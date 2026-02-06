Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova: Cele mai bune anchete de presă ale anului 2025

11:30

Mecanismul de protecție temporară pentru persoane strămutate din Ucraina a fost prelungit. Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de