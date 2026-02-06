Ostalep: „Cetățenii trebuie să-și apere mai activ drepturile”
Noi.md, 6 februarie 2026 06:30
Expertul în securitate, fostul vice-ministru al Afacerilor Externe, Valeriu Ostalep, consideră că schimbarea situației din Republica Moldova depinde în mod direct de activitatea cetățenilor. El a exprimat această opinie în cadrul emisiunii «Федорова SHOW».{{862406}}Potrivit lui Ostalep, în ultimii ani el îi îndeamnă pe oameni să nu se teamă să-și manifeste poziția civică, să-și apere drepturil
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
07:00
Fostul primar al municipiului Cluj-Napoca și fost senator, Gheorghe Funar, a lansat mai multe afirmații despre istoria României în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, punînd sub semnul întrebării modul în care este predată Unirea de la 24 ianuarie 1859.Întrebat de moderatorul Dan Diaconescu despre momentul apariției României și despre formarea identității românești, Gheorghe Funar a susț
07:00
Autoritățile din Moldova vor să lichideze cîteva sute de primării în cadrul așa-numitei reforme administrativ-teritoriale. În consecință, va dispărea ceea ce făcea satul viu: primăria, autoritatea locală, oamenii la care puteai apela pentru rezolvarea problemelor. În timp, vor dispărea și școlile, și casele de cultură.Această opinie a fost exprimată de juristul și secretarul general al partidu
Acum o oră
06:30
"La Dereneu, se decide nu doar soartea bisericii din sat, dar, în general, se decide soarta viitorului creștinismului în Moldova: va rămîne sau va fi prigonit de o gloată de oameni fără Dumnezeu". De această părere este internautul Sergiu Badan, notează Noi.md.Sergiu Badan, internautul moldovean, care comentează în rețelele sociale evenimente de rezonanță atît din țară, cît și de peste hotare,
06:30
Expertul în securitate, fostul vice-ministru al Afacerilor Externe, Valeriu Ostalep, consideră că schimbarea situației din Republica Moldova depinde în mod direct de activitatea cetățenilor. El a exprimat această opinie în cadrul emisiunii «Федорова SHOW».{{862406}}Potrivit lui Ostalep, în ultimii ani el îi îndeamnă pe oameni să nu se teamă să-și manifeste poziția civică, să-și apere drepturil
Acum 2 ore
05:30
Primul parc tematic Pokémon din lume s-a deschis la Tokyo.Marea inaugurare a avut loc joi. Zona de agrement a fost amenajată într-o pădure și a devenit cel mai mare parc de distracții din capitala japoneză, transmite mediafax.roPrimul parc tematic permanent dedicat celebrei francize Pokémon s-a deschis joi, potrivit Le Figaro. Parcul oferă atracții dedicate lui Pikachu și prietenilor săi î
Acum 4 ore
04:30
Săptămîna Modei de la New York, care demarează miercurea viitoare, aduce în prim-plan branduri americane care și-au cîștigat recent popularitatea, în contextul unei industrii a luxului afectate de o încetinire globală.Printre prezentările așteptate cu interes se numără cele ale Ralph Lauren și Coach, branduri care contrazic tendințele și se bucură de o cerere puternică din partea clienților, c
03:30
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat că țara sa va continua să cumpere cantități mari de gaze naturale din Rusia, dar intenționează, în același timp, să achiziționeze aproximativ 500 de milioane de metri cubi pe an prin mecanismul european de achiziții comune de gaze, la care Serbia a aderat anul trecut.Această cantitate reprezintă aproximativ o cincime din consumul total de gaze
Acum 6 ore
03:00
Pînă la revenirea președintelui Donald Trump, în urmă cu un an, discuțiile din cadrul UE despre reducerea dependenței economice de puteri străine vizau în principal China.În prezent, Bruxelles-ul analizează și dependența de tehnologia din SUA, relatează mediafax.roPe fondul unor declarații tot mai dure ale președintelui SUA, Donald Trump, la adresa Europei, a crescut îngrijorarea că lideru
02:00
Autismul ar putea afecta în mod egal femeile și bărbații, potrivit unui studiu publicat miercuri, care contrazice estimările de pînă acum referitoare la prevalența acestei tulburări.Deși se crede că această afecțiune neurologică și de dezvoltare este mai frecventă la băieții de vîrstă mică, studiul evidențiază un efect clar de „recuperare” în rîndul fetelor adolescente, au scris cercetătorii î
Acum 8 ore
01:00
Starbase este o localitate atipică, apărută în jurul facilităților SpaceX din Boca Chica, locul unde Elon Musk testează prototipurile rachetei Starship.Populația este mică, numărînd doar cîteva sute de locuitori, majoritatea fiind angajați ai companiei și familiile acestora.{{858682}}Comisia din Starbase a aprobat recent înființarea unui departament de poliție municipal. Această inițiativă
01:00
În Albania, folosirea platformei de socializare „TikTok” este din nou permisă. Decizia corespunzătoare a fost luată în cadrul ședinței cabinetului de miniștri.Conform noii decizii, Autoritatea Națională pentru Securitate Cibernetică are sarcina de a înceta imediat aplicarea restricțiilor tehnice introduse anterior.{{861399}}Această decizie se bazează pe faptul că problemele existente în do
00:30
Un fragment enorm de meteorit a fost descoperit în portul oraşului Sankt Petersburg într-un container care urma să plece în Regatul Unit, au anunţat joi autorităţile vamale ruse, precizînd că obiectul a fost prezentat iniţial ca "o sculptură"."Această marfă de importanţă strategică a fost descoperită în timpul scanării unui container maritim în portul din Sankt Petersburg", au transmis vameşii
00:00
Din ce în ce mai puține cupluri se căsătoresc în Germania, numărul căsătoriilor scăzînd în 2024 pînă la cel mai jos nivel înregistrat de la începutul măsurătorilor acestui indicator social, în anii 1950, transmite joi DPA.Un total de 349.200 de căsătorii au fost înregistrate în 2024, conform Biroului Federal de Statistică din Germania.Atît numărul, cît și ponderea persoanelor căsătorite di
00:00
Iliana Iotova a devenit primul președinte femeie al Bulgariei în 23 ianuarie 2026.În luna octombrie a anului trecut, cînd Summitul Global al Femeilor a avut loc la Beijing, Iliana Iotova, care în acel moment era vicepreședintele țării europene, a ajuns în China, pentru a participa la eveniment și a acordat un interviu pentru China Media Group (CMG), scrie romanian.cgtn.com.Iotova a declara
5 februarie 2026
23:30
O pană de curent extinsă a afectat joi dimineață orașul german Stuttgart, situație care a provocat paralizarea tracului și a perturbat transportul public, în timp ce numeroase alarme de incendiu s-au declanșat automat, relatează agenția DPA.Operatorii rețelei de electricitate nu au precizat imediat cauza acestui blackout, dar au anunțat mai tîrziu că a fost vorba despre o scurtă cădere de tens
Acum 12 ore
22:30
Guvernul Arabiei Saudite a introdus pașapoarte pentru populația locală de cămile.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Ministerul Mediului, Resurselor de Apă și Agriculturii al regatului.{{830627}}„Excelența Sa, vice-ministrul, a prezentat pașaportul pentru cămile cu scopul de a spori eficiența activității sectorului [creșterii animalelor] și de a crea o bază de date despre cămile
22:30
Marcarea celor 55 de ani de "diplomație ping-pong" sino-americane a avut loc, la data de 3 februarie, la Lincoln High School din Tacoma, statul Washington, evenimentul fiind organizat de China Media Group (CMG), Asociația Chineză pentru Prietenia cu Țările Străine și Asociația Chineză de Tenis de Masă, în colaborare cu Asociației de Schimburi Studențești SUA-China, scrie romanian.cgtn.comVicem
22:00
Redactorul-șef al The Washington Post, Matt Murray, a anunțat începerea unor reduceri masive de personal în rîndul angajaților ziarului.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat Reuters, cu referire la o sursă bine informată.{{862931}}Se menționează că hotărîrea privind reducerile a fost luată din cauza greutăților financiare.Toate departamentele publicației, cu excepția celui-chei
21:30
La această oră, circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, iar partea carosabilă este umedă, pe alocuri fiind semnalate polei, ghețuș sau omăt.În ultimele șase ore (intervalul 12:00–18:00), echipele de drumari au continuat intervențiile pe rețeaua de drumuri naționale din nordul, centrul și sudul țării, acționînd atît pe artere intens circulate,
21:30
Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial își schimbă oficial denumirea.Instituția va activa de acum înainte sub titulatura de Centrul Național de Cultură Tradițională, ca urmare a modificării Legii nr. 58/2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.Potrivit informațiilor comunicate, noua denumire reflectă mai clar misiunea instituție
21:30
Pentru cele mai multe categorii de cetățeni, veniturile sînt mai mari în prezent decît în anii precedenți, chiar și dacă este luată în calcul inflația, susține președinta Maia Sandu.Declarația a fost făcută în ediția din 5 februarie a emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, unde șefa statului a subliniat că majorarea pensiilor și creșterea veniturilor pentru anumite categorii ar fi putut fi mai co
21:30
Companiile americane, încredere sporită în perspectiva de dezvoltare și mediul de afaceri din Hong Kong # Noi.md
Raportul privind rezultatele sondajului de încredere a afacerilor din Hong Kong pentru 2026 arată că 86% din întreprinderile chestionate consideră că Hong Kong este competitiv ca centru comercial internațional, 92% nu intenționează să-și mute sediul din Hong Kong, iar 94% au încredere în statul de drept al Hong Kongului.Aceste cifre indică o încredere tot mai mare a companiilor americane din H
21:00
Draco Malfoy, unul dintre cele mai populare personaje din universul Harry Potter, a devenit în mod neașteptat simbolul Anului Nou chinezesc. Acest lucru s-a întâmplat din cauza transliterării numelui în hieroglife chinezești. Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat The Guardian. {{863131}}Numele Malfoy în limba chineză se transliterează ca mǎ ěr fu. Primul dintre hieroglife î
21:00
Poliția de Frontieră informează că, la această oră, din cauza condițiilor meteorologice grele, pe traseul național Rîșcani–Costești, în zona Punctului de Trecere a Frontierei Costești, s-a format ghețuș, fapt ce afectează siguranța circulației rutiere.În aceste condiții, circulația camioanelor de mare tonaj la intrarea în Republica Moldova este restricționată temporar, pînă la îmbunătățirea co
20:30
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că puțini cetățeni „își mai amintesc de blackoutul” produs săptămîna trecută, cînd mii de consumatori din țară au rămas fără energie electrică, fapt care, în opinia sa, demonstrează că situația a fost gestionată profesionist. {{862701}}Munteanu a precizat că, pentru prima dată, a fost activat protocolul Centrului Național de Management al Crizelor, t
20:30
Ca într-un film de acțiune: în SUA, un elicopter al poliției s-a prăbușit după un schimb de focuri # Noi.md
În orașul Flagstaff din Arizona, SUA, un elicopter al poliției s-a prăbușit după un schimb de focuri între forțele de ordine și un necunoscut.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat portalul ABC15, cu referire la un comunicat al poliției locale.{{862728}}Conform datelor preliminare, incidentul cu elicopterul a avut loc într-o zonă situată între străzile Thompson și Mark Lane. Locul e
20:30
Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nu a acumulat suficiente voturi, în Parlament, După mai bine de 3 ore de dezbateri, întrebări și replici, aceasta a fost susținută de 34 de parlamentari. „Mai încercați data viitoare”, a comentat speakerul Igor Grosu.{{863230}}Deputații au dezbătut ore în șir moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Ag
20:30
Președintele Chinei, Xi Jinping a avut o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a afirmat că, în ultimul an, împreună cu președintele Trump au menținut contactele, au avut o întîlnire reușită la Busan, coordonînd relațiile chino-americane fapt apreciat de cele două popoare și de comunitatea internațională. Președintele Xi a transmis că a
20:00
Pe Pămînt au început deja furtuni magnetice la scară planetară, iar în emisfera vestică pot fi urmărite aurore polare puternice.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe. {{862725}}Deocamdată, aceste furtuni sînt relativ slabe, de nivel G1, însă în următoarele 24 de ore intensitatea lo
20:00
Președintele american Donald Trump a declarat că merită să ajungă în Rai, deoarece a făcut „mult bine pentru oameni perfecți”.El a spus acest lucru în timpul discursului său la Micul dejunul Național cu Rugăciune, relatează „Европейская правда”.Trump a spus că presupunerile sale anterioare, potrivit cărora ar putea să nu ajungă în Rai, erau, de fapt, o glumă.El a acuzat mass-media că a
19:30
Vineri, pe unele adrese din municipiul Chișinău nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.Vineri, 6 februarie 2026, în intervalul 09:00 – 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.{{862645}}În acest context, sînt atenționați
19:30
Treisprezece producători și exportatori de mere, struguri de masă și prune din Republica Moldova participă la Berlin, în perioada 4–6 februarie 2026, la expoziția internațională Fruit Logistica, unul dintre cele mai importante evenimente mondiale dedicate comerțului cu fructe și legume.Țara noastră este prezentă cu standul național „Moldova: taste makes the difference”, transmite moldpres.
19:00
Primăria orașului Tabor din Republica Cehă a donat Primăriei orașului Călărași un autobuz.Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind importul mijlocului de transport cu scutirea de plata drepturilor de import.Autobuzul va fi utilizat pentru prestarea serviciului de transport rutier public pe teritoriul orașului și va fi transmis în gestiune Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași”.
19:00
SUA și Rusia au convenit să reia dialogul militar la nivel înalt.Acest lucru este menționat într-o declarație a Comandamentului European al Forțelor Armate ale SUA, în urma întîlnirii de la Abu Dhabi, scrie „Adevărul European”.Comandamentul a declarat că acest canal de comunicare a fost întrerupt în toamna anului 2021, chiar înainte de începerea invaziei pe scară largă a Federației Ruse.
18:30
Prioritățile de dezvoltare regională, proiectele realizate datorită investițiilor Guvernului, dar și provocările cu care se confruntă cetățenii din localități au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu primarii și serviciile desconcentrate din raionul Hîncești.Șeful Executivului a vorbit despre măsurile întreprinse de autorități în contextul condițiilor meteo nefavorab
18:30
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”.Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar.{{863159}}Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovi
Acum 24 ore
18:00
Astăzi, orașul Rezina sărbătorește 531 de ani de la prima sa atestare documentară.Primarul orașului a transmis locuitorilor mesaje de recunoștință și apreciere pentru implicarea și grija față de comunitate, subliniind rolul fiecărui rezinean în păstrarea istoriei și valorilor orașului.{{862351}}“Rezina nu este doar un loc pe hartă. Este acasă.Este istoria scrisă de generații întregi, e
18:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță inițierea procedurii de evaluare pentru judecătorii din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Astăzi, Comisia a expediat notificările către noul grup de subiecți ai evaluării externe.Potrivit Comisiei, grupul include judecători ai Judecătoriei Chișinău care
18:00
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează asupra unor tentative de fraudă legate de programul de compensații „Ajutor la Contor”.Instituția anunță că a primit mai multe semnalări la Linia verde, iar asistenții sociali au raportat cazuri în care persoane necunoscute contactează cetățenii sub pretextul transferării compensațiilor.{{862782}}Potrivit Ministerului, escrocii solicită de
18:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Centru.Cererile de participare la concurs urmează să fie depuse la sediul CSM sau la adresa de e-mail secretariat@csm.md pînă la 18 februarie 2026, inclusiv.Conform art. 6 alin. (5) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privi
18:00
În municipiul Chișinău este căutată Eugenia Lungu, în vîrstă de 72 de ani, locuitoare a orașului Codru. Conform informațiilor disponibile, începînd cu 3 februarie 2026 locul aflării acesteia nu se cunoaște.{{863086}}Semnele distinctive ale femeii dispărute: înălțime aproximativ 165 cm, constituție medie, ochi căprui, păr șaten. Nu se știe ce purta la momentul dispariției. Se pare că femeia a a
17:30
Președinta Comitetului Olimpic Internațional (COI), Kirsty Coventry, a declarat că programul viitoarelor Jocuri Olimpice și Paralimpice de iarnă ar putea fi amînat cu o lună din cauza schimbărilor climatice.Miercuri seara, peste 100 de membri ai CIO s-au reunit pentru o nouă rundă de negocieri în cadrul programului Coventry intitulat „Pregătiți pentru viitor”.{{862824}}„S-ar putea să fie n
17:30
Primăria Chișinău continuă să susțină suburbiile în intervențiile de combatere a ghețușului și poleiului pe drumurile locale. În acest context, din rezervele Î.M. Regia „Exdrupo” au fost distribuite gratuit încă 20 de tone de material antiderapant pentru suburbia Durlești.Potrivit municipalității, în ultimele zile au fost transmise gratuit peste 360 de tone de amestec de nisip și sare tehnică
17:30
Noaptea trecută, Aeroportul Internațional Chișinău a fost scena unui eveniment rar: aterizarea unui avion de mari dimensiuni, un Boeing 777-219ER, care ar fi sosit după un zbor de peste cinci ore din Emiratele Arabe Unite.Aeronava este un model de tip Extended Range, proiectat pentru zboruri intercontinentale de lungă durată, cunoscut pentru autonomia sa mare și pentru capacitatea de a opera r
17:30
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” vor organiza cursurile în regim online vineri, 6 februarie.Informația a fost confirmată de către studenții celor trei instituții de învățămînt superior. La rîndul lor, reprezentanții universităților, de asemenea, au confirmat o
17:00
Astăzi, 5 februarie, delegațiile Ucrainei, SUA și Rusiei au convenit asupra schimbului a 314 prizonieri, care va fi primul din ultimele luni.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd declarația reprezentantului special al președintelui SUA, Steve Whitcoff.„Acest rezultat a fost obținut datorită negocierilor de pace detaliate și productive. Deși mai sînt multe de făcut, astfel de pași de
17:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) respinge acuzațiile privind o presupusă inactivitate instituțională în raport cu activitatea unui operator de autogară din municipiul Chișinău și susține că întreprinde constant acțiuni de monitorizare și control în teren.Reacția instituției vine în contextul unor declarații publice lansate de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA).
17:00
Serviciul 112 din Republica Moldova anunță că, în intervalul 00:00–12:00 al zilei de 5 februarie 2026, a recepționat 2372 de apeluri de urgență, pe fundalul fenomenelor meteorologice severe care au afectat drumurile și traficul la nivel național.Potrivit instituției, cel mai mare flux de solicitări a fost înregistrat între orele 07:00 și 08:00, cînd au fost recepționate 497 de apeluri.{{86
16:30
Cetățenii străini neangajați în cîmpul muncii, care au obținut drept de ședere permanentă și/sau provizorie în Republica Moldova pentru reîntregirea familiei, studii, activități umanitare, de voluntariat sau religioase, sînt obligați să se asigure individual în sistemul de asigurare medicală.Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, aceștia trebuie să achite prima de asigurare obligato
16:30
În ultimele 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) au fost înregistrate 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme cauzate de condițiile meteo nefavorabile și formarea ghețușului pe trotuare.Potrivit Institutului de Medicină Urgentă (IMU), din totalul pacienților traumatizați, 24 au avut nevoie de spitalizare, iar 11 persoane cu fracturi grave au fost
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.