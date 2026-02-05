Pe Pămînt au început furtuni magnetice la scară planetară
Noi.md, 5 februarie 2026 20:00
Pe Pămînt au început deja furtuni magnetice la scară planetară, iar în emisfera vestică pot fi urmărite aurore polare puternice.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe. {{862725}}Deocamdată, aceste furtuni sînt relativ slabe, de nivel G1, însă în următoarele 24 de ore intensitatea lo
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
20:00
Pe Pămînt au început deja furtuni magnetice la scară planetară, iar în emisfera vestică pot fi urmărite aurore polare puternice.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe. {{862725}}Deocamdată, aceste furtuni sînt relativ slabe, de nivel G1, însă în următoarele 24 de ore intensitatea lo
20:00
Președintele american Donald Trump a declarat că merită să ajungă în Rai, deoarece a făcut „mult bine pentru oameni perfecți”.El a spus acest lucru în timpul discursului său la Micul dejunul Național cu Rugăciune, relatează „Европейская правда”.Trump a spus că presupunerile sale anterioare, potrivit cărora ar putea să nu ajungă în Rai, erau, de fapt, o glumă.El a acuzat mass-media că a
Acum o oră
19:30
Vineri, pe unele adrese din municipiul Chișinău nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.Vineri, 6 februarie 2026, în intervalul 09:00 – 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.{{862645}}În acest context, sînt atenționați
19:30
Treisprezece producători și exportatori de mere, struguri de masă și prune din Republica Moldova participă la Berlin, în perioada 4–6 februarie 2026, la expoziția internațională Fruit Logistica, unul dintre cele mai importante evenimente mondiale dedicate comerțului cu fructe și legume.Țara noastră este prezentă cu standul național „Moldova: taste makes the difference”, transmite moldpres.
Acum 2 ore
19:00
Primăria orașului Tabor din Republica Cehă a donat Primăriei orașului Călărași un autobuz.Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind importul mijlocului de transport cu scutirea de plata drepturilor de import.Autobuzul va fi utilizat pentru prestarea serviciului de transport rutier public pe teritoriul orașului și va fi transmis în gestiune Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași”.
19:00
SUA și Rusia au convenit să reia dialogul militar la nivel înalt.Acest lucru este menționat într-o declarație a Comandamentului European al Forțelor Armate ale SUA, în urma întîlnirii de la Abu Dhabi, scrie „Adevărul European”.Comandamentul a declarat că acest canal de comunicare a fost întrerupt în toamna anului 2021, chiar înainte de începerea invaziei pe scară largă a Federației Ruse.
18:30
Prioritățile de dezvoltare regională, proiectele realizate datorită investițiilor Guvernului, dar și provocările cu care se confruntă cetățenii din localități au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu primarii și serviciile desconcentrate din raionul Hîncești.Șeful Executivului a vorbit despre măsurile întreprinse de autorități în contextul condițiilor meteo nefavorab
18:30
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”.Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar.{{863159}}Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovi
Acum 4 ore
18:00
Astăzi, orașul Rezina sărbătorește 531 de ani de la prima sa atestare documentară.Primarul orașului a transmis locuitorilor mesaje de recunoștință și apreciere pentru implicarea și grija față de comunitate, subliniind rolul fiecărui rezinean în păstrarea istoriei și valorilor orașului.{{862351}}“Rezina nu este doar un loc pe hartă. Este acasă.Este istoria scrisă de generații întregi, e
18:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță inițierea procedurii de evaluare pentru judecătorii din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Astăzi, Comisia a expediat notificările către noul grup de subiecți ai evaluării externe.Potrivit Comisiei, grupul include judecători ai Judecătoriei Chișinău care
18:00
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează asupra unor tentative de fraudă legate de programul de compensații „Ajutor la Contor”.Instituția anunță că a primit mai multe semnalări la Linia verde, iar asistenții sociali au raportat cazuri în care persoane necunoscute contactează cetățenii sub pretextul transferării compensațiilor.{{862782}}Potrivit Ministerului, escrocii solicită de
18:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Centru.Cererile de participare la concurs urmează să fie depuse la sediul CSM sau la adresa de e-mail secretariat@csm.md pînă la 18 februarie 2026, inclusiv.Conform art. 6 alin. (5) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privi
18:00
În municipiul Chișinău este căutată Eugenia Lungu, în vîrstă de 72 de ani, locuitoare a orașului Codru. Conform informațiilor disponibile, începînd cu 3 februarie 2026 locul aflării acesteia nu se cunoaște.{{863086}}Semnele distinctive ale femeii dispărute: înălțime aproximativ 165 cm, constituție medie, ochi căprui, păr șaten. Nu se știe ce purta la momentul dispariției. Se pare că femeia a a
17:30
Președinta Comitetului Olimpic Internațional (COI), Kirsty Coventry, a declarat că programul viitoarelor Jocuri Olimpice și Paralimpice de iarnă ar putea fi amînat cu o lună din cauza schimbărilor climatice.Miercuri seara, peste 100 de membri ai CIO s-au reunit pentru o nouă rundă de negocieri în cadrul programului Coventry intitulat „Pregătiți pentru viitor”.{{862824}}„S-ar putea să fie n
17:30
Primăria Chișinău continuă să susțină suburbiile în intervențiile de combatere a ghețușului și poleiului pe drumurile locale. În acest context, din rezervele Î.M. Regia „Exdrupo” au fost distribuite gratuit încă 20 de tone de material antiderapant pentru suburbia Durlești.Potrivit municipalității, în ultimele zile au fost transmise gratuit peste 360 de tone de amestec de nisip și sare tehnică
17:30
Noaptea trecută, Aeroportul Internațional Chișinău a fost scena unui eveniment rar: aterizarea unui avion de mari dimensiuni, un Boeing 777-219ER, care ar fi sosit după un zbor de peste cinci ore din Emiratele Arabe Unite.Aeronava este un model de tip Extended Range, proiectat pentru zboruri intercontinentale de lungă durată, cunoscut pentru autonomia sa mare și pentru capacitatea de a opera r
17:30
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” vor organiza cursurile în regim online vineri, 6 februarie.Informația a fost confirmată de către studenții celor trei instituții de învățămînt superior. La rîndul lor, reprezentanții universităților, de asemenea, au confirmat o
17:00
Astăzi, 5 februarie, delegațiile Ucrainei, SUA și Rusiei au convenit asupra schimbului a 314 prizonieri, care va fi primul din ultimele luni.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd declarația reprezentantului special al președintelui SUA, Steve Whitcoff.„Acest rezultat a fost obținut datorită negocierilor de pace detaliate și productive. Deși mai sînt multe de făcut, astfel de pași de
17:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) respinge acuzațiile privind o presupusă inactivitate instituțională în raport cu activitatea unui operator de autogară din municipiul Chișinău și susține că întreprinde constant acțiuni de monitorizare și control în teren.Reacția instituției vine în contextul unor declarații publice lansate de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA).
17:00
Serviciul 112 din Republica Moldova anunță că, în intervalul 00:00–12:00 al zilei de 5 februarie 2026, a recepționat 2372 de apeluri de urgență, pe fundalul fenomenelor meteorologice severe care au afectat drumurile și traficul la nivel național.Potrivit instituției, cel mai mare flux de solicitări a fost înregistrat între orele 07:00 și 08:00, cînd au fost recepționate 497 de apeluri.{{86
16:30
Cetățenii străini neangajați în cîmpul muncii, care au obținut drept de ședere permanentă și/sau provizorie în Republica Moldova pentru reîntregirea familiei, studii, activități umanitare, de voluntariat sau religioase, sînt obligați să se asigure individual în sistemul de asigurare medicală.Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, aceștia trebuie să achite prima de asigurare obligato
16:30
În ultimele 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) au fost înregistrate 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme cauzate de condițiile meteo nefavorabile și formarea ghețușului pe trotuare.Potrivit Institutului de Medicină Urgentă (IMU), din totalul pacienților traumatizați, 24 au avut nevoie de spitalizare, iar 11 persoane cu fracturi grave au fost
Acum 6 ore
16:00
Poliția Națională s-a autosesizat în baza apariției în mediul online a unui video în care un minor este agresat.În urma documentării cazului s-a constatat că incidentul a avut loc la 4 februarie, pe teritoriul unei instituții de învățămînt din Răzeni, fiind implicați trei minori de 15 ani, dintre care unul a fost victimă, iar doi au avut comportament agresiv.Toate circumstanțele sînt în cu
16:00
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), care vizează conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale.Potrivit documentului, Acordul are drept obiectiv asigurarea utilizării durabile a resurselor marine în beneficiul tuturor statelor, cu un accent special pe s
15:30
Un bărbat a agresat angajații Serviciului de salubrizare din Ungheni în timpul unei acțiuni de capturare a cîinilor fără stăpîn, desfășurată pe 4 februarie.Potrivit Primăriei municipiului Ungheni, incidentul a avut loc în timp ce echipa își îndeplinea atribuțiile și transporta animalele către adăpostul amenajat anul trecut.Conform autorităților locale, cetățeanul ar fi intervenit invocînd
15:30
Mobilizare totală pe drumurile naționale: echipele AND combat ghețușul și poleiul pentru siguranța traficului # Noi.md
Circulația pe drumurile naționale ale Republicii Moldova se desfășoară în continuare în condiții dificile, afectată de polei și ghețuș, iar echipele de intervenție ale Administrației Naționale a Drumurilor (AND) acționează neîntrerupt pentru menținerea viabilității rețelei rutiere și siguranța traficului, transmite moldpres.„În ultimele cinci ore, peste 139 de utilaje speciale și 91 de muncito
15:30
Republica Moldova aderă la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută sub denumirea de Convenția brevetului european (CBE). Parlamentul a votat, în ambele lecturi, un proiect de lege în acest sens.În prezent, țara noastră este parte a CBE în baza unui mecanism de cooperare, intrat în vigoare în 2015. Odată cu aderarea la Convenție, Republica Moldova va putea participa la siste
15:00
Construcția spitalului regional din Bălți ar putea începe în luna februarie, deși autoritățile au anunțat anterior că lucrările vor demara în ultimul trimestru al anului trecut.Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, înainte de ședința Guvernului din 4 februarie, transmite Moldova1.{{863097}}Oficialul a recunoscut existența întîrzierilor, dar a dat asigurări că proiectul n
15:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni, prin eliminarea tarifelor pentru actele fitosanitare.Conform Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, intrată în vigoare astăzi, 05 februarie 2026, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export s
15:00
Fostul șef al statului și deputat PSRM, Igor Dodon, a declarat că avea așteptări mai mari de la premierul Alexandru Munteanu, pe care îl considera un economist bun.Întrebat ce notă ar oferi Guvernului pentru primele 100 de zile de activitate, liderul socialiștilor a răspuns: „Садись, двойка!” („Jos, nota doi!”), transmite Unimedia.{{863285}}„Aveam așteptări mai mari de la domnul prim-minis
14:30
Ninsoarea și poleiul din ultimele zile pot provoca întîrzieri la evacuarea deșeurilor în unele zone ale municipiului Chișinău, avertizează Î.M. Regia „Autosalubritate”.Operatorul municipal anunță că procesul de colectare și transportare a deșeurilor continuă în toate sectoarele Capitalei, însă, din cauza condițiilor meteo de iarnă, pot apărea abateri minore de la graficele obișnuite.{{8631
14:30
La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a fost realizat primul transplant hepatic din anul 2026, intervenție care a salvat viața unui bărbat de 45 de ani din raionul Căușeni, tată a trei copii. Operația a avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie.Donatorul a fost o persoană aflată în moarte cerebrală, iar prelevarea ficatului a fost realizată la Institutul de Medicină Urgentă, în col
Acum 8 ore
14:00
Compania Viorica Cosmetic a venit cu o precizare oficială în urma informațiilor apărute în spațiul public privind parfumul „Adora Entourage”, subliniind că produsul este sigur pentru consumatori, iar alerta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) a fost generată de o eroare administrativă de etichetare, nu de conținutul produsului.Potrivit companiei, investigațiile interne, precum și
14:00
Săptămîna aceasta au avut loc primele ședințe din cadrul negocierilor tehnice pe marginea Clusterului 1, un moment important în parcursul Republicii Moldova spre aderarea la Uniunea Europeană, scrie telegraph.md„Împreună cu colegii din Comisia Europeană, am discutat ce avem de făcut pentru a realiza reforme prioritate în cadrul Capitolelor 23 și 24, care vizează statul de drept, justiția, drep
14:00
A mai rămas o zi pînă la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia.La cea de-a XXV-a ediție a competiției, Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi: biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maxim Makarov, precum și schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hluzovici.Ultimii doi vor purta drapelul țării noastre la festivitatea
13:30
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, a cerut, în plenul Parlamentului, invitarea prim-ministrului pentru prezentarea unui raport privind primele 100 de zile de mandat ale Guvernului.„Nu văd niciun ulcior pe acolo, n-are cine să-i toarne apă în cap, și noi promitem că o să-l tratăm cu tot respectul”, a precizat Chicu în ședința din 5 februarie, transmite Unimedi
13:30
În condiții de polei și ghețuș, carabinierii sînt alături de cetățeni de la primele ore ale dimineții pînă seara, oferindu-le sprijin constant pentru siguranța tuturor.{{863092}}Din cauza poleiului și a ghețușului, condițiile de deplasare sînt îngreunate. În acest sens, angajații unităților de carabinieri oferă sprijin cetățenilor în zonele potențial periculoase, contribuind la prevenirea trau
13:30
Echipele de intervenție ale Armatei Naționale au fost solicitate de către Autoritățile Publice Locale Strășeni pentru acordarea suportului în urma condițiilor meteorologice nefavorabile.Astfel, geniștii militari din Batalionul Geniu ''Codru" urmează să intervină pentru deblocarea accesului către satul Gălești, unde circulația este blocată în totalitate.{{863219}}Totodată, militarii vor acț
13:00
Președintele SUA, Donald Trump, nu a exclus posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat prezidențial, pentru a „face America din nou măreață”.Despre aceasta a comunicat RBC-Ucraina, cu referire la interviul acordat de Trump postului NBC News.La întrebarea jurnalistului dacă Trump vede vreun scenariu în care ar putea fi reales președinte al SUA pentru un al treilea mandat, lideru
13:00
Vremea instabilă din 4–5 februarie, încadrată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat în „Cod galben” de lapoviță și temperaturi apropiate de zero grade, a favorizat formarea poleiului, chiciurii și a ghețușului, afectînd și rețelele electrice din mai multe regiuni ale țării, informează Premier Energy.Potrivit operatorului, pe unele linii electrice aeriene s-a depus chiciură, ceea ce a provocat
13:00
Numărul autoturismelor necomerciale documentate cu plăci neutre la punctele de înmatriculare din Tiraspol și Rîbnița a ajuns la 14.863 pînă la sfîrșitul anului 2025,fiind în creștere după reluarea procesului în august 2024, arată datele din Registrul de stat al transporturilor.Doar în 2025 au fost înregistrate 2.656 de autovehicule, cu 21,76% mai mult față de 2024, cînd totalul era de 12.206.
12:30
11:30// La ora 11.20, misiunea de acordare a ajutorului sinistraților și de transportare a acestora din zona impactului, din apropierea localității Ulmu, a fost finalizată.Potrivit datelor IGSU, în total 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentului produs în raionul Ialoveni, cu implicarea unui microbuz și a unei autospeciale IGSU.Astfel, 5 persoane au fost preluat
12:30
Pe fondul consultărilor continue privind încheierea războiului din Ucraina, țările europene doresc să-și consolideze participarea la formarea viitorului sistem de securitate. Și Franța se numără printre acestea.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd o publicație Reuters.La începutul săptămînii, principalul consilier diplomatic al președintelui francez, Emmanuel Bonn, a vizitat Moscov
12:30
Deputatul PSRM și vicepreședinte a Parlamentului, Vlad Batrîncea a cerut, în ședința din 5 februarie, audierea ministrului Finanțelor și a directorului general al Agenției de Geodezie, Cartografie și Cadastru, în legătură cu reevaluarea cadastrală în masă a bunurilor imobile, care a stîrnit nemulțumiri în rîndul cetățenilor.„Vom ajunge și la impozitarea oxigenului?!”, a întrebat Batrîncea, tra
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 5 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 6 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,12 lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 20,10 lei/litru (+2 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021,
12:30
Mai multe localități din nordul țării au rămas fără curent electric după ce depunerile de gheață și vîntul puternic au afectat rețelele de distribuție.Potrivit informațiilor operative prezentate la 5 februarie, ora 10:00, de către S.A. RED-Nord, depunerile de gheață pe conductoare și pe ramurile copacilor din apropierea liniilor electrice au dus la rupturi de conductoare și piloni.În preze
Acum 12 ore
12:00
Deputatul Parlamentului Republicii Moldova din partea Partidului Socialiștilor din Moldova, Petru Burduja, a propus organizarea unei audieri parlamentare a ministrului Energiei cu privire la problemele legate de pana de curent din Moldova, construirea liniei de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, importul în țară a motorinei de proastă calitate și altele.„Propunem să includem pe ordinea de zi
12:00
Transportatorii anunță protest în fața ANTA: acuză inacțiuni și protejarea unei gări ilegale # Noi.md
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a notificat Primăria municipiului Chișinău privind organizarea unei întruniri publice în data de 12 februarie 2026, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), pentru a-și exprima dezacordul față de ceea ce numesc inacțiuni ale instituției în combaterea activităților ilegale din domeniul transportului.Potrivit declaraț
12:00
Cel puțin 16 palestinieni, printre care femei și copii, au fost uciși, iar alții răniți, miercuri, în urma unor noi bombardamente care ar fi țintit zona corturilor pentru refugiați, o casă și un grup de civili din Fîșia Gaza, în ciuda acordului de încetare a focului din enclavă, anunță Anadolu Ajansi.Societatea Semilunii Roșii Palestiniene a declarat că trei persoane, printre care un paramedic
12:00
Vineri, 6 februarie, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, va efectua o vizită de lucru în Republica Moldova.Potrivit autorităților, vizita are drept scop consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene, aprofundarea dialogului politic, precum și reafirmarea sprijinului Republicii Lituania pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în contextu
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.