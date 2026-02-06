Ministrul de externe al Lituaniei, în vizită la Chișinău. Reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova
Ziar.md, 6 februarie 2026 21:20
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, l-a găzduit la Chișinău pe ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită de lucru. Discuțiile au reconfirmat nivelul înalt al dialogului politic
Acum 30 minute
21:20
Acum 4 ore
18:50
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia, în direcția localității Lazo. La fața locului a fost instituit perimetrul de securitate, iar zona este asigurată de oamenii legii. Obiectul urmează
18:40
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au anunțat că olimpiadele raionale, municipale și zonale planificate pentru weekendul 7-8 februarie vor fi amânate, ca urmare a
18:20
Directorii ANRE își scad salariile din februarie. Șeful instituției va încasa în loc de 127.000 de lei „doar” 100.000 # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, începând cu luna februarie 2026, remunerațiile directorilor Consiliului de Administrație vor fi reduse cu 20%. Măsura a fost aprobată de Consiliul
Acum 6 ore
17:20
Criza fără precedent: economia și viața oamenilor din stânga Nistrului - la un minim istoric al sărăciei # Ziar.md
Regiunea din stânga Nistrului se află într-o situație critică, confruntându-se cu cea mai profundă criză economică și socială din ultimele două decenii și jumătate. Potrivit analizei realizate de expertul Veaceslav Ioniț
17:20
R. Moldova participă la una dintre cele mai importante expoziții internaționale de turism din regiunea baltică # Ziar.md
R. Moldova își prezintă oferta turistică la Balttour 2026 - una dintre cele mai importante expoziții internaționale de turism din regiunea baltică. Evenimentul se desfășoară în capitala Letoniei, Riga, în perioada 6-8 februarie. Delegaț
16:30
Autoritățile urmează să elaboreze noi prevederi în Codul Penal și Codul Contravențional privind sancționarea atacurilor, amenințărilor și a altor acțiuni care pun în pericol siguranța judecătorilor. Totodată
16:10
Poleiul și drumurile alunecoase au dus la o creștere bruscă a solicitărilor către Serviciul unic de urgență 112. Doar până la amiaza zilei de 6 februarie, dispecerii au preluat peste 2.500 de apeluri venite din toat&
Acum 8 ore
15:20
Intervenție de salvare în raionul Ialoveni: un bărbat a fost scos dintr-o groapă de zece metri # Ziar.md
Un bărbat de 43 de ani din raionul Ialoveni a fost scos nevătămat de salvatori după ce a căzut într-o groapă cu o adâncime estimată la circa zece metri într-o zonă din apropierea localit&
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit Codul Galben de polei și ghețuș, valabil pe întreg teritoriul țării. Avertizarea va intra în vigoare astăzi, 6 februarie, începând cu ora 20:00. Potrivit meteorologilor, până
14:30
Circulația camioanelor, sistată în toată țara. Există restricții și pentru transportul de persoane # Ziar.md
Circulația vehiculelor de mare tonaj a fost temporar sistată în toată țara. Măsura a fost luată de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Administraţia Națională a Drumurilor (AND), în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.
14:20
Posibile întârzieri de zbor la Aeroportul din Chișinău! Avioanele sunt curățate de gheață înainte de decolare # Ziar.md
Unele curse aeriene ar putea înregistra întârzieri pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, din cauza condițiilor meteorologice și a necesității de curățare a aeronavelor de gheață î
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, aplicabile în perioada 7-9 februarie 2026. Astfel, prețul maxim pentru benzina 95 va fi de 23,
14:00
Estonia închide noaptea două puncte de trecere a frontierei cu Rusia, invocând comportament „irațional” al grănicerilor ruși # Ziar.md
Estonia va închide temporar, pe timpul nopții, două puncte rutiere de trecere a frontierei cu Federația Rusă, din motive de securitate, după o serie de incidente la graniță. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul estonian, Kristen
13:50
ANSA accelerează alinierea la standardele UE: control fitosanitar, certificare și digitalizare # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) își intensifică eforturile de aliniere la standardele Uniunii Europene, cu accent pe controlul fitosanitar, certificarea produselor agroalimentare și digitalizarea serviciilor. Conducerea instituției a analizat rezultatele anului 2025 și a stabilit
Acum 12 ore
13:20
Prioritățile economice ale Guvernului pentru 2026: UE, investiții și simplificarea relației cu antreprenorii # Ziar.md
Ministrul Economiei și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a prezentat astăzi prioritățile strategice ale Guvernului pentru anul 2026, în cadrul unei conferințe de presă dedicate performanțelor economice din 2025 și obiectivelor pentru anul curent. Oficialul a subliniat
13:20
Președinta dă asigurări că nu a știut că unele persoane invitate pe lista PAS vor părăsi ulterior Parlamentul # Ziar.md
Câteva persoane invitate de președinta Maia Sandu să candideze pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie au renunțat ulterior la mandatele de deputat. Totuși, șefa statului dă asigurări
12:50
Medicul Boris Meșteșug, cercetat penal pentru abuz sexual, a fost concediat și nu mai activează în nicio instituție medicală # Ziar.md
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat anterior penal pentru tentativă de viol asupra a două minore de 10 și 12 ani, și care își reluase activitatea în decembrie, nu mai activează în sistemul medical din subordinea ministerului. Ministerul
12:40
Trei persoane, inclusiv două minore, intoxicate cu monoxid de carbon în Chișinău - care este starea lor # Ziar.md
Trei persoane, inclusiv două minore, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unui cazan pe combustibil gazos în municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc pe 5 februarie 2026, într-un apartament din capitală, iar apelul
12:10
Ministrul Economiei și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a prezentat cifrele oficiale privind evoluția economică a Republicii Moldova în 2025, subliniind că țara a înregistrat o creștere peste estimările Guvernului. „Anul trecut a fost un an de
12:00
Restricții de circulație pe traseul M5 din cauza poleiului. Camioanele și autobuzele, oprite temporar # Ziar.md
Poliția anunță că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a carosabilului alunecos, a fost sistată temporar deplasarea camioanelor și autobuzelor pe mai multe sectoare ale traseului M5. Restricțiile vizează următoarele porțiuni de drum:
11:50
VIDEO/ 15 persoane reținute în dosarul escrocheriilor prin „call-center”. Rulaj estimat – două milioane de dolari pe lună # Ziar.md
Polițiștii anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii și spălare de bani prin intermediul unui „centru de apel”, cu un rulaj lunar estimat la aproximativ 2 milioane de dolari. Acțiunile au fost
11:30
Aproape 600 de școli și instituții de învățământ profesional tehnic desfășoară astăzi orele în regim online # Ziar.md
Elevii din 571 de școli din R. Moldova participă astăzi la ore online. Cele mai multe instituții de învățământ general care desfășoară procesul educațional în acest format se află
11:00
În această dimineață, pe teritoriul raionului Cimișlia au fost înregistrate mai multe accidente rutiere, produse pe fondul neadaptării vitezei și a stilului de conducere la condițiile meteo. Potrivit informațiilor, din cauza carosabilului alunecos, mai multe autovehicule
10:50
Avertizare de la Tiraspol! Posibile întreruperi de curent în unele raioane din regiunea transnistreană # Ziar.md
(ACTUALIZARE, 10:50) Peste 1.700 de adrese din regiunea transnistreană au rămas fără lumină, în urma unor deconectări de urgență ale energiei electrice, se arată în nota informativă. Sunt afectate parțial localit&
10:30
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 încep astăzi, 6 februarie. Curiozități și detalii inedite # Ziar.md
Ceremonia de deschidere a Jocurile Olimpice de iarnă Milano‑Cortina 2026 va avea loc astăzi, 6 februarie 2026, la ora 21.00 (R. Moldova), la stadionul San Siro din Milano, Italia, marcând oficial începutul uneia dintre cele mai spectaculoase ediții din
10:20
Mai multe ambulanțe și alte autovehicule, blocate din cauza ghețușului. Cele mai multe cazuri – în nordul țării # Ziar.md
Echipele de salvatori au realizat opt misiuni de tractare a autovehiculelor rămase blocate pe drumurile și traseele naționale. Cinci dintre cazuri au fost înregistrate în nordul țării, iar celelalte trei - în municipiul Chișinăul, raionul Str&
10:10
Noapte cu emoții pentru medici. O fetiță s-a născut în ambulanță, cu ajutorul echipei medicale din Vărăncău # Ziar.md
O intervenție mai puțin obișnuită a avut loc noaptea trecută în raionul Soroca, unde o echipă de asistență medicală urgentă a ajutat la nașterea unui copil chiar în ambulanță. Apelul la
09:50
9.700 de oameni sunt fără curent: distribuitorii spun că nu vor fi deconectări zilnice programate între 09:00 și 17:00 # Ziar.md
Aproape zece mii de consumatori din mai multe raioane ale Republicii Moldova sunt afectați în această dimineață de întreruperi neprogramate ale furnizării energiei electrice, potrivit datelor transmise de Ministerul Energiei. Premier Energy Distribution raportează că în raionul Ș
09:10
Condițiile de circulație pe drumurile din R. Moldova rămân dificile, carosabilul fiind alunecos în toată țara. La această oră, în zonele de nord, centru și sud sunt înregistrate precipitații sub formă
08:50
Euro și dolarul american se apreciază în raport în raport cu leu moldovenesc, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 6 februarie, un euro este cotat la 20,03 lei, în creștere cu aproape trei
08:40
La sud - ploi, la nord și în centrul țării - lapoviță. Prognoza meteo pentru ziua de 6 februarie # Ziar.md
Locuitorii din nordul și centrul țării vor avea astăzi parte de lapoviță, iar cei din centru - de ploi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la primele ore ale zilei de 6 februarie s-au înregistrat minime cuprinse între -3 și +2&
Acum 24 ore
22:30
Maia Sandu comentează propunerea de nominalizare la Premiul Nobel: „Oamenii care își sacrifică viața merită cel mai mult” # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat pentru prima dată propunerea de nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, șefa statului a spus că nu se pregătește pentru acest premiu
Ieri
20:20
Parlamentul a luat astăzi act de demisia deputatei Anastasia Nichita, care a ajuns în Legislativ pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Totodată, a fost declarat vacant un mandat de deputat, care apar&
19:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a decis, în ședința din 5 februarie 2026, să mențină rata de bază la nivelul actual de 5% pe an, precum și celelalte rate ale dobânzilor aplicate operațiunilor
19:20
Mai multe localități din țară sunt fără curent din cauza vremii. Echipele intervin pentru remedierea avariilor # Ziar.md
Ministerul Energiei anunță că, la această oră, în mai multe localități din Republica Moldova sunt înregistrate deconectări ale energiei electrice, provocate de condițiile meteorologice nefavorabile. Operatorul „Premier Energy Distribution” anunță că
19:10
Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), înaintată cu aproape două luni în urmă de 42 de deputați din opoziție, a picat. Inițiativa a întrunit doar 34 de voturi. „
18:50
Votat în prima lectură. Japonia oferă un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” # Ziar.md
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin
18:40
Atenție la apelurile false despre „Ajutor la Contor”! Nimeni nu are dreptul să vă ceară datele bancare # Ziar.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii despre apariția unor tentative de fraudă legate de programul de compensații „Ajutor la Contor”. Mai multe persoane au raportat apeluri telefonice suspecte, în care necunoscuți se
18:20
Premierul a fost în inspecție. La ce etapă se află reabilitarea drumului R33 Hîncești - Lăpușna - M1 # Ziar.md
Lucrările de reparație la drumul Hîncești - Lăpușna, care duce spre punctul de trecere a frontierei Leușeni, sunt în plină desfășurare și au ajuns la un progres de aproximativ 79%
17:50
Dosarul „Kuliok”: Andrian Candu și Iurie Reniță, audiați la CSJ. Declarații despre filmarea cu „sacoșa neagră” # Ziar.md
Audierile martorilor în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon, au continuat astăzi la Curtea Supremă de Justiție, unde au fost audiați fostul președinte al Parlamentului Andrian Candu și fostul
17:30
VIDEO/ Ucraina anunță revenirea a 157 de persoane din captivitatea rusă în primul schimb de prizonieri din 2026 # Ziar.md
Ucraina și Federația Rusă au realizat la 5 februarie un schimb de prizonieri, în urma căruia 157 de cetățeni ucraineni au fost eliberați din captivitate. Informația a fost comunicată de președintele Ucrainei, Volodimir
17:00
Poleiul închide școlile din Bălți. Toate instituțiile de învățământ trec online pe 6 februarie # Ziar.md
Toate gimnaziile și școlile din municipiul Bălți vor desfășura vineri, 6 februarie, procesul educațional în format online. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Bălți, pe pagina oficial&
16:40
Tot mai mulți șoferi din stânga Nistrului își înmatriculează mașinile cu plăci neutre și obțin permise „MD” # Ziar.md
Numărul total de certificate de înmatriculare de model neutru și de plăci auto neutre eliberate la punctele de înmatriculare din Tiraspol și Râbnița a ajuns la 21.915 unități la data de 31 decembrie 2025.
15:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță o nouă măsură de sprijin pentru producătorii autohtoni și exportatori. Începând de astăzi, nu se va mai percepe taxă pentru eliberarea
14:40
Val de apeluri la 112 din cauza poleiului. Peste 2.300 de solicitări, înregistrate în doar câteva ore # Ziar.md
Serviciul 112 anunță că, în intervalul 00:00-12:00 al zilei de 5 februarie 2026, au fost recepționate 2.372 de apeluri la numărul unic de urgență. Creșterea numărului de solicitări este legată
14:00
Mâine, șoferii vor achita mai mult pentru fiecare litru de benzină și motorină. Prețurile stabilite de ANRE # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință la carburanți, valabile pentru data de 6 februarie 2026. Astfel, un litru de benzină A95 va costa cel mult 23,12 lei,
14:00
Geniștii Armatei Naționale au deblocat accesul către satul Gălești și unele sectoare din orașul Strășeni # Ziar.md
Geniștii militari din Batalionul Geniu „Codru” au intervenit în satul Gălești, raionul Strășeni, precum și în unele sectoare din orașul Ștrășeni. Mai exact, aceștia au deblocat accesul la
13:40
„Primul progres după luni de blocaj”: 314 prizonieri vor fi eliberați după negocierile dintre SUA, Ucraina și Rusia # Ziar.md
Un schimb de 314 prizonieri de război a fost convenit între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Federației Ruse, în urma discuțiilor desfășurate la Abu Dhabi. Este primul acord de acest fel din ultimele cinci luni, perioad&
13:30
FOTO/ Incendiul din localitatea Ulmu, lichidat în condiții extrem de dificile. Locuința a fost distrusă în totalitate # Ziar.md
Incendiul izbucnit în această dimineață într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, este lichidat în condiții extrem de dificile. Locuința a fost distrusă în totalitate, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgenț
