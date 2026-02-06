Cuplu ucis în propria casă și copil rănit în atacurile cu drone rusești din Zaporojie: 517 lovituri în 15 localități, adăpost de câini și mii de consumatori lăsați fără curent

Ziarul National, 6 februarie 2026 16:30

Un cuplu a fost ucis în propria casă, în urma unui atac cu dronă lansat de armata rusă în regiunea Zaporojie (centru), a anunţat vineri, pe Telegra...

Citeşte toată ştirea

• • •

Acum 30 minute
16:30
Cuplu ucis în propria casă și copil rănit în atacurile cu drone rusești din Zaporojie: 517 lovituri în 15 localități, adăpost de câini și mii de consumatori lăsați fără curent Ziarul National
Un cuplu a fost ucis în propria casă, în urma unui atac cu dronă lansat de armata rusă în regiunea Zaporojie (centru), a anunţat vineri, pe Telegra...
Acum 2 ore
15:30
Moscova și Kiev continuă negocierile „foarte complexe, dar constructive” de la Abu Dhabi, după primul schimb de prizonieri din octombrie Ziarul National
Negocierile dintre Moscova şi Kiev, care au avut loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), în prezenţa reprezentanţilor americani, pentru g...
Acum 4 ore
13:00
Investițiile au crescut cu 22%, 64.000 de locuri noi de muncă și reforme pro-europene anunțate de Ministerul Dezvoltării Economice pentru 2026 Ziarul National
06 februarie 2026 – Republica Moldova încheie anul 2025 cu rezultate economice peste estimări, iar anul 2026 se conturează drept un an al accelerăr...
13:00
Adjunctul șefului GRU, generalul Vladimir Alekseiev, împușcat într-un bloc din Moscova și spitalizat; autorul atacului, deocamdată neidentificat Ziarul National
Un oficial militar rus de rang înalt a fost rănit prin împuşcare într-un bloc din Moscova, vineri, a anunţat Comitetul rus de anchetă.Potrivit in...
13:00
Parlamentul blochează moțiunea simplă împotriva politicilor MAIA, pe fundalul creșterii exporturilor agroalimentare către UE Ziarul National
6 februarie 2026, Chișinău – Parlamentul a respins moțiunea simplă înaintată asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare....
13:00
Procuratura Generală își trasează prioritățile pentru 2026: consolidarea procuraturilor teritoriale, specializarea procurorilor și protejarea drepturilor omului Ziarul National
La 4 februarie 2026, Procuratura Generală a organizat ședința anuală de bilanț, la care au participat toți procurorii șefi ai procuraturilor terito...
Acum 6 ore
12:00
Laboratoare STEAM ultramoderne în nouă școli model din Moldova, modernizate cu finanțare de la Uniunea Europeană Ziarul National
Elevii din nouă școli model din Republica Moldova vor studia fizica, chimia, biologia și matematica în laboratoare complet modernizate, datorită sp...
Acum 8 ore
10:00
Investițiile imobiliare în România sunt o metodă legală de a evita anularea documentelor românești Ziarul National
Peste 160.000 de buletine de identitate românești au fost anulate din 2023 până în prezent, potrivit datelor oficiale ale autorităților din Româ...
09:00
Horoscopul zilei 06.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecUn impuls neașteptat restructurează prioritățile și readuce curajul în prim-plan. Deciziile rapide pot deschide drumuri profesionale, cu ...
09:00
Canada relaxează obligaţia maşinilor 100% electrice până în 2035, dar lansează un nou plan masiv de sprijin pentru industria auto electrică Ziarul National
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anunţat joi anularea mandatului care prevedea ca toate vehiculele vândute în ţară să fie electrice până în 2...
Acum 12 ore
08:00
Bombardamente ucrainene asupra orașului Belgorod: guvernatorul vorbește despre „daune grave” și ședință de urgență Ziarul National
Bombardamentele nocturne ale Ucrainei au provocat ”daune grave” în oraşul rus Belgorod, aflat în apropierea frontierei, a anunţat vineri dimineaţa ...
Acum 24 ore
02:00
Trump vrea un nou tratat nuclear „îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia după expirarea New START Ziarul National
Donald Trump a pledat joi pentru un „nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea ultimului acord bi...
5 februarie 2026
23:00
Dosarele Epstein expun încercările lui Steve Bannon de a folosi banii miliardarului pentru a întări extrema dreaptă și curentul eurosceptic din Europa Ziarul National
Zeci de mesaje incluse în ultima tranşă de dosare Epstein, făcute publice recent, scot la iveală încercările fostului strateg-şef al lui Donald Tru...
21:00
Lavrov susţine că Putin e gata să vorbească „serios” cu Macron şi dezvăluie existenţa unor contacte secrete ale Moscovei cu lideri europeni Ziarul National
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii „serioase”, a declarat...
21:00
Ninsori și lapoviță în toată țara – vremea de vineri, 06.02.2026 Ziarul National
Vineri, 6 februarie, Republica Moldova intră sub influența unui front rece ce menține temperaturile în jur de 0°C în mare parte a țării, ușor mai r...
19:00
SUA și Rusia reiau dialogul militar la nivel înalt pentru a evita escaladarea conflictului din Ucraina Ziarul National
Statele Unite şi Rusia au decis la Abu Dhabi, în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, să reia dialogul la nivel înalt între militari, a anu...
17:00
Elevi din Chișinău, implicați într-un program educațional despre Holocaust, după vizionarea filmului „La Rafle” Ziarul National
Peste 100 de elevi din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au participat la un program educațional dedicat comemorării Holocaustului...
17:00
Alexandru Munteanu promite noi investiții în modernizarea Spitalului Raional Hâncești și a sistemului de sănătate Ziarul National
Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate, pentru ca fiecare cetățean, indiferent în ce localitate trăiește, să aibă acces la ser...
Ieri
16:00
Ucraina și Rusia reiau schimburile de prizonieri: acord la Abu Dhabi pentru eliberarea a 314 militari, mediat de SUA și EAU Ziarul National
Emisarul american Steve Witkoff anunţă joi că Ucraina şi Rusia au ajuns la un acord privind un nou schimb de prizonieri – primul din ultimele cinci...
16:00
Kremlinul ia în derâdere investigația Poloniei privind presupusele legături ale lui Jeffrey Epstein cu serviciile secrete ruse Ziarul National
Kremlinul a ironizat joi supoziţiile potrivit cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse, du...
15:00
Moldova testează în sandbox energetic un sistem digital avansat de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune Ziarul National
Proiectul „SCADEX LiveGrid”, un sistem digital avansat de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune, va fi implementat în c...
14:00
Republica Moldova pregătește aderarea la mecanismul provizoriu de arbitraj comercial al OMC, în dialog cu partenerii internaționali Ziarul National
Republica Moldova își consolidează dialogul cu partenerii internaționali, în vederea aderării la Aranjamentul provizoriu de arbitraj pentru apeluri...
13:00
Moldova, pregătită de start la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina, cu cinci sportivi în competiție Ziarul National
A mai rămas doar o zi până la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. La cea de-a XXV-a ediți...
13:00
Republica Moldova accelerează reformele energetice în cadrul Programului Național de Aderare la UE Ziarul National
Cristina Pereteatcu, secretară de stat la Ministerul Energiei și președinta Grupului de Lucru pentru Capitolul 15 „Energie”, a prezentat, în cadrul...
12:00
Lupul paznic la oi // Mai mulți administratori de insolvabilitate, implicați într-o schemă de CORUPȚIE de proporții. Aceștia ar fi au vândut repetat apartamentele plătite deja de alți cetățeni Ziarul National
Mai mulți cetățeni au rămas fără apartamentele cumpărate într-un bloc locativ, după ce administratorii de insolvabilitate au permis înstrăinarea...
11:45
Dorin Junghietu anunță licitație pentru energie eoliană și stocare în baterii, mizând pe interconexiuni cu România pentru reziliența energetică a Moldovei Ziarul National
Consolidarea securității energetice și accelerarea investițiilor în energie regenerabilă, prin dezvoltarea capacităților de stocare și a infrastruc...
11:45
Doi chișinăuieni condamnați la 9 și 10 ani de închisoare pentru omor și tentativă de omor Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare: una într-un caz de omor intenționat, comis de un bărbat în vârs...
10:45
Procuratura Generală își face bilanțul: provocările secțiilor de specialitate și noile priorități de acțiune Ziarul National
La 03 februarie 2026, Procuratura Generală a desfășurat ședința anuală de bilanț cu participarea conducerii instituției și a procurorilor-șefi ai t...
10:45
Mii de consumatori fără curent electric în Republica Moldova din cauza vremii nefavorabile din 5 februarie 2026 Ziarul National
În dimineața zilei de 5 februarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost înregistrate perturbări în funcționarea rețelelor...
09:45
R. Moldova poate profita de o „SCURTĂTURĂ” în drumul către UE. Mihai Popșoi: „Suntem deschiși la idei creative. Scopul final este, desigur, să fim membri cu drepturi depline, cu drepturi egale cu toți ceilalți membri UE”​ Ziarul National
R. Moldova este deschisă să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă asta înseamnă aderarea inițială fără drepturi deplin...
09:45
Maia Sandu numește noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China: Mihail Mîțu merge la București Ziarul National
Republica Moldova va avea noi ambasadori în România, Ucraina, Franţa şi China, contribuind astfel la consolidarea relaţiilor diplomatice cu aceste ...
09:30
Horoscopul zilei 05.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce inițiativă și dorință de afirmare. O discuție directă poate clarifica tensiuni mai vechi la serviciu. Contextul astral fa...
08:30
Moscova condiţionează oprirea războiului de capitularea Kievului, în timp ce negocierile de la Abu Dhabi se lovesc de noi atacuri asupra Ucrainei Ziarul National
Rusia a avertizat miercuri că va continua ostilităţile în Ucraina dacă Kievul nu va accepta condiţiile impuse de Moscova, în contextul în care la A...
06:30
Kremlinul neagă anunțul lui Trump: India nu confirmă oprirea importurilor de petrol rusesc Ziarul National
Kremlinul a respins marţi afirmaţia preşedintelui american Donald Trump, potrivit căreia India ar fi fost de acord să înceteze achiziţiile de petro...
06:30
Negocieri de pace Ucraina–Rusia la Abu Dhabi, mediate de SUA, continuă după o primă zi considerată „productivă” Ziarul National
Oficialii ucraineni şi ruşi au încheiat miercuri o primă zi de negocieri „productive” la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, a anunţat negociatoru...
06:30
UE pregătește un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, cu accent pe armament cumpărat din interiorul blocului european Ziarul National
Ambasadorii ţărilor Uniunii Europene au aprobat miercuri detaliile unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o iniţiativă convenită d...
03:30
Emisarul lui Macron la Kremlin pentru reluarea dialogului cu Putin pe tema Ucrainei Ziarul National
Consilierul diplomatic al preşedintelui francez Emmanuel Macron s-a aflat marţi la Moscova pentru discuţii cu oficiali ruşi, au declarat pentru Reu...
02:30
Rusia, acuzată că spionează și poate sabota sateliți europeni esențiali prin vehiculele spațiale Luch-1 și Luch-2 Ziarul National
Oficialii europeni responsabili cu securitatea susțin că două vehicule spaţiale ruseşti au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12 sateliţi esenţi...
01:30
Zelenski, rezervat față de dialogul dorit de Macron cu Moscova: avertizează că Putin vrea să umilească Europa și se teme doar de Trump Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara, într-un interviu pentru France 2, că „interesul lui (Vladimir) Putin este să u...
00:30
Justiția argentiniană cere Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro pentru crime împotriva umanității Ziarul National
Justiţia argentiniană a solicitat miercuri Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro, fostul preşedinte al Venezuelei capturat şi deţinut pe ter...
4 februarie 2026
21:30
Miercuri frig, joi mai blând: vremea în Republica Moldova pe 05.02.2026 Ziarul National
După o noapte geroasă de miercuri, cu valori coborând frecvent spre -8…-10 grade, ziua de joi aduce o încălzire vizibilă în toată Republica Moldova...
21:30
Raportul Comisiei juridice contrazice acuzațiile de interferență rusă, dar documentele TikTok arată zeci de mii de conturi implicate în promovarea candidaților la prezidențialele din 2024 Ziarul National
Raportul preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor contestă acuzaţiile privind interferenţa rusă în alegerile prezidenţiale din 2...
20:30
ULTIMA ORĂ // Chiciura din această seară a lăsat fără curent mai multe localități. S-au rupt firele pe unele linii electrice Ziarul National
Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice, a comunica...
20:15
CIO, sub presiune înainte de JO de iarnă: Sportivi ruşi „neutri”, acuzaţi de legături pro-război în Ucraina Ziarul National
Mai mulţi sportivi ruşi autorizaţi să concureze ca neutri la viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă ar avea legături cu activităţi de susţinere a răzb...
19:00
Italia blochează atacuri cibernetice rusești asupra site-urilor și hotelurilor Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina Ziarul National
Tensiune la Jocurile Olimpice de iarnă. Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice ruseşti îndreptate împotriva site-urilor legate de Jocurile...
19:00
TikTok, lăudată de Comisia Europeană pentru cooperarea în ancheta privind interferența în alegerile din România Ziarul National
Compania de social media TikTok este „extrem de cooperantă” în ancheta în curs a Comisiei Europene privind posibila interferenţă în alegerile din R...
18:00
Putin îl asigură pe Xi că Rusia va acționa „chibzuit și responsabil” după expirarea tratatului nuclear New START Ziarul National
Kremlinul dă asigurări miercuri că va acţiona în mod ”responsabil”, cu o zi înainte de expirarea Tratatului de dezarmare nucleară New START între R...
17:00
FOTO / Gustul de la Orac cucerește Bruxelles-ul: Cozi la brutăria unei moldovence, inspirată de rețetele bunicii Ziarul National
O bucată din tradiția raionului Leova a devenit fenomen local în Bruxelles, capitala Belgiei. Senina Cojocari, o moldoveancă stabilită în Belgi...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:45
Papa Leon al XIV-lea avertizează, înainte de expirarea New START, asupra pericolului unei noi curse a înarmării nucleare Ziarul National
Papa american Leon al XIV-lea cere miercuri ”să se prevină o nouă cursă a înarmării”, cu doar o zi înainte de expirarea Tratatului de dezarmare nuc...
16:00
Model inovator de practică pedagogică lansat în patru instituții de învățământ din țară Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion C...
