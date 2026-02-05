Mâine, șoferii vor achita mai mult pentru fiecare litru de benzină și motorină. Prețurile stabilite de ANRE
Ziar.md, 5 februarie 2026 14:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință la carburanți, valabile pentru data de 6 februarie 2026. Astfel, un litru de benzină A95 va costa cel mult 23,12 lei,
Acum 30 minute
14:00
14:00
Geniștii Armatei Naționale au deblocat accesul către satul Gălești și unele sectoare din orașul Strășeni # Ziar.md
Geniștii militari din Batalionul Geniu „Codru” au intervenit în satul Gălești, raionul Strășeni, precum și în unele sectoare din orașul Ștrășeni. Mai exact, aceștia au deblocat accesul la
Acum o oră
13:40
„Primul progres după luni de blocaj”: 314 prizonieri vor fi eliberați după negocierile dintre SUA, Ucraina și Rusia # Ziar.md
Un schimb de 314 prizonieri de război a fost convenit între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Federației Ruse, în urma discuțiilor desfășurate la Abu Dhabi. Este primul acord de acest fel din ultimele cinci luni, perioad&
13:30
FOTO/ Incendiul din localitatea Ulmu, lichidat în condiții extrem de dificile. Locuința a fost distrusă în totalitate # Ziar.md
Incendiul izbucnit în această dimineață într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, este lichidat în condiții extrem de dificile. Locuința a fost distrusă în totalitate, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgenț
Acum 2 ore
13:20
Grosu și Carp califică drept „aberații” și manipulare declarațiile lui Costiuc despre o „fabrică militară” la Ungheni # Ziar.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, califică drept false declarațiile liderului Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, privind construcția unei fabrici militare la Ungheni. Cei doi
12:30
Unsprezece persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentului în care a fost implicată o mașină de pompieri # Ziar.md
Unsprezece oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentului produs în apropiere de localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Cinci persoane au fost preluate de ambulanțele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), iar alte șase
Acum 4 ore
12:10
Transportatorii anunță un protest cu microbuze și autobuze în fața ANTA. Când va avea loc manifestația? # Ziar.md
Transportatorii de pasageri din nordul țării, împreună cu Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), anunță un protest în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Aceștia spun că sunt nemul&
11:50
Peste 150 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu traumatisme. Zeci de cazuri, în doar două ore # Ziar.md
Pe parcursul a 24 de ore, la Unitatea de Primi Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) au fost înregistrați peste 150 de pacienți cu traumatisme. În urma consultațiilor și investigațiilor, 24 de persoane au
11:40
Replica Viorica Cosmetic după alerta ANSP: „Parfumul Adora Entourage este sigur, a fost o eroare de etichetare” # Ziar.md
Compania „Viorica Cosmetic” a venit cu o reacție după alerta emisă anterior de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) privind retragerea de pe piață a unor loturi de parfum „Adora Entourage&
11:10
Guvernele de la Chișinău și Abu Dhabi au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere # Ziar.md
Guvernul R. Moldova și cel al Emiratelor Arabe Unite au semnat un Memorandum de înțelegere privind recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor de conducere. Documentul a fost semnat de către ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, Daniella
11:10
Oamenii legii desfășoară percheziții la un call centru din Chișinău, într-un dosar de spălare a banilor # Ziar.md
Angajații Direcției combaterea criminalității organizate, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (IN)I și Procuratura Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale
11:00
Trei fracțiuni parlamentare din opoziție au înaintat o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Energiei # Ziar.md
Fracțiunile parlamentare „Alternativa”, „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” au înaintat astăzi o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Energiei, condus de Dorin Junghietu. Textul moțiunii a fost prezentat de deputatul
11:00
Majoritatea școlilor din țară activează cu prezență fizică, iar peste 200 desfășoară lecții online, anunță ministerul # Ziar.md
Procesul educațional în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova se desfășoară în data de 5 februarie în format mixt, în funcție de condițiile meteo și
10:40
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Chișinău efectuează percheziții într-un dosar de abuz în serviciu, care vizează administratori de insolvabilitate și sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Cazul se referă la un
10:30
Ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, vine într-o vizită de lucru la Chișinău # Ziar.md
Ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, va efectua vineri, 6 februarie 2026, o vizită de lucru în Republica Moldova. Vizita are drept scop consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene, aprofundarea dialogului politic și reafirmarea sprijinului Lituaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv
Acum 6 ore
10:20
Un șofer în vârstă de 43 de ani a decedat în urma unui grav accident rutier. Impactul s-a produs cu puțin timp în urmă în localitatea la Peresecina, raionul Orhei, pe traseul R-6. Potrivit informațiilor preliminare, b&
10:00
Deconectări de energie electrică în mai multe localități din țară, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Ziar.md
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică în dimineața zilei de 5 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Operatorii din domeniu anunță că echipele de intervenție sunt
09:40
Ministerul Sănătății raportează 1.851 de adresări pentru servicii medicale, dintre care 386 persoane cu traumatisme. Anunțul a fost făcut pe canalul guvernamental de Telegram „Prima Sursă”. Potrivit autorităț
09:00
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu polei și ghețuș, iar traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării. Informaț
08:50
Valuta națională câștigă teren în raport în raport cu euro și dolarul american, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 5 februarie, un euro este cotat la 20,01 lei, în
08:50
21 de tone de carne de pui cu Salmonella, blocate la frontieră înainte de a ajunge pe piața din R. Moldova # Ziar.md
Un lot de 21 de tone de carne de pui separată mecanic a fost blocat la frontiera de stat și returnat producătorului, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranț
08:30
Ghețușul a blocat intervenția a patru mașini de pompieri. Un microbuz cu pasageri a intrat în una dintre autospeciale # Ziar.md
Din cauza ghețușului, patru mașini de pompierilor nu au putut ajunge la un incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Pe parcursul deplasării, una dintre autospecialele de intervenție a derapat de pe traseu și
Acum 8 ore
08:10
VIDEO/ Polei pe trotuare și drumuri. Poliția atenționează: Pe traseul Corpaci-Hancăuți se circulă cu dificultate # Ziar.md
Pe trotuarele și carosabilul din țară s-a format polei, fapt care îngreunează circulația și crește riscul producerii accidentelor și incidentelor. Polițiștii din raionul Edineț avertizează șoferii că pe traseul Corpaci-Hancă
07:50
Zi de joi mohorâtă, cu maxime de până la +4°C. Nordul și centrul țării se află sub cod galben de lapoviță și polei # Ziar.md
Ziua de 5 ianuarie se anunță a fi mohorâtă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la primele ore ale dimineții s-au înregistrat minime mai blânde decât în zilele trecute, cuprinse între -2 și +3°C.
07:30
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online în perioada astăzi, 5 februarie, și mâine, 6 februarie. Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat acest lucru cu aproape o oră în urmă. Decizia
Acum 24 ore
20:30
Poleiul a provocat avarii pe liniile electrice. Peste 2.400 de consumatori au rămas temporar fără curent # Ziar.md
Precipitațiile însoțite de temperaturi negative din această seară au dus la formarea poleiului și la ruperea conductorilor pe unele linii electrice. În consecință, mai multe localități din țară au fost afectate de întreruperi
18:20
Runda II. Prima zi de negocieri trilaterale pentru pace, în Abu Dhabi, s-a încheiat fără progrese majore # Ziar.md
Prima zi a negocierilor trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, desfășurate la Abu Dhabi, s-a încheiat pe 4 februarie fără un rezultat concret sau un acord de principiu. Discuțiile urmează să fie reluate în dimineaț
18:00
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și-a reluat activitatea pe 26 decembrie
17:30
Costiuc acuză autoritățile că ar fi permis construirea unei fabrici de armament - Reacția ASP # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a oferit o reacție oficială la declarațiile făcute astăzi de deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, care susține, într‑o intervenție video pe rețelele
17:20
Aprobat: R. Moldova sprijină Ucraina cu asistență umanitară în valoare de circa 14 milioane de lei, inclusiv opt generatoare # Ziar.md
R. Moldova va acorda Ucrainei asistență umanitară în valoare de peste 13,6 milioane de lei, inclusiv șapte generatoare în valoare de peste 1,38 milioane de lei. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi o hotă
17:20
Dosarul „Kuliok”, la CSJ. Martori ai acuzării au fost audiați în lipsa lui Igor Dodon. Replici aprinse în sala de judecată # Ziar.md
Magistrații Curții Supreme de Justiție au reluat cercetarea probelor în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon. Ședința din 4 februarie s-a desfășurat în absen&
16:50
În următorii trei ani, toate blocurile de locuit din Republica Moldova vor fi verificate și înregistrate oficial cu statut de condominii, un pas care promite să aducă mai multă ordine, transparență și siguranță juridică pentru locatari.
16:00
Șoferii din R. Moldova sunt îndemnați să circule cu prudență, după ce temperaturile scăzute și ninsorile slabe au dus la formarea poleiului pe mai multe sectoare de drum. Carosabilul alunecos și vizibilitatea redusă fac ca traficul s&
16:00
Tinerii specialiști din cultură vor primi indemnizații unice la angajare și în oraș, nu doar în mediul rural # Ziar.md
Mai mulți absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic vor putea beneficia de indemnizații unice la prima angajare. Guvernul a decis extinderea listei beneficiarilor, astfel încât sprijinul
15:40
Companiile moldovenești vor primi sprijin pentru a ajunge pe piețele externe, prin programul „Bridge Export” # Ziar.md
Companiile din Republica Moldova, în special întreprinderile mici și mijlocii, vor primi sprijin pentru a se promova peste hotare. Guvernul a aprobat Regulamentul Programului „Bridge Export”, o inițiativă care își propune să ajute afacerile locale să intre mai
15:30
Energocom a procurat, pe parcursul primei luni din acest an, un volum total de 478,233 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din import. Potrivit datelor prezentate de companie, prețul mediu ponderat al energiei achizi&
15:20
Decis: UTM va absorbi Universitatea din Cahul. Ce le promite Executivul studenților și profesorilor # Ziar.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Decizia prevede că prima instituție de învă
15:10
Modificări în Codul Educației. Revenirea notelor în clasa a IV-a, sprijin pentru elevi și ajutor pentru tinerii profesori # Ziar.md
Guvernul a aprobat miercuri, 4 februarie, mai multe modificări la Codul Educației, anunțând că noile prevederi vin în urma solicitărilor din partea cadrelor didactice și a părinților. Autoritățile spun că
15:10
Guvernul reorganizează Calea Ferată din Moldova: infrastructura rămâne la stat, transportul devine societate pe acțiuni # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), prin separarea activității de administrare a infrastructurii feroviare de activitatea de transport de pasageri și marfă. Decizia stabilește că infrastructura feroviar&
14:40
Atenție la drum și pe trotuare! Meteorologii au emis Cod galben de polei și ghețuș în Republica Moldova # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de polei și ghețuș pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 4 februarie, ora 19:00 - 6 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, temperaturile apropiate de 0°C ș
Ieri
13:50
ANSA interzice creșterea unor rase de câini considerate periculoase în R. Moldova - se modifică legea # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat modificări importante în legislația privind deținerea și reproducerea câinilor de rasă. Noile reglementări, care vor intra în vigoare î
13:40
Astăzi este marcată Ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Povestea unei moldovence care a învins de două ori boala # Ziar.md
R. Moldova și alte peste 170 de țări marchează astăzi Ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Potrivit Agenției Naționale de Sănătate Publică (ANSP), această boală reprezintă a doua cauz&
13:00
Ministerul Finanțelor pregătește modificări importante la impozitul pe avere, care urmează să fie incluse în politica fiscală pentru anul viitor, a declarat ministrul Andrian Gavriliță. Potrivit oficialului, impozitul pe proprietăți imobiliare nu are
12:50
Tânărul care a tamponat doi copii la Strășeni, plasat în arest preventiv. Cum se simte fetița care a supraviețuit # Ziar.md
Șoferul care a tamponat doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a confirmat informația pentru ziar.md. Totodată
12:40
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noi scumpiri la pompă. Mâine, 5 februarie, un litru de benzină va costa 23,10 lei, cu un ban mai mult decât astăzi, iar un
11:50
Securitatea națională a R. Moldova, în vizorul SUA: Washingtonul oferă Chișinăului 36,5 milioane de dolari # Ziar.md
Statele Unite ale Americii oferă 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională a R. Moldova. Fondurile vor fi direcționate către domenii-cheie, inclusiv securitatea energetică, cea cibernetică și consolidarea rezilienței. Anunțul a fost fă
11:00
Consumatorii finali vor achita, începând de astăzi, 4 februarie 2026, gazul natural conform noilor tarife stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE din 3
10:30
Compania Nestlé România a extins rechemarea produsului NAN 1 OPTIPRO 800g, inițiată la data de 6 ianuarie curent. Mai exact, este retras din comerț încă un lot, a cărui dată limită de consum este 31 decembrie
10:20
Republica Moldova intră, în perioada 4-8 februarie, într-un episod meteo complicat, cu alternanțe bruște între temperaturi pozitive și negative, precipitații mixte și risc ridicat de polei, mai ales dimineața devreme și seara târziu.
