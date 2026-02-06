Luptătorul moldovean Eremenco a ajuns în semifinalele Zagreb Open
Noi.md, 6 februarie 2026 18:00
Sportivul din Republica Moldova, Vitalie Eremenco, a ajuns în semifinalele prestigiosului turneu internațional de lupte greco-romane Zagreb Open, care se desfășoară în perioada 4-8 februarie în capitala Croației.În sferturile de finală, la categoria de greutate pînă la 63 kg, Eremenco a obținut o victorie dificilă asupra reprezentantului Kazahstanului, Aidos Sultanagly, cu scorul de 5:4. Lupta
Polițiștii intervin pe traseul R-26, pe segmentul dintre localitățile Taraclia și Sălcuța, raionul Căușeni, unde circulația se desfășoară cu dificultate din cauza poleiului format pe carosabil.{{863581}}Echipajele de poliție sînt prezente în teren pentru a fluidiza traficul și a oferi sprijin conducătorilor auto, prevenind astfel producerea accidentelor rutiere.Autoritățile recomandă șofer
Guvernul suedez examinează modificări ale legislației privind imigrația, care vor obliga toți solicitanții de azil să fie cazați în centre de primire a migranților pe durata examinării cererilor lor.Suedia dorește să abroge legea care permite solicitanților de azil să aleagă singuri condițiile de cazare. Potrivit oficialilor, aceasta a dus la probleme de supraaglomerare, izolare socială și a f
Tinerii din alte țări, interesați să învețe la universitățile din Republica Moldova, pot găsi toate informațiile necesare pe o singură pagină - www.studyin.md.Potrivit Ministerului Educației, platforma a fost dezvoltată pentru a promova oferta educațională a mai multor instituții de învățămînt superior din țara noastră.Pagina www.studyin.md conține informații despre programele de licență ș
Centrul Stomatologic Municipal Bălți a fost renovat și modernizat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Investiția are drept scop îmbunătățirea infrastructurii medicale și creșterea calității serviciilor stomatologice oferite populației.{{863259}}Bugetul tot
Circulația transportului de mare tonaj va fi stopată pînă la ora 06:00, în dimineața zilei de 7 februarie 2026. Măsura a fost anunțată de Poliția de Frontieră, în urma schimbului de informații cu Administrația de Stat a Drumurilor, pe fundalul Codului galben de polei.Potrivit actualizării Serviciului Hidrometeorologic de Stat, din 6 februarie, începînd cu ora 20:00 și pînă la 9 februarie, ora
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că a aprobat micșorarea cu 20% a lefurilor directorilor din Consiliul de Administrație, cu aplicare din luna februarie 2026.Potrivit instituției, hotărîrea vine după o analiză internă a modului de administrare și a răspunderii față de situația economică și socială, fiind asumată la nivel instituțional. ANRE precizează că hotărăr
Majoritatea persoanelor care trebuie să achite prima de asigurare medicală în sumă fixă beneficiază și în acest an de facilități substanțiale.Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a precizat că valoarea primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă a fost menținută și în acest an la nivelul de 12.636 de lei, la fel ca în anul precedent. T
Agenția Națională de Reglementare în Comunicații (ARCOM) anunță adoptarea unei decizii privind reducerea salariilor membrilor conducerii cu 25%, ca parte a unui angajament pentru responsabilitate față de public în contextul economic și social actual. Modificarea politicii de remunerare devine aplicabilă începînd cu luna februarie.Prin această decizie, Consiliul de Administrație al ARCOM își re
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a decis reprogramarea mai multor olimpiade școlare, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada 6–9 februarie. Măsura a fost luată în coordonare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și cu organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului.Potrivit anunțului oficial, olimpiadele raionale, municipal
Între 30 și 60 de mii de persoane părăsesc anual Republica Moldova, iar peste un milion de moldoveni se află în prezent peste hotare, indică datele statistice oficiale.Pe fundalul acestui flux, specialiștii observă în ultimii ani o tendință de reîntoarcere, însă fenomenul se referă preponderent persoanele aflate la vîrsta de pre-pensionare.{{859666}}Demografa Olga Găgăuz afirmă că, deși un
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a inițiat procedura de evaluare pentru magistrații din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Comisia spune că a transmis notificările către noul grup de subiecți ai evaluării externe.Acesta include judecători ai Judecătoriei Chișinău care, începînd cu
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în seara zilei de 5 februarie pentru salvarea unui bărbat căzut într-o groapă adîncă, în apropierea localității Costești, raionul Ialoveni.Potrivit IGSU, un bărbat a căzut într-o groapă adîncă și nu putea să iasă singur la suprafață. Pentru extragerea persoanei, la fața locului a intervenit o echipă de pompieri,
Luna ianuarie 2026 a debutat cu rezultate foarte bune pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, continuînd tendința ascendentă a traficului aerian.Traficul total de pasageri în luna ianuarie 2026 a constituit 447.127 pasageri îmbarcați și debarcați, reprezentînd 133,5% din prognoza estimată.Comparativ cu luna ianuarie 2025, traficul de pasageri a înregistrat o creștere de 35
Stocurile de lemn de foc existente și volumele planificate pentru recoltare în trimestrul I sînt suficiente pentru a acoperi necesitățile consumatorilor în sezonul de încălzire 2026.Potrivit Agenției „Moldsilva”, volumul mediu anual de recoltare a lemnului de foc realizat de entitățile subordonate este de circa 600 de mii de metri steri.{{858837}}În același timp, Moldsilva precizează că, î
Serviciul 112 din Republica Moldova informează că, în intervalul orar 00:00–13:00, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 2 594 de apeluri.În contextul condițiilor meteorologice grele, marcate de polei și ghețuș, a fost înregistrată o creștere a numărului de solicitări, în special a celor ce au vizat siguranța circulației și intervențiile de urgență. {{863561}}Din totalul ape
Din 1 aprilie, vor fi operate zboruri directe între Chișinău și Vilnius, capitala Lituaniei.Anunțul a fost făcut astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, în timpul conferinței de presă susținută alături de omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită la Chișinău, informează moldpres.„sînt bucuros să anunț că din 1 aprilie, vor fi operate zboruri
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile care au afectat circulația rutieră, Grupa Operativă de Intervenție a Sectorului Poliției de Frontieră Troițcoe a intervenit pe traseul R-26, între localitățile Mihailovca și Troițcoe, pentru a acorda ajutor participanților la trafic.Pe segmentul de drum respectiv, carosabilul alunecos și vizibilitatea redusă au creat impedimente în circulația
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: CASCADE ÎNGHEȚATE - 7 Februarie 2026, 07:00 - 20:00 TransformNation 2026 - 7 Februarie 2026, 09:30, Palatul Republicii Teremok - 7 Februarie 2026, 11:00, CoffeeMolka Lamproba - 7 Februari
Conducerea Serviciului Vamal a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții companiei Philip Morris Moldova, discuțiile vizînd prioritățile de cooperare bilaterală și necesitățile de asistență ale instituției, în special în domeniul antifraudă și al combaterii comerțului ilicit cu produse din tutun.Potrivit Serviciului Vamal, dialogul s-a axat pe aprofundarea colaborării dintre autorități și
Creștere a investițiilor și priorități strategice pentru 2026, prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Noi.md
Republica Moldova încheie anul 2025 cu rezultate economice peste estimări, iar anul 2026 este conturat drept un an al accelerării reformelor și al investițiilor.Concluziile au fost prezentate astăzi de Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă dedicate bilanțului activității ministerului pentru perioada noiembrie 2025 – ianuarie 20
Polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică informează că, la această oră, pe mai multe trasee din țară, circulația se desfășoară cu dificultate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.Vehiculele de mare tonaj și autobuzele rămîn staționate pe acostament, pentru a preveni blocajele și incidentele rutiere.Echipajele Poliției sînt prezente în teren, monitorizează trafi
Prețul de achiziție al laptelui crud și presiunea importurilor continuă să pună în dificultate fermierii din sectorul zootehnic, mai mulți producători susținînd că tarifele actuale nu mai acoperă costurile de producție, în contextul scumpirii furajelor, energiei și serviciilor veterinare.Un exemplu este ferma de bovine „Elita-Alexanderfeld” din raionul Cahul, una dintre cele două exploatații s
Meteorologii au venit cu o nouă avertizare. Astfel, este instituit Cod Galben de polei și ghețuș.Intervalul de acțiune: 06.02.2026, ora 20:00 – 09.02.2026, ora 20:00.Pe întreg teritoriul țării se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș.
Guvernul de la București a aprobat joi un memorandum care prevede implementarea unui sistem de control coordonat, amplasat pe teritoriul României, la trecerea frontierei de stat de la Ungheni.„Actul normativ completează Acordul încheiat între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, referitor la podul rutier pentru rîul Prut de la Ungheni, în sensul implementării unui sistem de contro
Iarna geroasă lasă oamenii de la sate fără lemne, iar cei ce au cel mai mult de suferit sînt bătrînii, care și-au făcut puține rezerve din pensiile mici.Aceștia pun pe foc lemnele cu grijă, doar cît să încălzească puțin aerul din casă, pentru a economisi. Mulți sînt nevoiți să suporte frigul, purtînd haine groase chiar și în timpul somnului.{{862754}}Cu o deseagă de vreascuri adunate, Mari
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația vehiculelor de mare tonaj este sistată temporar pe întreg teritoriul țării, pentru a permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor de întreținere și intervenție pe drumurile publice naționale.Decizia a fost luată în urma evaluării situației în comun cu autoritățile competente, în s
Președintele SUA, Donald Trump, solicită insistent adoptarea de către Congres a noii legi „privind salvarea Americii”, care prevede cerințe mai stricte pentru înregistrarea alegătorilor și dreptul de vot.Potrivit RBC-Ucraina, despre aceasta a declarat purtătoarea de cuvînt a Casei Albe, Karoline Leavitt.Potrivit acesteia, inițiativa lui Trump are ca scop consolidarea protecției integrități
Niciun avion nu a mai putut decola sau ateriza începînd de vineri-dimineață, după ce ploaia înghețată și fenomenul „black ice” („gheaţă neagră”) au paralizat complet Aeroportul Internațional Berlin Brandenburg (BER), transformînd pistele într-un patinoar uriaș.„Din cauza gheţii negre şi a episodului în plină desfăşurare de ploaie îngheţată, nicio decolare şi nicio aterizare nu sînt în prezent
Vremea nefavorabilă influiențează traficul aerian pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde se înregistrează întîrzieri atît la decolări, cît și la sosiri. Potrivit informațiilor afișate pe tabloul de zboruri, mai multe curse au fost decalate din cauza condițiilor meteo.La decolări, întîrzierile variază între 20 de minute și o oră. sînt afectate zboruri spre Londra, București, Frankfurt, Brat
Agricultorii din Republica Moldova nu vor mai achita certificatele fitosanitare la export și reexport, eliberate de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA).Măsura a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și are drept scop simplificarea procedurilor pentru producătorii autohtoni, prin reducerea poverii financiare și creșterea competitivității pe piețele externe.{{861619}}Guve
Trei persoane inclusiv două minore au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unui cazan pe combustibil gazos. Cazul a fost înregistrat pe 05 februarie 2026, întru-un apartament din municipiul Chișinău.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:55. Potrivit informațiilor, o femeie în vîrstă de 42 de ani, dar și copii acesteia, două minore de 9 și 15 ani au primit
În contextul ghețușului puternic care a creat probleme pentru mai multe regiuni ale țării, iar circulația rutieră este îngreunată pe numeroase trasee, polițiștii Secției patrulare Centru a INSP au intervenit prompt în orașul Ialoveni, unde o ambulanță a rămas blocată pe carosabil.{{863510}}Datorită profesionalismului și implicării polițiștilor, autospeciala medicală a fost tractată și repusă î
În 2025, Republica Moldova a exportat 64,67 mii tone de struguri de masă, în valoare de 59,54 milioane dolari SUA, însă prețul mediu la export a coborît la 0,92 dolari SUA/kg, față de 1,13 dolari SUA/kg în 2024.Datele au fost prezentate de Gheorghe Gaberi, președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor din Moldova.{{859847}}Din volumul total livrat peste hotare anul t
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 6 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 7 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,14 lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 20,14 lei/litru (+4 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel public pentru colectarea propunerilor de modificare a Codului electoral și de perfecționare a procedurilor electorale, în scopul consolidării cadrului normativ și a practicilor electorale din Republica Moldova.Potrivit CEC, inițiativa vizează îmbunătățirea legislației și a mecanismelor procedurale, astfel încît autoritățile să poată răspunde m
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră anunță că, începînd cu ora 11:45, a fost oprit temporar accesul în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj prin posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora.Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteorologice grele, determinate de formarea ghețușului pe traseele naționale, situație care poate pune în pericol siguran
Alexandru Munteanu: „Industria ușoară din Republica Moldova are viitor, atunci când investim în oameni, în creativitatea și curajul lor de a inova” # Noi.md
În contextul vizitei de lucru din raionul Hîncești, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers la fabrica „Romanița”, unde se confecționează încălțăminte, genți, rucsacuri și alte articole din textile și înlocuitori din piele, inclusiv uniforme pentru angajați din diverse domenii.Premierul a apreciat contribuția la economia locală și orientarea companiei spre o dezvoltare durabilă. Datorită unui
Oamenii legii anunță reținerea unui tînăr din raionul Sîngerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană (UE), notează Noi.md.Potrivit materialelor acumulate, acesta ar fi transportat ilegal patru cetățeni străini, originari din Bangladesh, India și Pakistan, pe direcția de nord a Republicii Moldova, fiind interceptați de către autorități înainte de traversar
Parlamentul nu a transmis un mesaj de susținere sportivilor înainte de Jocurile Olimpice. Chicu: „O susținere ar prinde bine” # Noi.md
În ajunul începerii Jocurilor Olimpice de Iarnă, Parlamentul Republicii Moldova nu a venit cu un mesaj oficial de felicitare sau susținere pentru sportivii care vor reprezenta țara noastră la competiția internațională.Subiectul a fost adus în plen de deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu, care i-a cerut președintelui Legislativului să transmită, în numele tuturor deputaților, un mesaj de
Parlamentul găzduiește o expoziție de picturi care pun în valoare frumusețea arhitecturală a caselor tradiționale din sate – elemente reprezentative ale patrimoniului cultural al Republicii Moldova.Cele 15 lucrări expuse surprind imagini ale caselor din satele Moldovei, prezentate în diferite anotimpuri și integrate armonios în peisajul rural, notează Noi.md.{{859900}}Picturile ilustrează
Chișinăul nu este doar un oraș de străzi, clădiri și intersecții. Dincolo de piatra albă a fațadelor, de parcurile pe care le traversăm zilnic și de locurile pe lîngă care trecem grăbiți, există un alt Chișinău – cel al poveștilor. Un oraș țesut din legende, din istorii spuse în șoaptă, din întîmplări transmise din generație în generație.{{862056}}Cu prilejul aniversării a 590 de ani de la pri
Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 85 de deputați.Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Aceștia propun majorarea plafonului de la 1,2 milioane la 3,2 milioane de lei. Deputații susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TV
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în aceste ore, traficul este îngreunat pe mai multe drumuri și sectoare din Republica Moldova, din cauza ghețușului și poleiului.Potrivit AND, pe drumul național M5, în sectorul Anenii Noi, echipele de intervenție au acționat pentru remorcarea camioanelor derapate.{{863443}}Totodată, o autospecială de răspîndire a materialului antiderap
O intervenție contra cronometru a medicilor de pe ambulanță s-a încheiat cu vestea cea mai așteptată pentru o familie din raionul Soroca: nașterea unei fetițe chiar în autosanitara echipei de urgență.Solicitarea la Serviciul 112 a fost recepționată la ora 01:21, fiind anunțată necesitatea acordării asistenței medicale urgente unei femei gravide, aflate la a patra sarcină, cu vîrsta gestațional
Poliția informează că, din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, este oprită temporar deplasarea camioanelor și autobuzelor pe mai multe sectoare de drum, notează Noi.md.Șoferii trebuie să aibă grijă pe traseele: M-5, intersecție cu G-82.1 (satul Greblești din raionul Strășeni) M-5, intersecție cu R-16 (satul Răuțel din raionul Fălești) M-5, intersecție cu R-21 (localitatea B
Schema de milioane printr-un centru de ape: 15 tineri reținuți pentru fraudă și spălare de bani # Noi.md
Cincisprezece persoane bănuite de escrocherii și spălare de bani printr-un „centru de apel” au fost reținute de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Poliției, într-un dosar în care schema ar fi avut un rulaj lunar de circa 2.000.000 de dolari.Reținerile au avut loc după perchezițiile desfășurate joi. Potrivit autorităților,
Noi întreruperi de energie electrică în Transnistria din cauza unor probleme la Centrala de la Cuciurgan # Noi.md
Din cauza declanșării neprevăzute a sistemului de protecție al cazanelor Centralei electrice de la Cuciurgan (MGRES), în Transnistria este posibilă întreruperea alimentării cu energie electrică în anumite zone în următoarea oră.Despre acest lucru au fost anunțat autoritățile autoproclamatei RMN, care au menționat că în decurs de o oră alimentarea cu energie electrică va fi restabilită în total
