Uleiuri esențiale pentru nas înfundat: ce ajută cu adevărat și cum le folosești corect
Unika.md, 4 februarie 2026 22:00
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:50
Medic gastroenterolog: „Așa îți protejezi colonul". Dieta simplă care poate reduce riscul de cancer
Medic gastroenterolog: „Așa îți protejezi colonul”. Dieta simplă care poate reduce riscul de cancer
21:30
Virusurile care pot declanșa cancer la zeci de ani după infectare: cum te protejezi
Acum 2 ore
21:20
Aproape 900 de contestații, într-o săptămână, după publicarea noilor valori cadastrale. AGCC: „Impozitele nu se măresc automat"
Aproape 900 de contestații, într-o săptămână, după publicarea noilor valori cadastrale. AGCC: „Impozitele nu se măresc automat”
21:20
Mai mulți consumatori din Chișinău rămân fără apă joi, 5 februarie: sistări între 09:00 și 16:00
Mai mulți consumatori din Chișinău rămân fără apă joi, 5 februarie: sistări între 09:00 și 16:00
21:10
Poleiul a lăsat fără lumină mii de consumatori: 6 localități, deconectate parțial
Acum 6 ore
18:10
Costiuc acuză o investiție în „fabrică de armament” la Ungheni. ASP vine cu o reacție
Acum 8 ore
16:20
VIDEO//CSJ reia audierea martorilor în dosarul „Kuliok": Carp, Diacov, Neguță și Filip au depus declarații în instanță
VIDEO//CSJ reia audierea martorilor în dosarul „Kuliok”: Carp, Diacov, Neguță și Filip au depus declarații în instanță
16:00
La ce preț a cumpărat Energocom energia electrică, în luna ianuarie
15:40
Din 2027, școlile cu peste 400 de elevi vor trece obligatoriu la autonomie financiară
15:40
Medic, cercetat pentru viol asupra a două minore, restabilit în funcție: Ministerul Sănătății spune că nu există dosar penal deschis
Medic, cercetat pentru viol asupra a două minore, restabilit în funcție: Ministerul Sănătății spune că nu există dosar penal deschis
15:30
Coordonator al unei rețele de migrație ilegală, reținut la Chișinău: arest preventiv pentru 30 de zile
Coordonator al unei rețele de migrație ilegală, reținut la Chișinău: arest preventiv pentru 30 de zile
15:30
Avertizare meteo: Cod galben de polei și ghețuș
15:20
Inspectorii de mediu vor lucra 24/24: Guvernul creează o subdiviziune specială pentru intervenții rapide
Inspectorii de mediu vor lucra 24/24: Guvernul creează o subdiviziune specială pentru intervenții rapide
Acum 12 ore
13:10
Granturi de până la 7.500 de dolari pentru irigare: fermierii pot cumpăra echipamente moderne, scutite de TVA
Granturi de până la 7.500 de dolari pentru irigare: fermierii pot cumpăra echipamente moderne, scutite de TVA
13:10
Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate, după amenințări că ar fi minate
Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate, după amenințări că ar fi minate
13:00
Guvernul actualizează Codul Educației: „Îndeplinim astfel mai multe solicitări venite din sector și de la părinți"
Guvernul actualizează Codul Educației: „Îndeplinim astfel mai multe solicitări venite din sector și de la părinți”
13:00
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: Guvernul creează S.A. „CFM – Pasageri și Marfă", cu capital 100% de stat
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: Guvernul creează S.A. „CFM – Pasageri și Marfă”, cu capital 100% de stat
13:00
Atenție șoferi: Poliția Republicii Moldova anunță desfășurarea, în perioada 5-28 februarie, a unor acțiuni
Atenție șoferi: Poliția Republicii Moldova anunță desfășurarea, în perioada 5-28 februarie, a unor acțiuni
12:50
Impozitul pe avere ar putea fi revizuit: Ministerul Finanțelor analizează pragurile, cotele și limitele de aplicare
Impozitul pe avere ar putea fi revizuit: Ministerul Finanțelor analizează pragurile, cotele și limitele de aplicare
12:50
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curând: Primăria lansează licitația, proiect de peste 30 milioane lei
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curând: Primăria lansează licitația, proiect de peste 30 milioane lei
12:40
Șoferul care a lovit doi copii pe trecerea de pietoni la Strășeni, arestat preventiv pentru 30 de zile
Șoferul care a lovit doi copii pe trecerea de pietoni la Strășeni, arestat preventiv pentru 30 de zile
12:40
Proiectul Partidului Nostru: primăriile ar putea fi scutite de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile donate
Proiectul Partidului Nostru: primăriile ar putea fi scutite de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile donate
12:40
Olga Ursu (MAN): Reforma administrației locale se face în grabă și fără garanții pentru cetățeni
Olga Ursu (MAN): Reforma administrației locale se face în grabă și fără garanții pentru cetățeni
12:40
Doi tineri din Comrat, arestați pentru escrocherii la Chișinău: cereau bani invocând „accidentul unei rude"
Doi tineri din Comrat, arestați pentru escrocherii la Chișinău: cereau bani invocând „accidentul unei rude”
12:30
Guvernul a aprobat fuziunea Universității „B.P. Hașdeu” din Cahul cu UTM
12:30
Mai puține raioane în Moldova: Guvernul pregătește o reorganizare „semnificativă" a administrației locale
Mai puține raioane în Moldova: Guvernul pregătește o reorganizare „semnificativă” a administrației locale
12:30
Prima ședință în dosarul „Kuliok": Igor Dodon nu s-a prezentat în instanță, iar Lilian Carp a fost audiat ca martor
Prima ședință în dosarul „Kuliok”: Igor Dodon nu s-a prezentat în instanță, iar Lilian Carp a fost audiat ca martor
12:20
Compensațiile la căldură se extind: crește numărul beneficiarilor, majoritatea pe încălzire cu lemn
Compensațiile la căldură se extind: crește numărul beneficiarilor, majoritatea pe încălzire cu lemn
12:20
Caz de rabie confirmat la o bovină în Soltănești, Nisporeni: autoritățile iau în calcul carantină de 30 de zile
Caz de rabie confirmat la o bovină în Soltănești, Nisporeni: autoritățile iau în calcul carantină de 30 de zile
12:20
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat: Vitalie Mîța își începe activitatea pe 5 februarie
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat: Vitalie Mîța își începe activitatea pe 5 februarie
12:10
SUA alocă 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională a R. Moldova
12:10
Guvernul a aprobat un nou ajutor pentru Ucraina: bunuri energetice și sanitare
12:10
Anastasia Nichita, demisia oficială din Parlament: mandatul PAS va fi preluat de Tatiana Rotari
Anastasia Nichita, demisia oficială din Parlament: mandatul PAS va fi preluat de Tatiana Rotari
12:00
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 5 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE
10:40
Delegația Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău (4–5 februarie) pentru avizul la legea anticorupție electorală
Delegația Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău (4–5 februarie) pentru avizul la legea anticorupție electorală
10:30
SFS: 25 februarie 2026 este termenul-limită pentru prezentarea informației din surse indirecte (perioada fiscală 2025)
SFS: 25 februarie 2026 este termenul-limită pentru prezentarea informației din surse indirecte (perioada fiscală 2025)
10:30
A doua rundă de discuții Ucraina–Rusia la Abu Dhabi, pe fondul unui atac aerian masiv
10:20
Instructor auto condamnat pentru trafic de influență: a cerut 1.000 de euro pentru „permis categoria A fără examene"
Instructor auto condamnat pentru trafic de influență: a cerut 1.000 de euro pentru „permis categoria A fără examene”
10:20
Este oficial: moldovenii vor plăti mai puțin pentru gazele naturale. Noul tarif se aplică din 4 februarie
Este oficial: moldovenii vor plăti mai puțin pentru gazele naturale. Noul tarif se aplică din 4 februarie
10:10
Loturi de lapte praf pentru bebeluși, rechemate de ANSA: părinții sunt îndemnați să returneze produsele
Loturi de lapte praf pentru bebeluși, rechemate de ANSA: părinții sunt îndemnați să returneze produsele
Acum 24 ore
08:10
Țară din Europa care are cea mai îmbătrânită populație activă din UE: 1 din 4 angajați are 55–64 de ani
Țară din Europa care are cea mai îmbătrânită populație activă din UE: 1 din 4 angajați are 55–64 de ani
07:30
Horoscop 4 februarie 2026: claritate, pași mici și decizii inspirate
3 februarie 2026
23:30
10 reguli pe care trebuie să le respecţi atunci când mănânci fructe!
Ieri
22:10
Anul Nou Chinezesc 2026: ritualuri cu dafin și orez pentru noroc, curățare și prosperitate
Anul Nou Chinezesc 2026: ritualuri cu dafin și orez pentru noroc, curățare și prosperitate
22:10
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iarna dormi în șosete
21:50
Cătălin Botezatu, jefuit la Londra. Un ceas rar, estimat la 2 milioane lire sterline, ar fi fost furat
Cătălin Botezatu, jefuit la Londra. Un ceas rar, estimat la 2 milioane lire sterline, ar fi fost furat
21:40
Prognoza meteo pentru 4 februarie: cer noros, ninsori slabe care se transformă treptat în ploaie și risc de polei
Prognoza meteo pentru 4 februarie: cer noros, ninsori slabe care se transformă treptat în ploaie și risc de polei
21:40
Peste 39 mii de persoane au achitat prima de asigurare medicală în ianuarie 2026
20:40
Granturi de până la 250.000 € pentru incubatoare și acceleratoare din R. Moldova: apel lansat prin EU4Innovation East
Granturi de până la 250.000 € pentru incubatoare și acceleratoare din R. Moldova: apel lansat prin EU4Innovation East
