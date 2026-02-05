Titlu ANSA a blocat la Leușeni un lot de 21 de tone de carne de pui: analizele au depistat Salmonella infantis
Unika.md, 5 februarie 2026 09:00
Acum 15 minute
09:10
Accident lângă Ulmu: un microbuz a lovit o autospecială IGSU derapată pe polei. Cinci pasageri, răniți # Unika.md
Accident lângă Ulmu: un microbuz a lovit o autospecială IGSU derapată pe polei. Cinci pasageri, răniți
Acum 30 minute
09:00
Acum 2 ore
08:20
Radioterapia, la limită în Moldova: pacienții oncologici așteaptă până la 5 săptămâni pentru tratament # Unika.md
Radioterapia, la limită în Moldova: pacienții oncologici așteaptă până la 5 săptămâni pentru tratament
08:00
Vreme mohorâtă și vânt mai puternic: lapoviță în nord, ploi slabe în rest. Cod galben de polei și cursuri online la Chișinău # Unika.md
Vreme mohorâtă și vânt mai puternic: lapoviță în nord, ploi slabe în rest. Cod galben de polei și cursuri online la Chișinău
Acum 4 ore
07:10
Eczema iarna: de ce se agravează, cum o ții sub control și ce mituri merită uitate
07:00
Tusea care nu trece după gripă: de ce simptomele persistă și când trebuie să ne îngrijorăm # Unika.md
Tusea care nu trece după gripă: de ce simptomele persistă și când trebuie să ne îngrijorăm
06:50
Tratatul nuclear între Statele Unite şi Rusia expiră - Un „moment grav”, afirmă şeful ONU # Unika.md
Tratatul nuclear între Statele Unite şi Rusia expiră - Un „moment grav”, afirmă şeful ONU
06:50
Școlile din Chișinău trec pe regim online din cauza poleiului și ghețușului
06:40
5 bacterii „prietenoase” pentru creier și imunitate: ce spune neurologul dr. David Perlmutter despre microbiom # Unika.md
5 bacterii „prietenoase” pentru creier și imunitate: ce spune neurologul dr. David Perlmutter despre microbiom
06:30
Anxietatea socială nu înseamnă mereu timiditate: studiul care arată de ce unii adolescenți reacționează prin agresivitate # Unika.md
Anxietatea socială nu înseamnă mereu timiditate: studiul care arată de ce unii adolescenți reacționează prin agresivitate
06:30
Carp acuză o miză ascunsă în declarațiile lui Costiuc: „Apără interesele unui importator de muniții” # Unika.md
Carp acuză o miză ascunsă în declarațiile lui Costiuc: „Apără interesele unui importator de muniții”
06:20
Horoscop 5 februarie: cine are noroc la bani și cine câștigă la capitolul relații
Acum 12 ore
22:00
Uleiuri esențiale pentru nas înfundat: ce ajută cu adevărat și cum le folosești corect
21:50
Medic gastroenterolog: „Așa îți protejezi colonul”. Dieta simplă care poate reduce riscul de cancer # Unika.md
Medic gastroenterolog: „Așa îți protejezi colonul”. Dieta simplă care poate reduce riscul de cancer
21:30
Virusurile care pot declanșa cancer la zeci de ani după infectare: cum te protejezi
21:20
Aproape 900 de contestații, într-o săptămână, după publicarea noilor valori cadastrale. AGCC: „Impozitele nu se măresc automat” # Unika.md
Aproape 900 de contestații, într-o săptămână, după publicarea noilor valori cadastrale. AGCC: „Impozitele nu se măresc automat”
21:20
Mai mulți consumatori din Chișinău rămân fără apă joi, 5 februarie: sistări între 09:00 și 16:00 # Unika.md
Mai mulți consumatori din Chișinău rămân fără apă joi, 5 februarie: sistări între 09:00 și 16:00
21:10
Poleiul a lăsat fără lumină mii de consumatori: 6 localități, deconectate parțial
Acum 24 ore
18:10
Costiuc acuză o investiție în „fabrică de armament” la Ungheni. ASP vine cu o reacție
16:20
VIDEO//CSJ reia audierea martorilor în dosarul „Kuliok”: Carp, Diacov, Neguță și Filip au depus declarații în instanță # Unika.md
VIDEO//CSJ reia audierea martorilor în dosarul „Kuliok”: Carp, Diacov, Neguță și Filip au depus declarații în instanță
16:00
La ce preț a cumpărat Energocom energia electrică, în luna ianuarie
15:40
Din 2027, școlile cu peste 400 de elevi vor trece obligatoriu la autonomie financiară
15:40
Medic, cercetat pentru viol asupra a două minore, restabilit în funcție: Ministerul Sănătății spune că nu există dosar penal deschis # Unika.md
Medic, cercetat pentru viol asupra a două minore, restabilit în funcție: Ministerul Sănătății spune că nu există dosar penal deschis
15:30
Coordonator al unei rețele de migrație ilegală, reținut la Chișinău: arest preventiv pentru 30 de zile # Unika.md
Coordonator al unei rețele de migrație ilegală, reținut la Chișinău: arest preventiv pentru 30 de zile
15:30
Avertizare meteo: Cod galben de polei și ghețuș
15:20
Inspectorii de mediu vor lucra 24/24: Guvernul creează o subdiviziune specială pentru intervenții rapide # Unika.md
Inspectorii de mediu vor lucra 24/24: Guvernul creează o subdiviziune specială pentru intervenții rapide
13:10
Granturi de până la 7.500 de dolari pentru irigare: fermierii pot cumpăra echipamente moderne, scutite de TVA # Unika.md
Granturi de până la 7.500 de dolari pentru irigare: fermierii pot cumpăra echipamente moderne, scutite de TVA
13:10
Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate, după amenințări că ar fi minate # Unika.md
Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate, după amenințări că ar fi minate
13:00
Guvernul actualizează Codul Educației: „Îndeplinim astfel mai multe solicitări venite din sector și de la părinți” # Unika.md
Guvernul actualizează Codul Educației: „Îndeplinim astfel mai multe solicitări venite din sector și de la părinți”
13:00
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: Guvernul creează S.A. „CFM – Pasageri și Marfă”, cu capital 100% de stat # Unika.md
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: Guvernul creează S.A. „CFM – Pasageri și Marfă”, cu capital 100% de stat
13:00
Atenție șoferi: Poliția Republicii Moldova anunță desfășurarea, în perioada 5-28 februarie, a unor acțiuni # Unika.md
Atenție șoferi: Poliția Republicii Moldova anunță desfășurarea, în perioada 5-28 februarie, a unor acțiuni
12:50
Impozitul pe avere ar putea fi revizuit: Ministerul Finanțelor analizează pragurile, cotele și limitele de aplicare # Unika.md
Impozitul pe avere ar putea fi revizuit: Ministerul Finanțelor analizează pragurile, cotele și limitele de aplicare
12:50
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curând: Primăria lansează licitația, proiect de peste 30 milioane lei # Unika.md
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curând: Primăria lansează licitația, proiect de peste 30 milioane lei
12:40
Șoferul care a lovit doi copii pe trecerea de pietoni la Strășeni, arestat preventiv pentru 30 de zile # Unika.md
Șoferul care a lovit doi copii pe trecerea de pietoni la Strășeni, arestat preventiv pentru 30 de zile
12:40
Proiectul Partidului Nostru: primăriile ar putea fi scutite de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile donate # Unika.md
Proiectul Partidului Nostru: primăriile ar putea fi scutite de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile donate
12:40
Olga Ursu (MAN): Reforma administrației locale se face în grabă și fără garanții pentru cetățeni # Unika.md
Olga Ursu (MAN): Reforma administrației locale se face în grabă și fără garanții pentru cetățeni
12:40
Doi tineri din Comrat, arestați pentru escrocherii la Chișinău: cereau bani invocând „accidentul unei rude” # Unika.md
Doi tineri din Comrat, arestați pentru escrocherii la Chișinău: cereau bani invocând „accidentul unei rude”
12:30
Guvernul a aprobat fuziunea Universității „B.P. Hașdeu” din Cahul cu UTM
12:30
Mai puține raioane în Moldova: Guvernul pregătește o reorganizare „semnificativă” a administrației locale # Unika.md
Mai puține raioane în Moldova: Guvernul pregătește o reorganizare „semnificativă” a administrației locale
12:30
Prima ședință în dosarul „Kuliok”: Igor Dodon nu s-a prezentat în instanță, iar Lilian Carp a fost audiat ca martor # Unika.md
Prima ședință în dosarul „Kuliok”: Igor Dodon nu s-a prezentat în instanță, iar Lilian Carp a fost audiat ca martor
12:20
Compensațiile la căldură se extind: crește numărul beneficiarilor, majoritatea pe încălzire cu lemn # Unika.md
Compensațiile la căldură se extind: crește numărul beneficiarilor, majoritatea pe încălzire cu lemn
12:20
Caz de rabie confirmat la o bovină în Soltănești, Nisporeni: autoritățile iau în calcul carantină de 30 de zile # Unika.md
Caz de rabie confirmat la o bovină în Soltănești, Nisporeni: autoritățile iau în calcul carantină de 30 de zile
12:20
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat: Vitalie Mîța își începe activitatea pe 5 februarie # Unika.md
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat: Vitalie Mîța își începe activitatea pe 5 februarie
12:10
SUA alocă 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională a R. Moldova
12:10
Guvernul a aprobat un nou ajutor pentru Ucraina: bunuri energetice și sanitare
12:10
Anastasia Nichita, demisia oficială din Parlament: mandatul PAS va fi preluat de Tatiana Rotari # Unika.md
Anastasia Nichita, demisia oficială din Parlament: mandatul PAS va fi preluat de Tatiana Rotari
12:00
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 5 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE
10:40
Delegația Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău (4–5 februarie) pentru avizul la legea anticorupție electorală # Unika.md
Delegația Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău (4–5 februarie) pentru avizul la legea anticorupție electorală
10:30
SFS: 25 februarie 2026 este termenul-limită pentru prezentarea informației din surse indirecte (perioada fiscală 2025) # Unika.md
SFS: 25 februarie 2026 este termenul-limită pentru prezentarea informației din surse indirecte (perioada fiscală 2025)
10:30
A doua rundă de discuții Ucraina–Rusia la Abu Dhabi, pe fondul unui atac aerian masiv
