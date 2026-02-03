Ce salarii au casierii din marile supermarketuri din România, în 2026. Cât înseamnă în lei moldovenești
EA.md, 3 februarie 2026 10:20
Salariile casierilor din marile lanțuri de retail din România au crescut în 2026, pe fondul deficitului de personal și al majorării costului vieții. LIDL, Kaufland, Mega Image și Carrefour oferă pachete salariale diferite, care includ nu doar salariul de bază, ci și tichete de masă, bonusuri și alte beneficii, scrie gandul.ro. Potrivit estimărilor medii la […]
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 5 minute
10:40
Pensionarii care vor să își petreacă anii de odihnă în străinătate au la dispoziție Grecia, considerată de experți drept cea mai atractivă țară europeană pentru retragere. Țara combină climă caldă, mâncare sănătoasă, costuri reduse de trai și servicii medicale de calitate, scrie adevarul.ro. În Grecia, o locuință cu trei dormitoare și vedere la mare poate […] Articolul Cea mai bună destinație europeană pentru retragere, pentru pensionari apare prima dată în ea.md.
10:40
Autoritățile americane investighează Meta pentru acces la mesajele criptate ale utilizatorilor WhatsApp # EA.md
Sursa: Digi24 Autoritățile din Statele Unite verifică suspiciuni potrivit cărora angajați ai Meta ar fi avut acces nelimitat la mesajele utilizatorilor WhatsApp, în ciuda faptului că aplicația folosește criptare „end-to-end", menită să protejeze confidențialitatea comunicărilor. Suspiciunile au fost ridicate de foști contractori ai Meta, care au declarat că angajați și colaboratori ai companiei puteau vedea […]
Acum 15 minute
10:30
Tot mai multe lanțuri hoteliere adoptă un nou trend de design interior, care presupune eliminarea ușilor clasice de la baie din camere și înlocuirea acestora cu perdele, panouri sau paravane glisante. Măsura este justificată, în principal, prin dorința de a reduce costurile de amenajare și de a optimiza spațiul, mai ales în camerele de dimensiuni […]
10:30
Amenzi de până la 100.000 de lei (≈98.000 MDL) în România pentru solariile construite în grădină # EA.md
Românii care își construiesc un solar în grădină fără autorizație riscă amenzi de până la 100.000 de lei românești, adică aproximativ 98.000 de lei moldovenești. Deși mulți aleg luna februarie pentru lucrări, ca să prindă sezonul de primăvară și să obțină legume timpurii, legea din România nu face excepții, scrie newsweek.ro. Construcția unui solar fără […]
Acum 30 minute
10:20
Percheziții în mai multe dosare privind eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi # EA.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii, au desfășurat percheziții de amploare în Chișinău, precum și în raioanele Șoldănești și Rezina, în cadrul unor dosare penale ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru conducătorii auto. Acțiunile au loc în cauze penale pornite pentru fapte de corupție pasivă și activă, dar și trafic […]
10:20
Ce salarii au casierii din marile supermarketuri din România, în 2026. Cât înseamnă în lei moldovenești # EA.md
Acum o oră
10:10
Cum se prepară prăjitura „Durere”, desertul preferat al Andrei: „Este cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o” # EA.md
Chiar dacă are un program încărcat, Andra spune că încearcă să găsească timp pentru a găti pentru familia ei. Artista a mărturisit în mai multe rânduri că, atunci când are ocazia, preferă să pregătească un desert special pentru soțul ei, Cătălin Măruță, și pentru cei doi copii, Eva și David, scrie click.ro. Printre deserturile sale […]
10:10
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează cea mai dificilă perioadă din ultimii 15 ani. Economistul Veaceslav Ioniță a declarat, în podcastul său, că anul 2025 a adus un minim istoric al tranzacțiilor imobiliare, potrivit datelor analizate de el. Conform informațiilor prezentate, în 2025 au fost finalizate 31,2 mii de tranzacții imobiliare, față de 45,2 mii […]
Acum 2 ore
09:20
Mutarea într-un nou apartament, casă sau mutarea sediului unei firme poate fi un proces complex, care necesită timp, efort și o organizare riguroasă. Pentru a ușura acest proces și a oferi clienților o experiență fără stres, Relocare.MD pune la dispoziție servicii profesionale de mutări și transport, adaptate nevoilor atât ale persoanelor fizice, cât și ale […]
09:20
Vitamina B12, cunoscută și sub numele de cobalamină, este esențială pentru funcționarea sistemului nervos, formarea globulelor roșii și sinteza ADN-ului. Deficitul acestei vitamine este mult mai frecvent decât se crede, mai ales în rândul femeilor, al persoanelor vegetariene sau vegane și al celor cu tulburări digestive. Studiile arată că până la 20% din populația adultă […]
09:20
Serotonina este adesea numită „hormonul fericirii" deoarece influențează starea de spirit, somnul, apetitul și nivelul general de energie. Deși este produsă în principal în intestin, nu în creier, serotonina are efecte majore asupra sănătății mintale. Studiile arată că alimentația joacă un rol crucial în reglarea producției de serotonină, iar anumite alimente pot stimula în mod […]
09:20
Stresul face parte din viața cotidiană și, în doze mici, poate fi benefic — ne motivează, ne ajută să reacționăm rapid și să facem față provocărilor. Însă atunci când devine constant, corpul și creierul intră într-o stare de alertă continuă, care, în timp, poate avea efecte negative profunde. Cercetările din neuroștiință confirmă că stresul cronic […]
09:20
În ultimii ani, tot mai multe studii științifice au confirmat ceea ce medicina tradițională intuia de secole: sănătatea intestinului este strâns legată de echilibrul emoțional și mental. Cercetătorii numesc această conexiune „axa intestin-creier", un sistem complex de comunicare bidirecțională între tractul gastrointestinal și sistemul nervos central. Microbiomul intestinal este format din trilioane de bacterii, virusuri […]
09:20
Uitarea evenimentelor sau informațiilor importante este un fenomen frecvent, iar cercetările în neuroștiință arată că aceasta nu reflectă neapărat lipsă de inteligență sau neglijență. Memoria este un proces activ și dinamic, influențat de factori biologici, psihologici și de stilul de viață. Hipocampul, regiunea creierului responsabilă cu stocarea și consolidarea amintirilor, joacă un rol central. Studiile […]
Acum 24 ore
16:40
Școala de Sănătate Publică a USMF „Nicolae Testemițanu” anunță că își continuă activitatea fără întreruperi # EA.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" anunță că Școala de Sănătate Publică își desfășoară activitatea în regim normal și continuă organizarea studiilor superioare de master în cadrul programului Management în sănătate publică. Potrivit instituției, procesul educațional are loc conform programului aprobat, fără modificări. Demisia din proprie inițiativă a patru angajați ai subdiviziunii […]
16:20
Metabolismul nu este doar viteza cu care ardem calorii; el reflectă întreaga activitate biochimică a organismului, inclusiv modul în care convertim alimentele în energie și cum corpul menține funcțiile vitale. Studiile arată că anumite exerciții, chiar dacă par simple sau scurte, pot accelera metabolismul, crește rata arderii grăsimilor și îmbunătăți funcția hormonală, fără a necesita […]
16:20
Pielea este un organ activ, aflat într-un proces continuu de regenerare, iar aspectul său reflectă în mod direct starea internă a organismului. Deși produsele cosmetice joacă un rol important în îngrijirea externă, studiile dermatologice arată că sănătatea pielii depinde în mare măsură de aportul adecvat de minerale esențiale. Atunci când acestea lipsesc din alimentație perioade […]
16:20
Când ne îndrăgostim, ni se deschide ușa într-o lume a iluziilor și speranțelor. Apoi, treptat, descoperim defectele partenerului, dar le acceptăm. Conștientizăm că niciun om nu e ideal și alegem persoana cu care ne simțim bine și ne face fericite. Totuși, uneori luptăm cu morile de vânt pentru un om care nu merită. Femeile iubesc […]
16:20
Vitamina E este un antioxidant esențial, cunoscut mai ales pentru efectele sale benefice asupra pielii. Totuși, rolul ei în organism este mult mai complex. Ea contribuie la menținerea sănătății celulelor, a sistemului imunitar și a fertilității. Potrivit National Institutes of Health (NIH), aproape 90% dintre oameni nu ating aportul zilnic recomandat de vitamina E prin […]
16:20
Vitamina D este supranumită „vitamina soarelui" datorită rolului crucial al expunerii la lumina naturală în sinteza sa. Cu toate acestea, milioane de oameni din întreaga lume suferă de deficit de vitamina D, inclusiv cei care petrec mult timp afară. Studiile arată că peste un miliard de persoane au niveluri insuficiente de vitamina D, conform Endocrine […]
16:20
Tot mai multe studii arată că alimentația are un impact semnificativ asupra sănătății mintale, iar anumite obiceiuri alimentare pot reduce riscul de depresie. COr, ceierul are nevoie de un aport constant de nutrienți pentru a menține echilibrul neurotransmițătorilor care reglează emoțiile, precum serotonina, dopamina și GABA. 1. Consumul regulat de fructe și legumeCercetările publicate în […]
14:20
Cehii au ieșit în stradă pentru a-și susține președintele pro-ucrainean, aflat în conflict cu guvernul # EA.md
Zeci de mii de persoane au participat pe 1 februarie la manifestații organizate la Praga și în alte orașe din Cehia, în sprijinul președintelui Petr Pavel, aflat într-un conflict deschis cu premierul Andrej Babiš. Tensiunile dintre cei doi lideri vizează atât sprijinul acordat Ucrainei, cât și refuzul președintelui de a numi un ministru controversat în […]
13:10
Socialiștii anunță o campanie națională cu bannere anti-unire: „Republica Moldova este patria noastră” # EA.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) anunță inițierea unei campanii naționale de amplasare a bannerelor cu mesaje anti-unire. Liderul formațiunii, Igor Dodon, a declarat că în mai multe localități din țară vor fi afișate mesaje precum „Republica Moldova este Patria noastră" și „Republica Moldova nu este România". Igor Dodon susține că evenimentele din anul 1918 […]
12:30
Accesul persoanelor în anumite zone din centrul municipiului Chișinău va fi limitat temporar, iar mai multe activități publice vor fi interzise, în contextul vizitei oficiale a președinților parlamentelor din statele baltice. Măsurile vor fi aplicate pe parcursul a trei zile și vizează inclusiv arterele de legătură cu Aeroportul Internațional Chișinău. Primăria Chișinău informează că, în […]
12:20
Un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import a fost retras și distrus, după ce analizele de laborator au arătat depășiri ale limitelor admise de pesticide. Autoritățile dau asigurări că produsul nu a ajuns pe rafturile magazinelor și nu a fost consumat. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut oficial […]
12:20
Trafic intens la frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Zeci de mii de persoane și mii de mijloace de transport au traversat punctele de trecere, iar autoritățile au raportat mai multe încălcări ale legislației. Potrivit Poliției de Frontieră, pe parcursul zilei de 1 februarie 2026 au fost înregistrate 49.242 de traversări ale persoanelor […]
12:10
Republica Moldova apare menționată în documente legate de cazul Jeffrey Epstein, finanțatorul american condamnat în SUA pentru infracțiuni sexuale și decedat ulterior în detenție. Referirile se regăsesc inclusiv într-un schimb de mesaje atribuit fostului ministru de Externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák, scrie tv8.md. În ianuarie 2019, în timpul unei vizite oficiale la Chișinău, Miroslav Lajčák […]
12:00
Pasiunea tot mai mare pentru călătoriile cu trenul își găsește o expresie spectaculoasă în Turcia, prin experiența oferită de Trenul Turistic Eastern Express. Cursa de noapte dintre capitala Ankara și orașul Kars, situat în estul Anatoliei, le oferă pasagerilor peisaje impresionante cu câmpii și munți acoperiți de zăpadă. Îmbinând nostalgia, frumusețea peisajelor și sustenabilitatea, Eastern […]
12:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace. Nominalizarea a fost făcută de Arild Hermstad, liderul Partidului Verde din Norvegia. Anunțul a fost publicat de politicianul norvegian pe rețelele sociale, unde acesta afirm
Ieri
14:20
Bătaie într-un bar din București, după consum excesiv de alcool. Patru cetățeni din Nepal, sub control judiciar # EA.md
Un incident violent a avut loc într-un bar din sectorul 4 al Capitalei, unde patru cetățeni din Nepal, aflați sub influența alcoolului, s-au luat la bătaie și au provocat distrugeri în local. Deși mobilierul și mai multe obiecte din bar au fost avariate, proprietarul a ales să nu depună plângere penală, potrivit informațiilor transmise de […] Articolul Bătaie într-un bar din București, după consum excesiv de alcool. Patru cetățeni din Nepal, sub control judiciar apare prima dată în ea.md.
12:30
Mulți oameni se antrenează regulat, dar nu observă schimbări semnificative în greutate, tonus muscular sau ca nivel de energie. Studiile arată că nu doar frecvența sau durata exercițiilor contează, ci și modul în care acestea sunt efectuate, combinația lor și obiceiurile care le însoțesc. Există câteva greșeli ascunse care pot sabota efortul, chiar dacă păreau […] Articolul De ce exercițiile pe care le faci nu dau rezultate – greșeli ascunse apare prima dată în ea.md.
12:30
Oboseala persistentă nu este întotdeauna cauzată de lipsa somnului sau de stres. Studiile arată că alimentația joacă un rol crucial în nivelul de energie zilnic. Unele greșeli comune în dieta zilnică pot reduce absorbția nutrienților, dezechilibra hormonii și încetini metabolismul, contribuind astfel la senzația de epuizare cronică. Săritul meselor sau consumul insuficient de caloriiMulte persoane […] Articolul Greșeli alimentare care te fac să te simți obosită tot timpul apare prima dată în ea.md.
12:30
Hormonii controlează aproape fiecare aspect al sănătății noastre: metabolismul, dispoziția, somnul, fertilitatea și chiar apetitul. Dezechilibrul hormonal poate apărea nu doar din cauza stresului sau a lipsei somnului, ci și din alimentația zilnică. Studiile arată că anumite alimente comune pot afecta secreția hormonilor, chiar dacă consumul lor pare inofensiv. Zahărul și carbohidrații rafinațiConsumul excesiv de […] Articolul Alimente care sabotează secreția hormonilor fără să-ți dai seama apare prima dată în ea.md.
12:30
Suplimentele alimentare sunt prezente în aproape toate rafturile farmaciilor și magazinelor de produse naturiste. Mulți consumatori le consideră inofensive, dar studiile arată că eficiența și siguranța lor variază foarte mult. Lipsa reglementării stricte și marketingul agresiv fac ca anumite suplimente să ofere beneficii minime sau chiar să aibă efecte neașteptate asupra sănătății. Multivitaminele genericeChiar dacă […] Articolul Suplimente despre care farmacistul nu ți-a spus niciodată adevărul apare prima dată în ea.md.
12:30
Corpul uman este un sistem extrem de bine reglat, care are nevoie zilnic de anumiți nutrienți pentru a funcționa corect. Studiile arată că lipsa constantă a unor grupe esențiale de alimente produce dezechilibre care, pe termen lung, afectează energia, imunitatea, pielea, starea psihică și chiar funcționarea organelor interne. Nu este vorba despre diete sau restricții […] Articolul Ce se întâmplă în corpul tău când nu mănânci aceste alimente esențiale? apare prima dată în ea.md.
11:10
Românii au talent: cine este Apollo, artistul care a cântat o piesă grecească și a emoționat-o până la lacrimi pe Carmen Tănase: „Grecia este sufletul meu” # EA.md
Ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Românii au talent a adus un moment încărcat de emoție care a impresionat nu doar juriul, ci și o țară întreagă. Apollo, un interpret cu rădăcini și suflet grecesc, a urcat pe scenă și a oferit o interpretare care a atins corzile sensibile ale publicului. Cântând o melodie […] Articolul Românii au talent: cine este Apollo, artistul care a cântat o piesă grecească și a emoționat-o până la lacrimi pe Carmen Tănase: „Grecia este sufletul meu” apare prima dată în ea.md.
11:10
(VIDEO) Lolita Cercel, prima cântăreață creată cu inteligență artificială în România, face senzație în online. Mesajul creatorului ei pentru artiștii reali # EA.md
Inteligența artificială schimbă rapid regulile jocului în industria muzicală, iar România are deja primul său artist creat integral cu AI. Lolita Cercel, un personaj digital construit cu ajutorul noilor tehnologii, a devenit virală în doar câteva săptămâni, adunând milioane de vizualizări și declanșând dezbateri aprinse în mediul online. În spatele proiectului se află Tom, un […] Articolul (VIDEO) Lolita Cercel, prima cântăreață creată cu inteligență artificială în România, face senzație în online. Mesajul creatorului ei pentru artiștii reali apare prima dată în ea.md.
11:10
Românii au talent: Ansamblul Folcloric „Carpatica” a făcut spectacol pe scenă: dans popular de excepție și o poveste care i-a ridicat pe jurați în picioare # EA.md
Ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Românii au talent a adus pe scenă un moment care a reamintit publicului de forța și frumusețea autenticului românesc. Ansamblul Folcloric „Carpatica” a oferit un spectacol de dans popular de înalt nivel, combinând energia, sincronul impecabil și respectul pentru tradiție într-o reprezentație care a electrizat sala. Îmbrăcați în […] Articolul Românii au talent: Ansamblul Folcloric „Carpatica” a făcut spectacol pe scenă: dans popular de excepție și o poveste care i-a ridicat pe jurați în picioare apare prima dată în ea.md.
11:00
(video) Emilian Crețu, internat după vacanța din Zanzibar. Actorul a ajuns pe patul de spital și își face „spisocul”, cu umorul care l-a consacrat # EA.md
Vacanța exotică din Zanzibar s-a transformat într-o experiență neașteptată pentru Emilian Crețu. La scurt timp după revenirea în Republica Moldova, actorul a ajuns pe patul de spital, însă nici de această dată nu și-a pierdut spiritul ironic. Din salonul de spital, Emilian a reușit să stârnească zâmbete și reacții puternice în mediul online. Într-un video […] Articolul (video) Emilian Crețu, internat după vacanța din Zanzibar. Actorul a ajuns pe patul de spital și își face „spisocul”, cu umorul care l-a consacrat apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
„Românii au talent”: Moldoveanul Marius Ignat a intrat încrezător pe scenă, dar momentul său s-a încheiat brusc # EA.md
Ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Românii au talent a adus și un moment care a demonstrat cât de necruțătoare poate fi scena talentelor. Marius Ignat a venit hotărât să-i impresioneze pe jurați, convins că prestația sa va fi una memorabilă. Finalul a fost însă cu totul diferit de așteptări. Deși a intrat pe […] Articolul „Românii au talent”: Moldoveanul Marius Ignat a intrat încrezător pe scenă, dar momentul său s-a încheiat brusc apare prima dată în ea.md.
10:10
(VIDEO) Românii au talent, 30 ianuarie 2026. Moment istoric pe scenă: Danny Budiski a primit Golden Buzz și a ridicat publicul în picioare # EA.md
Ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Românii au talent a oferit unul dintre cele mai puternice momente ale sezonului. Danny Budiski, un cântăreț aproape necunoscut publicului larg până acum, a reușit să oprească timpul în platou și să declanșeze o reacție rar întâlnită: Golden Buzz-ul apăsat de Carmen Tănase, în aplauzele unei săli întregi […] Articolul (VIDEO) Românii au talent, 30 ianuarie 2026. Moment istoric pe scenă: Danny Budiski a primit Golden Buzz și a ridicat publicul în picioare apare prima dată în ea.md.
10:00
(VIDEO) Vor scade tarifele la gaz. Se putea mai devreme? – Eugen Muravschi, expert WatchDog.MD # EA.md
Energocom a depus, în sfîrșit, cererea de ajustare a tarifelor la gaz, o scădere de un leu și 50 de bani sau aproape 9%. ANRE va luat decizia marți pe 3 februarie. Această ieftinire e mai mică decît se prognoza și a venit mai tîrziu decît era așteptată. De ce? Începînd de vara trecută, prețul […] Articolul (VIDEO) Vor scade tarifele la gaz. Se putea mai devreme? – Eugen Muravschi, expert WatchDog.MD apare prima dată în ea.md.
30 ianuarie 2026
15:40
Procurorii solicită arest preventiv de 30 de zile pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, în cadrul noului dosar de tortură. Propunerea urmează să fie examinată astăzi de Judecătoria Chișinău. Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a declarat în fața judecătorilor că dosarul care îl vizează ar fi fabricat și că este nevinovat, informează TV8. […] Articolul 30 de zile de arest pentru Nicanor Ciochină? Prima reacție a inculpatului apare prima dată în ea.md.
14:00
Fie că ești romantic incurabil, amator de muzică live sau pur și simplu vrei să creezi o amintire specială de 14 februarie, în Chișinău și împrejurimi ai de unde alege. De la concerte cu nume mari și spectacole de balet, la seri culinare într-un castel sau petreceri până dimineața – iată cele mai reușite opțiuni […] Articolul Unde ieșim de Ziua Îndrăgostiților 2026? 8 evenimente speciale pentru o seară de neuitat apare prima dată în ea.md.
12:50
Potrivit propunerii înaintate de Energocom, tariful pentru gazele naturale ar putea ajunge la 14,12 lei/m³ fără TVA sau 15,25 lei/m³ cu TVA inclus, urmând să fie analizat și aprobat de ANRE. Astfel, consumatorii ar putea beneficia de o scădere de aproximativ 1,5 lei la metrul cub de gaz. „Conform calculelor prezentate către ANRE, prețul mediu […] Articolul Energocom anunță scădere de tarif: minus 1,50 lei la gaz apare prima dată în ea.md.
12:40
Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor din 2002 de la Grătiești și a mai multor cazuri violente de tâlhărie, care s-a ascuns de organele de drept pentru mai bine de 20 de ani, folosind identități false, a fost condamnat la detenție pe viață. Sentința a fost pronunțată vineri, 30 ianuarie, scrie zdg.md. […] Articolul Capturat după 20 de ani, condamnat la închisoare pe viață pentru dublul omor din 2002 apare prima dată în ea.md.
12:40
Atenție, părinți! Grădinițele se închid mai devreme din cauza vremii. Ce faci dacă întârzii? # EA.md
Primăria Chișinău, prin Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, informează că astăzi, 30 ianuarie, toate grădinițele din capitală vor funcționa până la ora 16:00, în contextul avertizărilor meteorologice pentru zilele următoare. Pentru situațiile în care părinții nu pot ajunge mai devreme, instituțiile vor organiza grupuri de serviciu, astfel încât copiii să rămână în siguranță. În […] Articolul Atenție, părinți! Grădinițele se închid mai devreme din cauza vremii. Ce faci dacă întârzii? apare prima dată în ea.md.
07:40
Conflictul dintre Crețu și Mircea ia din nou amploare, după un mesaj publicat de prezentatorul TV: „Îți mulțumesc din suflet. Și tu ești o fată frumoasă și minunată. Te pup”. „Te pup…”, a scris Emilian în descrierea videoclipului. Rețelele sociale fierb: comentarii după conflict. Articolul „Și tu ești o fată frumoasă, te pup” – Scandalul Crețu–Mircea explodează! apare prima dată în ea.md.
07:30
Liderul fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, susține că Guvernul condus de Alexandru Munteanu ar urma să demisioneze în viitorul apropiat, sugerând că la nivelul puterii este deja pregătită o posibilă „rocadă”. „Revine premierul Natalia Gavrilița, împreună cu Spînu și alții. Va fi o rocadă. Ei vor spune: „Ați vrut un guvern de tehnocrați […] Articolul „Urmează schimbarea”: Costiuc spune că Munteanu va pleaca din funcție apare prima dată în ea.md.
07:30
Numărul evaluărilor și al notelor nu va mai fi stabilit rigid, ci va fi decis de fiecare profesor, ținând cont de particularitățile clasei și ale disciplinei. Totuși, pentru promovarea semestrului, elevii vor trebui să obțină cel puțin două note, iar varianta de a fi declarați repetenți va fi eliminată. Modificările sunt prevăzute într-un regulament […] Articolul Schimbare majoră la școală: Profesorii primesc mai multă libertate în evaluarea elevilor apare prima dată în ea.md.
