Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, condamnat la opt ani de închisoare
Anticoruptie.md, 27 ianuarie 2026 21:40
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost condam,nat marți la opt ani de închisoare pentru trafic de influență și escrocherie. Fostul sportiv a fost achitat pe un alt capăt de acuzare, privind îmbogățirea ilicită. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria
Acum o oră
21:40
Acum 8 ore
15:00
Ultima săptămână a lui ianuarie închide școlile, aduce polei și deconectări de curent electric # Anticoruptie.md
Peste 20000 de consumatori din raioanele țării au fost afectați de condițiile meteo din 26 și 27 ianuarie curent, cauzate de depunerile de chiciură. Pe întreb teritoriul țării echipele de drumari muncesc pentru a combate lunecușul pe drumurile naționale. Din cauza condițiilor create, lecțiile
14:40
Respinși de președinție // CSM propune repetat pentru promovare candidaturile a 17 magistrați # Anticoruptie.md
Candidaturile a 17 magistrați, care anterior au fost respinși de șefa statului Maia Sandu de la promovare, vor fi propuse repetat de Consiliul Superior a Magistraturii (CSM). Decizia a fost luată, marți, 27 ianuarie, în cadrul Plenului CSM. Conform legislației, președintele Republicii Moldova este obligat să promoveze la
Ieri
18:20
Insecuritate, lipsă de resurse și presiuni // Ce probleme majore constată Indicele privind Situația Presei în Moldova pentru 2025 # Anticoruptie.md
Situația mass-mediei în Republica Moldova a rămas marcată de probleme grave și în 2025. Chiar dacă, comparativ cu anii precedenți, valoarea indicatorilor a înregistrat o creștere minoră, problemele sistemice majore în activitatea presei nu au fost nici pe departe remediate, arată Indicele privind Situația Presei în Moldova (ISPM)
18:00
Avocatul Poporului Ceslav Panico s-a autosesizat în cazul decesului unui militar, aflat în serviciu într-o unitate din garnizoana Florești a Armatei Naționale. Ombudsmanul îndeamnă Ministerul Apărării (MA) la cooperare deplină și schimb de informații și încurajează militarii, membrii familiilor acestora sau alte persoane care
14:20
Atacurile DDoS din septembrie – un semnal de trezire pentru securitatea cibernetică a Republicii Moldova # Anticoruptie.md
Când infrastructura digitală a Moldovei a fost supusă unui atac intens în septembrie 2025, atacul în sine nu a reușit să întrerupă serviciile de bază. Totuși, semnificația sa depășește cu mult perturbările temporare de trafic pe care le-a provocat. Acesta a fost un test
12:00
Chișinău – lider la încheierea contractelor de locațiune înregistrate la fisc, în 2025 # Anticoruptie.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu 27,2%, în 2025 față de anul precedent, și constituie 95,3 milioane lei. Cele mai multe contracte de închiriere – peste 24 de mii, au fost înregistrate la Serviciul Fiscal
11:50
Carnea de pasare din Ucraina, interzisă în Republica Moldova // Motivele pentru care ANSA suspendă temporar importul produselor din carne de pasăre # Anticoruptie.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a suspendat temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina. Măsura este luată după în loturile de furaje importante din Ucraina au fost depistate substanței interzise, cu ar fi metronidazol, o
11:10
Bunuri în valoare totală de aproximativ 52 de milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), pe parcursul săptămânii precedente.Potrivit CNA, cele 18 bunuri au fost sechestrate într-un dosar de insolvabilitate intenționată, escrocherie,
10:50
„Aleg să fiu acolo unde sunt cea mai necesară acum” // Sportiva Anastasia Nichita, renunță la mandatul de deputat # Anticoruptie.md
Sportiva Anastasia Nichita, deputată pe lista PAS, a anunțat luni, că renunță la mandatul de parlamentar. „Aleg să fiu acolo unde sunt cea mai necesară acum: lângă copilul meu, lângă familia mea și lângă visul care încă mă ține vie și puternică. Aleg să fiu
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
O jurnalistă renumită din România, ținta unui atac dur derulat de fostul deputat român, condamnat pentru corupție, Cristian Rizea // Reacție internațională # Anticoruptie.md
Jurnalista română Emilia Șercan, autoare a unor investigații despre plagiatele admise de mai mulți demnitari la elaborarea tezelor de doctor, a fost atacată dur de fostul deputat român, condamnat pentru corupție și extrădat de autoritățile moldovenești, Cristian Rizea Acesta a difuzat un video defăimător la
23 ianuarie 2026
13:00
DOC// Ex-judecătorul Grigore Dașchevici rămâne în afara sistemului. Decizie irevocabilă # Anticoruptie.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins cererea ex-judecătorului Grigore Dașchevici, care a activat la Curtea de Apel Centru. Dispozitivul hotărârii a fost pronunțat în data de 22 ianuarie. Fostul magistrat a cerut anularea deciziei din 15 iulie 2025 a Consiliului Superior al Magistraturii
11:50
Decretele de numire în funcție a cinci magistrați intră în vigoare. Semnate la finalul anului trecut de către președinta Maia Sandu, documentele au fost publicate vineri, 23 ianuarie, în Monitorul Oficial. Un judecător va munci în instanța de apel Chișinău, iar ceilalți patru vor ocupa funcțiile vacante
10:40
DOC// „Forța Moscovei” vs ”Forța Justiției”. Fostul premier, Ion Chicu, supărat că a fost pus alături de Ilan Șor # Anticoruptie.md
Instanța a admis cererea de chemare în judecată depusă de către fostul premier Ion Chicu împotriva Consiliului Audiovizualului (CA). Chicu a contestat o decizie CA, în care nu ar fi primit un răspuns satisfăcător la sesizarea sa. Mai exact, liderul PDCM s-a plâns că numele său a
22 ianuarie 2026
13:50
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, informează oamenii legii. Deocamdată, nu sunt detalii despre cantitatea de explozibil. Ca măsură preventivă, s-a decis evacuarea locuitorilor caselor învecinate celei în grădina
13:00
VIDEO// După o evaluare a riscurilor, Maia Sandu își anunță prioritățile pentru 2026. Pacea, pe primul loc # Anticoruptie.md
La finalul anului 2025, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a solicitat o analiză aprofundată a riscurilor și provocărilor cu care ar putea să se confrunte țara în anul curent. Analiza a stat la baza nor priorități direcții de acțiune ale Președinției pentru anul 2026. Despre
11:00
Parlamentul Republicii Moldova a anunțat procedura de achiziții pentru echipamente de videoconferințe în sumă de peste 2 milioane de lei. Aparatajul ar urma să ajungă în Sala Plenară, dar și în Sala Europa. Totodată, va fi modernizat sistemul de asigurare tehnică a sistemului de
08:50
Alegerile din Găgăuzia, în impas. Reprezentanții CEC vorbesc despre posibile scenarii în regiune # Anticoruptie.md
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 22 martie, nu reprezintă competența directă a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Este comentariul dat de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, pentru IPN. Comentariul a fost făcut după ce Comisia electorală de la Comrat a anunțat
21 ianuarie 2026
15:10
Mandat de arest prelungit. Vlad Plahotniuc va petrece și următoarele 30 de zile după gratii # Anticoruptie.md
Instanța a admis cererea procurorului Alexandru Cernei, care a solicitat prelungirea mandatului de arest, emis pe numele fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc. Ultimul urmează să-și petreacă și următoarele 30 de zile după gratii, în penitenciarul N13 din capitală. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au
13:20
24 partide, atenționate de CEC, că nu au făcut publică lista membrilor care trebuie să depună declarația de avere și interese # Anticoruptie.md
Comisia Electorală Centrală atenționează 24 de partide politice asupra obligației de a prezenta Agenției Servicii Publice și Comisiei listele numerice și nominale actualizate ale membrilor de partid, inclusiv ale membrilor de partid care cad sub incidența Legii privind declararea averii și a intereselor personale.
13:10
Regrete la Moscova. Dmitri Peskov, despre decizia Chișinăului de a se desprinde de CSI # Anticoruptie.md
Kremlinul și-a exprimat regretul, după ce autoritățile de la Chișinău au declarat că Republica Moldova va ieși oficial din Comunitatea Statelor Independente (CSI) la sfârșitul lunii februarie. Un comentariu la subiect a fost făcut secretarul președintelui rus, Dmitri Peskov.„Comunitatea Statelor Independente este un format de
12:50
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Franța, fără examene suplimentare. Aceasta a devenit posibil după ce Adunarea Națională a Franței a aprobat Acordul dintre guvernele Republicii Moldova și Republicii Franceze referitor la preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere, semnat la Paris la
12:20
Magistrata Marina Rusu, care a protestat în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), reclamând un tratament discriminatoriu la locul de muncă, a acționat în judecată Parlamentul, Guvernul și CSM. O cerere în acest sens a fost înregistrată la Judecătoria Chișinău, în data de 21
12:00
VIDEO// Doi procurori anticorupție promovează evaluarea. Consiliul Superior al Procurorilor a avut ultimul cuvânt # Anticoruptie.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, Vitalie Ivanov și Gheorghe Iapără, au promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat raportul pozitiv al Comisiei de evaluare a procurorilor, emis la începutul lunii ianuarie.Pe 6 ianuarie, Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a
10:50
Răzbunare, soldată cu cinci ani de închisoare. Fostul șef interimar al Procuraturii raionului Cahul a fost condamnat # Anticoruptie.md
Un procuror a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției, anunță Procuratura Generală. Hotărârea a fost pronunțată în data de 20 ianuarie, de Judecătoria Cahul, sediul
20 ianuarie 2026
19:40
SRL Lukoil-Moldova, amendată pentru refuzul de a preda statului infrastructura economică de la Aeroportul Chișinău # Anticoruptie.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat SRL Lukoil-Moldova o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea deciziei din 14 decembrie a Consiliului, care a oferit un termen
15:20
Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut, marți, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro, pentru a influența luarea deciziei într-o cauză penală de trafic de ființe umane.Persoana a fost reținută
00:50
Grecianîi, Ceban și Bătrîncea, martori ai apărării în Dosarul „Kuliok” // Ce nume au mai fost admise de CSJ pentru apărarea lui Dodon # Anticoruptie.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și fosta președintă a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, vor fi audiați în calitate de martori ai apărării în dosarul sub denumirea generică „Kuliok”, în care este cercetat fostul președinte Igor Dodon, pentru finațarea ilegală a unui partid politic. Decizia a
00:40
Condamnare la 15 ani de închisoare a primit o persoană, recunoscută vinovată de comiterea infracțiunilor de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Inculpatul ar fi acordat ajutor Federației Ruse (FR)
19 ianuarie 2026
19:50
Trei angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost condamnați la câte 3 ani de închisoare pentru abuz de serviciu și fals în acte publice în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit
18:40
Intenția lui Vladimir Plahotniuc, dar și acceptarea acestuia de către procurori și judecători, ca să fie martor în dosarul numit generic „Kuliok”, în care inculpat este fostul președinte al țării Igor Dodon ridică mai multe semne de întrebare. Plahotniuc este cercetat penal pentru corupție
18:30
Finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, și fostul ministru al Apărării, Alexandru Pînzari, condamnați la trei ani de închisoare # Anticoruptie.md
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, și Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, au fost condamnați, luni, la câte trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu. În acelaș dosar, al angajarilor fictive, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sector Buiucani, l-au mai
16:00
Uniunea Europeană construiește, pe tăcute, un regim de frontieră biometric împreună cu Statele Unite care îi va trata pe toți călătorii mai întâi ca potențiali suspecți și abia apoi ca titulari de drepturi. Pentru Republica Moldova, aceasta nu este o poveste abstractă despre „Bruxelles” – este
12:20
O încăpere locativă în valoare de circa 5,8 milioane de lei a fost pusă sub sechestru, într-un dosar de escrocherie, de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), pe parcursul săptămânii precedente.Potrivit CNA, sechestre aplicate anterior pe bunuri
16 ianuarie 2026
19:40
Pe parcursul anului 2025, portalul Anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice a publicat 46 interviuri cu experți și experte în diferite domenii din Republica Moldova și din afara țării. Realizate de echipa CIJM sau de partenerii noștri - Radio France International și Fundația Friedrih Ebert
13:50
DOC// Dosarul nevinovăției lui Veaceslav Platon. „Manevre” la Curtea Supremă de Justiție # Anticoruptie.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins crererea de accelerare a examinării cauzei procurorei Elena Ceruţa împotriva Consiliului Superior al Magistraturii, în care cere anularea a două hotărâri, care se referă la specializarea judecătorilor. Instanța a decis că, deși cauza a fost înregistrată cu 15 luni
11:20
Schemă de trafic de influență, destructurată de CNA. Două persoane, reținute la Cahul # Anticoruptie.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Cahul, au reținut două persoane în urma unor percheziții desfășurate într-o cauză penală pornită pe faptul traficului de influență. Potrivit materialelor anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit de la mai mulți cetățeni diferite sume
08:40
Fosta președintă a Comitetului de Conducere al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, aunge în fața instanței. Procuroirii au depus dosarul, în data de 15 ianuarie, la Judecătoria Chișinău. Politov-Gangaș este învinuită de escrocherie, iar dosarul a fost pus pe masa judecătorilor la distanță de mai bine
15 ianuarie 2026
16:10
Apel adresat cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran: „Evitați călătoriile și părăsiți imediat țara!” # Anticoruptie.md
În contextul deteriorării situației de securitate din Republica Islamică Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care se află deja pe teritoriul iranian – să analizeze părăsirea imediată a țării, pe rute
12:00
Zece persoane, luate prin surprindere de CNA Un local, construit ilegal în centrul istoric al capitalei # Anticoruptie.md
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada E. Doga - zonă istorică a municipiului. Perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu
10:50
LISTA COMPLETĂ// SUA suspendă procesarea vizelor de imigrare, inclusiv în Republica Moldova. Cum comentează Chișinăul # Anticoruptie.md
Administraţia Trump va suspenda toate procesările de vize pentru vizitatori din 75 de ţări, începând cu 21 ianuarie. Anunțul a fost făcut la postul de televiziune Fox News, care a citat o notă internă a Departamentului de Stat al SUA, transmite Reuters, citat de digi24.ro. Ministerul Afacerilor
10:20
„Picat” pentru CSP, „binecuvântat” pentru profesie. Raportul de evaluare a procurorului Vitalie Codreanu, aprobat # Anticoruptie.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat raportul de evaluare externă emis în privința procurorului Vitalie Codreanu, cunoscut pentru rolul său în gestionarea dosarului „Kuliokul”. Ultimul a promovat evaluarea integrității financiare și etice după ce, în iunie 2023, Comisia Pre-Vetting a decis nepromovarea de către
05:20
VIDEO // „Nu filma, brat!” – imagini cu procurorul în stare de ebrietate care a încercat să negocieze cu jurnaliștii Nordinfo # Anticoruptie.md
S-a lăsat cu greu convins să iasă din mașină, a refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat în tot felul să convingă jurnaliștii Nordinfo să nu îl filmeze. Așa a reacționat procurorul Ion Crișciuc atunci când a fost stopat de poliție.Incidentul a avut
14 ianuarie 2026
23:00
Justiția din Moldova și comunicarea cu avocații – o problemă care nu mai poate fi ignorată # Anticoruptie.md
Suntem în 2026, vorbim despre digitalizare, transparență și acces la justiție. În realitate însă, ca avocați, ne confruntăm zilnic cu un sistem care tratează informația publică din dosare ca pe un „secret de stat”.Dacă suni la Judecătoria Chișinău pentru a afla rezultatul unei ședințe
15:00
DOC// Nereguli la Palatul Sporturilor. Autoritățile încurajează cetățenii să semnaleze plățile informale # Anticoruptie.md
Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM) a fost supus unui audit financiar. În urma controlului, au fost identificate abateri privind încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate, dar și încălcări grave legate de evidența veniturilor și cheltuielilor. Misiunea de audit a
13:30
UCRAINA // Fosta prim-ministră Iulia Timoșenko, pusă sub acuzare, în dosarul de corupere a deputaților # Anticoruptie.md
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat că investighează liderul unui partid din Rada Supremă, suspectat de implicare în fapte de corupție în dosarul mitei pentru deputați. Ancheta a fost anunțată la finalul lunii decembrie 2025, când NABU și SAP
13:10
DOC// Cu se s-a încheiat scandalul „de familie” de la Autoritatea Națională de Integritate. Decizia instanței # Anticoruptie.md
Judecătorul Marcel Gandrabur a respins cererile inspectorului de integritate Ana Croitor. Aceasta a cerut ca instanța să oblige Consiliul de integritate să propună președintei Maia Sandu revocarea din funcție a șefului Autorității Naționale de Integritate (ANI), Lilian Chișca. Scandalul din interiorul ANI a devenit
12:10
DOC// Schimbarea la față a localităților rurale. Vezi lista satelor care vor beneficia de planuri urbanistice # Anticoruptie.md
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027.Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă
10:50
DOC// Ex-procurorul Roman Statnîi, cu despăgubirile morale tăiate. Ce sumă va încasa după ce a fost scos de sub urmărire penală # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a micșorat suma despăgubirilor morale în cazul ex-procurorului Roman Statnîi. Astfel, acuzatorul ar urma să încaseze de la stat 100 de mii de lei pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile ilicite ale organului de urmărire penală și procuraturii, în loc de
09:20
Audieri repetate, cu ușile închise. Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, în așteptarea deciziei Comisiei Vetting # Anticoruptie.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat în ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii Completului. La decizia Completului, ședința s-a desfășurat cu ușile închise.„Completul urmează
