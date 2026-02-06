Trump vrea un nou tratat nuclear „îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia după expirarea New START
Ziarul National, 6 februarie 2026 02:00
Donald Trump a pledat joi pentru un „nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea ultimului acord bi...
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
02:00
Donald Trump a pledat joi pentru un „nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea ultimului acord bi...
Acum 4 ore
23:00
Dosarele Epstein expun încercările lui Steve Bannon de a folosi banii miliardarului pentru a întări extrema dreaptă și curentul eurosceptic din Europa # Ziarul National
Zeci de mesaje incluse în ultima tranşă de dosare Epstein, făcute publice recent, scot la iveală încercările fostului strateg-şef al lui Donald Tru...
Acum 6 ore
21:00
Lavrov susţine că Putin e gata să vorbească „serios” cu Macron şi dezvăluie existenţa unor contacte secrete ale Moscovei cu lideri europeni # Ziarul National
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii „serioase”, a declarat...
21:00
Vineri, 6 februarie, Republica Moldova intră sub influența unui front rece ce menține temperaturile în jur de 0°C în mare parte a țării, ușor mai r...
Acum 8 ore
19:00
SUA și Rusia reiau dialogul militar la nivel înalt pentru a evita escaladarea conflictului din Ucraina # Ziarul National
Statele Unite şi Rusia au decis la Abu Dhabi, în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, să reia dialogul la nivel înalt între militari, a anu...
Acum 12 ore
17:00
Elevi din Chișinău, implicați într-un program educațional despre Holocaust, după vizionarea filmului „La Rafle” # Ziarul National
Peste 100 de elevi din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au participat la un program educațional dedicat comemorării Holocaustului...
17:00
Alexandru Munteanu promite noi investiții în modernizarea Spitalului Raional Hâncești și a sistemului de sănătate # Ziarul National
Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate, pentru ca fiecare cetățean, indiferent în ce localitate trăiește, să aibă acces la ser...
16:00
Ucraina și Rusia reiau schimburile de prizonieri: acord la Abu Dhabi pentru eliberarea a 314 militari, mediat de SUA și EAU # Ziarul National
Emisarul american Steve Witkoff anunţă joi că Ucraina şi Rusia au ajuns la un acord privind un nou schimb de prizonieri – primul din ultimele cinci...
16:00
Kremlinul ia în derâdere investigația Poloniei privind presupusele legături ale lui Jeffrey Epstein cu serviciile secrete ruse # Ziarul National
Kremlinul a ironizat joi supoziţiile potrivit cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse, du...
15:00
Moldova testează în sandbox energetic un sistem digital avansat de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune # Ziarul National
Proiectul „SCADEX LiveGrid”, un sistem digital avansat de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune, va fi implementat în c...
14:00
Republica Moldova pregătește aderarea la mecanismul provizoriu de arbitraj comercial al OMC, în dialog cu partenerii internaționali # Ziarul National
Republica Moldova își consolidează dialogul cu partenerii internaționali, în vederea aderării la Aranjamentul provizoriu de arbitraj pentru apeluri...
Acum 24 ore
13:00
Moldova, pregătită de start la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina, cu cinci sportivi în competiție # Ziarul National
A mai rămas doar o zi până la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. La cea de-a XXV-a ediți...
13:00
Republica Moldova accelerează reformele energetice în cadrul Programului Național de Aderare la UE # Ziarul National
Cristina Pereteatcu, secretară de stat la Ministerul Energiei și președinta Grupului de Lucru pentru Capitolul 15 „Energie”, a prezentat, în cadrul...
12:00
Lupul paznic la oi // Mai mulți administratori de insolvabilitate, implicați într-o schemă de CORUPȚIE de proporții. Aceștia ar fi au vândut repetat apartamentele plătite deja de alți cetățeni # Ziarul National
Mai mulți cetățeni au rămas fără apartamentele cumpărate într-un bloc locativ, după ce administratorii de insolvabilitate au permis înstrăinarea...
11:45
Dorin Junghietu anunță licitație pentru energie eoliană și stocare în baterii, mizând pe interconexiuni cu România pentru reziliența energetică a Moldovei # Ziarul National
Consolidarea securității energetice și accelerarea investițiilor în energie regenerabilă, prin dezvoltarea capacităților de stocare și a infrastruc...
11:45
Doi chișinăuieni condamnați la 9 și 10 ani de închisoare pentru omor și tentativă de omor # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare: una într-un caz de omor intenționat, comis de un bărbat în vârs...
10:45
Procuratura Generală își face bilanțul: provocările secțiilor de specialitate și noile priorități de acțiune # Ziarul National
La 03 februarie 2026, Procuratura Generală a desfășurat ședința anuală de bilanț cu participarea conducerii instituției și a procurorilor-șefi ai t...
10:45
Mii de consumatori fără curent electric în Republica Moldova din cauza vremii nefavorabile din 5 februarie 2026 # Ziarul National
În dimineața zilei de 5 februarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost înregistrate perturbări în funcționarea rețelelor...
09:45
R. Moldova poate profita de o „SCURTĂTURĂ” în drumul către UE. Mihai Popșoi: „Suntem deschiși la idei creative. Scopul final este, desigur, să fim membri cu drepturi depline, cu drepturi egale cu toți ceilalți membri UE” # Ziarul National
R. Moldova este deschisă să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă asta înseamnă aderarea inițială fără drepturi deplin...
09:45
Maia Sandu numește noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China: Mihail Mîțu merge la București # Ziarul National
Republica Moldova va avea noi ambasadori în România, Ucraina, Franţa şi China, contribuind astfel la consolidarea relaţiilor diplomatice cu aceste ...
09:30
♈️ BerbecDimineața aduce inițiativă și dorință de afirmare. O discuție directă poate clarifica tensiuni mai vechi la serviciu. Contextul astral fa...
08:30
Moscova condiţionează oprirea războiului de capitularea Kievului, în timp ce negocierile de la Abu Dhabi se lovesc de noi atacuri asupra Ucrainei # Ziarul National
Rusia a avertizat miercuri că va continua ostilităţile în Ucraina dacă Kievul nu va accepta condiţiile impuse de Moscova, în contextul în care la A...
06:30
Kremlinul neagă anunțul lui Trump: India nu confirmă oprirea importurilor de petrol rusesc # Ziarul National
Kremlinul a respins marţi afirmaţia preşedintelui american Donald Trump, potrivit căreia India ar fi fost de acord să înceteze achiziţiile de petro...
06:30
Negocieri de pace Ucraina–Rusia la Abu Dhabi, mediate de SUA, continuă după o primă zi considerată „productivă” # Ziarul National
Oficialii ucraineni şi ruşi au încheiat miercuri o primă zi de negocieri „productive” la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, a anunţat negociatoru...
06:30
UE pregătește un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, cu accent pe armament cumpărat din interiorul blocului european # Ziarul National
Ambasadorii ţărilor Uniunii Europene au aprobat miercuri detaliile unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o iniţiativă convenită d...
03:30
Emisarul lui Macron la Kremlin pentru reluarea dialogului cu Putin pe tema Ucrainei # Ziarul National
Consilierul diplomatic al preşedintelui francez Emmanuel Macron s-a aflat marţi la Moscova pentru discuţii cu oficiali ruşi, au declarat pentru Reu...
Ieri
02:30
Rusia, acuzată că spionează și poate sabota sateliți europeni esențiali prin vehiculele spațiale Luch-1 și Luch-2 # Ziarul National
Oficialii europeni responsabili cu securitatea susțin că două vehicule spaţiale ruseşti au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12 sateliţi esenţi...
01:30
Zelenski, rezervat față de dialogul dorit de Macron cu Moscova: avertizează că Putin vrea să umilească Europa și se teme doar de Trump # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara, într-un interviu pentru France 2, că „interesul lui (Vladimir) Putin este să u...
00:30
Justiția argentiniană cere Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro pentru crime împotriva umanității # Ziarul National
Justiţia argentiniană a solicitat miercuri Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro, fostul preşedinte al Venezuelei capturat şi deţinut pe ter...
4 februarie 2026
21:30
După o noapte geroasă de miercuri, cu valori coborând frecvent spre -8…-10 grade, ziua de joi aduce o încălzire vizibilă în toată Republica Moldova...
21:30
Raportul Comisiei juridice contrazice acuzațiile de interferență rusă, dar documentele TikTok arată zeci de mii de conturi implicate în promovarea candidaților la prezidențialele din 2024 # Ziarul National
Raportul preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor contestă acuzaţiile privind interferenţa rusă în alegerile prezidenţiale din 2...
20:30
ULTIMA ORĂ // Chiciura din această seară a lăsat fără curent mai multe localități. S-au rupt firele pe unele linii electrice # Ziarul National
Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice, a comunica...
20:15
CIO, sub presiune înainte de JO de iarnă: Sportivi ruşi „neutri”, acuzaţi de legături pro-război în Ucraina # Ziarul National
Mai mulţi sportivi ruşi autorizaţi să concureze ca neutri la viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă ar avea legături cu activităţi de susţinere a răzb...
19:00
Italia blochează atacuri cibernetice rusești asupra site-urilor și hotelurilor Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina # Ziarul National
Tensiune la Jocurile Olimpice de iarnă. Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice ruseşti îndreptate împotriva site-urilor legate de Jocurile...
19:00
TikTok, lăudată de Comisia Europeană pentru cooperarea în ancheta privind interferența în alegerile din România # Ziarul National
Compania de social media TikTok este „extrem de cooperantă” în ancheta în curs a Comisiei Europene privind posibila interferenţă în alegerile din R...
18:00
Putin îl asigură pe Xi că Rusia va acționa „chibzuit și responsabil” după expirarea tratatului nuclear New START # Ziarul National
Kremlinul dă asigurări miercuri că va acţiona în mod ”responsabil”, cu o zi înainte de expirarea Tratatului de dezarmare nucleară New START între R...
17:00
FOTO / Gustul de la Orac cucerește Bruxelles-ul: Cozi la brutăria unei moldovence, inspirată de rețetele bunicii # Ziarul National
O bucată din tradiția raionului Leova a devenit fenomen local în Bruxelles, capitala Belgiei. Senina Cojocari, o moldoveancă stabilită în Belgi...
16:45
Papa Leon al XIV-lea avertizează, înainte de expirarea New START, asupra pericolului unei noi curse a înarmării nucleare # Ziarul National
Papa american Leon al XIV-lea cere miercuri ”să se prevină o nouă cursă a înarmării”, cu doar o zi înainte de expirarea Tratatului de dezarmare nuc...
16:00
Model inovator de practică pedagogică lansat în patru instituții de învățământ din țară # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion C...
15:00
Guvernul modifică Codul Educației: sprijin pentru copiii cu dizabilități și din diaspora, autonomie financiară pentru școli și reorganizarea instituțiilor mici # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul de modificare a Codului Educației. Documentul urmărește să asigure un acces mai echitabil la...
15:00
Kremlinul promite să continue războiul din Ucraina până când Kievul îi acceptă condițiile, în timp ce la Abu Dhabi au loc noi negocieri Rusia-Ucraina-SUA # Ziarul National
Kremlinul a dat asigurări miercuri că îşi ”va continua” ofensiva în Ucraina atât timp cât Kievul nu-i acceptă condiţiile, în timp ce oficiali ruşi,...
14:00
Guvernul lansează program național de transformare a blocurilor locative în condominii în perioada 2026–2028 # Ziarul National
Programul prevede verificarea și analizarea documentației cadastrale existente, precum și înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominii...
14:00
Guvernul lansează Programul „BRIDGE EXPORT” pentru a impulsiona exporturile IMM-urilor moldovenești # Ziarul National
04 februarie 2026 – Guvernul lansează Programul „BRIDGE EXPORT”, o nouă inițiativă destinată să ajute companiile moldovenești, în special întreprin...
14:00
UTM preia Universitatea din Cahul și creează Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, cu investiții de cel puțin 10 milioane lei anual pentru sudul țării # Ziarul National
Guvernul a aprobat astăzi, 4 februarie, decizia de constituire a Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității...
13:00
Guvernul l-a numit pe Vitalie Mîța nou secretar de stat la Ministerul Energiei, responsabil de termoenergetică, gaze și eficiență energetică # Ziarul National
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat. Vitalie Mîța a fost numit în această funcție în ședința de astăzi a Guvernului. El va coordona dom...
13:00
MEC dotează 25 de școli din Chișinău cu peste 2.000 de dulapuri pentru a ușura ghiozdanele elevilor # Ziarul National
Elevii din clasele I–VIII, din 25 de școli model din municipiul Chișinău, vor putea să își lase manualele și lucrurile personale la școală, odată c...
13:00
Guvernul reorganizează „Calea Ferată din Moldova” și creează o nouă societate pentru transportul de pasageri și marfă # Ziarul National
Guvernul inițiază reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – ...
11:00
Moldova își prezintă la Paris planul de decarbonizare a industriei și adaptare la taxele de carbon ale UE # Ziarul National
Moldova a prezentat la OECD Eurasia Week 2026, desfășurat la Paris, un pachet amplu de măsuri și propuneri orientate spre reducerea emisiilor de ga...
10:00
Instructor auto recidivist, condamnat la 2 ani de închisoare pentru 1 000 de euro ceruți în schimbul unui permis de conducere # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 46 de ani, găsit vinovat de traf...
10:00
ULTIMA ORĂ // Ieftinirea gazului, în vigoare. Decizia ANRE privind noul tarif a fost publicată de URGENȚĂ în Monitorul Oficial. Scădere de 2,15 lei începând cu 4 februarie # Ziarul National
Este oficial! Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova vor plăti mai puțin pentru consumul de gaze naturale. Decizia Agenției Național...
