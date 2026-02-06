La sud - ploi, la nord și în centrul țării - lapoviță. Prognoza meteo pentru ziua de 6 februarie
Ziar.md, 6 februarie 2026 08:40
Locuitorii din nordul și centrul țării vor avea astăzi parte de lapoviță, iar cei din centru - de ploi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la primele ore ale zilei de 6 februarie s-au înregistrat minime cuprinse între -3 și +2&
Acum 15 minute
08:50
Euro și dolarul american se apreciază în raport în raport cu leu moldovenesc, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 6 februarie, un euro este cotat la 20,03 lei, în creștere cu aproape trei
Acum 30 minute
08:40
Acum 12 ore
22:30
Maia Sandu comentează propunerea de nominalizare la Premiul Nobel: „Oamenii care își sacrifică viața merită cel mai mult” # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat pentru prima dată propunerea de nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, șefa statului a spus că nu se pregătește pentru acest premiu
20:20
Parlamentul a luat astăzi act de demisia deputatei Anastasia Nichita, care a ajuns în Legislativ pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Totodată, a fost declarat vacant un mandat de deputat, care apar&
Acum 24 ore
19:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a decis, în ședința din 5 februarie 2026, să mențină rata de bază la nivelul actual de 5% pe an, precum și celelalte rate ale dobânzilor aplicate operațiunilor
19:20
Mai multe localități din țară sunt fără curent din cauza vremii. Echipele intervin pentru remedierea avariilor # Ziar.md
Ministerul Energiei anunță că, la această oră, în mai multe localități din Republica Moldova sunt înregistrate deconectări ale energiei electrice, provocate de condițiile meteorologice nefavorabile. Operatorul „Premier Energy Distribution” anunță că
19:10
Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), înaintată cu aproape două luni în urmă de 42 de deputați din opoziție, a picat. Inițiativa a întrunit doar 34 de voturi. „
18:50
Votat în prima lectură. Japonia oferă un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” # Ziar.md
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin
18:40
Atenție la apelurile false despre „Ajutor la Contor”! Nimeni nu are dreptul să vă ceară datele bancare # Ziar.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii despre apariția unor tentative de fraudă legate de programul de compensații „Ajutor la Contor”. Mai multe persoane au raportat apeluri telefonice suspecte, în care necunoscuți se
18:20
Premierul a fost în inspecție. La ce etapă se află reabilitarea drumului R33 Hîncești - Lăpușna - M1 # Ziar.md
Lucrările de reparație la drumul Hîncești - Lăpușna, care duce spre punctul de trecere a frontierei Leușeni, sunt în plină desfășurare și au ajuns la un progres de aproximativ 79%
17:50
Dosarul „Kuliok”: Andrian Candu și Iurie Reniță, audiați la CSJ. Declarații despre filmarea cu „sacoșa neagră” # Ziar.md
Audierile martorilor în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon, au continuat astăzi la Curtea Supremă de Justiție, unde au fost audiați fostul președinte al Parlamentului Andrian Candu și fostul
17:30
VIDEO/ Ucraina anunță revenirea a 157 de persoane din captivitatea rusă în primul schimb de prizonieri din 2026 # Ziar.md
Ucraina și Federația Rusă au realizat la 5 februarie un schimb de prizonieri, în urma căruia 157 de cetățeni ucraineni au fost eliberați din captivitate. Informația a fost comunicată de președintele Ucrainei, Volodimir
17:00
Poleiul închide școlile din Bălți. Toate instituțiile de învățământ trec online pe 6 februarie # Ziar.md
Toate gimnaziile și școlile din municipiul Bălți vor desfășura vineri, 6 februarie, procesul educațional în format online. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Bălți, pe pagina oficial&
16:40
Tot mai mulți șoferi din stânga Nistrului își înmatriculează mașinile cu plăci neutre și obțin permise „MD” # Ziar.md
Numărul total de certificate de înmatriculare de model neutru și de plăci auto neutre eliberate la punctele de înmatriculare din Tiraspol și Râbnița a ajuns la 21.915 unități la data de 31 decembrie 2025.
15:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță o nouă măsură de sprijin pentru producătorii autohtoni și exportatori. Începând de astăzi, nu se va mai percepe taxă pentru eliberarea
14:40
Val de apeluri la 112 din cauza poleiului. Peste 2.300 de solicitări, înregistrate în doar câteva ore # Ziar.md
Serviciul 112 anunță că, în intervalul 00:00-12:00 al zilei de 5 februarie 2026, au fost recepționate 2.372 de apeluri la numărul unic de urgență. Creșterea numărului de solicitări este legată
14:00
Mâine, șoferii vor achita mai mult pentru fiecare litru de benzină și motorină. Prețurile stabilite de ANRE # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință la carburanți, valabile pentru data de 6 februarie 2026. Astfel, un litru de benzină A95 va costa cel mult 23,12 lei,
14:00
Geniștii Armatei Naționale au deblocat accesul către satul Gălești și unele sectoare din orașul Strășeni # Ziar.md
Geniștii militari din Batalionul Geniu „Codru” au intervenit în satul Gălești, raionul Strășeni, precum și în unele sectoare din orașul Ștrășeni. Mai exact, aceștia au deblocat accesul la
13:40
„Primul progres după luni de blocaj”: 314 prizonieri vor fi eliberați după negocierile dintre SUA, Ucraina și Rusia # Ziar.md
Un schimb de 314 prizonieri de război a fost convenit între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Federației Ruse, în urma discuțiilor desfășurate la Abu Dhabi. Este primul acord de acest fel din ultimele cinci luni, perioad&
13:30
FOTO/ Incendiul din localitatea Ulmu, lichidat în condiții extrem de dificile. Locuința a fost distrusă în totalitate # Ziar.md
Incendiul izbucnit în această dimineață într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, este lichidat în condiții extrem de dificile. Locuința a fost distrusă în totalitate, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgenț
13:20
Grosu și Carp califică drept „aberații” și manipulare declarațiile lui Costiuc despre o „fabrică militară” la Ungheni # Ziar.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, califică drept false declarațiile liderului Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, privind construcția unei fabrici militare la Ungheni. Cei doi
12:30
Unsprezece persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentului în care a fost implicată o mașină de pompieri # Ziar.md
Unsprezece oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentului produs în apropiere de localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Cinci persoane au fost preluate de ambulanțele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), iar alte șase
12:10
Transportatorii anunță un protest cu microbuze și autobuze în fața ANTA. Când va avea loc manifestația? # Ziar.md
Transportatorii de pasageri din nordul țării, împreună cu Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), anunță un protest în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Aceștia spun că sunt nemul&
11:50
Peste 150 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu traumatisme. Zeci de cazuri, în doar două ore # Ziar.md
Pe parcursul a 24 de ore, la Unitatea de Primi Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) au fost înregistrați peste 150 de pacienți cu traumatisme. În urma consultațiilor și investigațiilor, 24 de persoane au
11:40
Replica Viorica Cosmetic după alerta ANSP: „Parfumul Adora Entourage este sigur, a fost o eroare de etichetare” # Ziar.md
Compania „Viorica Cosmetic” a venit cu o reacție după alerta emisă anterior de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) privind retragerea de pe piață a unor loturi de parfum „Adora Entourage&
11:10
Guvernele de la Chișinău și Abu Dhabi au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere # Ziar.md
Guvernul R. Moldova și cel al Emiratelor Arabe Unite au semnat un Memorandum de înțelegere privind recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor de conducere. Documentul a fost semnat de către ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, Daniella
11:10
Oamenii legii desfășoară percheziții la un call centru din Chișinău, într-un dosar de spălare a banilor # Ziar.md
Angajații Direcției combaterea criminalității organizate, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (IN)I și Procuratura Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale
11:00
Trei fracțiuni parlamentare din opoziție au înaintat o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Energiei # Ziar.md
Fracțiunile parlamentare „Alternativa”, „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” au înaintat astăzi o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Energiei, condus de Dorin Junghietu. Textul moțiunii a fost prezentat de deputatul
11:00
Majoritatea școlilor din țară activează cu prezență fizică, iar peste 200 desfășoară lecții online, anunță ministerul # Ziar.md
Procesul educațional în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova se desfășoară în data de 5 februarie în format mixt, în funcție de condițiile meteo și
10:40
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Chișinău efectuează percheziții într-un dosar de abuz în serviciu, care vizează administratori de insolvabilitate și sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Cazul se referă la un
10:30
Ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, vine într-o vizită de lucru la Chișinău # Ziar.md
Ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, va efectua vineri, 6 februarie 2026, o vizită de lucru în Republica Moldova. Vizita are drept scop consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene, aprofundarea dialogului politic și reafirmarea sprijinului Lituaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv
10:20
Un șofer în vârstă de 43 de ani a decedat în urma unui grav accident rutier. Impactul s-a produs cu puțin timp în urmă în localitatea la Peresecina, raionul Orhei, pe traseul R-6. Potrivit informațiilor preliminare, b&
10:00
Deconectări de energie electrică în mai multe localități din țară, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Ziar.md
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică în dimineața zilei de 5 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Operatorii din domeniu anunță că echipele de intervenție sunt
09:40
Ministerul Sănătății raportează 1.851 de adresări pentru servicii medicale, dintre care 386 persoane cu traumatisme. Anunțul a fost făcut pe canalul guvernamental de Telegram „Prima Sursă”. Potrivit autorităț
Ieri
09:00
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu polei și ghețuș, iar traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării. Informaț
08:50
Valuta națională câștigă teren în raport în raport cu euro și dolarul american, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 5 februarie, un euro este cotat la 20,01 lei, în
08:50
21 de tone de carne de pui cu Salmonella, blocate la frontieră înainte de a ajunge pe piața din R. Moldova # Ziar.md
Un lot de 21 de tone de carne de pui separată mecanic a fost blocat la frontiera de stat și returnat producătorului, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranț
08:30
Ghețușul a blocat intervenția a patru mașini de pompieri. Un microbuz cu pasageri a intrat în una dintre autospeciale # Ziar.md
Din cauza ghețușului, patru mașini de pompierilor nu au putut ajunge la un incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Pe parcursul deplasării, una dintre autospecialele de intervenție a derapat de pe traseu și
08:10
VIDEO/ Polei pe trotuare și drumuri. Poliția atenționează: Pe traseul Corpaci-Hancăuți se circulă cu dificultate # Ziar.md
Pe trotuarele și carosabilul din țară s-a format polei, fapt care îngreunează circulația și crește riscul producerii accidentelor și incidentelor. Polițiștii din raionul Edineț avertizează șoferii că pe traseul Corpaci-Hancă
07:50
Zi de joi mohorâtă, cu maxime de până la +4°C. Nordul și centrul țării se află sub cod galben de lapoviță și polei # Ziar.md
Ziua de 5 ianuarie se anunță a fi mohorâtă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la primele ore ale dimineții s-au înregistrat minime mai blânde decât în zilele trecute, cuprinse între -2 și +3°C.
07:30
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online în perioada astăzi, 5 februarie, și mâine, 6 februarie. Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat acest lucru cu aproape o oră în urmă. Decizia
4 februarie 2026
20:30
Poleiul a provocat avarii pe liniile electrice. Peste 2.400 de consumatori au rămas temporar fără curent # Ziar.md
Precipitațiile însoțite de temperaturi negative din această seară au dus la formarea poleiului și la ruperea conductorilor pe unele linii electrice. În consecință, mai multe localități din țară au fost afectate de întreruperi
18:20
Runda II. Prima zi de negocieri trilaterale pentru pace, în Abu Dhabi, s-a încheiat fără progrese majore # Ziar.md
Prima zi a negocierilor trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, desfășurate la Abu Dhabi, s-a încheiat pe 4 februarie fără un rezultat concret sau un acord de principiu. Discuțiile urmează să fie reluate în dimineaț
18:00
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și-a reluat activitatea pe 26 decembrie
17:30
Costiuc acuză autoritățile că ar fi permis construirea unei fabrici de armament - Reacția ASP # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a oferit o reacție oficială la declarațiile făcute astăzi de deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, care susține, într‑o intervenție video pe rețelele
17:20
Aprobat: R. Moldova sprijină Ucraina cu asistență umanitară în valoare de circa 14 milioane de lei, inclusiv opt generatoare # Ziar.md
R. Moldova va acorda Ucrainei asistență umanitară în valoare de peste 13,6 milioane de lei, inclusiv șapte generatoare în valoare de peste 1,38 milioane de lei. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi o hotă
17:20
Dosarul „Kuliok”, la CSJ. Martori ai acuzării au fost audiați în lipsa lui Igor Dodon. Replici aprinse în sala de judecată # Ziar.md
Magistrații Curții Supreme de Justiție au reluat cercetarea probelor în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon. Ședința din 4 februarie s-a desfășurat în absen&
16:50
În următorii trei ani, toate blocurile de locuit din Republica Moldova vor fi verificate și înregistrate oficial cu statut de condominii, un pas care promite să aducă mai multă ordine, transparență și siguranță juridică pentru locatari.
16:00
Șoferii din R. Moldova sunt îndemnați să circule cu prudență, după ce temperaturile scăzute și ninsorile slabe au dus la formarea poleiului pe mai multe sectoare de drum. Carosabilul alunecos și vizibilitatea redusă fac ca traficul s&
16:00
Tinerii specialiști din cultură vor primi indemnizații unice la angajare și în oraș, nu doar în mediul rural # Ziar.md
Mai mulți absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic vor putea beneficia de indemnizații unice la prima angajare. Guvernul a decis extinderea listei beneficiarilor, astfel încât sprijinul
