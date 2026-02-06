Export fără documente inutile? Ce s-a schimbat pentru agricultori

06:30

"La Dereneu, se decide nu doar soartea bisericii din sat, dar, în general, se decide soarta viitorului creștinismului în Moldova: va rămîne sau va fi prigonit de o gloată de oameni fără Dumnezeu". De această părere este internautul Sergiu Badan, notează Noi.md.Sergiu Badan, internautul moldovean, care comentează în rețelele sociale evenimente de rezonanță atît din țară, cît și de peste hotare,