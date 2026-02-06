Canada relaxează obligaţia maşinilor 100% electrice până în 2035, dar lansează un nou plan masiv de sprijin pentru industria auto electrică

Ziarul National, 6 februarie 2026 09:00

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anunţat joi anularea mandatului care prevedea ca toate vehiculele vândute în ţară să fie electrice până în 2...

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 10 minute
09:00
Horoscopul zilei 06.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecUn impuls neașteptat restructurează prioritățile și readuce curajul în prim-plan. Deciziile rapide pot deschide drumuri profesionale, cu ...
09:00
Acum 2 ore
08:00
Bombardamente ucrainene asupra orașului Belgorod: guvernatorul vorbește despre „daune grave” și ședință de urgență Ziarul National
Bombardamentele nocturne ale Ucrainei au provocat ”daune grave” în oraşul rus Belgorod, aflat în apropierea frontierei, a anunţat vineri dimineaţa ...
Acum 8 ore
02:00
Trump vrea un nou tratat nuclear „îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia după expirarea New START Ziarul National
Donald Trump a pledat joi pentru un „nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea ultimului acord bi...
Acum 12 ore
23:00
Dosarele Epstein expun încercările lui Steve Bannon de a folosi banii miliardarului pentru a întări extrema dreaptă și curentul eurosceptic din Europa Ziarul National
Zeci de mesaje incluse în ultima tranşă de dosare Epstein, făcute publice recent, scot la iveală încercările fostului strateg-şef al lui Donald Tru...
21:00
Lavrov susţine că Putin e gata să vorbească „serios” cu Macron şi dezvăluie existenţa unor contacte secrete ale Moscovei cu lideri europeni Ziarul National
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii „serioase”, a declarat...
21:00
Ninsori și lapoviță în toată țara – vremea de vineri, 06.02.2026 Ziarul National
Vineri, 6 februarie, Republica Moldova intră sub influența unui front rece ce menține temperaturile în jur de 0°C în mare parte a țării, ușor mai r...
Acum 24 ore
19:00
SUA și Rusia reiau dialogul militar la nivel înalt pentru a evita escaladarea conflictului din Ucraina Ziarul National
Statele Unite şi Rusia au decis la Abu Dhabi, în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, să reia dialogul la nivel înalt între militari, a anu...
17:00
Elevi din Chișinău, implicați într-un program educațional despre Holocaust, după vizionarea filmului „La Rafle” Ziarul National
Peste 100 de elevi din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au participat la un program educațional dedicat comemorării Holocaustului...
17:00
Alexandru Munteanu promite noi investiții în modernizarea Spitalului Raional Hâncești și a sistemului de sănătate Ziarul National
Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate, pentru ca fiecare cetățean, indiferent în ce localitate trăiește, să aibă acces la ser...
16:00
Ucraina și Rusia reiau schimburile de prizonieri: acord la Abu Dhabi pentru eliberarea a 314 militari, mediat de SUA și EAU Ziarul National
Emisarul american Steve Witkoff anunţă joi că Ucraina şi Rusia au ajuns la un acord privind un nou schimb de prizonieri – primul din ultimele cinci...
16:00
Kremlinul ia în derâdere investigația Poloniei privind presupusele legături ale lui Jeffrey Epstein cu serviciile secrete ruse Ziarul National
Kremlinul a ironizat joi supoziţiile potrivit cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse, du...
15:00
Moldova testează în sandbox energetic un sistem digital avansat de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune Ziarul National
Proiectul „SCADEX LiveGrid”, un sistem digital avansat de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune, va fi implementat în c...
14:00
Republica Moldova pregătește aderarea la mecanismul provizoriu de arbitraj comercial al OMC, în dialog cu partenerii internaționali Ziarul National
Republica Moldova își consolidează dialogul cu partenerii internaționali, în vederea aderării la Aranjamentul provizoriu de arbitraj pentru apeluri...
13:00
Moldova, pregătită de start la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina, cu cinci sportivi în competiție Ziarul National
A mai rămas doar o zi până la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. La cea de-a XXV-a ediți...
13:00
Republica Moldova accelerează reformele energetice în cadrul Programului Național de Aderare la UE Ziarul National
Cristina Pereteatcu, secretară de stat la Ministerul Energiei și președinta Grupului de Lucru pentru Capitolul 15 „Energie”, a prezentat, în cadrul...
12:00
Lupul paznic la oi // Mai mulți administratori de insolvabilitate, implicați într-o schemă de CORUPȚIE de proporții. Aceștia ar fi au vândut repetat apartamentele plătite deja de alți cetățeni Ziarul National
Mai mulți cetățeni au rămas fără apartamentele cumpărate într-un bloc locativ, după ce administratorii de insolvabilitate au permis înstrăinarea...
11:45
Dorin Junghietu anunță licitație pentru energie eoliană și stocare în baterii, mizând pe interconexiuni cu România pentru reziliența energetică a Moldovei Ziarul National
Consolidarea securității energetice și accelerarea investițiilor în energie regenerabilă, prin dezvoltarea capacităților de stocare și a infrastruc...
11:45
Doi chișinăuieni condamnați la 9 și 10 ani de închisoare pentru omor și tentativă de omor Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare: una într-un caz de omor intenționat, comis de un bărbat în vârs...
10:45
Procuratura Generală își face bilanțul: provocările secțiilor de specialitate și noile priorități de acțiune Ziarul National
La 03 februarie 2026, Procuratura Generală a desfășurat ședința anuală de bilanț cu participarea conducerii instituției și a procurorilor-șefi ai t...
10:45
Mii de consumatori fără curent electric în Republica Moldova din cauza vremii nefavorabile din 5 februarie 2026 Ziarul National
În dimineața zilei de 5 februarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost înregistrate perturbări în funcționarea rețelelor...
09:45
R. Moldova poate profita de o „SCURTĂTURĂ” în drumul către UE. Mihai Popșoi: „Suntem deschiși la idei creative. Scopul final este, desigur, să fim membri cu drepturi depline, cu drepturi egale cu toți ceilalți membri UE”​ Ziarul National
R. Moldova este deschisă să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă asta înseamnă aderarea inițială fără drepturi deplin...
09:45
Maia Sandu numește noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China: Mihail Mîțu merge la București Ziarul National
Republica Moldova va avea noi ambasadori în România, Ucraina, Franţa şi China, contribuind astfel la consolidarea relaţiilor diplomatice cu aceste ...
09:30
Ieri
08:30
Moscova condiţionează oprirea războiului de capitularea Kievului, în timp ce negocierile de la Abu Dhabi se lovesc de noi atacuri asupra Ucrainei Ziarul National
Rusia a avertizat miercuri că va continua ostilităţile în Ucraina dacă Kievul nu va accepta condiţiile impuse de Moscova, în contextul în care la A...
06:30
Kremlinul neagă anunțul lui Trump: India nu confirmă oprirea importurilor de petrol rusesc Ziarul National
Kremlinul a respins marţi afirmaţia preşedintelui american Donald Trump, potrivit căreia India ar fi fost de acord să înceteze achiziţiile de petro...
06:30
Negocieri de pace Ucraina–Rusia la Abu Dhabi, mediate de SUA, continuă după o primă zi considerată „productivă” Ziarul National
Oficialii ucraineni şi ruşi au încheiat miercuri o primă zi de negocieri „productive” la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, a anunţat negociatoru...
06:30
UE pregătește un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, cu accent pe armament cumpărat din interiorul blocului european Ziarul National
Ambasadorii ţărilor Uniunii Europene au aprobat miercuri detaliile unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o iniţiativă convenită d...
03:30
Emisarul lui Macron la Kremlin pentru reluarea dialogului cu Putin pe tema Ucrainei Ziarul National
Consilierul diplomatic al preşedintelui francez Emmanuel Macron s-a aflat marţi la Moscova pentru discuţii cu oficiali ruşi, au declarat pentru Reu...
02:30
Rusia, acuzată că spionează și poate sabota sateliți europeni esențiali prin vehiculele spațiale Luch-1 și Luch-2 Ziarul National
Oficialii europeni responsabili cu securitatea susțin că două vehicule spaţiale ruseşti au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12 sateliţi esenţi...
01:30
Zelenski, rezervat față de dialogul dorit de Macron cu Moscova: avertizează că Putin vrea să umilească Europa și se teme doar de Trump Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara, într-un interviu pentru France 2, că „interesul lui (Vladimir) Putin este să u...
00:30
Justiția argentiniană cere Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro pentru crime împotriva umanității Ziarul National
Justiţia argentiniană a solicitat miercuri Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro, fostul preşedinte al Venezuelei capturat şi deţinut pe ter...
4 februarie 2026
21:30
Miercuri frig, joi mai blând: vremea în Republica Moldova pe 05.02.2026 Ziarul National
După o noapte geroasă de miercuri, cu valori coborând frecvent spre -8…-10 grade, ziua de joi aduce o încălzire vizibilă în toată Republica Moldova...
21:30
Raportul Comisiei juridice contrazice acuzațiile de interferență rusă, dar documentele TikTok arată zeci de mii de conturi implicate în promovarea candidaților la prezidențialele din 2024 Ziarul National
Raportul preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor contestă acuzaţiile privind interferenţa rusă în alegerile prezidenţiale din 2...
20:30
ULTIMA ORĂ // Chiciura din această seară a lăsat fără curent mai multe localități. S-au rupt firele pe unele linii electrice Ziarul National
Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice, a comunica...
20:15
CIO, sub presiune înainte de JO de iarnă: Sportivi ruşi „neutri”, acuzaţi de legături pro-război în Ucraina Ziarul National
Mai mulţi sportivi ruşi autorizaţi să concureze ca neutri la viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă ar avea legături cu activităţi de susţinere a răzb...
19:00
Italia blochează atacuri cibernetice rusești asupra site-urilor și hotelurilor Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina Ziarul National
Tensiune la Jocurile Olimpice de iarnă. Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice ruseşti îndreptate împotriva site-urilor legate de Jocurile...
19:00
TikTok, lăudată de Comisia Europeană pentru cooperarea în ancheta privind interferența în alegerile din România Ziarul National
Compania de social media TikTok este „extrem de cooperantă” în ancheta în curs a Comisiei Europene privind posibila interferenţă în alegerile din R...
18:00
Putin îl asigură pe Xi că Rusia va acționa „chibzuit și responsabil” după expirarea tratatului nuclear New START Ziarul National
Kremlinul dă asigurări miercuri că va acţiona în mod ”responsabil”, cu o zi înainte de expirarea Tratatului de dezarmare nucleară New START între R...
17:00
FOTO / Gustul de la Orac cucerește Bruxelles-ul: Cozi la brutăria unei moldovence, inspirată de rețetele bunicii Ziarul National
O bucată din tradiția raionului Leova a devenit fenomen local în Bruxelles, capitala Belgiei. Senina Cojocari, o moldoveancă stabilită în Belgi...
16:45
Papa Leon al XIV-lea avertizează, înainte de expirarea New START, asupra pericolului unei noi curse a înarmării nucleare Ziarul National
Papa american Leon al XIV-lea cere miercuri ”să se prevină o nouă cursă a înarmării”, cu doar o zi înainte de expirarea Tratatului de dezarmare nuc...
16:00
Model inovator de practică pedagogică lansat în patru instituții de învățământ din țară Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion C...
15:00
Guvernul modifică Codul Educației: sprijin pentru copiii cu dizabilități și din diaspora, autonomie financiară pentru școli și reorganizarea instituțiilor mici Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul de modificare a Codului Educației. Documentul urmărește să asigure un acces mai echitabil la...
15:00
Kremlinul promite să continue războiul din Ucraina până când Kievul îi acceptă condițiile, în timp ce la Abu Dhabi au loc noi negocieri Rusia-Ucraina-SUA Ziarul National
Kremlinul a dat asigurări miercuri că îşi ”va continua” ofensiva în Ucraina atât timp cât Kievul nu-i acceptă condiţiile, în timp ce oficiali ruşi,...
14:00
Guvernul lansează program național de transformare a blocurilor locative în condominii în perioada 2026–2028 Ziarul National
Programul prevede verificarea și analizarea documentației cadastrale existente, precum și înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominii...
14:00
Guvernul lansează Programul „BRIDGE EXPORT” pentru a impulsiona exporturile IMM-urilor moldovenești Ziarul National
04 februarie 2026 – Guvernul lansează Programul „BRIDGE EXPORT”, o nouă inițiativă destinată să ajute companiile moldovenești, în special întreprin...
14:00
UTM preia Universitatea din Cahul și creează Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, cu investiții de cel puțin 10 milioane lei anual pentru sudul țării Ziarul National
Guvernul a aprobat astăzi, 4 februarie, decizia de constituire a Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității...
13:00
Guvernul l-a numit pe Vitalie Mîța nou secretar de stat la Ministerul Energiei, responsabil de termoenergetică, gaze și eficiență energetică Ziarul National
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat. Vitalie Mîța a fost numit în această funcție în ședința de astăzi a Guvernului. El va coordona dom...
13:00
MEC dotează 25 de școli din Chișinău cu peste 2.000 de dulapuri pentru a ușura ghiozdanele elevilor Ziarul National
Elevii din clasele I–VIII, din 25 de școli model din municipiul Chișinău, vor putea să își lase manualele și lucrurile personale la școală, odată c...
13:00
Guvernul reorganizează „Calea Ferată din Moldova” și creează o nouă societate pentru transportul de pasageri și marfă Ziarul National
Guvernul inițiază reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – ...
