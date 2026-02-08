VIDEO // Pe traseele naționale se circulă în condiții de iarnă. Muncitorii intervin pentru a preveni formarea poleiului
Moldpres, 8 februarie 2026 21:00
Pe traseele naționale se circulă în condiții de iarnă. Drumarii rămân mobilizați în nordul, sudul și centrul țării pentru a preveni formarea poleiului, informează MOLDPRES.Potrivit Administraţiei Naționale a Drumurilor (AND), pe parcursul zilei, ...
Acum o oră
21:00
Acum 4 ore
19:20
Noi măsuri privind regimul armelor. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Permisele vor fi reînnoite o dată la trei ani, iar deținătorii trebuie să participe la un curs de instruire” # Moldpres
Permisele de armă vor fi reînnoite o dată la trei ani, iar deținătorii trebuie să participe la un curs de instruire teoretic-practic de cel puțin 40 de ore. Noile măsuri privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă vor intra în vigoare la 1 iu...
18:30
FOTO // Mai mulți medici rezidenți de la USMF „Nicolae Testemițanu” au participat la un curs privind formarea competențelor în terapie intensivă # Moldpres
Mai mulți medici rezidenți de la specialitatea Anestezie și terapie intensivă (ATI) au participat la cursul ESICM Intensive Care Fundamentals (ICF) – un program educațional de referință pentru formarea competențelor fundamentale în terapie intensivă. Acesta a...
Acum 8 ore
15:00
Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie # Moldpres
Consiliul pentru Pace, promovat de președintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie. Informația a fost confirmată de un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare, transmite MOLDPRES, cu referire l...
14:40
Elevii din municipiul Chișinău vor reveni la lecții cu prezență fizică începând de luni, 9 februarie curent. Anunțul a fost făcut de primăria capitalei, informează MOLDPRES.Potrivit municipalității, pe parcursul zilei de astăzi, serviciile intervin &i...
14:00
Acum 12 ore
12:50
Secția geriatrie a Spitalului raional Edineț a fost modernizată cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Lucrările au fost realizate în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de se...
11:30
Circa 4 400 de tătici, beneficiari ai indemnizațiilor paternale în anul 2025. Petru Socolan: „Concediul paternal oferă oportunitatea de a fi alături de soție și copil într-o perioadă importantă pentru familie” # Moldpres
Circa 4 400 de bărbați au primit anul trecut indemnizații paternale. Petru Socolan, tatăl unei fetițe, se numără printre beneficiari. Tânărul susține că procedura de solicitare a concediului paternal este foarte simplă și că acest drept oferă taților posibili...
10:20
Salvatorii și pompierii au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, inclusiv a ambulanțelor rămase blocate sau care au derapat de pe carosabil din cauza poleiului și ghețușului, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspec...
09:20
Toate traseele naționale sunt practicabile. Partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din nordul și centrul țării se înregistrează ghețuș, informează MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), în ultimele 12 ore, î...
09:00
Toţi consumatorii, care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei, au fost reconectaţi la reţea # Moldpres
Toţi consumatorii, care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei din ultimele zile, au fost reconectaţi la reţea pe parcursul nopţii trecute, informează MOLDPRES.În seara zilei de ieri, peste 2 100 de consumatori erau afectați de întrerupe...
Ieri
21:10
Peste 2 100 de consumatori, deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteorologice # Moldpres
Peste 2 100 de consumatori erau afectați, la ora 18.00, de întreruperile avariate în rețeaua de energie electrică apărute din cauza condițiilor meteo nefavorabile, informează MOLDPRES.Potrivit Ministerului Energiei, 1 011 consumatori sunt în zona de de...
20:20
FOTO // Un post voluntar de salvatori și pompieri a fost inaugurat în localitatea Cârnățenii Noi din raionul Căușeni # Moldpres
Un post voluntar de salvatori și pompieri a fost inaugurat astăzi în localitatea Cârnățenii Noi din raionul Căușeni. Proiectul a fost realizat cu sprijinul autorităților publice locale și cel al partenerilor externi, comunică MOLDPRES.Deschiderea postulu...
19:10
VIDEO // Pe drumurile din țară se circulă în condiții de iarnă. Drumarii continuă lucrările de combatere a lunecușului # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, partea carosabilă fiind umedă. Drumarii au efectuat, pe parcursul zilei de astăzi, lucrări de combatere a lunecușului, deszăpezire și lărgire a părții carosabile, informează MOLDPRES....
18:40
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind sistemele de producere și distribuție a curentului electric. Anunțul a fost făcut sâmbătă de ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmihal, transmite MOLDPRES, cu referire la AGERPRES...
16:40
VIDEO // Instituțiile statului continuă intervențiile în localitățile țării. Premierul Alexandru Munteanu: „Guvernul va face tot posibilul pentru a oferi condiții sigure pentru cetățeni” # Moldpres
Guvernul va face tot posibilul pentru a oferi condiții sigure pentru cetățeni. Toate serviciile continuă să intervină pentru a asigura accesul către instituțiile critice. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu, care a vizitat în această dimineață...
15:30
FOTO // Lotul olimpic al R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a Olimpiadei Albe # Moldpres
Lotul olimpic care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Olimpiadei Albe. La tradiționala paradă a sportivilor, drapelul delegației noastre a fost purtat de schiorul Iulian Luchin, informe...
15:10
FOTO // Mobilizare în teren pentru asigurarea circulației rutiere. Drumarii acționează prioritar pe sectoarele cu risc sporit de alunecare # Moldpres
Drumarii sunt mobilizați în teren și intervin continuu cu utilaje și material antiderapant pentru asigurarea circulației rutiere. În prezent, traficul rutier pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, comunică MOLDPRES.Potr...
15:00
Meteorologii au anunțat Cod Galben de scădere a temperaturii, valabil luni, 9 februarie curent, pe întreg teritoriul țării. Fenomenul vizează scăderea temperaturii medii zilnice a aerului cu 5–7°C, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorolo...
14:40
FOTO // Carabinierii au asigurat căile de acces spre Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Vicedirectorul Octavian Misic: „Aducem mulțumiri pentru ajutorul acordat” # Moldpres
Angajații Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au efectuat astăzi acțiuni de curățare și combatere a lunecușului la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din capitală. Conducerea instituției medicale a mulțumit carabinierilor pentru ajutor și implicare, transmit...
13:20
VIDEO // Peste 400 de angajați ai MAI, Ministerului Apărării și AND, implicați în curățarea accesului către instituțiile sociale # Moldpres
Peste 400 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării și Administrației Naționale a Drumurilor (AND) au desfășurat acțiuni de curățare a accesului spre instituțiile sociale în 352 de localități ale țării, informează MOLDPRES.Se...
12:40
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău se desfășoară în condiții optime, iar traficul aerian decurge normal, comunică MOLDPRES.Potrivit aerogării, infrastructura este complet operațională: pista de aterizare–decolare,...
12:20
National Army soldiers to intervene in Chișinău and Bălți to ensure citizens’ access to critical facilities # Moldpres
National Army soldiers will intervene throughout the day on Saturday in the municipalities of Chișinău and Bălți to ensure citizens’ access to critical facilities. Prime Minister Alexandru Munteanu made the statement in the context of icy roads in localities across the ...
11:30
FOTO // Structurile statului continuă acțiunile de combatere a lunecușului. Premierul Alexandru Munteanu: „Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră” # Moldpres
Structurile statului vor continua să intervină ferm și coordonat acolo unde este cea mai mare nevoie. Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Alexandru Munteanu, în contextul poleiului și ghețușului &ic...
10:40
IGP: Drona depistată în raionul Drochia este de model Gerbera și nu deține încărcătură explozivă # Moldpres
Drona depistată ieri în raionul Drochia este de model Gerbera și nu deține încărcătură explozivă. Precizările au fost făcute de Inspectoratul General al Poliției (IGP), în urma examinării aparatului de zbor, informează MOLDPRES.Imediat după ce a...
09:40
FOTO // Militarii Armatei Naționale și angajații subdiviziunilor MAI, mobilizați în Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul pentru a asigura accesul cetățenilor către obiectivele sociale # Moldpres
Militarii Armatei Naționale și angajații din cadrul Poliției, Inspectoratului de Carabinieri și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) intervin în Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul. Aceștia sunt implicați în curățarea trotuarelor și...
09:10
FOTO // Intervenții IGSU în mai multe localități ale țării. Salvatorii au deblocat mijloace de transport și ambulanțe derapate de pe traseu # Moldpres
Salvatorii și pompierii au intervenit pentru a debloca și tracta mai multe mijloace de transport și ambulanțe derapate de pe traseu din cauza poleiului și ghețușului. De asemenea, aceștia au eliberat drumurile de arbori căzuți în urma condițiilor meteo nefavorabi...
08:40
Peste 3 000 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Moldpres
Peste 3 000 de consumatori din nordul, centrul și sudul țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție sunt în teren, iar lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică continuă, informează ...
08:20
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Autoritățile anunță reluarea deplasării transportului de mare tonaj # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu sectoare unde sunt întâmpinate dificultăți din cauza carosabilului acoperit parțial cu zăpadă și polei. În această dimineață, transportul de mare tonaj a reluat deplas...
6 februarie 2026
23:40
23:00
În sudul țării ar putea fi deschis un post de radio în limba bulgară. Ministrul Cristian Jardan: „Comunitatea bulgară își va putea păstra identitatea și tradițiile, în spiritul normelor europene” # Moldpres
Oportunitatea deschiderii, în sudul țării, a unui post radio de limbă bulgară a fost discutată astăzi, la Chișinău, de către ministrul Culturii, Cristian Jardan, viceministrul Culturii din Bulgaria, Ashot Kazaryan, și directorul general al Radioului Național Bulg...
22:30
Parlamentul urmează să examineze peste 300 de legi. Speakerul Igor Grosu: „În luna februarie, vor fi lansate consultările privind elaborarea noului Cod al Legislativului” # Moldpres
Parlamentul urmează să examineze în anul curent peste 300 de legi. Astfel, în luna februarie vor fi lansate consultările pe marginea proiectului Codului ce vizează organizarea și funcționarea instituției legislative. În paralel, vor fi continuate proiecte...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
MAI: Drumurile naționale rămân practicabile, însă pe anumite sectoare se atestă un grad sporit de risc # Moldpres
Drumurile naționale rămân practicabile, însă pe anumite sectoare se atestă un grad sporit de risc. Este vorba de zonele cu serpentine, rampe și declivități pronunțate, unde există dificultăți de circulație din cauza formării ghețușului și a poleiului, ...
20:20
Mai mulți consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo. Echipele specializate intervin pentru a remedia problemele # Moldpres
Consumatori din mai multe localități ale țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție sunt în teren, iar lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică continuă, informează MOLDPRES.P...
19:50
Speakerul Igor Grosu: „Depistarea unei noi drone pe teritoriul R. Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse” # Moldpres
Depistarea unei noi drone pe teritoriul Republicii Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse. Acest stat nu respectă și nu a respectat niciodată integritatea teritorială a Republicii Moldova, a sfidat și a profanat ideea de neutralitate. D...
19:30
MAE, după depistarea unei drone în raionul Drochia: „Condamnăm orice incident care reprezintă o încălcare a spațiului aerian și o amenințare la securitatea cetățenilor” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor. Mesajul a fost transmis astăzi în urma depistării unei drone &ic...
19:10
Circulația transportului de mare tonaj a fost suspendată până în dimineața zilei de sâmbătă, ora 06:00. Măsura este aplicată pentru siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului, comunică MOLDPRES.De asemenea, polițiștii recomandă șofe...
18:40
O dronă a fost depistată astăzi în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează s...
18:30
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat, pe parcursul acestei săptămâni, pe platforma parlamentară. Discuțiile cu fracțiunile parlamentare s-au axat pe necesitatea reformei, principalele direcții de intervenție și pașii următori p...
18:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys # Moldpres
Modalitățile de sporire a cooperării bilaterale, provocările din regiune și sprijinul în procesul de integrare europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lit...
18:00
Circulație dificilă în raionul Leova. Echipajele de poliție monitorizează situația pe trasee # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că în raionul Leova se circulă cu dificultate. Condițiile de trafic devin mai complicate odată cu lăsarea întunericului, transmite MOLDPRES.Echipajele de poliție sunt prezente pe trasee pentru a oferi s...
17:40
Centrul Stomatologic Municipal Bălți a fost modernizat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), informează MOLDPRES.Scopul p...
17:20
Olimpiadele raionale, planificate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie 2026, au fost transferate pentru zilele de joi, 12 februarie și vineri, 13 februarie, informează MOLDPRES.Decizia a fost luată de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Na...
17:20
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Valoarea totală a transferului este de 315,7 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vo...
17:10
În Republica Moldova va fi testat un sistem digital de monitorizare în timp real a rețelelor electrice # Moldpres
În Republica Moldova va fi testat un sistem digital de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune. Proiectul va fi implementat în cadrul Sandbox-ului de reglementare din domeniul energiei. Decizia de acceptare a acestuia a fost luată &i...
17:10
Premierul Alexandru Munteanu denunță mesaje false distribuire în mediul online, care folosesc identitatea sa # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a denunțat astăzi mai multe mesaje care circulă în mediul online și care folosesc în mod fraudulos imaginea și vocea sa. În acest context, prim-ministrul a atenționat că mesajele sunt false și a îndemnat cetățenii să...
16:50
Salariile directorilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vor fi reduse cu 20 la sută. Decizia a fost anunțată astăzi de instituție și va fi aplicată începând cu luna februarie 2026, informează...
16:30
Potențialul turistic al Republicii Moldova a fost prezentat la Balttour 2026, una dintre cele mai importante expoziții internaționale de turism din regiunea baltică, desfășurată în perioada 6–8 februarie 2026. Evenimentul a reunit destinații turistice, profesi...
16:30
VIDEO // Poleiul menține riscurile pe drumurile naționale, după ce Codul galben de gheţuş a fost prelungit până pe 9 februarie # Moldpres
Condițiile meteorologice nefavorabile mențin riscuri sporite pentru circulația rutieră, în contextul că avertizarea meteo Cod Galben de polei și ghețuș a fost prelungită până la data de 9 februarie 2026, fiind valabilă pe întreg teritoriul Republicii ...
16:10
Oferta educațională a universităților din Republica Moldova pentru tineri din alte țări, disponibilă pe o singură platformă # Moldpres
Tinerii din alte țări, interesați să își urmeze studiile superioare în Republica Moldova, pot găsi toate informațiile necesare pe o singură platformă - www.studyin.md, dezvoltată pentru a promova oportunitățile și oferta educațională a mai multor instit...
