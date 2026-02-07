FOTO // Lotul olimpic al R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a Olimpiadei Albe
Moldpres, 7 februarie 2026 15:30
Lotul olimpic care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Olimpiadei Albe. La tradiționala paradă a sportivilor, drapelul delegației noastre a fost purtat de schiorul Iulian Luchin, informe...
Acum o oră
15:30
15:10
FOTO // Mobilizare în teren pentru asigurarea circulației rutiere. Drumarii acționează prioritar pe sectoarele cu risc sporit de alunecare # Moldpres
Drumarii sunt mobilizați în teren și intervin continuu cu utilaje și material antiderapant pentru asigurarea circulației rutiere. În prezent, traficul rutier pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, comunică MOLDPRES.Potr...
Acum 2 ore
15:00
Meteorologii au anunțat Cod Galben de scădere a temperaturii, valabil luni, 9 februarie curent, pe întreg teritoriul țării. Fenomenul vizează scăderea temperaturii medii zilnice a aerului cu 5–7°C, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorolo...
14:40
FOTO // Carabinierii au asigurat căile de acces spre Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Vicedirectorul Octavian Misic: „Aducem mulțumiri pentru ajutorul acordat” # Moldpres
Angajații Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au efectuat astăzi acțiuni de curățare și combatere a lunecușului la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din capitală. Conducerea instituției medicale a mulțumit carabinierilor pentru ajutor și implicare, transmit...
Acum 4 ore
13:20
VIDEO // Peste 400 de angajați ai MAI, Ministerului Apărării și AND, implicați în curățarea accesului către instituțiile sociale # Moldpres
Peste 400 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării și Administrației Naționale a Drumurilor (AND) au desfășurat acțiuni de curățare a accesului spre instituțiile sociale în 352 de localități ale țării, informează MOLDPRES.Se...
12:40
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău se desfășoară în condiții optime, iar traficul aerian decurge normal, comunică MOLDPRES.Potrivit aerogării, infrastructura este complet operațională: pista de aterizare–decolare,...
12:20
National Army soldiers to intervene in Chișinău and Bălți to ensure citizens’ access to critical facilities # Moldpres
National Army soldiers will intervene throughout the day on Saturday in the municipalities of Chișinău and Bălți to ensure citizens’ access to critical facilities. Prime Minister Alexandru Munteanu made the statement in the context of icy roads in localities across the ...
Acum 6 ore
11:30
FOTO // Structurile statului continuă acțiunile de combatere a lunecușului. Premierul Alexandru Munteanu: „Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră” # Moldpres
Structurile statului vor continua să intervină ferm și coordonat acolo unde este cea mai mare nevoie. Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Alexandru Munteanu, în contextul poleiului și ghețușului &ic...
10:40
IGP: Drona depistată în raionul Drochia este de model Gerbera și nu deține încărcătură explozivă # Moldpres
Drona depistată ieri în raionul Drochia este de model Gerbera și nu deține încărcătură explozivă. Precizările au fost făcute de Inspectoratul General al Poliției (IGP), în urma examinării aparatului de zbor, informează MOLDPRES.Imediat după ce a...
Acum 8 ore
09:40
FOTO // Militarii Armatei Naționale și angajații subdiviziunilor MAI, mobilizați în Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul pentru a asigura accesul cetățenilor către obiectivele sociale # Moldpres
Militarii Armatei Naționale și angajații din cadrul Poliției, Inspectoratului de Carabinieri și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) intervin în Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul. Aceștia sunt implicați în curățarea trotuarelor și...
09:10
FOTO // Intervenții IGSU în mai multe localități ale țării. Salvatorii au deblocat mijloace de transport și ambulanțe derapate de pe traseu # Moldpres
Salvatorii și pompierii au intervenit pentru a debloca și tracta mai multe mijloace de transport și ambulanțe derapate de pe traseu din cauza poleiului și ghețușului. De asemenea, aceștia au eliberat drumurile de arbori căzuți în urma condițiilor meteo nefavorabi...
08:40
Peste 3 000 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Moldpres
Peste 3 000 de consumatori din nordul, centrul și sudul țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție sunt în teren, iar lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică continuă, informează ...
08:20
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Autoritățile anunță reluarea deplasării transportului de mare tonaj # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu sectoare unde sunt întâmpinate dificultăți din cauza carosabilului acoperit parțial cu zăpadă și polei. În această dimineață, transportul de mare tonaj a reluat deplas...
Acum 24 ore
23:40
23:00
În sudul țării ar putea fi deschis un post de radio în limba bulgară. Ministrul Cristian Jardan: „Comunitatea bulgară își va putea păstra identitatea și tradițiile, în spiritul normelor europene” # Moldpres
Oportunitatea deschiderii, în sudul țării, a unui post radio de limbă bulgară a fost discutată astăzi, la Chișinău, de către ministrul Culturii, Cristian Jardan, viceministrul Culturii din Bulgaria, Ashot Kazaryan, și directorul general al Radioului Național Bulg...
22:30
Parlamentul urmează să examineze peste 300 de legi. Speakerul Igor Grosu: „În luna februarie, vor fi lansate consultările privind elaborarea noului Cod al Legislativului” # Moldpres
Parlamentul urmează să examineze în anul curent peste 300 de legi. Astfel, în luna februarie vor fi lansate consultările pe marginea proiectului Codului ce vizează organizarea și funcționarea instituției legislative. În paralel, vor fi continuate proiecte...
21:10
MAI: Drumurile naționale rămân practicabile, însă pe anumite sectoare se atestă un grad sporit de risc # Moldpres
Drumurile naționale rămân practicabile, însă pe anumite sectoare se atestă un grad sporit de risc. Este vorba de zonele cu serpentine, rampe și declivități pronunțate, unde există dificultăți de circulație din cauza formării ghețușului și a poleiului, ...
20:20
Mai mulți consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo. Echipele specializate intervin pentru a remedia problemele # Moldpres
Consumatori din mai multe localități ale țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție sunt în teren, iar lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică continuă, informează MOLDPRES.P...
19:50
Speakerul Igor Grosu: „Depistarea unei noi drone pe teritoriul R. Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse” # Moldpres
Depistarea unei noi drone pe teritoriul Republicii Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse. Acest stat nu respectă și nu a respectat niciodată integritatea teritorială a Republicii Moldova, a sfidat și a profanat ideea de neutralitate. D...
19:30
MAE, după depistarea unei drone în raionul Drochia: „Condamnăm orice incident care reprezintă o încălcare a spațiului aerian și o amenințare la securitatea cetățenilor” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor. Mesajul a fost transmis astăzi în urma depistării unei drone &ic...
19:10
Circulația transportului de mare tonaj a fost suspendată până în dimineața zilei de sâmbătă, ora 06:00. Măsura este aplicată pentru siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului, comunică MOLDPRES.De asemenea, polițiștii recomandă șofe...
18:40
O dronă a fost depistată astăzi în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează s...
18:30
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat, pe parcursul acestei săptămâni, pe platforma parlamentară. Discuțiile cu fracțiunile parlamentare s-au axat pe necesitatea reformei, principalele direcții de intervenție și pașii următori p...
18:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys # Moldpres
Modalitățile de sporire a cooperării bilaterale, provocările din regiune și sprijinul în procesul de integrare europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lit...
18:00
Circulație dificilă în raionul Leova. Echipajele de poliție monitorizează situația pe trasee # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că în raionul Leova se circulă cu dificultate. Condițiile de trafic devin mai complicate odată cu lăsarea întunericului, transmite MOLDPRES.Echipajele de poliție sunt prezente pe trasee pentru a oferi s...
17:40
Centrul Stomatologic Municipal Bălți a fost modernizat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), informează MOLDPRES.Scopul p...
17:20
Olimpiadele raionale, planificate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie 2026, au fost transferate pentru zilele de joi, 12 februarie și vineri, 13 februarie, informează MOLDPRES.Decizia a fost luată de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Na...
17:20
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Valoarea totală a transferului este de 315,7 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vo...
17:10
În Republica Moldova va fi testat un sistem digital de monitorizare în timp real a rețelelor electrice # Moldpres
În Republica Moldova va fi testat un sistem digital de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune. Proiectul va fi implementat în cadrul Sandbox-ului de reglementare din domeniul energiei. Decizia de acceptare a acestuia a fost luată &i...
17:10
Premierul Alexandru Munteanu denunță mesaje false distribuire în mediul online, care folosesc identitatea sa # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a denunțat astăzi mai multe mesaje care circulă în mediul online și care folosesc în mod fraudulos imaginea și vocea sa. În acest context, prim-ministrul a atenționat că mesajele sunt false și a îndemnat cetățenii să...
16:50
Salariile directorilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vor fi reduse cu 20 la sută. Decizia a fost anunțată astăzi de instituție și va fi aplicată începând cu luna februarie 2026, informează...
16:30
Potențialul turistic al Republicii Moldova a fost prezentat la Balttour 2026, una dintre cele mai importante expoziții internaționale de turism din regiunea baltică, desfășurată în perioada 6–8 februarie 2026. Evenimentul a reunit destinații turistice, profesi...
16:30
VIDEO // Poleiul menține riscurile pe drumurile naționale, după ce Codul galben de gheţuş a fost prelungit până pe 9 februarie # Moldpres
Condițiile meteorologice nefavorabile mențin riscuri sporite pentru circulația rutieră, în contextul că avertizarea meteo Cod Galben de polei și ghețuș a fost prelungită până la data de 9 februarie 2026, fiind valabilă pe întreg teritoriul Republicii ...
16:10
Oferta educațională a universităților din Republica Moldova pentru tineri din alte țări, disponibilă pe o singură platformă # Moldpres
Tinerii din alte țări, interesați să își urmeze studiile superioare în Republica Moldova, pot găsi toate informațiile necesare pe o singură platformă - www.studyin.md, dezvoltată pentru a promova oportunitățile și oferta educațională a mai multor instit...
Ieri
15:50
VIDEO // O nouă rundă de discuții privind reforma administrației publice locale. Alexei Buzu: „Facem reforma împreună, cu grijă pentru fiecare comunitate” # Moldpres
Discuțiile privind reforma administrației publice locale au continuat astăzi la Parlament, cu o nouă rundă de consultări cu o fracțiune parlamentară. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că discuțiile vor continua săptămâna viitoare, atunci ...
15:30
Campanie națională pentru siguranța copiilor în era inteligenței artificiale, lansată la Chișinău # Moldpres
Autoritățile și organizațiile partenere au lansat astăzi, la Chișinău, campania națională „Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță”, o inițiativă care vizează protejarea copiilor în mediul digital și promovarea utilizării r...
14:30
Președinta Maia Sandu l-a primit pe Ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită oficială la Chișinău.Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea relațiilor bilaterale și susț...
14:30
14:20
Un bărbat din raionul Ialoveni a fost salvat după ce a căzut într-o groapă de circa 10 metri # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost salvat de pompieri, după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproximativ 10 metri, incidentul având loc în seara zilei de 5 februarie 2026, în apropierea localității Costești, raionul Ialove...
14:10
Ministrul de Externe al Lituaniei reconfirmă la Chișinău sprijinul pentru parcursul european al țării noastre: „Vrem să construim o Europă mult mai puternică, cu Republica Moldova membru al UE” # Moldpres
Vrem să construim o Europă mult mai puternică, iar o Europă puternică înseamnă ca Republica Moldova să fie membru al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută astăzi la Chișinău de ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, care a menționat ...
14:00
Proiectele de dezvoltare locală din 2025 continuă în 2026 pentru mai mult confort în comunitățile din Moldova # Moldpres
Proiectele inițiate în anul 2025 în cadrul Programelor Naționale „Satul European 2” și „Europa este aproape” vor fi implementate și în anul 2026, contribuind la creșterea confortului și calității vieții locuitorilor din înt...
13:20
În acest weekend, scena teatrală din Chișinău propune un program variat de spectacole, potrivit pentru toate vârstele, de la copii la adulți. Evenimentele se desfășoară în perioada 7–8 februarie și includ producții clasice, comedii, dramă istoric...
13:10
Trei persoane, inclusiv doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-un apartament din Chișinău # Moldpres
Trei persoane, dintre care două minore, au suferit o intoxicație ușoară cu monoxid de carbon, în dimineața zilei de 5 februarie 2026, într-un apartament din municipiul Chișinău, ca urmare a exploatării necorespunzătoare a unui cazan pe combustibil gazos, tran...
13:10
Circulația vehiculelor de mare tonaj pe întreaga rețea de drumuri naționale este temporar sistată, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, măsura a fost luată după o evaluare a situației, împreună cu S.A. „Drumuri”, pentru...
12:50
Economii anuale de circa 265 de milioane de lei pentru antreprenori prin măsuri de debirocratizare # Moldpres
Măsurile de debirocratizare pentru mediul de afaceri, adoptate de autorități la sfârșitul anului trecut, vor genera economii anuale estimate la aproximativ 265 milioane de lei, cu efecte vizibile începând din 2026. Cifrele au fost prezentate astăzi de vicep...
12:50
Accesul mijloacelor de transport de mare tonaj în Republica Moldova a fost suspendat temporar, iar circulația rutieră se desfășoară cu dificultăți pe întreg teritoriul țării, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a formării ghețușului, anun...
12:50
Din 1 aprilie, vor fi operate zboruri directe între Chișinău și Vilnius, capitala Lituaniei. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, în timpul conferinței de presă susținută alături de omologul său din Li...
12:40
Acțiunile care pun în pericol siguranța judecătorilor vor fi sancționate. Discuții pe platforma parlamentară # Moldpres
Autoritățile urmează să elaboreze prevederi noi în Codul Penal și Codul Contravențional privind sancționarea atacurilor, amenințărilor și altor acțiuni care pun în pericol siguranța judecătorilor. Decizia a fost anunțată în urma unei ședințe car...
12:00
Laboratoare modernizate pentru elevii din nouă școli model, cu sprijinul Uniunii Europene # Moldpres
Circa șapte mii de elevi din nouă școli model din Republica Moldova vor învăța fizica, chimia, biologia și matematica în laboratoare complet modernizate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Fiecare instituție a beneficiat de investiții în valoare ...
11:50
Deplasarea camioanelor și autobuzelor este sistată temporar pe mai multe sectoare de pe traseul M5 # Moldpres
Din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, deplasarea camioanelor și autobuzelor este sistată temporar pe mai multe sectoare de drum, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, a fost sistată circulația pe traseul M-5, intersecție cu G-82.1 (satul Greblești din rai...
