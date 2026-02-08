Suspectul în cazul împușcării generalului Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat în Rusia
Unika.md, 8 februarie 2026 10:30
Suspectul în cazul împușcării generalului Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat în Rusia
Scandal uriaș în echipa SUA, la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Port steagul, dar nu susțin tot ce se întâmplă acasă” # Unika.md
Scandal uriaș în echipa SUA, la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Port steagul, dar nu susțin tot ce se întâmplă acasă”
Te speli sau nu pe cap înainte să te vopsești? Ce spun stiliștii și care sunt pașii corecți # Unika.md
Te speli sau nu pe cap înainte să te vopsești? Ce spun stiliștii și care sunt pașii corecți
Italia: Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă # Unika.md
Italia: Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă
Horoscop 8 februarie: duminica deciziilor mici care schimbă toată săptămâna
Peștele de pe masa vedetelor, luxul accesibil pentru oricine: cu efect mare pentru piele și inflamație # Unika.md
Peștele de pe masa vedetelor, luxul accesibil pentru oricine: cu efect mare pentru piele și inflamație
7 februarie: cer noros, lapoviță noaptea și risc de polei. Cod galben de ghețuș în toată țara # Unika.md
7 februarie: cer noros, lapoviță noaptea și risc de polei. Cod galben de ghețuș în toată țara
Horoscop 7 februarie 2026: zi de claritate și decizii inspirate pentru fiecare zodie
Autoritățile din R. Moldova analizează posibilitatea de a restricționa accesul copiilor și adolescenților sub 16 ani la rețelele de socializare # Unika.md
Autoritățile din R. Moldova analizează posibilitatea de a restricționa accesul copiilor și adolescenților sub 16 ani la rețelele de socializare
Dosarele Epstein. Poliţia britanică a făcut percheziţii la două adrese legate de un fost ministru # Unika.md
Dosarele Epstein. Poliţia britanică a făcut percheziţii la două adrese legate de un fost ministru
Cod Galben de polei și ghețuș, prelungit până pe 9 februarie
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru părinți: 315,7 milioane de lei transferați
Intervenție IGSU la Costești, Ialoveni: un bărbat a fost salvat dintr-o groapă de circa 10 metri # Unika.md
Intervenție IGSU la Costești, Ialoveni: un bărbat a fost salvat dintr-o groapă de circa 10 metri
Condamnări pentru instruiri în Bosnia, în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă înainte de scrutinul din 2024 # Unika.md
Condamnări pentru instruiri în Bosnia, în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă înainte de scrutinul din 2024
Igor Grosu, după depistarea unei drone la Drochia: „Rusia sfidează neutralitatea”. Cere convocarea ambasadorului rus # Unika.md
Igor Grosu, după depistarea unei drone la Drochia: „Rusia sfidează neutralitatea”. Cere convocarea ambasadorului rus
Igiena intimă în perioada menopauzei: Ce se schimbă și cum te poți proteja?
Maia Sandu, despre nominalizarea la Nobelul pentru Pace: „Poporul ucrainean merită cel mai mult apreciat” # Unika.md
Maia Sandu, despre nominalizarea la Nobelul pentru Pace: „Poporul ucrainean merită cel mai mult apreciat”
Fermele de porci din Roșcani și Cimișeni și-au reluat activitatea după pesta porcină. ANSA: boala rămâne o provocare majoră # Unika.md
Fermele de porci din Roșcani și Cimișeni și-au reluat activitatea după pesta porcină. ANSA: boala rămâne o provocare majoră
Ucraina, cu sprijinul SpaceX, a blocat terminalele Starlink folosite de Rusia pentru drone, potrivit presei # Unika.md
Ucraina, cu sprijinul SpaceX, a blocat terminalele Starlink folosite de Rusia pentru drone, potrivit presei
ANSA a blocat la Leușeni un lot de 21 de tone de carne de pui: analizele au depistat Salmonella infantis # Unika.md
ANSA a blocat la Leușeni un lot de 21 de tone de carne de pui: analizele au depistat Salmonella infantis
Arcul de Triumf din Chișinău va fi restaurat în 2026: 5 milioane de lei alocați și implicare public-privată # Unika.md
Arcul de Triumf din Chișinău va fi restaurat în 2026: 5 milioane de lei alocați și implicare public-privată
Opoziția a depus o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Energiei
Primul transplant hepatic din 2026 la SCR „Timofei Moșneaga”: un bărbat de 45 de ani a primit o nouă șansă la viață # Unika.md
Primul transplant hepatic din 2026 la SCR „Timofei Moșneaga”: un bărbat de 45 de ani a primit o nouă șansă la viață
Două cazuri documentate la vama Palanca: haine nedeclarate și muniție depistată într-un autoturism # Unika.md
Două cazuri documentate la vama Palanca: haine nedeclarate și muniție depistată într-un autoturism
Percheziții CNA într-un dosar de abuz în serviciu: vizați administratori de insolvabilitate și Uniunea Administratorilor Autorizați # Unika.md
Percheziții CNA într-un dosar de abuz în serviciu: vizați administratori de insolvabilitate și Uniunea Administratorilor Autorizați
Viorica Cosmetic, despre Adora Entourage: „Parfumul este sigur”. Compania invocă o eroare de etichetare # Unika.md
Viorica Cosmetic, despre Adora Entourage: „Parfumul este sigur”. Compania invocă o eroare de etichetare
Poleiul a provocat deconectări de curent în mai multe raioane: peste 4.000 de consumatori afectați. Moldelectrica: rețeaua de transport a rămas stabilă # Unika.md
Poleiul a provocat deconectări de curent în mai multe raioane: peste 4.000 de consumatori afectați. Moldelectrica: rețeaua de transport a rămas stabilă
Polei și ghețuș: sute de polițiști și salvatori, mobilizați. MAI anunță 660 de apeluri și trasee temporar blocate # Unika.md
Polei și ghețuș: sute de polițiști și salvatori, mobilizați. MAI anunță 660 de apeluri și trasee temporar blocate
Maia Sandu a numit noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China. Decretele au fost publicate în Monitorul Oficial # Unika.md
Maia Sandu a numit noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China. Decretele au fost publicate în Monitorul Oficial
Protest MAN în fața Parlamentului: cer dezbaterea urgentă a tarifelor la energie și recalcularea facturilor # Unika.md
Protest MAN în fața Parlamentului: cer dezbaterea urgentă a tarifelor la energie și recalcularea facturilor
Accident mortal la Peresecina, Orhei: un șofer a murit după o depășire în condiții meteo nefavorabile # Unika.md
Accident mortal la Peresecina, Orhei: un șofer a murit după o depășire în condiții meteo nefavorabile
Zelenski: Ucraina a pierdut 55.000 de soldați în război. „Putin se teme doar de Trump”
Accidentul de la Ulmu: 13 autospeciale și o ambulanță SMURD, mobilizate. Victimele sunt conștiente, starea – satisfăcătoare # Unika.md
Accidentul de la Ulmu: 13 autospeciale și o ambulanță SMURD, mobilizate. Victimele sunt conștiente, starea – satisfăcătoare
Accident lângă Ulmu: un microbuz a lovit o autospecială IGSU derapată pe polei. Cinci pasageri, răniți # Unika.md
Accident lângă Ulmu: un microbuz a lovit o autospecială IGSU derapată pe polei. Cinci pasageri, răniți
Radioterapia, la limită în Moldova: pacienții oncologici așteaptă până la 5 săptămâni pentru tratament # Unika.md
Radioterapia, la limită în Moldova: pacienții oncologici așteaptă până la 5 săptămâni pentru tratament
Vreme mohorâtă și vânt mai puternic: lapoviță în nord, ploi slabe în rest. Cod galben de polei și cursuri online la Chișinău # Unika.md
Vreme mohorâtă și vânt mai puternic: lapoviță în nord, ploi slabe în rest. Cod galben de polei și cursuri online la Chișinău
Eczema iarna: de ce se agravează, cum o ții sub control și ce mituri merită uitate
Tusea care nu trece după gripă: de ce simptomele persistă și când trebuie să ne îngrijorăm # Unika.md
Tusea care nu trece după gripă: de ce simptomele persistă și când trebuie să ne îngrijorăm
Tratatul nuclear între Statele Unite şi Rusia expiră - Un „moment grav”, afirmă şeful ONU # Unika.md
Tratatul nuclear între Statele Unite şi Rusia expiră - Un „moment grav”, afirmă şeful ONU
Școlile din Chișinău trec pe regim online din cauza poleiului și ghețușului
06:40
5 bacterii „prietenoase” pentru creier și imunitate: ce spune neurologul dr. David Perlmutter despre microbiom # Unika.md
5 bacterii „prietenoase” pentru creier și imunitate: ce spune neurologul dr. David Perlmutter despre microbiom
Anxietatea socială nu înseamnă mereu timiditate: studiul care arată de ce unii adolescenți reacționează prin agresivitate # Unika.md
Anxietatea socială nu înseamnă mereu timiditate: studiul care arată de ce unii adolescenți reacționează prin agresivitate
Carp acuză o miză ascunsă în declarațiile lui Costiuc: „Apără interesele unui importator de muniții” # Unika.md
Carp acuză o miză ascunsă în declarațiile lui Costiuc: „Apără interesele unui importator de muniții”
Horoscop 5 februarie: cine are noroc la bani și cine câștigă la capitolul relații
Uleiuri esențiale pentru nas înfundat: ce ajută cu adevărat și cum le folosești corect
Medic gastroenterolog: „Așa îți protejezi colonul”. Dieta simplă care poate reduce riscul de cancer # Unika.md
Medic gastroenterolog: „Așa îți protejezi colonul”. Dieta simplă care poate reduce riscul de cancer
Virusurile care pot declanșa cancer la zeci de ani după infectare: cum te protejezi
Aproape 900 de contestații, într-o săptămână, după publicarea noilor valori cadastrale. AGCC: „Impozitele nu se măresc automat” # Unika.md
Aproape 900 de contestații, într-o săptămână, după publicarea noilor valori cadastrale. AGCC: „Impozitele nu se măresc automat”
Mai mulți consumatori din Chișinău rămân fără apă joi, 5 februarie: sistări între 09:00 și 16:00 # Unika.md
Mai mulți consumatori din Chișinău rămân fără apă joi, 5 februarie: sistări între 09:00 și 16:00
