Amplificarea discursului cu potențial de dezinformare în comentariile de pe YouTube
Centrul pentru Jurnalism Independent, 5 februarie 2026 23:50
Amplificarea discursului cu potențial de dezinformare în comentariile de pe YouTube
Instruire „Educație pentru media” pentru profesorii care lucrează cu elevii cu cerințe educaționale speciale # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită profesorii și profesoarele care lucrează cu elevii și elevele cu cerințe educaționale speciale (CES) să se înscrie la o un program de formare în domeniul Educației pentru media. Programul la avea loc la Chișinău în perioada 6-8 februarie 2026, iar formatoarele vor fi Loretta Handrabura și Natalia Grîu. Instruirea este destinată unui grup restrâns de aproximativ 12 cadre didactice și își propune să ofere participanților cunoștințe și instrumente n...
Ultima lună de iarnă se anunță una dinamică și plină de evenimente la Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Am pregătit o serie de activități interesante și vom continua, totodată, să dezvoltăm rubricile permanente, abordând subiecte relevante de interes public. Rămâneți alături de noi! Reprezentanții ONG-urilor care activează în domeniul drepturilor omului și reprezintă grupurile vulnerabile… The post Agenda CJI pentru luna februarie 2026 first appeared on CJI.
Start înscrierilor pentru proiectul „Vocea tinerilor împotriva dezinformării și propagandei” # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), în parteneriat cu Internews-Ucraina și Casa Media Fanzingo din Suedia, lansează înscrierile pentru proiectul transfrontalier „Vocea tinerilor împotriva dezinformării și propagandei: dezvoltarea mass-mediei pentru tineri”. Participanții vor beneficia de cursuri online și offline, în cadrul cărora își vor îmbunătăți cunoștințele și practicile necesare pentru abordarea profesionistă și cu impact a subiectelor ce țin de dezinformare și propagandă. 24-25 ma...
Indicele privind Situația Presei, lansat de CJI: mass-media s-a confruntat cu probleme grave și în anul 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Situația mass-mediei în Republica Moldova a rămas marcată de probleme grave și în 2025. Chiar dacă, comparativ cu anii precedenți, valoarea indicatorilor a înregistrat o creștere minoră, problemele sistemice majore în activitatea presei nu au fost nici pe departe remediate, arată Indicele privind Situația Presei în Moldova (ISPM) pentru 2025, lansat de Centrul pentru Jurnalism… The post Indicele privind Situația Presei, lansat de CJI: mass-media s-a confruntat cu probleme grave și în anul 2025 first appeared on CJI.
Indicele privind Situația Presei din Republica Moldova în anul 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Indicele privind Situația Presei din Republica Moldova în anul 2025...
Organizațiile neguvernamentale de media condamnă ferm campaniile de denigrare îndreptate împotriva jurnaliștilor și instituțiilor media care își desfășoară activitatea în interes public # Centrul pentru Jurnalism Independent
Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea și condamnă cu fermitate intensificarea campaniilor de denigrare și hărțuire îndreptate împotriva instituțiilor mass-media și jurnaliștilor din Republica Moldova. Amploarea fenomenului hărțuirii presei independente în mediul online nu mai poate fi neglijată. Un exemplu elocvent, avut loc recent, care ilustrează acest fenomen nociv este cazul jurnalistei TV8 Mariana… The post Organizațiile neguvernamentale de media condamnă ferm campaniile de denigrare îndreptate împotriva jurnaliștilor și instituțiilor media care își desfășoară activitatea în interes public first appeared on CJI.
La nivelul învățământului primar, disciplina Educație pentru media contribuie la formarea unor deprinderi de bază legate de consumul conștient de informație, curiozitate și gândire critică, adaptate vârstei. La lecțiile de Educație pentru media, Natalia Turtureanu, învățătoare la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Cricova, a făcut comparație dintre cartea tradițională, e-book și audiobook. Elevii clasei a III-a au descoperit când și cum pot fi folosite diferite formate de lectură, iar ut...
CJI lansează un concurs de granturi pentru instituțiile media # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită instituțiile media din Republica Moldova să participe la un concurs de granturi, prin care organizația își propune să contribuie la gestionarea crizei de resurse umane în presă. Trei redacții vor beneficia de granturi a câte 4.000 de euro, cu ajutorul cărora vor avea posibilitatea să invite la stagii studenți la Jurnalism sau persoane interesate să profeseze jurnalismul. Redacțiile care vor beneficia de granturi vor fi responsabile de selectare...
READ – Reacționăm, expunem și acționăm împotriva dezinformării # Centrul pentru Jurnalism Independent
READ – Reacționăm, expunem și acționăm împotriva dezinformării...
