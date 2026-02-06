Circulație dificilă în raionul Leova. Echipajele de poliție monitorizează situația pe trasee
Moldpres, 6 februarie 2026 18:00
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că în raionul Leova se circulă cu dificultate. Condițiile de trafic devin mai complicate odată cu lăsarea întunericului, transmite MOLDPRES.Echipajele de poliție sunt prezente pe trasee pentru a oferi s...
Acum 15 minute
18:00
Acum o oră
17:40
Centrul Stomatologic Municipal Bălți a fost modernizat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), informează MOLDPRES.Scopul p...
17:20
Olimpiadele raionale, planificate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie 2026, au fost transferate pentru zilele de joi, 12 februarie și vineri, 13 februarie, informează MOLDPRES.Decizia a fost luată de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Na...
17:20
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Valoarea totală a transferului este de 315,7 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vo...
Acum 2 ore
17:10
În Republica Moldova va fi testat un sistem digital de monitorizare în timp real a rețelelor electrice # Moldpres
În Republica Moldova va fi testat un sistem digital de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune. Proiectul va fi implementat în cadrul Sandbox-ului de reglementare din domeniul energiei. Decizia de acceptare a acestuia a fost luată &i...
17:10
Premierul Alexandru Munteanu denunță mesaje false distribuire în mediul online, care folosesc identitatea sa # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a denunțat astăzi mai multe mesaje care circulă în mediul online și care folosesc în mod fraudulos imaginea și vocea sa. În acest context, prim-ministrul a atenționat că mesajele sunt false și a îndemnat cetățenii să...
16:50
Salariile directorilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vor fi reduse cu 20 la sută. Decizia a fost anunțată astăzi de instituție și va fi aplicată începând cu luna februarie 2026, informează...
16:30
Potențialul turistic al Republicii Moldova a fost prezentat la Balttour 2026, una dintre cele mai importante expoziții internaționale de turism din regiunea baltică, desfășurată în perioada 6–8 februarie 2026. Evenimentul a reunit destinații turistice, profesi...
16:30
VIDEO // Poleiul menține riscurile pe drumurile naționale, după ce Codul galben de gheţuş a fost prelungit până pe 9 februarie # Moldpres
Condițiile meteorologice nefavorabile mențin riscuri sporite pentru circulația rutieră, în contextul că avertizarea meteo Cod Galben de polei și ghețuș a fost prelungită până la data de 9 februarie 2026, fiind valabilă pe întreg teritoriul Republicii ...
Acum 4 ore
16:10
Oferta educațională a universităților din Republica Moldova pentru tineri din alte țări, disponibilă pe o singură platformă # Moldpres
Tinerii din alte țări, interesați să își urmeze studiile superioare în Republica Moldova, pot găsi toate informațiile necesare pe o singură platformă - www.studyin.md, dezvoltată pentru a promova oportunitățile și oferta educațională a mai multor instit...
15:50
VIDEO // O nouă rundă de discuții privind reforma administrației publice locale. Alexei Buzu: „Facem reforma împreună, cu grijă pentru fiecare comunitate” # Moldpres
Discuțiile privind reforma administrației publice locale au continuat astăzi la Parlament, cu o nouă rundă de consultări cu o fracțiune parlamentară. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că discuțiile vor continua săptămâna viitoare, atunci ...
15:30
Campanie națională pentru siguranța copiilor în era inteligenței artificiale, lansată la Chișinău # Moldpres
Autoritățile și organizațiile partenere au lansat astăzi, la Chișinău, campania națională „Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță”, o inițiativă care vizează protejarea copiilor în mediul digital și promovarea utilizării r...
14:30
Președinta Maia Sandu l-a primit pe Ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită oficială la Chișinău.Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea relațiilor bilaterale și susț...
14:30
14:20
Un bărbat din raionul Ialoveni a fost salvat după ce a căzut într-o groapă de circa 10 metri # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost salvat de pompieri, după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproximativ 10 metri, incidentul având loc în seara zilei de 5 februarie 2026, în apropierea localității Costești, raionul Ialove...
Acum 6 ore
14:10
Ministrul de Externe al Lituaniei reconfirmă la Chișinău sprijinul pentru parcursul european al țării noastre: „Vrem să construim o Europă mult mai puternică, cu Republica Moldova membru al UE” # Moldpres
Vrem să construim o Europă mult mai puternică, iar o Europă puternică înseamnă ca Republica Moldova să fie membru al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută astăzi la Chișinău de ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, care a menționat ...
14:00
Proiectele de dezvoltare locală din 2025 continuă în 2026 pentru mai mult confort în comunitățile din Moldova # Moldpres
Proiectele inițiate în anul 2025 în cadrul Programelor Naționale „Satul European 2” și „Europa este aproape” vor fi implementate și în anul 2026, contribuind la creșterea confortului și calității vieții locuitorilor din înt...
13:20
În acest weekend, scena teatrală din Chișinău propune un program variat de spectacole, potrivit pentru toate vârstele, de la copii la adulți. Evenimentele se desfășoară în perioada 7–8 februarie și includ producții clasice, comedii, dramă istoric...
13:10
Trei persoane, inclusiv doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-un apartament din Chișinău # Moldpres
Trei persoane, dintre care două minore, au suferit o intoxicație ușoară cu monoxid de carbon, în dimineața zilei de 5 februarie 2026, într-un apartament din municipiul Chișinău, ca urmare a exploatării necorespunzătoare a unui cazan pe combustibil gazos, tran...
13:10
Circulația vehiculelor de mare tonaj pe întreaga rețea de drumuri naționale este temporar sistată, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, măsura a fost luată după o evaluare a situației, împreună cu S.A. „Drumuri”, pentru...
12:50
Economii anuale de circa 265 de milioane de lei pentru antreprenori prin măsuri de debirocratizare # Moldpres
Măsurile de debirocratizare pentru mediul de afaceri, adoptate de autorități la sfârșitul anului trecut, vor genera economii anuale estimate la aproximativ 265 milioane de lei, cu efecte vizibile începând din 2026. Cifrele au fost prezentate astăzi de vicep...
12:50
Accesul mijloacelor de transport de mare tonaj în Republica Moldova a fost suspendat temporar, iar circulația rutieră se desfășoară cu dificultăți pe întreg teritoriul țării, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a formării ghețușului, anun...
12:50
Din 1 aprilie, vor fi operate zboruri directe între Chișinău și Vilnius, capitala Lituaniei. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, în timpul conferinței de presă susținută alături de omologul său din Li...
12:40
Acțiunile care pun în pericol siguranța judecătorilor vor fi sancționate. Discuții pe platforma parlamentară # Moldpres
Autoritățile urmează să elaboreze prevederi noi în Codul Penal și Codul Contravențional privind sancționarea atacurilor, amenințărilor și altor acțiuni care pun în pericol siguranța judecătorilor. Decizia a fost anunțată în urma unei ședințe car...
Acum 8 ore
12:00
Laboratoare modernizate pentru elevii din nouă școli model, cu sprijinul Uniunii Europene # Moldpres
Circa șapte mii de elevi din nouă școli model din Republica Moldova vor învăța fizica, chimia, biologia și matematica în laboratoare complet modernizate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Fiecare instituție a beneficiat de investiții în valoare ...
11:50
Deplasarea camioanelor și autobuzelor este sistată temporar pe mai multe sectoare de pe traseul M5 # Moldpres
Din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, deplasarea camioanelor și autobuzelor este sistată temporar pe mai multe sectoare de drum, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, a fost sistată circulația pe traseul M-5, intersecție cu G-82.1 (satul Greblești din rai...
11:40
Aeroportul Internațional Chișinău înregistrează creștere semnificativă a traficului aerian în ianuarie 2026 # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a început anul 2026 cu rezultate foarte bune, continuând tendința ascendentă a traficului aerian înregistrată în ultimii ani, transmite MOLDPRES.Potrivit statisticilor oficiale, &...
11:40
VIDEO // Mai multe persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani printr-un „centru de apel” # Moldpres
Cincisprezece persoane au fost reținute de oamenii legii, fiind bănuite de escrocherii și spălare de bani prin intermediul unui „centru de apel”, care ar fi generat un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari, transmite MOLDPRES.Potrivit informații...
11:30
Ucraina trebuie să fie „un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat publicaţiei Russia Today (RT) şi preluat de Xinhua, AGERPRES și MOLDPRES.„Tr...
11:20
ANSA pregătește acțiuni strategice pentru un sistem competitiv și conform cu UE: control fitosanitar și certificarea produselor agroalimentare # Moldpres
Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a întrunit într-o ședință de lucru cu specialiștii din domeniul fitosanitar, pentru a analiza rezultatele din 2025 și a contura obiectivele strategice pentru 2026. Principalul accent a fost pu...
11:20
Pe mai multe drumuri și sectoare din Republica Moldova se circulă cu dificultate din cauza ghețușului și poleiului, potrivit informațiilor furnizate de autorități la ora 10:50. Toate echipele responsabile de întreținerea drumurilor, inclusiv diriginții de șantier...
11:20
Autoritățile atenționează cetățenii despre tentative de fraudă privind programul de compensații „Ajutor la Contor” # Moldpres
Autoritățile atenționează că persoane necunoscute contactează cetățenii și se prezintă drept angajați ai programului de compensații „Ajutor la Contor”, solicitând IDNP-ul și datele bancare, sub pretextul transferului compensațiilor, transmite MOLDP...
11:10
Progrese și obiective în domeniul economic, prezentate de vicepremierul Eugeniu Osmochescu: „2026 va fi un an al creșterii” # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în domeniul economic, în pofida situației regionale dificile și a multiplelor provocări. Reformele în acest sector vor fi amplificate, iar 2026 va fi un an al creșterii, a declarat vicepremierul Eu...
11:00
Mai multe accidente rutiere s-au înregistrat în raionul Cimișlia, din cauza carosabilului alunecos # Moldpres
Mai multe accidente rutiere soldate cu pagube materiale au fost înregistrate, vineri dimineață, pe teritoriul raionului Cimișlia, după ce șoferii nu au adaptat viteza la condițiile meteo, iar carosabilul a devenit alunecos, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, u...
10:40
Un număr de 571 de școli din țară au desfășurat astăzi lecții online, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Cele mai multe dintre acestea sunt din municipiul Chișinău - 147, raionul Florești – 38 și raionul Sângerei – 34, informează MOLDPRES....
10:40
Premierul Alexandru Munteanu: „Industria ușoară din Republica Moldova are viitor, atunci când investim în oameni, în creativitatea și curajul lor de a inova” # Moldpres
În contextul vizitei de lucru din raionul Hâncești, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers la fabrica „Romanița”, unde se confecționează încălțăminte, genți, rucsacuri și alte articole din textile și înlocuitori din piele, incl...
10:40
VIDEO // Rețea de trafic de droguri destructurată: patru bărbați reținuți și peste 8 kg de substanțe narcotice confiscate # Moldpres
O grupare infracțională specializată în trafic de droguri în proporții deosebit de mari a fost destructurată, după ce oamenii legii au reținut patru bărbați și au confiscat aproximativ opt kilograme de substanțe narcotice, în urma unor acțiuni desfă...
10:30
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 debutează astăzi, 6 februarie, în Italia, reunind peste 3.000 de sportivi din aproape 100 de țări, care vor concura în 116 probe din 16 sporturi de iarnă. Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi, iar...
10:30
Un general-locotenent din conducerea serviciului de informații militare al Federației Ruse a fost grav rănit, la Moscova, în urma unui atac armat comis în plină stradă, potrivit informațiilor apărute în spațiul public rus. Incidentul a avut loc astăzi, ...
10:20
CEC solicită propuneri de modificare a Codului electoral, în perspectiva consolidării legislației electorale # Moldpres
Un apel public pentru înaintarea propunerilor de modificare a Codului electoral și de perfecționare a procedurilor electorale a fost lansat de Comisia Electorală Centrală /CEC/, în vederea consolidării cadrului normativ și a practicilor electorale din Republica ...
Acum 12 ore
10:10
Circa o mie de freelanceri au fost înregistrați timp de o lună de la aplicarea noului regim fiscal # Moldpres
Circa o mie de cetățeni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul regim al freelancerilor, în prima lună de la lansarea acestuia. Datele au fost prezentate astăzi de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digital...
10:10
Casele din satele Moldovei, surprinse în diferite anotimpuri și integrate armonios în peisajul rural, prind viață într-o expoziție de picturi găzduită de Parlament. Cele 15 lucrări expuse pun în valoare frumusețea arhitecturii tradiționale și sen...
10:10
Un nou sprijin pentru agricultorii moldoveni: Tarifele pentru actele fitosanitare la export și reexport, eliminate # Moldpres
Agricultorii din Republica Moldova nu vor mai achita certificatele fitosanitare la export și reexport, eliberate de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA). Măsura a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și are drept scop simplificarea procedurilo...
09:20
Reducerea emisiilor și eficiența energetică, priorități ale Republicii Moldova discutate la Bruxelles # Moldpres
Republica Moldova înregistrează progrese semnificative în domeniul politicilor climatice și își reafirmă angajamentul de aliniere la standardele Uniunii Europene. Acestea au fost evaluate la Bruxelles, unde a avut loc reuniunea Grupului European pentru Polit...
09:20
Condiții de iarnă pe drumurile din țară: intervenții non-stop ale autorităților în ultimele 24 de ore # Moldpres
Circulația rutieră și siguranța cetățenilor sunt asigurate prin intervenții continue la nivel național, în ultimele 24 de ore, pe fondul condițiilor meteo dificile, care au generat polei, drumuri impracticabile și un număr sporit de solicitări de urgență, info...
09:00
Ambulanțe și automobile, blocate pe trasee din cauza ghețușului. Salvatorii au desfășurat mai multe misiuni de tractare # Moldpres
Mai multe ambulanțe și automobile au rămas blocate pe trasee din cauza poleiului și a ghețușului. Echipele de salvatori au desfășurat opt misiuni de deblocare și tractare a mijloacelor de transport, precum și pentru acordarea ajutorului echipajelor medicale, informează...
09:00
Condițiile meteo dificile din ultimele zile au provocat deconectări de energie în mai multe localități din țară. Echipele de intervenţie se află în teren pentru a reconecta cetățenii la electricitate în cel mai scurt timp, informează MOLDPRES.Astf...
08:40
Posturile vamale din Republica Moldova activează în regim normal. Dificultăți de circulație la Costești # Moldpres
Traficul rutier în apropierea postului vamal Costești este îngreunat, vineri dimineață, din cauza formării ghețușului pe traseul național Rîșcani–Costești, în timp ce toate posturile vamale din Republica Moldova activează în regim nor...
08:30
Rata anuală a inflației va înregistra o diminuare în trimestrul I 2026, după care se va menține relativ stabilă până la finele anului curent, iar la începutul anului viitor va consemna o scădere ușoară. Prognoza a fost prezentată de Banca Națion...
08:20
Noapte albă pe drumurile din țară: zeci de intervenții din cauza poleiului și carosabilului alunecos # Moldpres
Circulația rutieră s-a desfășurat în condiții dificile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în noaptea de 5 spre 6 februarie, după ce precipitațiile și temperaturile scăzute au favorizat formarea poleiului, iar drumarii au intervenit pentru deblocar...
