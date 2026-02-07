Olesea Stamate: "Dacă nu întărim sistemul, degeaba vom ține vetting-ul în țară"
Noi.md, 7 februarie 2026 05:30
"Dacă nu întărim sistemul, degeaba vom ține vetting-ul în țară pînă se completează funcțiile la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Căci va pleca vetting-ul și lucrurile vor degrada în scurt timp si vom ajunge acolo de unde am început (dacă nu mai rău)". De această părere este jurista, fosta parlamentară, ex-ministră a Justiției, Olesea Stamate, notează Noi.md."Vetting-ul va continua pînă locuri
Acum 15 minute
06:30
Pe 12 februarie, la Chișinău va fi sărbătorit Festivalul Primăverii, cunoscută și ca Anul Nou Chinezesc, care este inclus pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO.Este o sărbătoare a legăturilor puternice din familie și a comunității, care va fi sărbătorită anul acesta la Chișinău pe 12 februarie, la Teatrul Național Mihai Eminescu.Evenimentul va începe la ora 18:00.
06:30
Un mic sat din nord-vestul Angliei a devenit o atracție turistică.Deși are o singură stradă, satul adăpostește un restaurant de top. Turiștii sînt atrași și de peisajele din zonă, transmite mediafax.roUn mic sat așezat în regiunea Lancashire s-a transformat în timp într-o atracție turistică, potrivit Express. Worston este un cătun liniștit care reprezintă o destinație excelentă pentru fami
06:30
Demidețchi: „Declarațiile răsunătoare în jurul monumentelor sînt folosite de guvernare pentru a distrage atenția societății de la problemele vitale” # Noi.md
Jurnalistul Valerii Demidețchi a comentat declarațiile ministrului Culturii, Christian Jardan, cu privire la demontarea monumentelor dedicate lui Kotovski, Lazo și Lenin, care, în opinia sa, nu merită să se afle acolo unde se află acum.Demidețchi a criticat această poziție, menționînd că în multe țări monumentele dedicate celor mai diverse personalități istorice sînt percepute ca parte a unui
Acum 2 ore
05:30
Căderea necontrolată a resturilor din spațiu reprezintă un pericol din ce în ce mai serios pentru industria aviatică.Euronews scrie că deși probabilitatea ca un avion să fie lovit direct este extrem de redusă, simpla amenințare determină adesea autoritățile să închidă preventiv spațiul aerian, provocînd întîrzieri masive și pierderi financiare semnificative.Dacă întîrzierile cauzate de con
05:30
Acum 4 ore
04:30
Ministerul Culturii va lansa în aprilie o platformă pentru a reduce cozile lungi prin implementarea unui sistem de bilete online.Site-ul va oferi, de asemenea, informații esențiale despre peste 350 de site-uri în opt limbi.Grecia, destinație de vacanță preferată de foarte mulți români, are un nou portal conceput pentru a gestiona rezervările pentru situri arheologice și muzee în peste 100
03:30
Actorul Michael Keaton va fi onorat vineri drept Omul Anului 2026 de către Hasty Pudding Theatricals al Universității Harvard.Trupa de teatru, care datează din 1844 și pretinde a fi a treia cea mai veche din lume încă în funcțiune, a declarat că Keaton va primi premiul Pudding Pot la o friptură festivă în cursul serii. Ulterior, va participa la o reprezentație a celei de-a 177-a producții a lu
Acum 6 ore
02:30
Clubul englez de fotbal Liverpool va trebui să plătească 2,8 milioane de lire sterline (3,1 milioane de euro) grupării Chelsea drept compensație pentru formarea jucătorului Rio Ngumoha.„Reds” l-au transferat pe atacant în septembrie 2024, cînd avea 16 ani, după ce a părăsit academia clubului londonez, iar o instanță britanică a decis că Chelsea are dreptul la o compensație financiară pentru de
01:30
Peste 87.000 de autovehicule electrice și hibride au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 2018–2025, confirmînd interesul tot mai mare al populației și mediului de afaceri pentru soluții de transport eficiente energetic și prietenoase cu mediul.Potrivit datelor centralizate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), din totalul autovehiculelor înmatriculate, 11,2% sînt e
01:00
O meduză gigantică fantomatică a fost văzută în largul coastelor Argentinei. Reprezentanții acestei specii pot ajunge pînă la dimensiunile unui autobuz.Oamenii de știință de la Schmidt Ocean Institute au filmat meduza în timpul unei expediții științifice de studiere a coastei dintre Buenos Aires și Tierra del Fuego. Exemplarul înotă la o adîncime de aproximativ 250 de metri.{{863282}}Se șt
Acum 8 ore
00:30
Țările de Jos au returnat Egiptului o sculptură antică veche de aproximativ 3.500 de ani, care fusese furată și a reapărut la o expoziție de artă în 2022.O anchetă efectuată de poliția olandeză împreună cu inspectoratul pentru protecția patrimoniului cultural a confirmat în 2025 că artefactul a fost scos ilegal din Egipt. Se presupune că acest lucru s-a întîmplat în timpul revoltelor din „Prim
00:00
Adăugarea pe WeChat, realizarea fotografiilor de grup, discuții despre colaborare... La Forumul de Comerț și Investiții China-Uruguay desfășurat în data de 3 februarie, antreprenorii chinezi și uruguayeni s-au bucurat de conversații plăcute.Aproape toți oaspeții care au venit din America de Sud au deschis conturi de WeChat, scrie romanian.cgtn.comUruguay, situat în America de Sud, este bin
6 februarie 2026
23:30
Desenul pictorului și sculptorului renascentist Michelangelo Buonarroti (1475-1564) a fost vîndut la licitație de casa de licitații Christie's pentru 27,2 milioane de dolari.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al casei de licitații.{{858422}}Experții Christie's au stabilit că schița necunoscută pînă acum, realizată cu cretă roșie, reprezintă piciorul drept al S
23:00
Consulatul General al Chinei la Auckland (Noua Zeelandă) a organizat, joi, recepția de Anul Nou chinez 2026, eveniment în cadrul căruia a fost prezentat videoclipul promoțional al Galei Sărbătorii Primăverii realizat de China Media Group (CMG), scrie romanian.cgtn.comInvitații au declarat că Anul Nou chinez este tot mai apreciat de comunitatea internațională, sărbătoarea oferind lumii sentimen
23:00
Companiile americane au anunțat cel mai mare număr de concedieri din ianuarie, de la apogeul Marii Recesiuni din 2009.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Bloomberg, cu referire la date furnizate de compania Challenger, Gray & Christmas Inc., care se ocupă cu angajarea persoanelor concediate.{{863188}}În ianuarie, companiile americane au disponibilizat 108.435 de angajați, cu 118%
Acum 12 ore
22:30
Guvernul Italiei este gata să aprobe un decret prin care extinde împuternicirile poliției, ceea ce provoacă critici din partea partidelor de opoziție și a organizațiilor pentru drepturile omului.Noile reguli vor permite forțelor de ordine să rețină protestatarii pentru o perioadă de pînă la 12 ore fără a formula acuzații și vor simplifica posibilitatea poliției și a altor organe de ordine publ
22:00
Guvernul german a declarat că aproximativ 3 miliarde de măști de protecție neutilizate, achiziționate la începutul pandemiei de COVID-19, au fost distruse prin ardere.Conform răspunsului Ministerului Sănătății, aproximativ jumătate din cele aproape 6 miliarde de măști achiziționate la începutul pandemiei au fost deja trimise la ”eliminare termică”.{{840234}}Pînă în prezent, guvernul a chel
21:30
Preludiul Galei Sărbătorii Primăverii a fost organizat, miercuri, la Belgrad, în cadrul unui eveniment susținut de China Media Group (CMG), Ministerul sîrb al Culturii, Ambasadei Chinei în Serbia, Ambasadei Serbiei în China, Centrului Cultural Chinez din Belgrad și Institutul de Cercetare "O centură, un drum" din Belgrad", scrie romanian.cgtn.comPreședintele Parlamentului Serbiei, Ana Brnabic,
21:30
Ministrul spaniol al Tineretului, Sira Rego, s-a pronunțat pentru interzicerea la nivel național a rețelei sociale X a lui Elon Musk din cauza „încălcărilor flagrante ale drepturilor fundamentale” care au loc acolo.În cadrul unui eveniment dedicat activismului digital, organizat la Barcelona, ea a subliniat că „următoarea bătălie trebuie să vizeze restricționarea și, probabil, interzicerea X,
21:00
Președintele SUA, Donald Trump, a trimis Filipine o invitație de a adera la Consiliul Păcii creat de acesta pentru soluționarea conflictului din Gaza.Despre acest lucru a anunțat ambasadorul republicii la Washington, Jose Manuel Romualdes.{{862062}}„Președintele Trump mi-a înmînat o scrisoare personală adresată președintelui Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr., cu invitația de a adera la Con
20:30
Directorul general OMS: "Trebuie să apărăm tinerii de toxicitatea rețelelor sociale" # Noi.md
Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a susținut ideea prim-ministrului Spaniei, Pedro Sánchez, de a proteja tinerii de „universul toxic” al rețelelor sociale și a cerut introducerea unor restricții de vîrstă pentru acestea.Directorul general al organizației a scris despre acest lucru pe rețeaua de socializare X.{{845372}}„Platformele tr
20:00
În urma condițiilor meteorologice grele din perioada 4–8 februarie 2026, se înregistrează perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale Republicii Moldova.ÎS „Moldelectrica” (OST) informează că, în intervalul 12:00–18:00, în data de 06.02.2026, Sistemul Electroenergetic Național a funcționat în regim planificat, fără avarii în rețeaua de transpo
20:00
În 2025, veniturile YouTube din publicitate și abonamente au ajuns la 60 de miliarde de dolari.Asta înseamnă că YouTube e mult mai mare decît liderul în domeniul streamingului, care pînă acum era Netflix — care în 2025 a obținut venituri de 45,18 miliarde de dolari.{{861399}}În prezent, Google (care deține YouTube) are peste 325 de milioane de abonați plătitori la serviciile pentru consuma
20:00
Echipele Ministerului Afacerilor Interne (MAI) se află, în continuare la datorie, intervenind pe întreg teritoriul țării pentru a gestiona situațiile create de polei și ghețuș și pentru a sprijini cetățenii.Drumurile naționale rămîn practicabile, însă pe anumite sectoare se atestă un grad sporit de risc, din cauza formării ghețușului și a poleiului, în special în zonele cu serpentine, rampe și
20:00
Ministerul chinez al Agriculturii și Afacerilor Rurale a lansat, vineri, un plan care detaliază măsurile menite să promoveze modernizarea agricolă și revitalizarea zonelor rurale, scrie romanian.cgtn.comPlanul stabilește măsuri de garantare a producției stabile de uleiuri comestibile și culturi comerciale importante precum bumbac, zahăr, cauciuc natural, fructe și legume, și pentru a dezvolta
19:30
Circulația transportului de mare tonaj este suspendată pînă dimineață, la ora 06:00, notează Noi.md.Măsura se aplică pentru a asigura siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului. Detalii importante pentru șoferi:{{863586}}-Este strict interzisă deplasarea transportului de mare tonaj pe perioada suspendării.-Șoferilor, care nu au pornit încă la drum, li se recomandă să nu porneas
19:30
A fost realizat cel mai recent proiect implementat în comuna Hîrtop, raionul Cimișlia – „Modernizarea sistemului de alimentare cu apă al comunei Hîrtop”.Proiectul a presupus construcția unor rețele noi de apă cu o lungime de 4,3 km, instalarea a 4 turnuri de apă, montarea a 2 pompe submersibile și reabilitarea a 2 sonde arteziene.{{861809}}În urma implementării proiectului, 870 de gospodăr
19:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, notează Noi.md.Carosabilul este parțial umed, pe alocuri cu polei sau omăt. Situația la moment pe unele trasee: R20 (km 0–16) – circulația se desfășoară fără blocaje; utilajele T150 acționează pentru curățarea carosabilului; R3, sectoarele Ialoveni, Hîncești și Cim
19:30
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) al Ministerului Afacerilor Interne și-a consolidat capacitățile tehnice după ce a primit un lot de echipamente IT de ultimă generație, donat de Consiliul Europei prin intermediul Oficiului său din Chișinău. Valoarea totală a donației se ridică la circa 84.000 de euro.Lotul include calculatoare, laptopuri, monitoare TV și software specializat pentru a
19:30
În urma găsirii unei drone în apropierea satului Sofia, raionul Drochia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor.Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a-și proteja suveranitatea, integritatea teritorială și securitate
19:00
Circulația transportului de mare tonaj este suspendată pînă dimineață, la ora 06:00, notează Noi.md.Măsura se aplică pentru a asigura siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului. Detalii importante pentru șoferi:{{863586}}-Este strict interzisă deplasarea transportului de mare tonaj pe perioada suspendării.-Șoferilor, care nu au pornit încă la drum, li se recomandă să nu porneas
19:00
Transportul public din Chișinău, cu abateri de la orar: întîrzieri și posibile redirecționări # Noi.md
Circulația troleibuzelor și autobuzelor din Chișinău este îngreunată de condițiile meteorologice, anunță Î.M. Parcul Urban de Autobuze.Potrivit instituției, sînt înregistrate întîrzieri față de orarul stabilit atît pe rutele urbane, cît și pe cele suburbane. În unele cazuri, unitățile de transport pot staționa temporar sau pot fi redirecționate, în funcție de situația pe drumuri.Reprezen
19:00
Poliția din Drochia a fost informată despre găsirea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo.Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu, notează Noi.md."Amintim cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările poliției", spun oamenii le
19:00
Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a întrunit într-o ședință de lucru cu specialiștii în domeniul fitosanitar din întreaga țară – sector strident în asigurarea calității și conformității produselor alimentare pe întreg lanțul alimentar.În cadrul ședinței, a fost subliniată misiunea fundamentală a ANSA: asigurarea unui control eficient pe întreg lanțul valoric –
18:30
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, carabinierii sînt permanent prezenți în stradă, intervenind rapid pentru a oferi sprijin și asistență persoanelor aflate în dificultate.Fie că a fost vorba despre pietoni, șoferi sau alte persoane afectate de condițiile meteo, acțiunile desfășurate au drept scop principal siguranța și confortul oamenilor.{{863555}}Carabinierii au oferit
18:30
Poleiul și ghețușul vor rămîne o problemă în toată țara în următoarele zile, potrivit avertizărilor meteo. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis o serie de recomandări pentru prevenirea accidentelor și traumelor.Astfel, pietonii sînt îndemnați să evite deplasările neesențiale, să poarte încălțăminte cu talpă antiderapantă și să se deplaseze cu pași mi
18:00
Polițiștii intervin pe traseul R-26, pe segmentul dintre localitățile Taraclia și Sălcuța, raionul Căușeni, unde circulația se desfășoară cu dificultate din cauza poleiului format pe carosabil.{{863581}}Echipajele de poliție sînt prezente în teren pentru a fluidiza traficul și a oferi sprijin conducătorilor auto, prevenind astfel producerea accidentelor rutiere.Autoritățile recomandă șofer
18:00
Guvernul suedez examinează modificări ale legislației privind imigrația, care vor obliga toți solicitanții de azil să fie cazați în centre de primire a migranților pe durata examinării cererilor lor.Suedia dorește să abroge legea care permite solicitanților de azil să aleagă singuri condițiile de cazare. Potrivit oficialilor, aceasta a dus la probleme de supraaglomerare, izolare socială și a f
18:00
Sportivul din Republica Moldova, Vitalie Eremenco, a ajuns în semifinalele prestigiosului turneu internațional de lupte greco-romane Zagreb Open, care se desfășoară în perioada 4-8 februarie în capitala Croației.În sferturile de finală, la categoria de greutate pînă la 63 kg, Eremenco a obținut o victorie dificilă asupra reprezentantului Kazahstanului, Aidos Sultanagly, cu scorul de 5:4. Lupta
18:00
Tinerii din alte țări, interesați să învețe la universitățile din Republica Moldova, pot găsi toate informațiile necesare pe o singură pagină - www.studyin.md.Potrivit Ministerului Educației, platforma a fost dezvoltată pentru a promova oferta educațională a mai multor instituții de învățămînt superior din țara noastră.Pagina www.studyin.md conține informații despre programele de licență ș
Acum 24 ore
17:30
Centrul Stomatologic Municipal Bălți a fost renovat și modernizat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Investiția are drept scop îmbunătățirea infrastructurii medicale și creșterea calității serviciilor stomatologice oferite populației.{{863259}}Bugetul tot
17:30
Circulația transportului de mare tonaj va fi stopată pînă la ora 06:00, în dimineața zilei de 7 februarie 2026. Măsura a fost anunțată de Poliția de Frontieră, în urma schimbului de informații cu Administrația de Stat a Drumurilor, pe fundalul Codului galben de polei.Potrivit actualizării Serviciului Hidrometeorologic de Stat, din 6 februarie, începînd cu ora 20:00 și pînă la 9 februarie, ora
17:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că a aprobat micșorarea cu 20% a lefurilor directorilor din Consiliul de Administrație, cu aplicare din luna februarie 2026.Potrivit instituției, hotărîrea vine după o analiză internă a modului de administrare și a răspunderii față de situația economică și socială, fiind asumată la nivel instituțional. ANRE precizează că hotărăr
17:30
Majoritatea persoanelor care trebuie să achite prima de asigurare medicală în sumă fixă beneficiază și în acest an de facilități substanțiale.Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a precizat că valoarea primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă a fost menținută și în acest an la nivelul de 12.636 de lei, la fel ca în anul precedent. T
17:30
Agenția Națională de Reglementare în Comunicații (ARCOM) anunță adoptarea unei decizii privind reducerea salariilor membrilor conducerii cu 25%, ca parte a unui angajament pentru responsabilitate față de public în contextul economic și social actual. Modificarea politicii de remunerare devine aplicabilă începînd cu luna februarie.Prin această decizie, Consiliul de Administrație al ARCOM își re
17:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a decis reprogramarea mai multor olimpiade școlare, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada 6–9 februarie. Măsura a fost luată în coordonare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și cu organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului.Potrivit anunțului oficial, olimpiadele raionale, municipal
17:00
Între 30 și 60 de mii de persoane părăsesc anual Republica Moldova, iar peste un milion de moldoveni se află în prezent peste hotare, indică datele statistice oficiale.Pe fundalul acestui flux, specialiștii observă în ultimii ani o tendință de reîntoarcere, însă fenomenul se referă preponderent persoanele aflate la vîrsta de pre-pensionare.{{859666}}Demografa Olga Găgăuz afirmă că, deși un
17:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a inițiat procedura de evaluare pentru magistrații din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Comisia spune că a transmis notificările către noul grup de subiecți ai evaluării externe.Acesta include judecători ai Judecătoriei Chișinău care, începînd cu
17:00
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în seara zilei de 5 februarie pentru salvarea unui bărbat căzut într-o groapă adîncă, în apropierea localității Costești, raionul Ialoveni.Potrivit IGSU, un bărbat a căzut într-o groapă adîncă și nu putea să iasă singur la suprafață. Pentru extragerea persoanei, la fața locului a intervenit o echipă de pompieri,
16:30
Luna ianuarie 2026 a debutat cu rezultate foarte bune pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, continuînd tendința ascendentă a traficului aerian.Traficul total de pasageri în luna ianuarie 2026 a constituit 447.127 pasageri îmbarcați și debarcați, reprezentînd 133,5% din prognoza estimată.Comparativ cu luna ianuarie 2025, traficul de pasageri a înregistrat o creștere de 35
