Alertă în Portugalia: valuri uriașe și vînt puternic, furtuna Marta se intensifică

"Dacă nu întărim sistemul, degeaba vom ține vetting-ul în țară pînă se completează funcțiile la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Căci va pleca vetting-ul și lucrurile vor degrada în scurt timp si vom ajunge acolo de unde am început (dacă nu mai rău)". De această părere este jurista, fosta parlamentară, ex-ministră a Justiției, Olesea Stamate, notează Noi.md."Vetting-ul va continua pînă locuri