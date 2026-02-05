Orașul SpaceX al lui Elon Musk va avea propria poliție

15:00

Fostul șef al statului și deputat PSRM, Igor Dodon, a declarat că avea așteptări mai mari de la premierul Alexandru Munteanu, pe care îl considera un economist bun.Întrebat ce notă ar oferi Guvernului pentru primele 100 de zile de activitate, liderul socialiștilor a răspuns: „Садись, двойка!” („Jos, nota doi!”), transmite Unimedia.{{863285}}„Aveam așteptări mai mari de la domnul prim-minis