Despre prețurile pentru gazele naturale
Anticoruptie.md, 3 februarie 2026 12:00
Urmăresc cu interes protestul de lângă ANRE legat de prețurile la gaz. Și, sincer, mă bucur să văd mai mulți cetățeni activi care folosesc presiunea publică atunci când alte mecanisme și proceduri bat pasul pe loc, deși vorbim despre lucruri vitale: căldura în casă,
În 2025, numărul de plângeri depuse împotriva Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a crescut cu 28,9% față de anul precedent, urcând la 468. Moldova s-a clasat pe locul 4 din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, moldovenii adresându-se la
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat averi nejustificate în valoare de peste 1,2 mln de lei în cazul ex-consilierei municipale și raionale din raionul Edineț, Svetlana Panciuc. Cauza va fi transmisă de ANI în instanța de judecată, pentru examinare în vederea dispunerii confiscării averii
Alegeri fără interferențe. Șefa Delegației UE la Chișinău despre alegeri în Găgăuzia # Anticoruptie.md
Deși Autonomia Găgăuză este într-un moment politic dificil, alegerile ce urmează să se desfășoare în regiune trebuie să aibă loc într-un mod democratic și transparent, în beneficiul cetățenilor, a declarat șefa Delegației Uniunii Europene (UE) la Chișinău, Iwona Piorko, în cadrul unei emisiuni la
Certificate medicale „pe bani”: CNA descinde la comisii din Chișinău, Șoldănești și Rezina # Anticoruptie.md
Membri ai unor comisii speciale din Chișinău, Șoldănești și Rezina, implicate în eliberarea certificatelor medicale pentru conducători auto sunt cercetați în cadrul mai multor dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. Oamenii legii efectuează, luni, cca 30 de percheziții în cele
Republica Moldova a fost cuprinsă în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, de o pană masivă de curent, care a curpins aproape toate localitățile de la Nord la Sud. Deconectarea sistemului electroenergetic a fost generată de căderea tensiunii pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, urmare
DOC// „Premiul lui Ilan Șor”. Organizatorul concursului cu mașini, trimis la închisoare # Anticoruptie.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui activist regional din echipa lui Ilan Șor, pentru săvârșirea infracțiunii de finanțare ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege. În scopul promovării proiectelor oligarhului fugar, condamnatul a organizat un concurs
INFOGRAFIC// Cu cât se micșorează tarifele. Energocom a expediat ANRE noile calcule pentru gaz # Anticoruptie.md
Tarifele pentru gazele naturale s-ar putea micșora cu aproximativ doi lei. Energocom a înaintat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cererea privind ajustarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali pentru anul 2026. Instituția a prezentat calculele prealabile,
DOC// Curtea Constituțională i-a spus NU lui Vasile Tarlev. Decizie importantă privind coruperea electorală pasivă # Anticoruptie.md
Curtea Constituțională a constatat drept inadmisibile solicitările fostului premier Vasile Tarlev, actualmente deputat. Alături de un grup de persoane care s-au ales cu amenzi pentru că au acceptat bani în procesul electoral, Tarlev a cerut declararea ca fiind neconstituționale a prevederilor care oferă poliției și
Jurnalismul, pedepsit cu închisoarea: peste 300 de reporteri după gratii la nivel mondial # Anticoruptie.md
Peste 300 de jurnaliști din întreaga lume se află după gratii pentru al cincilea an consecutiv. Mulți dintre ei nu au fost niciodată judecați, alții sunt torturați, iar unii dispar ani la rând în sisteme penitenciare opace. Un nou raport al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut într-un alt dosar, după ce procurorii au cerut 9 ani pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent. Conform oamenilor legii, dosarul nou a fost inițiat pentru tortură sau trtament inuman și degradant. Ciochină
Magistrată, agresată în sala de judecată. Reacția „diplomatică” a Consiliului Superior al Magistraturii # Anticoruptie.md
O magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost lovită în cap. Agresoarea se afla în sala de judecată, atunci când s-a produs incidentul. Poliția investighează cazul, iar un echipaj al Salvării i-a acordat ajutor judecătoarei. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a confirmat incidentul, dar
5000 de euro pentru o decizie favorabilă. Avocat din Ungheni, reținut pentru trafic de influență # Anticoruptie.md
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență.Potrivit materialelor acumulate, bănuitul, acționând în calitate de avocat, ar fi pretins și primit de la o persoană mijloace bănești ce
Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), au documentat acțiunile ilegale a doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, manifestate prin pretinderea mijloacelor financiare de la transportatori.Potrivit materialelor cauzei, în perioada octombrie 2024
DOC// Fostul procuror al raionului Taraclia, Alexandr Diulgher, s-a ales cu despăgubiri. Ce legătură are cu o anchetă CIJM # Anticoruptie.md
Fostul procuror al raionului Taraclia, Alexandr Diulgher, va primi de la stat despăgubiri morale de 300 de mii de lei, după ce instanța l-a achitat într-un dosar în care era învinuit de abuz în serviciu. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a menținut, pe 28
DOC// Două milioane de lei pentru prevenirea bullying-ului școlar. Ministerul Educației vrea să instruiască peste 2000 de profesori # Anticoruptie.md
Ministerul Educației caută o organizație care ar oferi servicii de prevenire și intervenție în fenomenul de bullying în instituțiile de învățământ primar și secundar. Procedura de achiziții a serviciilor, în sumă totală de 2 milioane de lei, este la etapa evaluării ofertelor. Ofertele a
Orașul Odesa din Ucraina, aflat la 200 km de Chișinău, a coborât miercuri steagurile în bernă, în semn de doliu pentru persoanele ucise în zilele de 26 și 27 ianuarile în atacurile cu drone lansate de armata rusă. Consiliul orășenesc al Odesei a declarat
Încă un an de protecție, asigurat. Ucrainenii, care fug din calea războiului, ajutați în Republica Moldova # Anticoruptie.md
Mecanismul de protecție temporară pentru persoane strămutate din Ucraina a fost prelungit. Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72
De la tribunele europene, Maia Sandu avertizează despre capcanele Moscovei: „Sperăm că UE va lua o decizie înainte de a fi prea târziu” # Anticoruptie.md
Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile. Este mesajul transmis de președinta Maia Sandu oficialilor europeni, la Strasbourg. Vizita șefei statului a avut loc în contextul exercitării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost condam,nat marți la opt ani de închisoare pentru trafic de influență și escrocherie. Fostul sportiv a fost achitat pe un alt capăt de acuzare, privind îmbogățirea ilicită. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria
Ultima săptămână a lui ianuarie închide școlile, aduce polei și deconectări de curent electric # Anticoruptie.md
Peste 20000 de consumatori din raioanele țării au fost afectați de condițiile meteo din 26 și 27 ianuarie curent, cauzate de depunerile de chiciură. Pe întreb teritoriul țării echipele de drumari muncesc pentru a combate lunecușul pe drumurile naționale. Din cauza condițiilor create, lecțiile
Respinși de președinție // CSM propune repetat pentru promovare candidaturile a 17 magistrați # Anticoruptie.md
Candidaturile a 17 magistrați, care anterior au fost respinși de șefa statului Maia Sandu de la promovare, vor fi propuse repetat de Consiliul Superior a Magistraturii (CSM). Decizia a fost luată, marți, 27 ianuarie, în cadrul Plenului CSM. Conform legislației, președintele Republicii Moldova este obligat să promoveze la
Insecuritate, lipsă de resurse și presiuni // Ce probleme majore constată Indicele privind Situația Presei în Moldova pentru 2025 # Anticoruptie.md
Situația mass-mediei în Republica Moldova a rămas marcată de probleme grave și în 2025. Chiar dacă, comparativ cu anii precedenți, valoarea indicatorilor a înregistrat o creștere minoră, problemele sistemice majore în activitatea presei nu au fost nici pe departe remediate, arată Indicele privind Situația Presei în Moldova (ISPM)
Avocatul Poporului Ceslav Panico s-a autosesizat în cazul decesului unui militar, aflat în serviciu într-o unitate din garnizoana Florești a Armatei Naționale. Ombudsmanul îndeamnă Ministerul Apărării (MA) la cooperare deplină și schimb de informații și încurajează militarii, membrii familiilor acestora sau alte persoane care
Atacurile DDoS din septembrie – un semnal de trezire pentru securitatea cibernetică a Republicii Moldova # Anticoruptie.md
Când infrastructura digitală a Moldovei a fost supusă unui atac intens în septembrie 2025, atacul în sine nu a reușit să întrerupă serviciile de bază. Totuși, semnificația sa depășește cu mult perturbările temporare de trafic pe care le-a provocat. Acesta a fost un test
Chișinău – lider la încheierea contractelor de locațiune înregistrate la fisc, în 2025 # Anticoruptie.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu 27,2%, în 2025 față de anul precedent, și constituie 95,3 milioane lei. Cele mai multe contracte de închiriere – peste 24 de mii, au fost înregistrate la Serviciul Fiscal
Carnea de pasare din Ucraina, interzisă în Republica Moldova // Motivele pentru care ANSA suspendă temporar importul produselor din carne de pasăre # Anticoruptie.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a suspendat temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina. Măsura este luată după în loturile de furaje importante din Ucraina au fost depistate substanței interzise, cu ar fi metronidazol, o
Bunuri în valoare totală de aproximativ 52 de milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), pe parcursul săptămânii precedente.Potrivit CNA, cele 18 bunuri au fost sechestrate într-un dosar de insolvabilitate intenționată, escrocherie,
„Aleg să fiu acolo unde sunt cea mai necesară acum” // Sportiva Anastasia Nichita, renunță la mandatul de deputat # Anticoruptie.md
Sportiva Anastasia Nichita, deputată pe lista PAS, a anunțat luni, că renunță la mandatul de parlamentar. „Aleg să fiu acolo unde sunt cea mai necesară acum: lângă copilul meu, lângă familia mea și lângă visul care încă mă ține vie și puternică. Aleg să fiu
O jurnalistă renumită din România, ținta unui atac dur derulat de fostul deputat român, condamnat pentru corupție, Cristian Rizea // Reacție internațională # Anticoruptie.md
Jurnalista română Emilia Șercan, autoare a unor investigații despre plagiatele admise de mai mulți demnitari la elaborarea tezelor de doctor, a fost atacată dur de fostul deputat român, condamnat pentru corupție și extrădat de autoritățile moldovenești, Cristian Rizea Acesta a difuzat un video defăimător la
DOC// Ex-judecătorul Grigore Dașchevici rămâne în afara sistemului. Decizie irevocabilă # Anticoruptie.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins cererea ex-judecătorului Grigore Dașchevici, care a activat la Curtea de Apel Centru. Dispozitivul hotărârii a fost pronunțat în data de 22 ianuarie. Fostul magistrat a cerut anularea deciziei din 15 iulie 2025 a Consiliului Superior al Magistraturii
Decretele de numire în funcție a cinci magistrați intră în vigoare. Semnate la finalul anului trecut de către președinta Maia Sandu, documentele au fost publicate vineri, 23 ianuarie, în Monitorul Oficial. Un judecător va munci în instanța de apel Chișinău, iar ceilalți patru vor ocupa funcțiile vacante
DOC// „Forța Moscovei” vs ”Forța Justiției”. Fostul premier, Ion Chicu, supărat că a fost pus alături de Ilan Șor # Anticoruptie.md
Instanța a admis cererea de chemare în judecată depusă de către fostul premier Ion Chicu împotriva Consiliului Audiovizualului (CA). Chicu a contestat o decizie CA, în care nu ar fi primit un răspuns satisfăcător la sesizarea sa. Mai exact, liderul PDCM s-a plâns că numele său a
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, informează oamenii legii. Deocamdată, nu sunt detalii despre cantitatea de explozibil. Ca măsură preventivă, s-a decis evacuarea locuitorilor caselor învecinate celei în grădina
VIDEO// După o evaluare a riscurilor, Maia Sandu își anunță prioritățile pentru 2026. Pacea, pe primul loc # Anticoruptie.md
La finalul anului 2025, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a solicitat o analiză aprofundată a riscurilor și provocărilor cu care ar putea să se confrunte țara în anul curent. Analiza a stat la baza nor priorități direcții de acțiune ale Președinției pentru anul 2026. Despre
Parlamentul Republicii Moldova a anunțat procedura de achiziții pentru echipamente de videoconferințe în sumă de peste 2 milioane de lei. Aparatajul ar urma să ajungă în Sala Plenară, dar și în Sala Europa. Totodată, va fi modernizat sistemul de asigurare tehnică a sistemului de
Alegerile din Găgăuzia, în impas. Reprezentanții CEC vorbesc despre posibile scenarii în regiune # Anticoruptie.md
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 22 martie, nu reprezintă competența directă a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Este comentariul dat de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, pentru IPN. Comentariul a fost făcut după ce Comisia electorală de la Comrat a anunțat
Mandat de arest prelungit. Vlad Plahotniuc va petrece și următoarele 30 de zile după gratii # Anticoruptie.md
Instanța a admis cererea procurorului Alexandru Cernei, care a solicitat prelungirea mandatului de arest, emis pe numele fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc. Ultimul urmează să-și petreacă și următoarele 30 de zile după gratii, în penitenciarul N13 din capitală. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au
24 partide, atenționate de CEC, că nu au făcut publică lista membrilor care trebuie să depună declarația de avere și interese # Anticoruptie.md
Comisia Electorală Centrală atenționează 24 de partide politice asupra obligației de a prezenta Agenției Servicii Publice și Comisiei listele numerice și nominale actualizate ale membrilor de partid, inclusiv ale membrilor de partid care cad sub incidența Legii privind declararea averii și a intereselor personale.
Regrete la Moscova. Dmitri Peskov, despre decizia Chișinăului de a se desprinde de CSI # Anticoruptie.md
Kremlinul și-a exprimat regretul, după ce autoritățile de la Chișinău au declarat că Republica Moldova va ieși oficial din Comunitatea Statelor Independente (CSI) la sfârșitul lunii februarie. Un comentariu la subiect a fost făcut secretarul președintelui rus, Dmitri Peskov.„Comunitatea Statelor Independente este un format de
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Franța, fără examene suplimentare. Aceasta a devenit posibil după ce Adunarea Națională a Franței a aprobat Acordul dintre guvernele Republicii Moldova și Republicii Franceze referitor la preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere, semnat la Paris la
Magistrata Marina Rusu, care a protestat în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), reclamând un tratament discriminatoriu la locul de muncă, a acționat în judecată Parlamentul, Guvernul și CSM. O cerere în acest sens a fost înregistrată la Judecătoria Chișinău, în data de 21
VIDEO// Doi procurori anticorupție promovează evaluarea. Consiliul Superior al Procurorilor a avut ultimul cuvânt # Anticoruptie.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, Vitalie Ivanov și Gheorghe Iapără, au promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat raportul pozitiv al Comisiei de evaluare a procurorilor, emis la începutul lunii ianuarie.Pe 6 ianuarie, Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a
Răzbunare, soldată cu cinci ani de închisoare. Fostul șef interimar al Procuraturii raionului Cahul a fost condamnat # Anticoruptie.md
Un procuror a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției, anunță Procuratura Generală. Hotărârea a fost pronunțată în data de 20 ianuarie, de Judecătoria Cahul, sediul
SRL Lukoil-Moldova, amendată pentru refuzul de a preda statului infrastructura economică de la Aeroportul Chișinău # Anticoruptie.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat SRL Lukoil-Moldova o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea deciziei din 14 decembrie a Consiliului, care a oferit un termen
Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut, marți, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro, pentru a influența luarea deciziei într-o cauză penală de trafic de ființe umane.Persoana a fost reținută
Grecianîi, Ceban și Bătrîncea, martori ai apărării în Dosarul „Kuliok” // Ce nume au mai fost admise de CSJ pentru apărarea lui Dodon # Anticoruptie.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și fosta președintă a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, vor fi audiați în calitate de martori ai apărării în dosarul sub denumirea generică „Kuliok”, în care este cercetat fostul președinte Igor Dodon, pentru finațarea ilegală a unui partid politic. Decizia a
Condamnare la 15 ani de închisoare a primit o persoană, recunoscută vinovată de comiterea infracțiunilor de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Inculpatul ar fi acordat ajutor Federației Ruse (FR)
Trei angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost condamnați la câte 3 ani de închisoare pentru abuz de serviciu și fals în acte publice în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit
