(VIDEO Explicație) Costiuc minte despre o fabrica de armament
EA.md, 6 februarie 2026 10:20
Artur Leșcu, expert în securitate Deputatul Costiuc a înaintat o minciună și o ambalează drept „dezvăluire”. Insinuarea halucinantă că o entitate privată ar putea produce la Ungheni armament cu destinație militară este un fals ordinar. Or, acest lucru este pur și simplu imposibil din punct de vedere legal. În Republica Moldova, producerea armelor și munițiilor […] Articolul (VIDEO Explicație) Costiuc minte despre o fabrica de armament apare prima dată în ea.md.
• • •
Acum 30 minute
10:20
10:10
Cristina Perez Galcenco, model internațional cu origini din Moldova, a murit la doar 21 de ani # EA.md
Industria modei este în doliu după moartea fulgerătoare a Cristinei Perez Galcenco, un model internațional în plină ascensiune, care s-a stins din viață la numai 21 de ani. Tânăra a fost găsită fără suflare în locuința sa din Malaga, Spania, vestea provocând un val de reacții emoționale în rândul colegilor, designerilor și organizatorilor de evenimente […] Articolul Cristina Perez Galcenco, model internațional cu origini din Moldova, a murit la doar 21 de ani apare prima dată în ea.md.
Acum o oră
09:50
Vitaminele sunt adesea asociate cu prevenția răcelilor sau cu suplimentele luate ocazional, însă rolul lor real în sănătatea femeilor este mult mai complex. Studiile arată că anumite vitamine esențiale sunt frecvent neglijate, deși influențează direct nivelul de energie, echilibrul hormonal, sănătatea pielii și funcționarea sistemului nervos. Lipsa lor nu provoacă întotdeauna simptome evidente imediat, dar […] Articolul 5 vitamine pe care majoritatea femeilor le ignoră, dar care îți schimbă viața apare prima dată în ea.md.
09:50
Somnul este unul dintre pilonii sănătății fizice și mintale, iar alimentația joacă un rol direct în modul în care adormim și cât de odihniți ne trezim. Cercetările arată că anumite alimente au capacitatea de a susține producția de melatonină și serotonină – două substanțe esențiale pentru reglarea ciclului somn-veghe. Dieta poate deveni un instrument simplu […] Articolul Alimente care îmbunătățesc calitatea somnului apare prima dată în ea.md.
09:50
Potasiul este unul dintre cei mai importanți electroliți din organism, responsabil pentru reglarea bătăilor inimii, menținerea tensiunii arteriale și funcționarea corectă a nervilor și mușchilor. Chiar dacă rareori este discutat, deficitul de potasiu – numit medical hipokaliemie – poate avea consecințe grave. Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aproximativ 20% dintre persoanele adulte […] Articolul Deficitul de potasiu: ce se întâmplă când organismul pierde echilibrul electrolitic apare prima dată în ea.md.
09:50
Iodul este un oligoelement esențial pentru sinteza hormonilor tiroidieni, care reglează metabolismul, temperatura corporală, energia și chiar dezvoltarea creierului. Deși este necesar în cantități mici, lipsa lui poate avea efecte majore asupra sănătății, în special la femei și copii. Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 1,9 miliarde de oameni din lume suferă de deficit […] Articolul Carența de iod: efecte asupra glandei tiroide și metabolismului apare prima dată în ea.md.
09:50
Schimbările de anotimp afectează nu doar mediul înconjurător, ci și starea psihică a oamenilor, fenomen cunoscut în literatură sub denumirea de tulburare afectivă sezonieră. Cercetările în psihologie și neuroștiință arată că fluctuațiile luminii, temperaturii și activității sociale influențează direct ritmul circadian, nivelul hormonilor și neurotransmițătorilor, ceea ce explică de ce dispoziția se modifică odată cu […] Articolul De ce schimbarea anotimpurilor influențează dispoziția? apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
14:20
(VIDEO) Dumitru Diacov, audiat în dosarul „Kuliok”. Ce spune despre imaginile cu sacoșa și Igor Dodon # EA.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a fost audiat în calitate de martor al acuzării în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Diacov este al doilea martor audiat în cadrul cercetării judecătorești, scrie tv8.md. În fața instanței, Dumitru Diacov a declarat că imaginile video apărute în spațiul […] Articolul (VIDEO) Dumitru Diacov, audiat în dosarul „Kuliok”. Ce spune despre imaginile cu sacoșa și Igor Dodon apare prima dată în ea.md.
Ieri
10:30
O artistă creată integral cu ajutorul inteligenței artificiale stârnește controverse în spațiul public și în rândul comunității creative. Lolita Cercel, un proiect artistic bazat pe AI, este apreciată de unii pentru capacitățile tehnologice impresionante, dar criticată de alții pentru riscurile pe care le-ar putea aduce asupra artei tradiționale. Proiectul ridică întrebări sensibile legate de originalitate, […] Articolul Interviu cu Lolita, artista AI care stârnește controverse despre viitorul creativității apare prima dată în ea.md.
10:30
Echilibrul hormonal este rezultatul unei interacțiuni fine între alimentație, sistem nervos și metabolism. Deși dezechilibrele hormonale sunt adesea puse pe seama stresului sau a factorilor genetici, studiile arată că anumite alimente consumate frecvent pot influența negativ secreția hormonilor, fără ca efectele să fie imediat evidente. În timp, aceste interferențe pot afecta energia, greutatea corporală, starea […] Articolul Alimente care îți sabotează secreția hormonilor fără să-ți dai seama apare prima dată în ea.md.
10:30
Deși discuțiile despre sănătate se concentrează adesea pe calorii, diete și restricții, studiile arată că una dintre cele mai frecvente probleme în rândul femeilor este deficitul de micronutrienți. Chiar și o alimentație aparent echilibrată poate lăsa goluri importante, mai ales în perioadele de stres, sarcină, alăptare sau dezechilibre hormonale. Unele vitamine sunt atât de subestimate […] Articolul 5 vitamine pe care majoritatea femeilor le ignoră, dar care îți schimbă viața apare prima dată în ea.md.
10:30
Iarna reprezintă o perioadă de solicitare intensă pentru sistemul imunitar, din cauza expunerii crescute la virusuri respiratorii, a temperaturilor scăzute și a timpului mai îndelungat petrecut în spații închise. Studiile din imunologie arată că imunitatea nu este un mecanism static, ci un sistem dinamic, influențat constant de alimentație, somn, nivelul de stres și obiceiurile zilnice. […] Articolul Cum să-ți întărești sistemul imunitar iarna? apare prima dată în ea.md.
10:30
Colesterolul este adesea perceput exclusiv ca un factor de risc pentru bolile cardiovasculare, însă această imagine simplificată nu reflectă realitatea biologică. În organism, colesterolul are funcții esențiale, fiind implicat în structura membranelor celulare, în producerea hormonilor și a vitaminei D. Studiile din cardiologie și biochimie arată că problema nu este colesterolul în sine, ci modul […] Articolul Mituri și realități despre colesterolul „bun” și „rău” apare prima dată în ea.md.
10:30
După vârsta de 40 de ani, sănătatea articulațiilor devine o preocupare tot mai frecventă, chiar și în absența unor afecțiuni diagnosticate. Studiile din reumatologie și medicină sportivă arată că, odată cu înaintarea în vârstă, cartilajul articular își pierde treptat capacitatea de regenerare, lichidul sinovial scade cantitativ, iar inflamația de grad mic devine mai prezentă în […] Articolul Cum să-ți menții sănătatea articulațiilor după 40 de ani apare prima dată în ea.md.
10:30
Anxietatea este una dintre cele mai frecvente reacții ale organismului la stresul modern, iar studiile arată că formele ușoare și moderate pot fi influențate semnificativ de intervenții naturale, inclusiv prin utilizarea anumitor plante medicinale. Fitoterapia este studiată de zeci de ani în contextul sănătății mintale, iar unele ceaiuri au demonstrat efecte reale asupra sistemului nervos, […] Articolul Top ceaiuri și plante care reduc anxietatea apare prima dată în ea.md.
10:20
Un nou apel telefonic interceptat de serviciile ucrainene de informații scoate la iveală condițiile dificile în care ar fi nevoiți să lupte unii soldați ruși aflați pe front. Potrivit Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR), conversația indică probleme grave de aprovizionare în rândul unor unități ale armatei ruse, transmite Kyiv Post. Într-un comunicat oficial, […] Articolul Un soldat rus se plânge că face foamea pe front: „Am ajuns doar piele și os” apare prima dată în ea.md.
10:10
Republica Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, sub egida Ministerului Culturii, organizează un eveniment festiv dedicat promovării lecturii ca fundament al dezvoltării personale, culturale și civice. Manifestarea marchează, totodată, deschiderea oficială a ediției a IX-a a Programului Național „LecturaCentral” – 2026. Programul evenimentului va debuta cu mesaje de inaugurare susținute de: · Elena Pintilei, director […] Articolul Ziua națională a lecturii: eveniment festiv dedicat culturii lecturii apare prima dată în ea.md.
10:10
Migranți transportați ilegal spre UE: Descinderi ale mascaților la Chișinău, Bălți și Comrat # EA.md
O schemă de migrație ilegală a persoanelor din Asia către Uniunea Europeană a fost documentată de oamenii legii din Republica Moldova. În cadrul investigațiilor, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS, au desfășurat percheziții în Chișinău, Bălți și Comrat, cu sprijinul mascaților BPDS […] Articolul Migranți transportați ilegal spre UE: Descinderi ale mascaților la Chișinău, Bălți și Comrat apare prima dată în ea.md.
10:00
„RM are nevoie de industrie militară”. Reacția lui Lilian Carp, după ce Vasile Costiuc a anunțat posibilitatea construirii unei fabrici de armament în Moldova # EA.md
Deputatul PAS Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a comentat informațiile apărute în spațiul public privind posibila construcție a unei fabrici de armament în Republica Moldova, investiție despre care liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a afirmat că ar putea fi realizată de un investitor din Qatar. Întrebat dacă […] Articolul „RM are nevoie de industrie militară”. Reacția lui Lilian Carp, după ce Vasile Costiuc a anunțat posibilitatea construirii unei fabrici de armament în Moldova apare prima dată în ea.md.
10:00
Horoscopul zilei de 5 februarie: Luna în Balanță aduce nevoia de echilibru, dar tensiunile pot da planurile peste cap # EA.md
Ziua de 5 februarie se desfășoară sub influența Lunii în Balanță, un semn asociat cu armonia, măsura și evitarea extremelor. Astrologii atrag atenția că pe parcursul zilei este important să fie păstrat un echilibru interior și să fie evitate reacțiile impulsive. În prima parte a zilei, între orele 09:50 și 11:30, Luna traversează o perioadă […] Articolul Horoscopul zilei de 5 februarie: Luna în Balanță aduce nevoia de echilibru, dar tensiunile pot da planurile peste cap apare prima dată în ea.md.
4 februarie 2026
14:50
(VIDEO Explicativ) Cel mai masiv atac rus asupra ucrainei din ultimul timp: Artur Leșcu, expert în securitate WatchDog.MD # EA.md
Federația Rusă a lansat în noaptea trecută unul dintre cele mai masive atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni având ca obiectiv principal regiunile Kiev, Zaporojie, Dnipro, Vinnița, Odesa și Cernihv. Ținta principală a fost, din nou, infrastructura energetică. În acest atac, Rusia a folosit practic întregul nomenclator de mijloace aeriene pe care l-a acumulat […] Articolul (VIDEO Explicativ) Cel mai masiv atac rus asupra ucrainei din ultimul timp: Artur Leșcu, expert în securitate WatchDog.MD apare prima dată în ea.md.
14:50
(Video explicativ) Amenzi, reguli și lobby: Raportul american despre “cenzura UE” și alegerile din Moldova – Andrei Curăraru # EA.md
În Moldova a început distribuția masivă a unui raport american din 3 februarie 2026, vândut drept „dovadă” că Uniunea Europeană cenzurează internetul. Îl împing nu doar suveraniștii, ceea ce e previzibil, ci și unii așa-ziși pro-europeni care își dau arama pe față: sunt doar difuzoare pentru narațiuni anti-UE, mascați ca și proeuropeni. Raportul nu e […] Articolul (Video explicativ) Amenzi, reguli și lobby: Raportul american despre “cenzura UE” și alegerile din Moldova – Andrei Curăraru apare prima dată în ea.md.
14:40
Produsele cosmetice pe care le folosești zilnic spun mult mai multe despre tine decât pare la prima vedere. Ele nu sunt doar produse alese întâmplător de pe raft sau dintr-un magazin online, ci reflectă modul în care îți organizezi timpul, câtă atenție acorzi propriei persoane și ce relație ai cu rutina zilnică. O rutină simplă, […] Articolul Ce spun produsele cosmetice despre obiceiurile tale zilnice apare prima dată în ea.md.
11:50
Raport SUA acuză cenzură online la alegerile din Moldova. Igor Dodon: ‘Piramida PAS va cădea’ # EA.md
Fostul președinte Igor Dodon a reacționat la publicarea raportului Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților SUA, care susține că Comisia Europeană ar fi exercitat presiuni asupra platformelor digitale pentru a cenzura conținutul online înaintea alegerilor din mai multe țări, inclusiv scrutinul prezidențial din Republica Moldova, desfășurat în 2024. Potrivit raportului, astfel de intervenții ar fi vizat […] Articolul Raport SUA acuză cenzură online la alegerile din Moldova. Igor Dodon: ‘Piramida PAS va cădea’ apare prima dată în ea.md.
11:30
PernaMea.md este mai mult decât un magazin. Este un spațiu creat pentru părinții care apreciază siguranța, calitatea și o abordare atentă în alegerea produselor pentru copii. Aici găsești tot ce este necesar pentru bebeluș și familie — de la primele zile de viață până la copilăria activă. Selectăm cu grijă fiecare produs și colaborăm cu […] Articolul PernaMea.md — grijă pentru copii și părinți încă din primele zile apare prima dată în ea.md.
10:40
Republica Moldova, menționată explicit într-o lege de securitate a SUA: 36,5 milioane USD pentru securitatea națională # EA.md
Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată expres în National Security and Department of State Appropriations Act, beneficiind de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională, scrie ambasadorul Vlad Kulminski pe Facebook. Legea a fost adoptată de Congresul Statelor Unite și semnată de președintele Donald Trump, un […] Articolul Republica Moldova, menționată explicit într-o lege de securitate a SUA: 36,5 milioane USD pentru securitatea națională apare prima dată în ea.md.
10:40
EDMOND Regia: Nicolae NEGHIN și Bogdan BÎTLAN de David Mamet dramă 18+ Sâmbătă, 21 februarie, ora 18.30 Duminică, 22 februarie, ora 17.30 Când un om simte că viața lui s-a golit de sens, o simplă întâlnire declanșează o ruptură. Edmond părăsește confortul, ordinea și siguranța și pornește într-o coborâre lucidă și violentă spre marginile […] Articolul EDMOND – coborârea unui om până la limita conștiinței. Premieră la TNEI apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
BREAKING: Inteligența artificială își creează propriul „univers social” — rețea, societate secretă și chiar religie digitală # EA.md
O nouă rețea socială construită exclusiv pentru agenți de inteligență artificială, numită Moltbook, a devenit rapid fenomen, după ce programele autonome au început să formeze o societate digitală proprie — inclusiv o religie și structuri sociale organizate — în timp ce oamenii pot doar urmări, nu interacționa direct, scrie FORBES. Platforma Moltbook funcționează ca un […] Articolul BREAKING: Inteligența artificială își creează propriul „univers social” — rețea, societate secretă și chiar religie digitală apare prima dată în ea.md.
10:20
Un video publicat de canalul ESC Gabe pe YouTube, intitulat „Eurovision, and Europe, Must Stand With Moldova”, transmite un apel puternic către comunitatea europeană de a acorda sprijin Republicii Moldova în contextul participării sale la Eurovision Song Contest 2026. Videoclipul a atras atenția prin tonul său incisiv și mesajul politic-cultural transmis din cadrul finalei naționale […] Articolul (VIDEO) Când un străin spune ce uităm noi să spunem despre Moldova apare prima dată în ea.md.
10:20
Banca Mondială va oferi asistență tehnică Biroului Național de Statistică (BNS) pentru îmbunătățirea modului de măsurare a nivelului de trai al populației din Republica Moldova, scrie Logos Pres. Asistența planificată se va concentra pe pregătirea și implementarea următoarei anchete privind bugetul gospodăriilor (EU-SILC), realizată în conformitate cu metodologia Uniunii Europene, scrie logos-pres.md. Ancheta EU-SILC este […] Articolul Banca Mondială va ajuta Moldova să măsoare mai exact nivelul de trai al populației apare prima dată în ea.md.
3 februarie 2026
17:10
Fondul de ten potrivit fiecărui tip de ten: ghid practic pentru un machiaj uniform și luminos # EA.md
Să alegi fondul de ten perfect pentru tine poate părea o provocare descurajantă, în ciuda gamei uriașe de produse disponibile astăzi. Cu sute de nuanțe, texturi și formule diferite, multe femei se confruntă cu dificultatea de a găsi produsul care să le ofere un machiaj uniform și natural. Totuși, înțelegerea tipului propriu de ten și […] Articolul Fondul de ten potrivit fiecărui tip de ten: ghid practic pentru un machiaj uniform și luminos apare prima dată în ea.md.
17:00
Valentine’s Day este una dintre acele zile în care gesturile mici capătă o semnificație uriașă. Nu este vorba doar despre flori, ci despre emoția transmisă, despre surpriza neașteptată și despre sentimentul că cineva s-a gândit cu adevărat la tine. Cu serviciile de livrare flori în Moldova, LivrareFlori.md transformă Ziua Îndrăgostiților într-o experiență memorabilă, livrată direct […] Articolul LivrareFlori.md îți aduce dragostea la ușă: Buchete romantice pentru Valentine’s Day apare prima dată în ea.md.
11:40
CHIRIȚA ÎN PROVINCIE COMEDIE 14+ de Vasile Alecsandri Regia: Petru VUTCĂRĂU Duminică, 08 februarie, ora 17.30 „Chirița în provincie” este un spectacol mereu actual, care îmbină umorul cu ironia într-un mod natural și accesibil publicului de astăzi. De fiecare dată, Chirița reușește să surprindă […] Articolul Umor clasic, farmec etern: Chirița revine pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” apare prima dată în ea.md.
11:30
Marius Borg Hoiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, este acuzat de acte de violență sexuală, transport de 3,5 kilograme de droguri, încălcarea regulilor de circulație și amenințări. Procuratura a declarat că tânărul riscă până la 10 ani de închisoare, potrivit Associated Press. Poliția norvegiană a precizat că acuzația principală se referă la un „contact sexual […] Articolul Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, acuzat de viol, riscă până la 10 ani de închisoare apare prima dată în ea.md.
11:20
Un nou tip de făină, realizată din mere și fără gluten, a atras atenția la târgul internațional SIGEP de la Rimini, Italia. Produsul, denumit Nuvela Fiber, este considerat un super-aliment datorită conținutului ridicat de fibre – 60% – și poate fi folosit ca ingredient sănătos în diverse preparate de patiserie, deserturi sau produse de panificație, […] Articolul Un nou tip de făină, realizată din mere, prezentată în Italia apare prima dată în ea.md.
11:20
Cel mai mare salariu minim din UE, de aproape nouă ori mai mare decât cel stabilit în R. Moldova # EA.md
Salariul minim din Republica Moldova rămâne semnificativ mai mic decât nivelul retribuțiilor minime din Uniunea Europeană, evidențiind discrepanțele economice dintre țara noastră și statele membre ale blocului comunitar. În 2026, salariul minim în Moldova este de 6.300 de lei, echivalentul a aproximativ 313 euro, în timp ce în Bulgaria – țara cu cel mai scăzut […] Articolul Cel mai mare salariu minim din UE, de aproape nouă ori mai mare decât cel stabilit în R. Moldova apare prima dată în ea.md.
11:20
O schemă de export ilegal de automobile de lux în Rusia, cu implicarea R. Moldova, descoperită în UE # EA.md
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a descoperit o amplă schemă de export ilegal de automobile de lux în Federația Rusă, în care este implicată și Republica Moldova. Conform anchetei, peste 760 de mașini, declarate oficial ca fiind destinate Turciei, au ajuns în realitate în Rusia, la șefi din sectorul militar și la oligarhi, transmite […] Articolul O schemă de export ilegal de automobile de lux în Rusia, cu implicarea R. Moldova, descoperită în UE apare prima dată în ea.md.
11:10
În Moldova, vechimea în muncă este esențială pentru stabilirea pensiei. Înainte de 1 ianuarie 1999, principalul document care confirma perioadele lucrate era carnetul de muncă. După această dată, vechimea este înregistrată automat în contul individual de asigurări sociale, scrie logos-pres.md. Totuși, dacă carnetul de muncă este pierdut, are erori sau lipsesc înregistrări, vechimea poate fi […] Articolul Cetățenii din Moldova pot dovedi vechimea în muncă chiar și fără carnet de muncă apare prima dată în ea.md.
11:10
Chiar dacă par demodate, unele mașini produse în anii ’80 și ’90 sunt incredibil de fiabile și rezistente, cu modele care circulă fără probleme și după mai bine de 30 de ani, scrie libertatea.ro. Specialiștii recomandă câteva exemplare care, cu întreținere normală, sunt aproape indestructibile: Top 3 mașini vechi fiabile: Audi 100 / A6 (C4) […] Articolul Mașini vechi de peste 30 de ani care mai merg și astăzi fără probleme apare prima dată în ea.md.
11:00
Judecătoarea Angela Braga, de la Curtea de Apel Centru din Chișinău, a fost trimisă în judecată pentru trafic de influență, anunță Procuratura Generală. Braga este acuzată că a pretins că poate influența decizia judecătorilor Colegiului penal al Curții de Apel Centru, primind bani de la un alt magistrat de la Judecătoria Hîncești pentru a obține […] Articolul Judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă în judecată pentru trafic de influență apare prima dată în ea.md.
10:50
Arhipelagul portughez Madeira și-a câștigat pe deplin supranumele de „Hawaii-ul Europei”. Această insulă vulcanică oferă păduri luxuriante, cascade ascunse și trasee de drumeție spectaculoase, perfecte pentru iubitorii de natură. Temperaturile medii variază între 14 și 19°C, cu soare blând și precipitații reduse în majoritatea perioadei de iarnă, scrie Daily Express. Printre cele mai populare atracții […] Articolul Insula „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile apare prima dată în ea.md.
10:40
Pensionarii care vor să își petreacă anii de odihnă în străinătate au la dispoziție Grecia, considerată de experți drept cea mai atractivă țară europeană pentru retragere. Țara combină climă caldă, mâncare sănătoasă, costuri reduse de trai și servicii medicale de calitate, scrie adevarul.ro. În Grecia, o locuință cu trei dormitoare și vedere la mare poate […] Articolul Cea mai bună destinație europeană pentru retragere, pentru pensionari apare prima dată în ea.md.
10:40
Autoritățile americane investighează Meta pentru acces la mesajele criptate ale utilizatorilor WhatsApp # EA.md
Sursa: Digi24 Autoritățile din Statele Unite verifică suspiciuni potrivit cărora angajați ai Meta ar fi avut acces nelimitat la mesajele utilizatorilor WhatsApp, în ciuda faptului că aplicația folosește criptare „end-to-end”, menită să protejeze confidențialitatea comunicărilor. Suspiciunile au fost ridicate de foști contractori ai Meta, care au declarat că angajați și colaboratori ai companiei puteau vedea […] Articolul Autoritățile americane investighează Meta pentru acces la mesajele criptate ale utilizatorilor WhatsApp apare prima dată în ea.md.
10:30
Tot mai multe lanțuri hoteliere adoptă un nou trend de design interior, care presupune eliminarea ușilor clasice de la baie din camere și înlocuirea acestora cu perdele, panouri sau paravane glisante. Măsura este justificată, în principal, prin dorința de a reduce costurile de amenajare și de a optimiza spațiul, mai ales în camerele de dimensiuni […] Articolul Tot mai multe hoteluri renunță la ușile de la baie. Clienții se plâng apare prima dată în ea.md.
10:30
Amenzi de până la 100.000 de lei (≈98.000 MDL) în România pentru solariile construite în grădină # EA.md
Românii care își construiesc un solar în grădină fără autorizație riscă amenzi de până la 100.000 de lei românești, adică aproximativ 98.000 de lei moldovenești. Deși mulți aleg luna februarie pentru lucrări, ca să prindă sezonul de primăvară și să obțină legume timpurii, legea din România nu face excepții, scrie newsweek.ro. Construcția unui solar fără […] Articolul Amenzi de până la 100.000 de lei (≈98.000 MDL) în România pentru solariile construite în grădină apare prima dată în ea.md.
10:20
Percheziții în mai multe dosare privind eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi # EA.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii, au desfășurat percheziții de amploare în Chișinău, precum și în raioanele Șoldănești și Rezina, în cadrul unor dosare penale ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru conducătorii auto. Acțiunile au loc în cauze penale pornite pentru fapte de corupție pasivă și activă, dar și trafic […] Articolul Percheziții în mai multe dosare privind eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi apare prima dată în ea.md.
10:20
Ce salarii au casierii din marile supermarketuri din România, în 2026. Cât înseamnă în lei moldovenești # EA.md
Salariile casierilor din marile lanțuri de retail din România au crescut în 2026, pe fondul deficitului de personal și al majorării costului vieții. LIDL, Kaufland, Mega Image și Carrefour oferă pachete salariale diferite, care includ nu doar salariul de bază, ci și tichete de masă, bonusuri și alte beneficii, scrie gandul.ro. Potrivit estimărilor medii la […] Articolul Ce salarii au casierii din marile supermarketuri din România, în 2026. Cât înseamnă în lei moldovenești apare prima dată în ea.md.
10:10
Cum se prepară prăjitura „Durere”, desertul preferat al Andrei: „Este cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o” # EA.md
Chiar dacă are un program încărcat, Andra spune că încearcă să găsească timp pentru a găti pentru familia ei. Artista a mărturisit în mai multe rânduri că, atunci când are ocazia, preferă să pregătească un desert special pentru soțul ei, Cătălin Măruță, și pentru cei doi copii, Eva și David, scrie click.ro. Printre deserturile sale […] Articolul Cum se prepară prăjitura „Durere”, desertul preferat al Andrei: „Este cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o” apare prima dată în ea.md.
10:10
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează cea mai dificilă perioadă din ultimii 15 ani. Economistul Veaceslav Ioniță a declarat, în podcastul său, că anul 2025 a adus un minim istoric al tranzacțiilor imobiliare, potrivit datelor analizate de el. Conform informațiilor prezentate, în 2025 au fost finalizate 31,2 mii de tranzacții imobiliare, față de 45,2 mii […] Articolul Ioniță: Piața imobiliară, în cea mai puternică scădere din ultimii 15 ani apare prima dată în ea.md.
09:20
Mutarea într-un nou apartament, casă sau mutarea sediului unei firme poate fi un proces complex, care necesită timp, efort și o organizare riguroasă. Pentru a ușura acest proces și a oferi clienților o experiență fără stres, Relocare.MD pune la dispoziție servicii profesionale de mutări și transport, adaptate nevoilor atât ale persoanelor fizice, cât și ale […] Articolul Mutări și transport profesionale cu Relocare.MD – simplu și sigur apare prima dată în ea.md.
