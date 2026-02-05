Titlu ANSA a blocat la Leușeni un lot de 21 de tone de carne de pui: analizele au depistat Salmonella infantis

Unika.md, 5 februarie 2026 09:00

Titlu ANSA a blocat la Leușeni un lot de 21 de tone de carne de pui: analizele au depistat Salmonella infantis

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 15 minute
09:10
Accident lângă Ulmu: un microbuz a lovit o autospecială IGSU derapată pe polei. Cinci pasageri, răniți Unika.md
Accident lângă Ulmu: un microbuz a lovit o autospecială IGSU derapată pe polei. Cinci pasageri, răniți
Acum 30 minute
09:00
Titlu ANSA a blocat la Leușeni un lot de 21 de tone de carne de pui: analizele au depistat Salmonella infantis Unika.md
Titlu ANSA a blocat la Leușeni un lot de 21 de tone de carne de pui: analizele au depistat Salmonella infantis
Acum 2 ore
08:20
Radioterapia, la limită în Moldova: pacienții oncologici așteaptă până la 5 săptămâni pentru tratament Unika.md
Radioterapia, la limită în Moldova: pacienții oncologici așteaptă până la 5 săptămâni pentru tratament
08:00
Vreme mohorâtă și vânt mai puternic: lapoviță în nord, ploi slabe în rest. Cod galben de polei și cursuri online la Chișinău Unika.md
Vreme mohorâtă și vânt mai puternic: lapoviță în nord, ploi slabe în rest. Cod galben de polei și cursuri online la Chișinău
Acum 4 ore
07:10
Eczema iarna: de ce se agravează, cum o ții sub control și ce mituri merită uitate Unika.md
Eczema iarna: de ce se agravează, cum o ții sub control și ce mituri merită uitate
07:00
Tusea care nu trece după gripă: de ce simptomele persistă și când trebuie să ne îngrijorăm Unika.md
Tusea care nu trece după gripă: de ce simptomele persistă și când trebuie să ne îngrijorăm
06:50
Tratatul nuclear între Statele Unite şi Rusia expiră - Un „moment grav”, afirmă şeful ONU Unika.md
Tratatul nuclear între Statele Unite şi Rusia expiră - Un „moment grav”, afirmă şeful ONU
06:50
Școlile din Chișinău trec pe regim online din cauza poleiului și ghețușului Unika.md
Școlile din Chișinău trec pe regim online din cauza poleiului și ghețușului
06:40
5 bacterii „prietenoase” pentru creier și imunitate: ce spune neurologul dr. David Perlmutter despre microbiom Unika.md
5 bacterii „prietenoase” pentru creier și imunitate: ce spune neurologul dr. David Perlmutter despre microbiom
06:30
Anxietatea socială nu înseamnă mereu timiditate: studiul care arată de ce unii adolescenți reacționează prin agresivitate Unika.md
Anxietatea socială nu înseamnă mereu timiditate: studiul care arată de ce unii adolescenți reacționează prin agresivitate
06:30
Carp acuză o miză ascunsă în declarațiile lui Costiuc: „Apără interesele unui importator de muniții” Unika.md
Carp acuză o miză ascunsă în declarațiile lui Costiuc: „Apără interesele unui importator de muniții”
06:20
Horoscop 5 februarie: cine are noroc la bani și cine câștigă la capitolul relații Unika.md
Horoscop 5 februarie: cine are noroc la bani și cine câștigă la capitolul relații
Acum 12 ore
22:00
Uleiuri esențiale pentru nas înfundat: ce ajută cu adevărat și cum le folosești corect Unika.md
Uleiuri esențiale pentru nas înfundat: ce ajută cu adevărat și cum le folosești corect
21:50
Medic gastroenterolog: „Așa îți protejezi colonul”. Dieta simplă care poate reduce riscul de cancer Unika.md
Medic gastroenterolog: „Așa îți protejezi colonul”. Dieta simplă care poate reduce riscul de cancer
21:30
Virusurile care pot declanșa cancer la zeci de ani după infectare: cum te protejezi Unika.md
Virusurile care pot declanșa cancer la zeci de ani după infectare: cum te protejezi
21:20
Aproape 900 de contestații, într-o săptămână, după publicarea noilor valori cadastrale. AGCC: „Impozitele nu se măresc automat” Unika.md
Aproape 900 de contestații, într-o săptămână, după publicarea noilor valori cadastrale. AGCC: „Impozitele nu se măresc automat”
21:20
Mai mulți consumatori din Chișinău rămân fără apă joi, 5 februarie: sistări între 09:00 și 16:00 Unika.md
Mai mulți consumatori din Chișinău rămân fără apă joi, 5 februarie: sistări între 09:00 și 16:00
21:10
Poleiul a lăsat fără lumină mii de consumatori: 6 localități, deconectate parțial Unika.md
Poleiul a lăsat fără lumină mii de consumatori: 6 localități, deconectate parțial
Acum 24 ore
18:10
Costiuc acuză o investiție în „fabrică de armament” la Ungheni. ASP vine cu o reacție Unika.md
Costiuc acuză o investiție în „fabrică de armament” la Ungheni. ASP vine cu o reacție
16:20
VIDEO//CSJ reia audierea martorilor în dosarul „Kuliok”: Carp, Diacov, Neguță și Filip au depus declarații în instanță Unika.md
VIDEO//CSJ reia audierea martorilor în dosarul „Kuliok”: Carp, Diacov, Neguță și Filip au depus declarații în instanță
16:00
La ce preț a cumpărat Energocom energia electrică, în luna ianuarie Unika.md
La ce preț a cumpărat Energocom energia electrică, în luna ianuarie
15:40
Din 2027, școlile cu peste 400 de elevi vor trece obligatoriu la autonomie financiară Unika.md
Din 2027, școlile cu peste 400 de elevi vor trece obligatoriu la autonomie financiară
15:40
Medic, cercetat pentru viol asupra a două minore, restabilit în funcție: Ministerul Sănătății spune că nu există dosar penal deschis Unika.md
Medic, cercetat pentru viol asupra a două minore, restabilit în funcție: Ministerul Sănătății spune că nu există dosar penal deschis
15:30
Coordonator al unei rețele de migrație ilegală, reținut la Chișinău: arest preventiv pentru 30 de zile Unika.md
Coordonator al unei rețele de migrație ilegală, reținut la Chișinău: arest preventiv pentru 30 de zile
15:30
Avertizare meteo: Cod galben de polei și ghețuș Unika.md
Avertizare meteo: Cod galben de polei și ghețuș
15:20
Inspectorii de mediu vor lucra 24/24: Guvernul creează o subdiviziune specială pentru intervenții rapide Unika.md
Inspectorii de mediu vor lucra 24/24: Guvernul creează o subdiviziune specială pentru intervenții rapide
13:10
Granturi de până la 7.500 de dolari pentru irigare: fermierii pot cumpăra echipamente moderne, scutite de TVA Unika.md
Granturi de până la 7.500 de dolari pentru irigare: fermierii pot cumpăra echipamente moderne, scutite de TVA
13:10
Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate, după amenințări că ar fi minate Unika.md
Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate, după amenințări că ar fi minate
13:00
Guvernul actualizează Codul Educației: „Îndeplinim astfel mai multe solicitări venite din sector și de la părinți” Unika.md
Guvernul actualizează Codul Educației: „Îndeplinim astfel mai multe solicitări venite din sector și de la părinți”
13:00
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: Guvernul creează S.A. „CFM – Pasageri și Marfă”, cu capital 100% de stat Unika.md
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: Guvernul creează S.A. „CFM – Pasageri și Marfă”, cu capital 100% de stat
13:00
Atenție șoferi: Poliția Republicii Moldova anunță desfășurarea, în perioada 5-28 februarie, a unor acțiuni Unika.md
Atenție șoferi: Poliția Republicii Moldova anunță desfășurarea, în perioada 5-28 februarie, a unor acțiuni
12:50
Impozitul pe avere ar putea fi revizuit: Ministerul Finanțelor analizează pragurile, cotele și limitele de aplicare Unika.md
Impozitul pe avere ar putea fi revizuit: Ministerul Finanțelor analizează pragurile, cotele și limitele de aplicare
12:50
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curând: Primăria lansează licitația, proiect de peste 30 milioane lei Unika.md
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curând: Primăria lansează licitația, proiect de peste 30 milioane lei
12:40
Șoferul care a lovit doi copii pe trecerea de pietoni la Strășeni, arestat preventiv pentru 30 de zile Unika.md
Șoferul care a lovit doi copii pe trecerea de pietoni la Strășeni, arestat preventiv pentru 30 de zile
12:40
Proiectul Partidului Nostru: primăriile ar putea fi scutite de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile donate Unika.md
Proiectul Partidului Nostru: primăriile ar putea fi scutite de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile donate
12:40
Olga Ursu (MAN): Reforma administrației locale se face în grabă și fără garanții pentru cetățeni Unika.md
Olga Ursu (MAN): Reforma administrației locale se face în grabă și fără garanții pentru cetățeni
12:40
Doi tineri din Comrat, arestați pentru escrocherii la Chișinău: cereau bani invocând „accidentul unei rude” Unika.md
Doi tineri din Comrat, arestați pentru escrocherii la Chișinău: cereau bani invocând „accidentul unei rude”
12:30
Guvernul a aprobat fuziunea Universității „B.P. Hașdeu” din Cahul cu UTM Unika.md
Guvernul a aprobat fuziunea Universității „B.P. Hașdeu” din Cahul cu UTM
12:30
Mai puține raioane în Moldova: Guvernul pregătește o reorganizare „semnificativă” a administrației locale Unika.md
Mai puține raioane în Moldova: Guvernul pregătește o reorganizare „semnificativă” a administrației locale
12:30
Prima ședință în dosarul „Kuliok”: Igor Dodon nu s-a prezentat în instanță, iar Lilian Carp a fost audiat ca martor Unika.md
Prima ședință în dosarul „Kuliok”: Igor Dodon nu s-a prezentat în instanță, iar Lilian Carp a fost audiat ca martor
12:20
Compensațiile la căldură se extind: crește numărul beneficiarilor, majoritatea pe încălzire cu lemn Unika.md
Compensațiile la căldură se extind: crește numărul beneficiarilor, majoritatea pe încălzire cu lemn
12:20
Caz de rabie confirmat la o bovină în Soltănești, Nisporeni: autoritățile iau în calcul carantină de 30 de zile Unika.md
Caz de rabie confirmat la o bovină în Soltănești, Nisporeni: autoritățile iau în calcul carantină de 30 de zile
12:20
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat: Vitalie Mîța își începe activitatea pe 5 februarie Unika.md
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat: Vitalie Mîța își începe activitatea pe 5 februarie
12:10
SUA alocă 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională a R. Moldova Unika.md
SUA alocă 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională a R. Moldova
12:10
Guvernul a aprobat un nou ajutor pentru Ucraina: bunuri energetice și sanitare Unika.md
Guvernul a aprobat un nou ajutor pentru Ucraina: bunuri energetice și sanitare
12:10
Anastasia Nichita, demisia oficială din Parlament: mandatul PAS va fi preluat de Tatiana Rotari Unika.md
Anastasia Nichita, demisia oficială din Parlament: mandatul PAS va fi preluat de Tatiana Rotari
12:00
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 5 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE Unika.md
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 5 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE
10:40
Delegația Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău (4–5 februarie) pentru avizul la legea anticorupție electorală Unika.md
Delegația Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău (4–5 februarie) pentru avizul la legea anticorupție electorală
10:30
SFS: 25 februarie 2026 este termenul-limită pentru prezentarea informației din surse indirecte (perioada fiscală 2025) Unika.md
SFS: 25 februarie 2026 este termenul-limită pentru prezentarea informației din surse indirecte (perioada fiscală 2025)
10:30
A doua rundă de discuții Ucraina–Rusia la Abu Dhabi, pe fondul unui atac aerian masiv Unika.md
A doua rundă de discuții Ucraina–Rusia la Abu Dhabi, pe fondul unui atac aerian masiv
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.