Schema de milioane printr-un centru de ape: 15 tineri reținuți pentru fraudă și spălare de bani
Noi.md, 6 februarie 2026 12:00
Cincisprezece persoane bănuite de escrocherii și spălare de bani printr-un „centru de apel” au fost reținute de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Poliției, într-un dosar în care schema ar fi avut un rulaj lunar de circa 2.000.000 de dolari.Reținerile au avut loc după perchezițiile desfășurate joi. Potrivit autorităților,
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
12:00
Chișinăul nu este doar un oraș de străzi, clădiri și intersecții. Dincolo de piatra albă a fațadelor, de parcurile pe care le traversăm zilnic și de locurile pe lîngă care trecem grăbiți, există un alt Chișinău – cel al poveștilor. Un oraș țesut din legende, din istorii spuse în șoaptă, din întîmplări transmise din generație în generație.{{862056}}Cu prilejul aniversării a 590 de ani de la pri
12:00
Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 85 de deputați.Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Aceștia propun majorarea plafonului de la 1,2 milioane la 3,2 milioane de lei. Deputații susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TV
12:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în aceste ore, traficul este îngreunat pe mai multe drumuri și sectoare din Republica Moldova, din cauza ghețușului și poleiului.Potrivit AND, pe drumul național M5, în sectorul Anenii Noi, echipele de intervenție au acționat pentru remorcarea camioanelor derapate.{{863443}}Totodată, o autospecială de răspîndire a materialului antiderap
12:00
O intervenție contra cronometru a medicilor de pe ambulanță s-a încheiat cu vestea cea mai așteptată pentru o familie din raionul Soroca: nașterea unei fetițe chiar în autosanitara echipei de urgență.Solicitarea la Serviciul 112 a fost recepționată la ora 01:21, fiind anunțată necesitatea acordării asistenței medicale urgente unei femei gravide, aflate la a patra sarcină, cu vîrsta gestațional
12:00
Poliția informează că, din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, este oprită temporar deplasarea camioanelor și autobuzelor pe mai multe sectoare de drum, notează Noi.md.Șoferii trebuie să aibă grijă pe traseele: M-5, intersecție cu G-82.1 (satul Greblești din raionul Strășeni) M-5, intersecție cu R-16 (satul Răuțel din raionul Fălești) M-5, intersecție cu R-21 (localitatea B
12:00
Schema de milioane printr-un centru de ape: 15 tineri reținuți pentru fraudă și spălare de bani # Noi.md
Cincisprezece persoane bănuite de escrocherii și spălare de bani printr-un „centru de apel” au fost reținute de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Poliției, într-un dosar în care schema ar fi avut un rulaj lunar de circa 2.000.000 de dolari.Reținerile au avut loc după perchezițiile desfășurate joi. Potrivit autorităților,
Acum o oră
11:30
Noi întreruperi de energie electrică în Transnistria din cauza unor probleme la Centrala de la Cuciurgan # Noi.md
Din cauza declanșării neprevăzute a sistemului de protecție al cazanelor Centralei electrice de la Cuciurgan (MGRES), în Transnistria este posibilă întreruperea alimentării cu energie electrică în anumite zone în următoarea oră.Despre acest lucru au fost anunțat autoritățile autoproclamatei RMN, care au menționat că în decurs de o oră alimentarea cu energie electrică va fi restabilită în total
11:30
Evadările persoanelor cercetate sau condamnate înainte de pronunțarea sentințelor definitive și ritmul lent al reformei justiției rămîn probleme grave în Republica Moldova, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.Șefa statului a afirmat că autoritățile discută soluții pentru a preveni fuga inculpaților înainte de condamnare, însă aplicarea acestora depinde în mare măsură de decizi
11:30
Ambasada SUA la Teheran a îndemnat cetățenii americani aflați pe teritoriul Iranului să părăsească țara cît mai repede posibil, din cauza agravării situației de securitate și a restricțiilor masive de circulație și comunicare.Potrivit RBC-Ucraina, acest lucru este menționat într-un comunicat oficial al misiunii diplomatice americane.În avertismentul de securitate publicat de „ambasada virt
Acum 2 ore
11:00
Președinta Republicii Moldova a comentat creșterea tarifelor la energie și nemulțumirile legate de reducerea compensațiilor, afirmînd că statul nu poate susține la nesfîrșit aceste cheltuieli fără a afecta alte investiții publice. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”.„Acum trebuie să ne ajustăm la realitățile pieței, pentru că luînd dintr-un buzunar al statului nu ave
11:00
Pe fondul intensificării negocierilor de pace în Ucraina, UE consideră Turcia ca un potențial pacificator și mediator regional în regiunea Mării Negre. În prezent, Bruxelles face primii pași în relațiile cu Ankara.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, cu referire la Politico.Bruxelles recunoaște rolul strategic al Turciei, dar, în același timp, privește cu prudență apropierea de această ț
10:30
Chișinăul nu este doar un oraș de străzi, clădiri și intersecții. Dincolo de piatra albă a fațadelor, de parcurile pe care le traversăm zilnic și de locurile pe lîngă care trecem grăbiți, există un alt Chișinău – cel al poveștilor. Un oraș țesut din legende, din istorii spuse în șoaptă, din întîmplări transmise din generație în generație.{{862056}}Cu prilejul aniversării a 590 de ani de la pri
10:30
Un membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a demisionat # Noi.md
Membrul Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, Pierangelo Padova, a demisionat din funcție. Parlamentul a adoptat un proiect de hotărîre prin care se constată încetarea mandatului de membru, în baza cererii de demisie depuse la data de 13 ianuarie 2026.Pierangelo Padova a fost desemnat de Parlament în funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a
Acum 4 ore
10:00
Situația actuală în legătură cu condițiile meteorologice complicate: Autoritățile intervin non-stop # Noi.md
Autoritățile informează că, în ultimele 24 de ore, toate structurile responsabile au acționat în regim continuu pentru menținerea siguranței rutiere și acordarea sprijinului necesar cetățenilor, în contextul condițiilor meteorologice grele.Potrivit datelor oficiale, drumurile sînt, în general, practicabile, însă circulația se desfășoară cu dificultate pe anumite segmente. În raioanele Dondușen
10:00
Precizările Ministerului Sănătății cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog # Noi.md
Ministerul Sănătății vine cu precizări privind cazul medicului anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Instituția subliniază că nu are competența legală de a interpreta hotărîrile instanțelor de judecată și nici de a se pronunța asupra vinovăției.Ministerul mai anunță că administrația spitalului continuă să analizeze activitatea medicului din punct de vedere profesional
10:00
Poliția informează că pe traseul M-3, localitatea Porumbrei spre Sagaidacul Nou din raionul Cimișlia, carosabilul este alunecos, notează Noi.md.Circulația pe acest traseu se desfășoară anevoios.Polițiștii Secției escortă și misiuni speciale transmit că situația este monitorizată și recomandă conducătorilor auto prudență sporită.
10:00
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, activează în prezent ca emisar pe reziliență al Președinției, fără salariu și fără program de lucru permanent.Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, șefa statului, Maia Sandu, a precizat că îl invită pe Recean atunci cînd are nevoie de sfaturi.„Este un consilier, dacă putem să spunem așa, fără salariu, cu normă limitată de
10:00
În contextul apariției, pe unele canale de Telegram și Viber, a unui anunț care conține informații despre o așa-zisă deconectare masivă a energiei electrice în data de 6 februarie, Premier Energy Distribution precizează că această informație este falsă.Rețelele de distribuție a energiei electrice funcționează în parametri normali, notează Noi.md.{{862701}}Toate întreruperile programate, pr
09:30
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene aproape 3 bani, iar dolarului american – mai mult de 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 6 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0394 lei pentru un euro (+2,71 bani) și 16,9941 lei
09:30
Fermele de porci de la Roșcani, raionul Anenii Noi, și Cimișeni, raionul Criuleni, unele dintre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după ce au avut probleme anul trecut de pestă porcină.Precizările au fost făcute de șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața. De asemenea, el a subliniat că pesta porcină africană rămîne o provocare majoră pentru Republica
09:30
În urma condițiilor meteorologice nefavorabile, înregistrate pe întreg teritoriul țării, care au provocat polei și ghețuș, salvatorii au intervenit în mai multe situații pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, precum și pentru acordarea ajutorului echipajelor medicale.Conform datelor înregistrate, în total, echipele de salvatori au realizat 8 misiuni de tractare a autovehicule
09:30
Palatul de Cultură din Hîncești împlinește, în acest an, 60 de ani de la inaugurare. După patru ani de lucrări ample de reabilitare, edificiul a fost readus la viață.Renovarea, încheiată acum două luni, a transformat clădirea într-un veritabil reper arhitectural, care găzduiește astăzi cele mai importante evenimente culturale din oraș și raion. Pentru reparația edificiului s-au investit 500 de
09:00
Dosarul privind frauda bancară în care fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc este acuzat că a obținut milioane de dolari și euro, este aproape de final.În ședința de joi, în fața instanței a fost audiat fostul deputat comunist, care a aderat ulterior la fracțiunea Partidului Democrat din Moldova, Anatolie Zagorodnîi.Potrivit acestuia, el a aflat despre furtul miliardului în anii 2012-2013,
09:00
Serviciul Vamal informează că, la această oră, toate posturile vamale își desfășoară activitatea în regim normal, fără restricții în procesul de control vamal, notează Noi.md.Totodată, din cauza formării ghețușului pe traseul național Rîșcani–Costești, în imediata apropiere a PVFI Costești, circulația rutieră se desfășoară cu dificultăți, fapt ce creează probleme temporare pentru siguranța tra
09:00
Linia electrică Vulcănești-Chișinău este finalizată și deja testată, însă nu poate fi dată în exploatare din cauza întârzierilor la două stații electrice esențiale, a declarat președinta Republicii Moldova.Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, Maia Sandu a precizat că proiectul este monitorizat săptămânal de Guvern de cel puțin un an și jumătate. „Eu știu că Guvernul precedent și
08:30
Ala Nemerenco a decis să nu își mai continue activitatea în instituțiile statului, după ce mandatul său de ministru al Sănătății a expirat, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Președinta a explicat că alegerea fostei ministre a fost una personală.„Pentru că alte persoane care nu s-au regăsit în Guvern s-au găsit în alte funcții, în structurile de stat. Dum
08:30
Serviciile municipale din Chișinău sînt mobilizate pe străzile capitalei și în suburbii, unde se intervine continuu pentru combaterea poleiului și asigurarea siguranței circulației, în condiții de vreme instabilă.Potrivit autorităților municipale, toate serviciile specializate și utilajele disponibile sînt antrenate în intervenții, echipele lucrînd practic fără întrerupere. Acțiunile se desfăș
Acum 6 ore
08:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că primele 100 de zile de activitate nu sînt suficiente pentru a produce schimbări majore în economie, întrucît procesele economice se desfășoară într-un ritm diferit.Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia neagră”, notează Noi.md cu referire la realitatea.Șefa statului a menționat că, spre sfîrșitul acestei luni sau în primăva
08:00
Elevii din Bălți vor învăța online vineri. Decizia a fost luată în contextul codului galben de polei și ghețuș. Autoritățile locale au transmis deja ordinul către toate instituțiile de învățămînt din municipiu, transmite IPN.Primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov, a explicat că, în ciuda intervențiilor cu materiale antiderapante, pe drumuri și trotuare se formează polei. Decizia cu privire
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 6 februarie sînt:06 februarie — a 37-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 328 de zileSărbători religioase sau Ortodoxe:24 6 Sf. Cuv. Xenia. Sf. Mc. VavilaCe se sărbătorește în lume:
08:00
Constrîngerea unui copil la săvîrșirea unui act sexual sau a unor acțiuni cu caracter sexual se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani.Pedeapsa va fi mai severă dacă faptele sînt săvîrșite asupra unui copil cu vîrsta de pînă la 14 ani sau dacă constrîngerea este comisă de un membru al familiei ori de persoana în grija căreia se află copilul. Inițiativa legislativă a fost votată de Parlamen
07:30
Astăzi, în Republica Moldova, se așteaptă vreme predominant norosă. Sînt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ploaie.Pe drumuri este posibilă formarea poleiului, iar pe alocuri se va menține ceața, care poate reduce vizibilitatea. Cetățenii sînt îndemnați să manifeste prudență sporită și să respecte cu strictețe regulile de circulație rutieră.Vîntul va sufla din sud-est, modera
07:00
Fostul primar al municipiului Cluj-Napoca și fost senator, Gheorghe Funar, a lansat mai multe afirmații despre istoria României în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, punînd sub semnul întrebării modul în care este predată Unirea de la 24 ianuarie 1859.Întrebat de moderatorul Dan Diaconescu despre momentul apariției României și despre formarea identității românești, Gheorghe Funar a susț
07:00
Autoritățile din Moldova vor să lichideze cîteva sute de primării în cadrul așa-numitei reforme administrativ-teritoriale. În consecință, va dispărea ceea ce făcea satul viu: primăria, autoritatea locală, oamenii la care puteai apela pentru rezolvarea problemelor. În timp, vor dispărea și școlile, și casele de cultură.Această opinie a fost exprimată de juristul și secretarul general al partidu
06:30
"La Dereneu, se decide nu doar soartea bisericii din sat, dar, în general, se decide soarta viitorului creștinismului în Moldova: va rămîne sau va fi prigonit de o gloată de oameni fără Dumnezeu". De această părere este internautul Sergiu Badan, notează Noi.md.Sergiu Badan, internautul moldovean, care comentează în rețelele sociale evenimente de rezonanță atît din țară, cît și de peste hotare,
06:30
Expertul în securitate, fostul vice-ministru al Afacerilor Externe, Valeriu Ostalep, consideră că schimbarea situației din Republica Moldova depinde în mod direct de activitatea cetățenilor. El a exprimat această opinie în cadrul emisiunii «Федорова SHOW».{{862406}}Potrivit lui Ostalep, în ultimii ani el îi îndeamnă pe oameni să nu se teamă să-și manifeste poziția civică, să-și apere drepturil
Acum 8 ore
05:30
Primul parc tematic Pokémon din lume s-a deschis la Tokyo.Marea inaugurare a avut loc joi. Zona de agrement a fost amenajată într-o pădure și a devenit cel mai mare parc de distracții din capitala japoneză, transmite mediafax.roPrimul parc tematic permanent dedicat celebrei francize Pokémon s-a deschis joi, potrivit Le Figaro. Parcul oferă atracții dedicate lui Pikachu și prietenilor săi î
04:30
Săptămîna Modei de la New York, care demarează miercurea viitoare, aduce în prim-plan branduri americane care și-au cîștigat recent popularitatea, în contextul unei industrii a luxului afectate de o încetinire globală.Printre prezentările așteptate cu interes se numără cele ale Ralph Lauren și Coach, branduri care contrazic tendințele și se bucură de o cerere puternică din partea clienților, c
Acum 12 ore
03:30
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat că țara sa va continua să cumpere cantități mari de gaze naturale din Rusia, dar intenționează, în același timp, să achiziționeze aproximativ 500 de milioane de metri cubi pe an prin mecanismul european de achiziții comune de gaze, la care Serbia a aderat anul trecut.Această cantitate reprezintă aproximativ o cincime din consumul total de gaze
03:00
Pînă la revenirea președintelui Donald Trump, în urmă cu un an, discuțiile din cadrul UE despre reducerea dependenței economice de puteri străine vizau în principal China.În prezent, Bruxelles-ul analizează și dependența de tehnologia din SUA, relatează mediafax.roPe fondul unor declarații tot mai dure ale președintelui SUA, Donald Trump, la adresa Europei, a crescut îngrijorarea că lideru
02:00
Autismul ar putea afecta în mod egal femeile și bărbații, potrivit unui studiu publicat miercuri, care contrazice estimările de pînă acum referitoare la prevalența acestei tulburări.Deși se crede că această afecțiune neurologică și de dezvoltare este mai frecventă la băieții de vîrstă mică, studiul evidențiază un efect clar de „recuperare” în rîndul fetelor adolescente, au scris cercetătorii î
01:00
Starbase este o localitate atipică, apărută în jurul facilităților SpaceX din Boca Chica, locul unde Elon Musk testează prototipurile rachetei Starship.Populația este mică, numărînd doar cîteva sute de locuitori, majoritatea fiind angajați ai companiei și familiile acestora.{{858682}}Comisia din Starbase a aprobat recent înființarea unui departament de poliție municipal. Această inițiativă
01:00
În Albania, folosirea platformei de socializare „TikTok” este din nou permisă. Decizia corespunzătoare a fost luată în cadrul ședinței cabinetului de miniștri.Conform noii decizii, Autoritatea Națională pentru Securitate Cibernetică are sarcina de a înceta imediat aplicarea restricțiilor tehnice introduse anterior.{{861399}}Această decizie se bazează pe faptul că problemele existente în do
00:30
Un fragment enorm de meteorit a fost descoperit în portul oraşului Sankt Petersburg într-un container care urma să plece în Regatul Unit, au anunţat joi autorităţile vamale ruse, precizînd că obiectul a fost prezentat iniţial ca "o sculptură"."Această marfă de importanţă strategică a fost descoperită în timpul scanării unui container maritim în portul din Sankt Petersburg", au transmis vameşii
00:00
Din ce în ce mai puține cupluri se căsătoresc în Germania, numărul căsătoriilor scăzînd în 2024 pînă la cel mai jos nivel înregistrat de la începutul măsurătorilor acestui indicator social, în anii 1950, transmite joi DPA.Un total de 349.200 de căsătorii au fost înregistrate în 2024, conform Biroului Federal de Statistică din Germania.Atît numărul, cît și ponderea persoanelor căsătorite di
00:00
Iliana Iotova a devenit primul președinte femeie al Bulgariei în 23 ianuarie 2026.În luna octombrie a anului trecut, cînd Summitul Global al Femeilor a avut loc la Beijing, Iliana Iotova, care în acel moment era vicepreședintele țării europene, a ajuns în China, pentru a participa la eveniment și a acordat un interviu pentru China Media Group (CMG), scrie romanian.cgtn.com.Iotova a declara
5 februarie 2026
23:30
O pană de curent extinsă a afectat joi dimineață orașul german Stuttgart, situație care a provocat paralizarea tracului și a perturbat transportul public, în timp ce numeroase alarme de incendiu s-au declanșat automat, relatează agenția DPA.Operatorii rețelei de electricitate nu au precizat imediat cauza acestui blackout, dar au anunțat mai tîrziu că a fost vorba despre o scurtă cădere de tens
Acum 24 ore
22:30
Guvernul Arabiei Saudite a introdus pașapoarte pentru populația locală de cămile.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Ministerul Mediului, Resurselor de Apă și Agriculturii al regatului.{{830627}}„Excelența Sa, vice-ministrul, a prezentat pașaportul pentru cămile cu scopul de a spori eficiența activității sectorului [creșterii animalelor] și de a crea o bază de date despre cămile
22:30
Marcarea celor 55 de ani de "diplomație ping-pong" sino-americane a avut loc, la data de 3 februarie, la Lincoln High School din Tacoma, statul Washington, evenimentul fiind organizat de China Media Group (CMG), Asociația Chineză pentru Prietenia cu Țările Străine și Asociația Chineză de Tenis de Masă, în colaborare cu Asociației de Schimburi Studențești SUA-China, scrie romanian.cgtn.comVicem
22:00
Redactorul-șef al The Washington Post, Matt Murray, a anunțat începerea unor reduceri masive de personal în rîndul angajaților ziarului.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat Reuters, cu referire la o sursă bine informată.{{862931}}Se menționează că hotărîrea privind reducerile a fost luată din cauza greutăților financiare.Toate departamentele publicației, cu excepția celui-chei
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.