.Oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Essex au realizat 10 studii, la care au participat 1252 de voluntari. Fiecare studiu a fost asociat cu anumite activităţi (de exemplu, grădinărit, călărie, plimbare cu barca etc.).Oamenii de ştiinţă au introdus coduri speciale, care au făcu
03:30
Marcel Pascal: „Pentru a redescoperi plăcerea de a învăța, trebuie să devii curios pentru tine însuți” # Noi.md
Pentru a redescoperi plăcerea de a învăța, trebuie mai întîi să renunți la a fi un „elev bun” în sensul școlar al cuvîntului — ascultător și fără greșeli — și să devii „rău” pentru sistem, dar viu și curios pentru tine însuți.Despre acest lucru a povestit pe pagina sa de socializare psihologul și instructorul Marcel Pascal.El a explicat cum școala ne-a învățat să ne fie frică să învățăm și
03:00
Hipertensiunea arterială este un factor de risc major pentru cazurile de atac de cord (infarct miocardic), insuficientă cardiacă, anevrisme ale arterelor (de exemplu anevrism aortic), boală arterială periferică și este cauza bolilor renale cronice.Chiar și o creștere moderată a valorilor tensiunii arteriale este asociată cu o speranța de viață mai redusă. Modificarea obiceiurilor alimentare și
Acum 8 ore
02:30
Teheranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici dacă SUA amenință cu pornirea unui război # Noi.md
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a făcut declarații duminică. Conform acestuia, posibilitatea ca Teheranul să renunțe vreodată la îmbogățirea uraniului în negocierile cu Washingtonul este exclusă. Acesta a adăugat că nu va fi intimidat de amenințarea unui război cu Statele Unite.Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe, ținută la Teheran, la care a luat parte și AFP.
02:00
Ecuația magică pentru o bună productivitate la locul de muncă ar fi 52 de minute de lucru și 17 minute de pauză - a constatat o firmă letonă.După cîteva ore consecutive de lucru, se recomandă o pauză a creierului pentru a putea continua eficient. Este ceea ce se numește a lucra inteligent. Metoda a fost dovedită concret la Draugiem Group, firmă letonă care a elaborat un studiu publicat pe site
01:30
Salvamontiștii şi jandarmi montani din judeţul Alba, România au intervenit sîmbătă, 7 februarie, după ce doi turiști străini s-au retras de pe poteca montană, unde au văzut un urs.Cei doi au fost recuperaţi în siguranţă şi sînt coborîţi de pe munte de către echipajele de salvare, scrie adevarul.ro.Intervenția a avut loc în zona Piatra Secuiului, unde doi turişti maghiari au ajuns într-o zo
01:00
Pe cît sînt de frumoase şi încărcate de magie, pe cît de mult le aşteptăm şi pe cît de fericite suntem la gîndul celor cîteva zile petrecute în sînul familiei, pe atît pot fi de stresante sărbătorile de iarnă. Pregătirile pentru masa de Crăciun, întîlnirile cu zeci de rude şi prieteni şi stresul cumpărăturilor nu ne mai lasă prea mult timp pentru noi, transmite csid.roPotrivit csid.ro cu aju
Acum 12 ore
00:30
Vizitarea destinațiilor europene populare este adesea o experiență palpitantă, însă vine la pachet cu prețuri exagerate, zone supraaglomerate și cozi interminabile. Portugalia oferă stațiuni de plajă pline de viață, dar există un colț de litoral portughez care este constant trecut cu vederea.Ferragudo este un sat pescăresc fermecător și tradițional, situat pe malul opus al rîului Arade față de
00:00
Sărbătorile reprezintă un prilej minunat de a petrece mai mult timp cu familia, de a ne relaxa și de a ne aminti din nou de tradiții. În aceste zile festive, mesele vor fi pline cu tot felul de preparate culinare delicioase, așa că este greu să te abții să nu le încerci pe toate.Cauzele problemelor digestive întampinate de sarbatoriProbabil pe primul loc in topul cauzelor ce duc la varii p
8 februarie 2026
23:30
Partidul Liberal-Democrat (PLD) al șefei guvernului nipon Sanae Takaichi ar urma să obțină o largă majoritate în camera inferioară a Parlamentului Japoniei în urma alegerilor anticipate de duminică, potrivit primelor estimări ale media nipone, informează agențiile internaționale de presă.La închiderea urnelor, primele proiecții ale canalului public de televiziune NHK, bazate pe sondaje realiza
23:00
Deshidratarea are multe efecte negative, pe care de multe ori nu le constientizam si incercam sa le mascam cu tratamente costisitoare. Din fericire insa, solutia cea mai buna este extrem de simpla, ieftina si la indemana.1. Ai dureri de capCorpul pierde fluide in permanenta. Este un mecanism care te scapa de toxine si te ajuta sa te simti mereu bine. Cu cat pierzi mai multa apa, cu atat ma
22:30
„Calea Ferată din Moldova” a redus tarifele pentru transportul materiilor prime cerealiere și oleaginoase # Noi.md
Întreprinderea de stat "Calea Ferată din Moldova" a ajustat în scădere (cu cîțiva cenți/tonă) tarifele pentru transportarea cerealelor și oleaginoaselor în cadrul operațiunilor de export-import. Noile tarife au intrat în vigoare din 5 februarie 2026.După cum a subliniat președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Cereale „Agrocereale”, Iurie Rija, „reducerea tarifelor a fost re
22:00
Din păcate, pentru o parte semnificativă a tinerei generații lectura este doar o activitate educațională obișnuită, în special la școală.Despre asta a menționat directorul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova Elena Pintilei, în cadrul Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, care are loc la Chișinău joi, 30 septembrie, transmite Noi.md cu ref
21:30
Bunurile de contrabandă ar putea fi donate în scopuri sociale la școli, spitale sau centre de plasament. Este vorba despre haine, produse alimentare sau de uz casnic.Guvernul a aprobat un aviz în acest sens, subliniind că astfel mărfurile care nu vor fi supuse nimicirii vor fi folosite în beneficiul comunității. Totuși, modificările la lege sînt abia la prima etapă, iar datele Ministerului Jus
21:00
Cu vîrsta, oamenii îmbătrînesc, pielea devine mai moale, apar riduri. Nutriționiștii susțin că acest lucru se datorează în mare parte dietei necorespunzatoare. Astfel, toate produsele alimentare se împart în două grupe - produsele care produc acizi și produsele producătoare de alcaline.Este mult mai bine să dăm preferință la al doilea grup, căci acizii oxidează corpul, ceea ce duce la dureri î
20:30
Ivan Diacov: „În Procuratură există salarii bune, dar oamenii nu prea vor să lucreze acolo” # Noi.md
În prezent, în procuratura din Moldova există salarii bune, în comparație cu vremurile trecute, dar oamenii nu sînt foarte dispuși să lucreze acolo, deoarece observă o atitudine incorectă și nedreaptă față de specialiștii buni, din cauza conjuncturii politice.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror al Chișinăului, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurs
20:00
Endocrinologul și nutriționistul rus Tatiana Bocearova a numit norma zilnică admisă de zahăr pe care un adult o poate consuma.Despre acest lucru a anunțat de RIA Novosti.{{546882}}Potrivit ei, norma zilnică este de 25-50 de grame. În același timp, experta a menționat că din această cifră face parte nu numai zahărul granulat, ci și dulciurile, precum și produsele cu zahăr ascuns: ketchup, s
Acum 24 ore
19:30
Cel puțin o persoană a murit, iar 13 au fost rănite, după ce un carusel dintr-un parc de distracții din India s-a prăbușit sîmbătă seara.Aceasta a cedat în timp ce se afla în aer. În momentul accidentului, în carusel 26 de oameni. Cu doar cîteva ore înainte de producerea tragediei, instalația fusese supusă unei inspecții.Imaginile video de la fața locului arată cum caruselul s-a rupt în ae
19:00
"Nimic nu uneşte mai mult oamenii decît rîsul" TolstoiRîsul, acest medicament nepreţuit este distractiv, gratuit şi uşor de utilizat. Aduce bucurie şi culoare în viaţa. Îmbunătăţeşte starea de spirit, creşte rezistenţa la stres, transmite csw.roExistă dovezi că rîsul face o mulţime de lucruri bune pentru noi. De fapt, unii cercetători cred că funcţia majoră a rîsului este de a aduce oameni
18:30
Mod de preparare:Se spălă dovleceii nu prea mari, se taie codiţele, apoi îi tăiem în două, cu o lingură se scot seminţele şi o parte din miez. Se sărează, se umplu, se pun pe o tigaie unsă cu unt, deasupra se toarnă smîntînă, amestecată cu gălbenuşul unui ou crud, se dau la cuptor. Se servesc fierbinţi, garnisiţi cu verdeaţă.Prepararea umpluturii:Ciupercile se fierb în apă sărată, se scu
18:00
Președintele Donald Trump a anulat taxa suplimentară de 25% aplicată produselor indiene, introdusă anterior ca sancțiune pentru achizițiile de petrol rusesc ale Indiei.Hotărîrea este prevăzută într-un decret publicat de Casa Albă și a intrat în vigoare la 7 februarie, relatează Bloomberg.{{863045}}Potrivit documentului, India s-a angajat să oprească importurile directe și indirecte de petr
17:30
În 2025, fiecare al treilea medicament autorizat în Moldova a provenit din țările Uniunii Europene.Potrivit Agenției pentru Medicamente și Dispozitive Medicale, în 2025, 35,4% din medicamentele autorizate în Moldova au fost importate din UE, 13,2% din Turcia, 9,6% din Ucraina, iar restul țărilor au reprezentat 30,2%.{{859260}}În același timp, 11,5% din medicamente sînt produse în Moldova.
17:30
Republica Moldova a ocupat locul 74 în Indicele Global al Inovației (GII) 2025, coborînd cu șase poziții față de perioada de raportare anterioară.Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale a evaluat succesele Moldovei cu 27,4 puncte din 100 posibile, remarcînd încetinirea generală a inovării în regiunea noastră. Acest rating nu este doar o simplă numărătoare a brevetelor, dar un audit co
17:00
Un grup de aproximativ 100 de protestatari a aruncat cu petarde, fumigene și sticle spre forțele de ordine, după ce s-a desprins din manifestația principală care a fost organizată sîmbătă la Milano, oraș-gazdă al Jocurilor Olimpice de Iarnă, potrivit Reuters.Autoritățile au folosit tunurile cu apă în încercarea de a dispersa grupul, iar ordinea a fost restabilită după cîteva minute.{{86372
16:30
Ion Ceban, după 100 de zile de activitate a Executivului: „Guvernul Munteanu a agravat problemele” # Noi.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o analiză critică la împlinirea a 100 de zile de activitate a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, acuzînd Executivul de „incapacitate totală” în administrarea treburilor publice și de agravare a problemelor cu care se confruntă cetățenii.Într-o postare publică, edilul a declarat că actuala guvernare a prezentat Cabinetul drept „un mare salvator al
16:30
Vulcanul Șiveluci din Kamceatka (FR) a erupt puternic din nou, aruncînd cenușă la o înălțime de 11,6 km deasupra nivelului mării.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Grupul de reacție la erupții vulcanice din Kamceatka (KVERT), informează Noi.md.Potrivit vulcanologilor, ca urmare a activității explozive, cenușa s-a ridicat la o înălțime de 11,6 km, iar norul de cenușă s-a răspî
16:00
Mass-media, despre consilierul Casei Albe: „Apare rar în public, dar influențează deciziile” # Noi.md
Consilierul adjunct pentru securitate națională al SUA, Andy Baker, rămînînd o figură publică discretă, participă la formarea unei poziții mai dure a administrației președintelui Donald Trump față de aliații europeni și influențează anumite decizii ale Casei Albe în materie de securitate națională, scrie Politico.Publicația menționează că Baker s-a aflat în centrul atenției în martie, cînd vic
15:30
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat duminică reținerea în Dubai și extrădarea bărbatului suspectat că l-a împușcat pe generalul Vladimir Alekseev. Deși Moscova a acuzat oficial Ucraina pentru atacul asupra numărului doi din GRU, suspectul capturat este cetățean rus, potrivit Reuters.FSB a declarat că suspectul este un cetățean rus pe nume Lyubomir Korba. Acesta a fost reț
15:30
Zeci de mii de tineri născuți după 1991 riscă să ajungă „apatrizi”. Comentariile șefului Agenției Servicii Publice # Noi.md
Peste 26 de mii de persoane născute în R. Moldova după 1991 ar fi în situația lui Pavel Voicu, tînărul care, deși avea certificat de naștere, a fost lipsit de cetățenie și declarat apatrid.Declarația fost făcut de către directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă.Mircea Eșanu a declarat pentru sursa citată că autoritățile examinează în prezen
15:00
Ploile sezoniere au transportat cantități mari de deșeuri din gropile ilegale de gunoi în rîul Drina din Bosnia, unde acestea se acumulează în spatele barierelor unei hidrocentrale din Visegrad.Utilajele de construcții lucrează non-stop pentru a îndepărta tonele de deșeuri, care includ sticle de plastic, bucăți de lemn, mobilier, butoaie ruginite, electrocasnice și chiar animale moarte. Unele
15:00
Elevii din municipiul Chișinău revin la ore cu prezență fizică începînd de mîine, după perioada marcată de condiții meteo dificile, anunță Primăria municipiului Chișinău.Potrivit Primăriei, serviciile municipale au intervenit ieri și astăzi în preajma instituțiilor de învățămînt, a grădinițelor și a spitalelor, precum și pe căile de acces către acestea. Lucrările au s-au axat pe asigurarea con
14:30
„Poc și a crăpat”: localnicii unui sat din raionul Strășeni spun că drumul le strică mașinile # Noi.md
În satul Mărtinești din cadrul comunei Greblești din raionul Strășeni urmează să înceapă modernizarea unui drum local de aproape un kilometru, folosit zilnic de circa 200 de persoane, dar care pînă acum a rămas, practic, „un drum de țară”, nebetonat.Autoritățile anunță că lucrările sînt planificate să fie finalizate pînă la 1 iulie, iar localnicii spun că așteaptă de ani buni o cale mai sigură
14:30
UE schimbă regulile de călătorie: Din 2026, moldovenii vor achita o taxă pentru accesul în spațiul comunitar # Noi.md
Cetățenii Republicii Moldova care planifică vizite în Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru modificări administrative importante. Începînd cu ultimul trimestru al anului 2026, va deveni obligatorie obținerea unei autorizații digitale de călătorie, numită ETIAS, care presupune și achitarea unei taxe.Ce este sistemul ETIAS și de ce a fost introdus?Sistemul European de Informații
14:00
Premierul Japoniei mizează pe o victorie clară la alegerile parlamentare anticipate, în speranța de a consolida poziția partidului de guvernămînt și de a avansa o agendă conservatoare axată pe economie și securitate.Alegerile au fost convocate anticipat de șefa guvernului nipon, pe fondul scăderii popularității Partidului Liberal Democrat (PLD), formațiunea care domină politica japoneză de d
13:30
În cazul în care absentați nemotivat de la lucru, tebuie să cunoașteți, dacă angajatorul vă va achita salariul pentru zilele, în care ați lipsit.Conform Codului muncii, art. 128 (1), salariul reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariatului de către angajator pentru munca prestată sau care urmează a fi prestată.{{854911}}Atunci cînd salariatul a fost absent de la
13:30
În 2025, ponderea Moldovei în livrările de roșii din Ucraina a fost de 61,5%.Pe lîngă Moldova, primii trei mari importatori de roșii ucrainene sînt Polonia (34,1 %) și România (1,1 %).{{863517}}În același timp, ponderea Moldovei în livrările externe de roșii din Ucraina este în scădere: cu un an înainte era de 86%. În același timp, exportul ucrainean de roșii a scăzut și el semnificativ, c
