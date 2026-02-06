Spania vrea să interzică rețeaua socială X la nivel național
Noi.md, 6 februarie 2026 21:30
Ministrul spaniol al Tineretului, Sira Rego, s-a pronunțat pentru interzicerea la nivel național a rețelei sociale X a lui Elon Musk din cauza „încălcărilor flagrante ale drepturilor fundamentale” care au loc acolo.În cadrul unui eveniment dedicat activismului digital, organizat la Barcelona, ea a subliniat că „următoarea bătălie trebuie să vizeze restricționarea și, probabil, interzicerea X,
• • •
Preludiul Galei Sărbătorii Primăverii a fost organizat, miercuri, la Belgrad, în cadrul unui eveniment susținut de China Media Group (CMG), Ministerul sîrb al Culturii, Ambasadei Chinei în Serbia, Ambasadei Serbiei în China, Centrului Cultural Chinez din Belgrad și Institutul de Cercetare "O centură, un drum" din Belgrad", scrie romanian.cgtn.comPreședintele Parlamentului Serbiei, Ana Brnabic,
Președintele SUA, Donald Trump, a trimis Filipine o invitație de a adera la Consiliul Păcii creat de acesta pentru soluționarea conflictului din Gaza.Despre acest lucru a anunțat ambasadorul republicii la Washington, Jose Manuel Romualdes.{{862062}}„Președintele Trump mi-a înmînat o scrisoare personală adresată președintelui Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr., cu invitația de a adera la Con
Directorul general OMS: "Trebuie să apărăm tinerii de toxicitatea rețelelor sociale" # Noi.md
Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a susținut ideea prim-ministrului Spaniei, Pedro Sánchez, de a proteja tinerii de „universul toxic” al rețelelor sociale și a cerut introducerea unor restricții de vîrstă pentru acestea.Directorul general al organizației a scris despre acest lucru pe rețeaua de socializare X.{{845372}}„Platformele tr
În urma condițiilor meteorologice grele din perioada 4–8 februarie 2026, se înregistrează perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale Republicii Moldova.ÎS „Moldelectrica” (OST) informează că, în intervalul 12:00–18:00, în data de 06.02.2026, Sistemul Electroenergetic Național a funcționat în regim planificat, fără avarii în rețeaua de transpo
În 2025, veniturile YouTube din publicitate și abonamente au ajuns la 60 de miliarde de dolari.Asta înseamnă că YouTube e mult mai mare decît liderul în domeniul streamingului, care pînă acum era Netflix — care în 2025 a obținut venituri de 45,18 miliarde de dolari.{{861399}}În prezent, Google (care deține YouTube) are peste 325 de milioane de abonați plătitori la serviciile pentru consuma
Echipele Ministerului Afacerilor Interne (MAI) se află, în continuare la datorie, intervenind pe întreg teritoriul țării pentru a gestiona situațiile create de polei și ghețuș și pentru a sprijini cetățenii.Drumurile naționale rămîn practicabile, însă pe anumite sectoare se atestă un grad sporit de risc, din cauza formării ghețușului și a poleiului, în special în zonele cu serpentine, rampe și
Ministerul chinez al Agriculturii și Afacerilor Rurale a lansat, vineri, un plan care detaliază măsurile menite să promoveze modernizarea agricolă și revitalizarea zonelor rurale, scrie romanian.cgtn.comPlanul stabilește măsuri de garantare a producției stabile de uleiuri comestibile și culturi comerciale importante precum bumbac, zahăr, cauciuc natural, fructe și legume, și pentru a dezvolta
Circulația transportului de mare tonaj este suspendată pînă dimineață, la ora 06:00, notează Noi.md.Măsura se aplică pentru a asigura siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului. Detalii importante pentru șoferi:{{863586}}-Este strict interzisă deplasarea transportului de mare tonaj pe perioada suspendării.-Șoferilor, care nu au pornit încă la drum, li se recomandă să nu porneas
A fost realizat cel mai recent proiect implementat în comuna Hîrtop, raionul Cimișlia – „Modernizarea sistemului de alimentare cu apă al comunei Hîrtop”.Proiectul a presupus construcția unor rețele noi de apă cu o lungime de 4,3 km, instalarea a 4 turnuri de apă, montarea a 2 pompe submersibile și reabilitarea a 2 sonde arteziene.{{861809}}În urma implementării proiectului, 870 de gospodăr
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, notează Noi.md.Carosabilul este parțial umed, pe alocuri cu polei sau omăt. Situația la moment pe unele trasee: R20 (km 0–16) – circulația se desfășoară fără blocaje; utilajele T150 acționează pentru curățarea carosabilului; R3, sectoarele Ialoveni, Hîncești și Cim
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) al Ministerului Afacerilor Interne și-a consolidat capacitățile tehnice după ce a primit un lot de echipamente IT de ultimă generație, donat de Consiliul Europei prin intermediul Oficiului său din Chișinău. Valoarea totală a donației se ridică la circa 84.000 de euro.Lotul include calculatoare, laptopuri, monitoare TV și software specializat pentru a
În urma găsirii unei drone în apropierea satului Sofia, raionul Drochia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor.Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a-și proteja suveranitatea, integritatea teritorială și securitate
Transportul public din Chișinău, cu abateri de la orar: întîrzieri și posibile redirecționări # Noi.md
Circulația troleibuzelor și autobuzelor din Chișinău este îngreunată de condițiile meteorologice, anunță Î.M. Parcul Urban de Autobuze.Potrivit instituției, sînt înregistrate întîrzieri față de orarul stabilit atît pe rutele urbane, cît și pe cele suburbane. În unele cazuri, unitățile de transport pot staționa temporar sau pot fi redirecționate, în funcție de situația pe drumuri.Reprezen
Poliția din Drochia a fost informată despre găsirea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo.Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu, notează Noi.md."Amintim cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările poliției", spun oamenii le
Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a întrunit într-o ședință de lucru cu specialiștii în domeniul fitosanitar din întreaga țară – sector strident în asigurarea calității și conformității produselor alimentare pe întreg lanțul alimentar.În cadrul ședinței, a fost subliniată misiunea fundamentală a ANSA: asigurarea unui control eficient pe întreg lanțul valoric –
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, carabinierii sînt permanent prezenți în stradă, intervenind rapid pentru a oferi sprijin și asistență persoanelor aflate în dificultate.Fie că a fost vorba despre pietoni, șoferi sau alte persoane afectate de condițiile meteo, acțiunile desfășurate au drept scop principal siguranța și confortul oamenilor.{{863555}}Carabinierii au oferit
Poleiul și ghețușul vor rămîne o problemă în toată țara în următoarele zile, potrivit avertizărilor meteo. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis o serie de recomandări pentru prevenirea accidentelor și traumelor.Astfel, pietonii sînt îndemnați să evite deplasările neesențiale, să poarte încălțăminte cu talpă antiderapantă și să se deplaseze cu pași mi
Polițiștii intervin pe traseul R-26, pe segmentul dintre localitățile Taraclia și Sălcuța, raionul Căușeni, unde circulația se desfășoară cu dificultate din cauza poleiului format pe carosabil.{{863581}}Echipajele de poliție sînt prezente în teren pentru a fluidiza traficul și a oferi sprijin conducătorilor auto, prevenind astfel producerea accidentelor rutiere.Autoritățile recomandă șofer
Guvernul suedez examinează modificări ale legislației privind imigrația, care vor obliga toți solicitanții de azil să fie cazați în centre de primire a migranților pe durata examinării cererilor lor.Suedia dorește să abroge legea care permite solicitanților de azil să aleagă singuri condițiile de cazare. Potrivit oficialilor, aceasta a dus la probleme de supraaglomerare, izolare socială și a f
Sportivul din Republica Moldova, Vitalie Eremenco, a ajuns în semifinalele prestigiosului turneu internațional de lupte greco-romane Zagreb Open, care se desfășoară în perioada 4-8 februarie în capitala Croației.În sferturile de finală, la categoria de greutate pînă la 63 kg, Eremenco a obținut o victorie dificilă asupra reprezentantului Kazahstanului, Aidos Sultanagly, cu scorul de 5:4. Lupta
Tinerii din alte țări, interesați să învețe la universitățile din Republica Moldova, pot găsi toate informațiile necesare pe o singură pagină - www.studyin.md.Potrivit Ministerului Educației, platforma a fost dezvoltată pentru a promova oferta educațională a mai multor instituții de învățămînt superior din țara noastră.Pagina www.studyin.md conține informații despre programele de licență ș
Centrul Stomatologic Municipal Bălți a fost renovat și modernizat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Investiția are drept scop îmbunătățirea infrastructurii medicale și creșterea calității serviciilor stomatologice oferite populației.{{863259}}Bugetul tot
Circulația transportului de mare tonaj va fi stopată pînă la ora 06:00, în dimineața zilei de 7 februarie 2026. Măsura a fost anunțată de Poliția de Frontieră, în urma schimbului de informații cu Administrația de Stat a Drumurilor, pe fundalul Codului galben de polei.Potrivit actualizării Serviciului Hidrometeorologic de Stat, din 6 februarie, începînd cu ora 20:00 și pînă la 9 februarie, ora
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că a aprobat micșorarea cu 20% a lefurilor directorilor din Consiliul de Administrație, cu aplicare din luna februarie 2026.Potrivit instituției, hotărîrea vine după o analiză internă a modului de administrare și a răspunderii față de situația economică și socială, fiind asumată la nivel instituțional. ANRE precizează că hotărăr
Majoritatea persoanelor care trebuie să achite prima de asigurare medicală în sumă fixă beneficiază și în acest an de facilități substanțiale.Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a precizat că valoarea primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă a fost menținută și în acest an la nivelul de 12.636 de lei, la fel ca în anul precedent. T
Agenția Națională de Reglementare în Comunicații (ARCOM) anunță adoptarea unei decizii privind reducerea salariilor membrilor conducerii cu 25%, ca parte a unui angajament pentru responsabilitate față de public în contextul economic și social actual. Modificarea politicii de remunerare devine aplicabilă începînd cu luna februarie.Prin această decizie, Consiliul de Administrație al ARCOM își re
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a decis reprogramarea mai multor olimpiade școlare, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada 6–9 februarie. Măsura a fost luată în coordonare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și cu organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului.Potrivit anunțului oficial, olimpiadele raionale, municipal
Între 30 și 60 de mii de persoane părăsesc anual Republica Moldova, iar peste un milion de moldoveni se află în prezent peste hotare, indică datele statistice oficiale.Pe fundalul acestui flux, specialiștii observă în ultimii ani o tendință de reîntoarcere, însă fenomenul se referă preponderent persoanele aflate la vîrsta de pre-pensionare.{{859666}}Demografa Olga Găgăuz afirmă că, deși un
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a inițiat procedura de evaluare pentru magistrații din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Comisia spune că a transmis notificările către noul grup de subiecți ai evaluării externe.Acesta include judecători ai Judecătoriei Chișinău care, începînd cu
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în seara zilei de 5 februarie pentru salvarea unui bărbat căzut într-o groapă adîncă, în apropierea localității Costești, raionul Ialoveni.Potrivit IGSU, un bărbat a căzut într-o groapă adîncă și nu putea să iasă singur la suprafață. Pentru extragerea persoanei, la fața locului a intervenit o echipă de pompieri,
Luna ianuarie 2026 a debutat cu rezultate foarte bune pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, continuînd tendința ascendentă a traficului aerian.Traficul total de pasageri în luna ianuarie 2026 a constituit 447.127 pasageri îmbarcați și debarcați, reprezentînd 133,5% din prognoza estimată.Comparativ cu luna ianuarie 2025, traficul de pasageri a înregistrat o creștere de 35
Stocurile de lemn de foc existente și volumele planificate pentru recoltare în trimestrul I sînt suficiente pentru a acoperi necesitățile consumatorilor în sezonul de încălzire 2026.Potrivit Agenției „Moldsilva”, volumul mediu anual de recoltare a lemnului de foc realizat de entitățile subordonate este de circa 600 de mii de metri steri.{{858837}}În același timp, Moldsilva precizează că, î
Serviciul 112 din Republica Moldova informează că, în intervalul orar 00:00–13:00, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 2 594 de apeluri.În contextul condițiilor meteorologice grele, marcate de polei și ghețuș, a fost înregistrată o creștere a numărului de solicitări, în special a celor ce au vizat siguranța circulației și intervențiile de urgență. {{863561}}Din totalul ape
Din 1 aprilie, vor fi operate zboruri directe între Chișinău și Vilnius, capitala Lituaniei.Anunțul a fost făcut astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, în timpul conferinței de presă susținută alături de omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită la Chișinău, informează moldpres.„sînt bucuros să anunț că din 1 aprilie, vor fi operate zboruri
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile care au afectat circulația rutieră, Grupa Operativă de Intervenție a Sectorului Poliției de Frontieră Troițcoe a intervenit pe traseul R-26, între localitățile Mihailovca și Troițcoe, pentru a acorda ajutor participanților la trafic.Pe segmentul de drum respectiv, carosabilul alunecos și vizibilitatea redusă au creat impedimente în circulația
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: CASCADE ÎNGHEȚATE - 7 Februarie 2026, 07:00 - 20:00 TransformNation 2026 - 7 Februarie 2026, 09:30, Palatul Republicii Teremok - 7 Februarie 2026, 11:00, CoffeeMolka Lamproba - 7 Februari
Conducerea Serviciului Vamal a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții companiei Philip Morris Moldova, discuțiile vizînd prioritățile de cooperare bilaterală și necesitățile de asistență ale instituției, în special în domeniul antifraudă și al combaterii comerțului ilicit cu produse din tutun.Potrivit Serviciului Vamal, dialogul s-a axat pe aprofundarea colaborării dintre autorități și
Creștere a investițiilor și priorități strategice pentru 2026, prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Noi.md
Republica Moldova încheie anul 2025 cu rezultate economice peste estimări, iar anul 2026 este conturat drept un an al accelerării reformelor și al investițiilor.Concluziile au fost prezentate astăzi de Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă dedicate bilanțului activității ministerului pentru perioada noiembrie 2025 – ianuarie 20
Polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică informează că, la această oră, pe mai multe trasee din țară, circulația se desfășoară cu dificultate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.Vehiculele de mare tonaj și autobuzele rămîn staționate pe acostament, pentru a preveni blocajele și incidentele rutiere.Echipajele Poliției sînt prezente în teren, monitorizează trafi
Prețul de achiziție al laptelui crud și presiunea importurilor continuă să pună în dificultate fermierii din sectorul zootehnic, mai mulți producători susținînd că tarifele actuale nu mai acoperă costurile de producție, în contextul scumpirii furajelor, energiei și serviciilor veterinare.Un exemplu este ferma de bovine „Elita-Alexanderfeld” din raionul Cahul, una dintre cele două exploatații s
Meteorologii au venit cu o nouă avertizare. Astfel, este instituit Cod Galben de polei și ghețuș.Intervalul de acțiune: 06.02.2026, ora 20:00 – 09.02.2026, ora 20:00.Pe întreg teritoriul țării se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș.
Guvernul de la București a aprobat joi un memorandum care prevede implementarea unui sistem de control coordonat, amplasat pe teritoriul României, la trecerea frontierei de stat de la Ungheni.„Actul normativ completează Acordul încheiat între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, referitor la podul rutier pentru rîul Prut de la Ungheni, în sensul implementării unui sistem de contro
Iarna geroasă lasă oamenii de la sate fără lemne, iar cei ce au cel mai mult de suferit sînt bătrînii, care și-au făcut puține rezerve din pensiile mici.Aceștia pun pe foc lemnele cu grijă, doar cît să încălzească puțin aerul din casă, pentru a economisi. Mulți sînt nevoiți să suporte frigul, purtînd haine groase chiar și în timpul somnului.{{862754}}Cu o deseagă de vreascuri adunate, Mari
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația vehiculelor de mare tonaj este sistată temporar pe întreg teritoriul țării, pentru a permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor de întreținere și intervenție pe drumurile publice naționale.Decizia a fost luată în urma evaluării situației în comun cu autoritățile competente, în s
Președintele SUA, Donald Trump, solicită insistent adoptarea de către Congres a noii legi „privind salvarea Americii”, care prevede cerințe mai stricte pentru înregistrarea alegătorilor și dreptul de vot.Potrivit RBC-Ucraina, despre aceasta a declarat purtătoarea de cuvînt a Casei Albe, Karoline Leavitt.Potrivit acesteia, inițiativa lui Trump are ca scop consolidarea protecției integrități
Niciun avion nu a mai putut decola sau ateriza începînd de vineri-dimineață, după ce ploaia înghețată și fenomenul „black ice” („gheaţă neagră”) au paralizat complet Aeroportul Internațional Berlin Brandenburg (BER), transformînd pistele într-un patinoar uriaș.„Din cauza gheţii negre şi a episodului în plină desfăşurare de ploaie îngheţată, nicio decolare şi nicio aterizare nu sînt în prezent
