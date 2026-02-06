Export fără documente inutile? Ce s-a schimbat pentru agricultori
Noi.md, 6 februarie 2026 13:30
Agricultorii din Republica Moldova nu vor mai achita certificatele fitosanitare la export și reexport, eliberate de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA).Măsura a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și are drept scop simplificarea procedurilor pentru producătorii autohtoni, prin reducerea poverii financiare și creșterea competitivității pe piețele externe.{{861619}}Guve
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
13:30
Agricultorii din Republica Moldova nu vor mai achita certificatele fitosanitare la export și reexport, eliberate de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA).Măsura a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și are drept scop simplificarea procedurilor pentru producătorii autohtoni, prin reducerea poverii financiare și creșterea competitivității pe piețele externe.{{861619}}Guve
13:30
Trei persoane inclusiv două minore au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unui cazan pe combustibil gazos. Cazul a fost înregistrat pe 05 februarie 2026, întru-un apartament din municipiul Chișinău.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:55. Potrivit informațiilor, o femeie în vîrstă de 42 de ani, dar și copii acesteia, două minore de 9 și 15 ani au primit
13:30
În contextul ghețușului puternic care a creat probleme pentru mai multe regiuni ale țării, iar circulația rutieră este îngreunată pe numeroase trasee, polițiștii Secției patrulare Centru a INSP au intervenit prompt în orașul Ialoveni, unde o ambulanță a rămas blocată pe carosabil.{{863510}}Datorită profesionalismului și implicării polițiștilor, autospeciala medicală a fost tractată și repusă î
13:30
În 2025, Republica Moldova a exportat 64,67 mii tone de struguri de masă, în valoare de 59,54 milioane dolari SUA, însă prețul mediu la export a coborît la 0,92 dolari SUA/kg, față de 1,13 dolari SUA/kg în 2024.Datele au fost prezentate de Gheorghe Gaberi, președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor din Moldova.{{859847}}Din volumul total livrat peste hotare anul t
Acum o oră
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 6 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 7 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,14 lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 20,14 lei/litru (+4 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
13:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel public pentru colectarea propunerilor de modificare a Codului electoral și de perfecționare a procedurilor electorale, în scopul consolidării cadrului normativ și a practicilor electorale din Republica Moldova.Potrivit CEC, inițiativa vizează îmbunătățirea legislației și a mecanismelor procedurale, astfel încît autoritățile să poată răspunde m
13:00
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră anunță că, începînd cu ora 11:45, a fost oprit temporar accesul în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj prin posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora.Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteorologice grele, determinate de formarea ghețușului pe traseele naționale, situație care poate pune în pericol siguran
13:00
Alexandru Munteanu: „Industria ușoară din Republica Moldova are viitor, atunci când investim în oameni, în creativitatea și curajul lor de a inova” # Noi.md
În contextul vizitei de lucru din raionul Hîncești, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers la fabrica „Romanița”, unde se confecționează încălțăminte, genți, rucsacuri și alte articole din textile și înlocuitori din piele, inclusiv uniforme pentru angajați din diverse domenii.Premierul a apreciat contribuția la economia locală și orientarea companiei spre o dezvoltare durabilă. Datorită unui
Acum 2 ore
12:30
Oamenii legii anunță reținerea unui tînăr din raionul Sîngerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană (UE), notează Noi.md.Potrivit materialelor acumulate, acesta ar fi transportat ilegal patru cetățeni străini, originari din Bangladesh, India și Pakistan, pe direcția de nord a Republicii Moldova, fiind interceptați de către autorități înainte de traversar
12:30
Parlamentul nu a transmis un mesaj de susținere sportivilor înainte de Jocurile Olimpice. Chicu: „O susținere ar prinde bine” # Noi.md
În ajunul începerii Jocurilor Olimpice de Iarnă, Parlamentul Republicii Moldova nu a venit cu un mesaj oficial de felicitare sau susținere pentru sportivii care vor reprezenta țara noastră la competiția internațională.Subiectul a fost adus în plen de deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu, care i-a cerut președintelui Legislativului să transmită, în numele tuturor deputaților, un mesaj de
12:30
Parlamentul găzduiește o expoziție de picturi care pun în valoare frumusețea arhitecturală a caselor tradiționale din sate – elemente reprezentative ale patrimoniului cultural al Republicii Moldova.Cele 15 lucrări expuse surprind imagini ale caselor din satele Moldovei, prezentate în diferite anotimpuri și integrate armonios în peisajul rural, notează Noi.md.{{859900}}Picturile ilustrează
12:00
Chișinăul nu este doar un oraș de străzi, clădiri și intersecții. Dincolo de piatra albă a fațadelor, de parcurile pe care le traversăm zilnic și de locurile pe lîngă care trecem grăbiți, există un alt Chișinău – cel al poveștilor. Un oraș țesut din legende, din istorii spuse în șoaptă, din întîmplări transmise din generație în generație.{{862056}}Cu prilejul aniversării a 590 de ani de la pri
12:00
Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 85 de deputați.Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Aceștia propun majorarea plafonului de la 1,2 milioane la 3,2 milioane de lei. Deputații susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TV
12:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în aceste ore, traficul este îngreunat pe mai multe drumuri și sectoare din Republica Moldova, din cauza ghețușului și poleiului.Potrivit AND, pe drumul național M5, în sectorul Anenii Noi, echipele de intervenție au acționat pentru remorcarea camioanelor derapate.{{863443}}Totodată, o autospecială de răspîndire a materialului antiderap
12:00
O intervenție contra cronometru a medicilor de pe ambulanță s-a încheiat cu vestea cea mai așteptată pentru o familie din raionul Soroca: nașterea unei fetițe chiar în autosanitara echipei de urgență.Solicitarea la Serviciul 112 a fost recepționată la ora 01:21, fiind anunțată necesitatea acordării asistenței medicale urgente unei femei gravide, aflate la a patra sarcină, cu vîrsta gestațional
12:00
Poliția informează că, din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, este oprită temporar deplasarea camioanelor și autobuzelor pe mai multe sectoare de drum, notează Noi.md.Șoferii trebuie să aibă grijă pe traseele: M-5, intersecție cu G-82.1 (satul Greblești din raionul Strășeni) M-5, intersecție cu R-16 (satul Răuțel din raionul Fălești) M-5, intersecție cu R-21 (localitatea B
12:00
Schema de milioane printr-un centru de ape: 15 tineri reținuți pentru fraudă și spălare de bani # Noi.md
Cincisprezece persoane bănuite de escrocherii și spălare de bani printr-un „centru de apel” au fost reținute de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Poliției, într-un dosar în care schema ar fi avut un rulaj lunar de circa 2.000.000 de dolari.Reținerile au avut loc după perchezițiile desfășurate joi. Potrivit autorităților,
Acum 4 ore
11:30
Noi întreruperi de energie electrică în Transnistria din cauza unor probleme la Centrala de la Cuciurgan # Noi.md
Din cauza declanșării neprevăzute a sistemului de protecție al cazanelor Centralei electrice de la Cuciurgan (MGRES), în Transnistria este posibilă întreruperea alimentării cu energie electrică în anumite zone în următoarea oră.Despre acest lucru au fost anunțat autoritățile autoproclamatei RMN, care au menționat că în decurs de o oră alimentarea cu energie electrică va fi restabilită în total
11:30
Evadările persoanelor cercetate sau condamnate înainte de pronunțarea sentințelor definitive și ritmul lent al reformei justiției rămîn probleme grave în Republica Moldova, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.Șefa statului a afirmat că autoritățile discută soluții pentru a preveni fuga inculpaților înainte de condamnare, însă aplicarea acestora depinde în mare măsură de decizi
11:30
Ambasada SUA la Teheran a îndemnat cetățenii americani aflați pe teritoriul Iranului să părăsească țara cît mai repede posibil, din cauza agravării situației de securitate și a restricțiilor masive de circulație și comunicare.Potrivit RBC-Ucraina, acest lucru este menționat într-un comunicat oficial al misiunii diplomatice americane.În avertismentul de securitate publicat de „ambasada virt
11:00
Președinta Republicii Moldova a comentat creșterea tarifelor la energie și nemulțumirile legate de reducerea compensațiilor, afirmînd că statul nu poate susține la nesfîrșit aceste cheltuieli fără a afecta alte investiții publice. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”.„Acum trebuie să ne ajustăm la realitățile pieței, pentru că luînd dintr-un buzunar al statului nu ave
11:00
Pe fondul intensificării negocierilor de pace în Ucraina, UE consideră Turcia ca un potențial pacificator și mediator regional în regiunea Mării Negre. În prezent, Bruxelles face primii pași în relațiile cu Ankara.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, cu referire la Politico.Bruxelles recunoaște rolul strategic al Turciei, dar, în același timp, privește cu prudență apropierea de această ț
10:30
Chișinăul nu este doar un oraș de străzi, clădiri și intersecții. Dincolo de piatra albă a fațadelor, de parcurile pe care le traversăm zilnic și de locurile pe lîngă care trecem grăbiți, există un alt Chișinău – cel al poveștilor. Un oraș țesut din legende, din istorii spuse în șoaptă, din întîmplări transmise din generație în generație.{{862056}}Cu prilejul aniversării a 590 de ani de la pri
10:30
Un membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a demisionat # Noi.md
Membrul Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, Pierangelo Padova, a demisionat din funcție. Parlamentul a adoptat un proiect de hotărîre prin care se constată încetarea mandatului de membru, în baza cererii de demisie depuse la data de 13 ianuarie 2026.Pierangelo Padova a fost desemnat de Parlament în funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a
10:00
Situația actuală în legătură cu condițiile meteorologice complicate: Autoritățile intervin non-stop # Noi.md
Autoritățile informează că, în ultimele 24 de ore, toate structurile responsabile au acționat în regim continuu pentru menținerea siguranței rutiere și acordarea sprijinului necesar cetățenilor, în contextul condițiilor meteorologice grele.Potrivit datelor oficiale, drumurile sînt, în general, practicabile, însă circulația se desfășoară cu dificultate pe anumite segmente. În raioanele Dondușen
10:00
Precizările Ministerului Sănătății cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog # Noi.md
Ministerul Sănătății vine cu precizări privind cazul medicului anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Instituția subliniază că nu are competența legală de a interpreta hotărîrile instanțelor de judecată și nici de a se pronunța asupra vinovăției.Ministerul mai anunță că administrația spitalului continuă să analizeze activitatea medicului din punct de vedere profesional
10:00
Poliția informează că pe traseul M-3, localitatea Porumbrei spre Sagaidacul Nou din raionul Cimișlia, carosabilul este alunecos, notează Noi.md.Circulația pe acest traseu se desfășoară anevoios.Polițiștii Secției escortă și misiuni speciale transmit că situația este monitorizată și recomandă conducătorilor auto prudență sporită.
10:00
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, activează în prezent ca emisar pe reziliență al Președinției, fără salariu și fără program de lucru permanent.Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, șefa statului, Maia Sandu, a precizat că îl invită pe Recean atunci cînd are nevoie de sfaturi.„Este un consilier, dacă putem să spunem așa, fără salariu, cu normă limitată de
10:00
În contextul apariției, pe unele canale de Telegram și Viber, a unui anunț care conține informații despre o așa-zisă deconectare masivă a energiei electrice în data de 6 februarie, Premier Energy Distribution precizează că această informație este falsă.Rețelele de distribuție a energiei electrice funcționează în parametri normali, notează Noi.md.{{862701}}Toate întreruperile programate, pr
Acum 6 ore
09:30
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene aproape 3 bani, iar dolarului american – mai mult de 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 6 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0394 lei pentru un euro (+2,71 bani) și 16,9941 lei
09:30
Fermele de porci de la Roșcani, raionul Anenii Noi, și Cimișeni, raionul Criuleni, unele dintre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după ce au avut probleme anul trecut de pestă porcină.Precizările au fost făcute de șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața. De asemenea, el a subliniat că pesta porcină africană rămîne o provocare majoră pentru Republica
09:30
În urma condițiilor meteorologice nefavorabile, înregistrate pe întreg teritoriul țării, care au provocat polei și ghețuș, salvatorii au intervenit în mai multe situații pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, precum și pentru acordarea ajutorului echipajelor medicale.Conform datelor înregistrate, în total, echipele de salvatori au realizat 8 misiuni de tractare a autovehicule
09:30
Palatul de Cultură din Hîncești împlinește, în acest an, 60 de ani de la inaugurare. După patru ani de lucrări ample de reabilitare, edificiul a fost readus la viață.Renovarea, încheiată acum două luni, a transformat clădirea într-un veritabil reper arhitectural, care găzduiește astăzi cele mai importante evenimente culturale din oraș și raion. Pentru reparația edificiului s-au investit 500 de
09:00
Dosarul privind frauda bancară în care fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc este acuzat că a obținut milioane de dolari și euro, este aproape de final.În ședința de joi, în fața instanței a fost audiat fostul deputat comunist, care a aderat ulterior la fracțiunea Partidului Democrat din Moldova, Anatolie Zagorodnîi.Potrivit acestuia, el a aflat despre furtul miliardului în anii 2012-2013,
09:00
Serviciul Vamal informează că, la această oră, toate posturile vamale își desfășoară activitatea în regim normal, fără restricții în procesul de control vamal, notează Noi.md.Totodată, din cauza formării ghețușului pe traseul național Rîșcani–Costești, în imediata apropiere a PVFI Costești, circulația rutieră se desfășoară cu dificultăți, fapt ce creează probleme temporare pentru siguranța tra
09:00
Linia electrică Vulcănești-Chișinău este finalizată și deja testată, însă nu poate fi dată în exploatare din cauza întârzierilor la două stații electrice esențiale, a declarat președinta Republicii Moldova.Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, Maia Sandu a precizat că proiectul este monitorizat săptămânal de Guvern de cel puțin un an și jumătate. „Eu știu că Guvernul precedent și
08:30
Ala Nemerenco a decis să nu își mai continue activitatea în instituțiile statului, după ce mandatul său de ministru al Sănătății a expirat, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Președinta a explicat că alegerea fostei ministre a fost una personală.„Pentru că alte persoane care nu s-au regăsit în Guvern s-au găsit în alte funcții, în structurile de stat. Dum
08:30
Serviciile municipale din Chișinău sînt mobilizate pe străzile capitalei și în suburbii, unde se intervine continuu pentru combaterea poleiului și asigurarea siguranței circulației, în condiții de vreme instabilă.Potrivit autorităților municipale, toate serviciile specializate și utilajele disponibile sînt antrenate în intervenții, echipele lucrînd practic fără întrerupere. Acțiunile se desfăș
08:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că primele 100 de zile de activitate nu sînt suficiente pentru a produce schimbări majore în economie, întrucît procesele economice se desfășoară într-un ritm diferit.Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia neagră”, notează Noi.md cu referire la realitatea.Șefa statului a menționat că, spre sfîrșitul acestei luni sau în primăva
08:00
Elevii din Bălți vor învăța online vineri. Decizia a fost luată în contextul codului galben de polei și ghețuș. Autoritățile locale au transmis deja ordinul către toate instituțiile de învățămînt din municipiu, transmite IPN.Primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov, a explicat că, în ciuda intervențiilor cu materiale antiderapante, pe drumuri și trotuare se formează polei. Decizia cu privire
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 6 februarie sînt:06 februarie — a 37-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 328 de zileSărbători religioase sau Ortodoxe:24 6 Sf. Cuv. Xenia. Sf. Mc. VavilaCe se sărbătorește în lume:
08:00
Constrîngerea unui copil la săvîrșirea unui act sexual sau a unor acțiuni cu caracter sexual se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani.Pedeapsa va fi mai severă dacă faptele sînt săvîrșite asupra unui copil cu vîrsta de pînă la 14 ani sau dacă constrîngerea este comisă de un membru al familiei ori de persoana în grija căreia se află copilul. Inițiativa legislativă a fost votată de Parlamen
Acum 8 ore
07:30
Astăzi, în Republica Moldova, se așteaptă vreme predominant norosă. Sînt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ploaie.Pe drumuri este posibilă formarea poleiului, iar pe alocuri se va menține ceața, care poate reduce vizibilitatea. Cetățenii sînt îndemnați să manifeste prudență sporită și să respecte cu strictețe regulile de circulație rutieră.Vîntul va sufla din sud-est, modera
07:00
Fostul primar al municipiului Cluj-Napoca și fost senator, Gheorghe Funar, a lansat mai multe afirmații despre istoria României în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, punînd sub semnul întrebării modul în care este predată Unirea de la 24 ianuarie 1859.Întrebat de moderatorul Dan Diaconescu despre momentul apariției României și despre formarea identității românești, Gheorghe Funar a susț
07:00
Autoritățile din Moldova vor să lichideze cîteva sute de primării în cadrul așa-numitei reforme administrativ-teritoriale. În consecință, va dispărea ceea ce făcea satul viu: primăria, autoritatea locală, oamenii la care puteai apela pentru rezolvarea problemelor. În timp, vor dispărea și școlile, și casele de cultură.Această opinie a fost exprimată de juristul și secretarul general al partidu
06:30
"La Dereneu, se decide nu doar soartea bisericii din sat, dar, în general, se decide soarta viitorului creștinismului în Moldova: va rămîne sau va fi prigonit de o gloată de oameni fără Dumnezeu". De această părere este internautul Sergiu Badan, notează Noi.md.Sergiu Badan, internautul moldovean, care comentează în rețelele sociale evenimente de rezonanță atît din țară, cît și de peste hotare,
06:30
Expertul în securitate, fostul vice-ministru al Afacerilor Externe, Valeriu Ostalep, consideră că schimbarea situației din Republica Moldova depinde în mod direct de activitatea cetățenilor. El a exprimat această opinie în cadrul emisiunii «Федорова SHOW».{{862406}}Potrivit lui Ostalep, în ultimii ani el îi îndeamnă pe oameni să nu se teamă să-și manifeste poziția civică, să-și apere drepturil
Acum 12 ore
05:30
Primul parc tematic Pokémon din lume s-a deschis la Tokyo.Marea inaugurare a avut loc joi. Zona de agrement a fost amenajată într-o pădure și a devenit cel mai mare parc de distracții din capitala japoneză, transmite mediafax.roPrimul parc tematic permanent dedicat celebrei francize Pokémon s-a deschis joi, potrivit Le Figaro. Parcul oferă atracții dedicate lui Pikachu și prietenilor săi î
04:30
Săptămîna Modei de la New York, care demarează miercurea viitoare, aduce în prim-plan branduri americane care și-au cîștigat recent popularitatea, în contextul unei industrii a luxului afectate de o încetinire globală.Printre prezentările așteptate cu interes se numără cele ale Ralph Lauren și Coach, branduri care contrazic tendințele și se bucură de o cerere puternică din partea clienților, c
03:30
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat că țara sa va continua să cumpere cantități mari de gaze naturale din Rusia, dar intenționează, în același timp, să achiziționeze aproximativ 500 de milioane de metri cubi pe an prin mecanismul european de achiziții comune de gaze, la care Serbia a aderat anul trecut.Această cantitate reprezintă aproximativ o cincime din consumul total de gaze
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.