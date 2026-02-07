Circulația pe drumurile naționale, în condiții de iarnă
Veridica.md, 7 februarie 2026 09:20
Echipe ale MAI, polițiști, carabinieri, pompieri, militari din Armata Națională și angajații Ministerul Infrastructurii și ai Administraţiei Naționale a Drumurilor au fost mobilizate pentru curățarea trotuarelor, a căilor de acces către instituții medicale, stații de transport public din Chișinău și în alte localități, afectate de depunerile de polei și gheață.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 15 minute
09:40
Saif al-Islam Gaddafi a fost asasinat marți după-amiază în circumstanțe neclare.
Acum 30 minute
09:30
Acesta vizează domeniile energetic, bancar și comercial.
Acum o oră
09:20
Echipe ale MAI, polițiști, carabinieri, pompieri, militari din Armata Națională și angajații Ministerul Infrastructurii și ai Administraţiei Naționale a Drumurilor au fost mobilizate pentru curățarea trotuarelor, a căilor de acces către instituții medicale, stații de transport public din Chișinău și în alte localități, afectate de depunerile de polei și gheață.
Acum 24 ore
20:20
MAE condamnă acest nou incident, o încălcare a spațiului aerian național.
17:40
Ministrul economiei: Obiectivul nostru este tranziția de la o economie de consum la una bazată pe producție, investiții și inovație # Veridica.md
Pentru anul 2026, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării stabilește drept priorități accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și integrarea în Piața Unică; simplificarea radicală a relației dintre antreprenori și stat; atragerea investițiilor.
17:20
Un tribunal polonez a dispus, în lipsă, arestarea preventivă a fostului ministru al Justiției Zbigniew Ziobro # Veridica.md
Această decizie deschide calea pentru un potențial mandat european de arestare.
16:30
Codul galben de precipitații și polei pe drumuri a fost prelungit până luni, 9 februarie # Veridica.md
Starea vremii se deteriorează în R. Moldova. Traficul rutier rămâne dificil pe întreg teritoriul țării.
15:50
SONDAJ: Aproximativ jumătate dintre cetățenii R. Moldova cred că situația din domeniul justiției s-a îmbunătățit în ultimii trei ani # Veridica.md
Deși cetățenii constată unele progrese în sistemul de justiție, nivelul de încredere în instituții rămâne moderat, iar percepția privind integritatea este încă fragilă.
15:40
Un șef al serviciilor de informații militare ruse, generalul Vladimir Alekseev, a fost împușcat la Moscova # Veridica.md
E prim-adjunctul lui Igor Kostiukov, cel care a condus delegația rusă la negocierile de la Abu Dhabi privind soluționarea conflictului din Ucraina.
14:40
Din 1 aprilie, vor fi operate zboruri directe între Chișinău și Vilnius, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-o conferință de presă comună cu omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită la Chișinău.
12:50
A 56-a ediție a Forumului Mondial de la Davos a fost cel mai mediatizat eveniment al începutului acestui an. S-a vorbit despre o „Nouă ordine mondială”, despre alianța puterilor mijlocii în fața agresiunii marilor puteri și despre pericolul unei dictaturi digitale în epoca Inteligenței Artificiale. Va dispărea într-adevăr ordinea internațională așa cum știam până astăzi?
12:10
Serviciile secrete de la Oslo atrag atenţia că Moscova încearcă să recruteze refugiaţi ucraineni în Norvegia pentru a aduna informaţii sau pentru a comite acte de sabotaj.
11:30
Dosarul „Kuliok” a fost un plan politic pentru Plahotniuc, un plan care a eșuat (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Dosarul „Kuliok” a avut pentru PDM doar scopuri politice. Imaginile video în care Vladimir Plahotniuc îi întinde presupusa sacoșă cu bani lui Igor Dodon urmau să ducă la demiterea fostului președinte și la organizarea alegerilor prezidențiale împreună cu cele legislative în toamna lui 2019.
10:40
În urma negocierilor de la Abu Dhabi au fost eliberate 314 persoane.
10:30
Mia Sandu: LEA Vulcănești-Chișinău nu poate fi dată în exploatare din cauza întârzierilor la stațiile electrice # Veridica.md
Una din companiile responsabile de lucrări invocă întârzieri în livrarea echipamentelor la cele două stații de monitorizare.
10:30
Prestigioasa revistă The Economist începe anul 2026 cu un editorial deloc optimist în privința tendințelor mondiale în domeniul vinului. “Scăderea vânzărilor de vin reflectă o lume mai singură și mai atomizată”, titrează publicația.
10:00
Am citit într-o gazetă de cândva demult, când florile erau mai vii și lumina mai aprinsă, cum s-ar numi mai muzical, că un brav milițian sau un brav polițist, vorba post-moderniștilor, i-o luat apartamentul prin înșelăciune, vorba ceea, unei femei bolnave de cap.
Ieri
09:20
Ungaria va organiza alegeri legislative în luna aprilie.
09:00
Diplomatul american îl acuză pe acesta că l-a insultat pe preşedintele SUA, Donald Trump.
08:40
Acesta este acuzat că a participat la atacuri teroriste împotriva polițiștilor și militarilor sârbi.
08:20
Guvernul de la Tallin acuză un comportament "uneori iraţional" al oficialilor ruşi de la graniţă.
5 februarie 2026
20:10
Peste 1.100 de clădiri rezidențiale din capitala ucraineană, Kiev, vor rămâne fără încălzire timp de cel puțin două luni # Veridica.md
Centrala care le livra căldură a fost aproape complet distrusă de rachetele balistice rusești.
19:00
Sistem de control coordonat, amplasat pe teritoriul României, la trecerea de la Ungheni a frontierei de stat cu Republica Moldova # Veridica.md
Guvernul de la București va asigura finanţarea.
18:00
Comisarul european pentru apărare sugerează că armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârșit.
17:30
Totodată BNM a redus rezervele minime obligatorii pentru bănci, într-un efort de a sprijini creditarea și de a menține inflația sub control.
17:00
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, crede că doar echipajul de bob masculin ar putea să ridice pretenţii la o medalie.
15:50
Azerbaidjan: închisoare pe viață pentru cinci lideri secesioniști armeni din Nagorno-Karabah # Veridica.md
Alți opt au primit pedepse cu detenție cuprinse între 15 și 20 de ani.
15:30
REGIUNEA TRANSNISTREANĂ/ Un nou val de alerte false cu bombă vizează școli și grădinițe din regiunea transnistreană # Veridica.md
Mesaje anonime au fost recepționate prin telegram la școli din Tiraspol, Bender și Slobozia.
15:10
21.000 de kg de carne de pui contaminată cu salmonella, blocată la frontiera R. Moldova # Veridica.md
Lotul a fost sechestrat la postul de inspecție de frontieră Leușeni.
15:00
Armata ucraineană susține că a efectuat o serie de atacuri „reușite” asupra unui loc de lansare a rachetelor balistice rusești # Veridica.md
Ținta ar fi fost poligonul de testare Kapustin Yar, din apropierea Mării Caspice.
13:40
Documentul oferea o imagine detaliată a economiilor, forţelor armate, și resurselor țărilor străine.
13:20
Executivul de la Tirana a blocat accesul la TikTok în martie 2025, după un conflict pornit de pe această platformă și soldat cu moartea unui adolescent.
13:00
Kęstutis Budrys se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul de externe Mihai Popșoi.
12:50
Republica Moldova a început negocierile tehnice cu Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – Valori fundamentale # Veridica.md
Progresele în statul de drept și justiție, prevăzute în Capitolele 23 și 24, sunt esențiale pentru avansul R. Moldova în procesul de aderare la UE.
12:40
Kievul și Moscova au calificat prima zi a discuțiilor drept „productivă și pozitivă”.
11:50
Inițiativa va oferi inventatorilor și întreprinderilor din RM acces la un sistem unificat pentru protecția brevetelor în UE.
10:40
DEZINFORMARE: Chișinăul vrea să reintegreze Republica Moldova prin sancțiuni și strangularea economică a regiunii transnistrene # Veridica.md
Autoritățile de la Chișinău nu întreprind nicio acțiune pentru a soluționa conflictul transnistrean și vor să reintegreze Republica Moldova prin sancțiuni și strangulare economică a regiunii, susține așa-zisul ministrul de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev.
10:30
Președinta Maia Sandu a semnat decretele de numire a noilor Ambasadori în România, Ucraina, Franța și China # Veridica.md
Documentele fiind publicate în Monitorul Oficial.
10:20
R.Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un acord privind recunoașterea permiselor de conducere # Veridica.md
Permisele de conducere valabile vor fi recunoscute reciproc pentru cetățenii aflați temporar pe teritoriul celuilalt stat.
10:20
Comisia Europeană a început să efectueze misiuni tehnice în Afganistan pentru a pregăti returnarea migranților ilegali.
10:00
Școlile din Chișinău au fost închise temporar, iar autoritățile au mobilizat sute de utilaje și mii de angajați pentru a menține drumurile practicabile.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
În noaptea de marți, 3 februarie 2026, Rusia a atacat sistemul energetic din Ucraina cu 450 de drone și 70 de rachete, dintre care 32 erau balistice. Fără lumină, apă și căldură au rămas sute de blocuri de locuit din marile orașe ale Ucrainei.
08:50
Țara se confruntă cu pene de curent tot mai dese și mai lungi.
4 februarie 2026
17:00
În acest dosar este învinuit fostul șef de stat, Igor Dodon, liderul PSRM. Procurorii susțin că acesta ar fi solicitat aproximativ un milion de dolari de la fostul lider democrat Vlad Plahotniuc.
16:40
Loturile de ajutor includ generatoare, transformatoare electrice și echipamente medicale.
16:30
La sosirea la tribunal, Nikola Selakovic, șef la Cultură, și alți trei inculpați au fost întâmpinați de zeci de protestatari care i-au huiduit și i-au numit „hoți”.
16:20
Evoluțiile negative vin pe fondul cotațiilor mai scăzute la țiței și a aprecierii rublei.
16:10
Au fost vizate site-uri ale ministerului italian de externe, dar și ale organizatorilor JO de la Milano-Cortina.
15:30
Rusia a amenințat că va continua ostilitățile în Ucraina, dacă autoritățile de acolo nu-i vor accepta condițiile # Veridica.md
Pe front, trupele de invazie și-au accelerat avansul în ianuarie, cucerind aproape de două ori mai mult teritoriu decât în luna precedentă.
14:00
Ucraina se declară interesată să aprofundeze cooperarea energetică cu România şi Republica Moldova # Veridica.md
Aceasta ar include mecanisme de răspuns la situaţii de urgenţă, echilibrarea transfrontalieră, creşterea fiabilităţii interconexiunilor şi protecţia coordonată a infrastructurii critice, inclusiv împotriva atacurilor cibernetice.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.