READ – Reacționăm, expunem și acționăm împotriva dezinformării
Centrul pentru Jurnalism Independent, 9 ianuarie 2026 12:50
Instruire „Educație pentru media” pentru profesorii care lucrează cu elevii cu cerințe educaționale speciale # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită profesorii și profesoarele care lucrează cu elevii și elevele cu cerințe educaționale speciale (CES) să se înscrie la o un program de formare în domeniul Educației pentru media. Programul la avea loc la Chișinău în perioada 6-8 februarie 2026, iar formatoarele vor fi Loretta Handrabura și Natalia Grîu. Instruirea este destinată unui grup restrâns de aproximativ 12 cadre didactice și își propune să ofere participanților cunoștințe și instrumente n...
30 decembrie 2025
16:20
Condamnăm etichetările utilizate de directorul general al Companiei „Teleradio-Moldova” în raport cu Proiectul Media „Cu Sens” # Centrul pentru Jurnalism Independent
Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media își exprimă îngrijorarea față de declarațiile publice făcute de directorul general al Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova”, Vladimir Țurcanu, în cadrul unei emisiuni,[1] în care investigația jurnalistică („Interesele din spatele scandalurilor de la TRM”)[2] realizată de Proiectul Media „Cu Sens” a fost calificată drept „o rușine pentru meseria de jurnalist”. Cerem… The post Condamnăm etichetările utilizate de directorul general al Companiei „Teleradio-Moldova” în raport cu Proiectul Media „Cu Sens” first appeared on CJI.
29 decembrie 2025
16:50
Termen-extins: CJI anunță concurs de selectare a unei companii care va presta servicii de audit # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează un concurs pentru selectarea unei companii de audit care va efectua auditarea proiectului „Avansarea Alfabetizării Informaționale și Media în Moldova”, în conformitate cu prevederile acordului de cooperare cu IMS. Auditul va fi realizat conform Standardelor Internaționale de Audit (ISA) emise de IAASB. În plus, va fi desfășurată o misiune în baza Standardelor Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) 4400. Auditul și misiunea suplimentară...
24 decembrie 2025
15:00
Un nou raport de monitorizare a postului Moldova 1: număr redus de abateri, dar pluralism politic limitat # Centrul pentru Jurnalism Independent
Moldova 1 a reflectat, în mare parte, neutru și echidistant evenimentele din prima săptămână a lunii decembrie, arată un nou raport al Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), care a monitorizat postul public de televiziune pentru a evalua respectarea normelor deontologice, a pluralismului de opinii șiu a echilibrului în știrile conflictuale difuzate. Monitorizarea a vizat principalele buletine informative ale zilei, precum și emisiuni analitice, fiind analizate criterii precum pluralismul...
23 decembrie 2025
14:10
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Comitetul pentru Libertatea Presei au desemnat „Jurnaliștii anului” 2025, în cadrul Galei Anuale a Clubului de Presă, organizată pe 18 decembrie 2025. Cea de-a 31-a ediţie a Galei a premiat eforturile jurnaliștilor din Republica Moldova de a face presă de calitate, în conformitate cu standardele profesionale internaționale. În cadrul acestei ediții a Galei Anuale a Clubului de Presă au fost oferite 8 premii la 6 categorii. Regulamentul concursului po...
19 decembrie 2025
16:30
Reportaj din grădiniță. Difuzarea imaginilor copiilor și regulile de protecție a minorilor în mass-media # Centrul pentru Jurnalism Independent
În noiembrie 2025, Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat Teleradio-Moldova (TRM) – furnizor public de servicii media – pentru că a difuzat un reportaj dintr-o grădiniță, care conținea mai multe imagini video ale unor copii surprinși în diferite ipostaze, inclusiv în dormitor, pregătindu-se pentru somn. TRM a invocat drept justificare faptul că filmările au fost realizate… The post Reportaj din grădiniță. Difuzarea imaginilor copiilor și regulile de protecție a minorilor în mass-media first appeared on CJI.
11:10
Dezinformarea despre UE pe Youtube după alegerile parlamentare: narațiuni persistente și mecanisme de amplificare # Centrul pentru Jurnalism Independent
Și în afara campaniei electorale, numeroase surse de pe YouTube mențin un cadru narativ stabil, care contestă integrarea europeană, legitimitatea autorităților și orientarea geopolitică a Republicii Moldova, arată un nou raport de monitorizare a narațiunilor de dezinformare de pe platformă, publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Potrivit datelor obținute din analiza a 32 de canale din spațiul informațional moldovenesc al YouTube, la subiecte legate de UE, NATO și perioada post-...
18 decembrie 2025
19:40
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Comitetul pentru Libertatea Presei au desemnat „Jurnaliștii anului” 2025, în cadrul Galei Anuale a Clubului de Presă, organizată pe 18 decembrie 2025. Cea de-a 31-a ediţie a Galei a premiat eforturile jurnaliștilor din Republica Moldova de a face presă de calitate, în conformitate cu standardele profesionale internaționale. În cadrul… The post CJI a premiat „Jurnaliștii anului” 2025 first appeared on CJI.
17 decembrie 2025
12:30
CJI solicită oferte de prețuri pentru articole de birotică și papetărie # Centrul pentru Jurnalism Independent
Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizație nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor și instituțiilor media din Republica Moldova. Serviciu solicitat: oferte de prețuri pentru articole de birotică și papetărie pentru desfășurarea activităților pe parcursul anului 2026. Prețuri pentru următoarele unități, după cum urmează: Lista completă sau catalogul online al produselor disponibile cu prețurile indicate în MDL im...
12:00
CJI solicită oferte de prețuri pentru servicii de traducere scrisă # Centrul pentru Jurnalism Independent
Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizaţie nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova. Produs solicitat: servicii de traducere în limbile română-engleză, engleză-română, română-rusă, rusă-română, română-ucraineană, ucraineană-română. Domeniu și terminologie utilizată: mass-media, alegeri, juridic. Persoanele selectate vor traduce declarații, interviuri, comunicate de pre...
11:50
Descriere: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizație nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor și instituțiilor media din Republica Moldova. Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prestare a serviciilor de organizare a unui eveniment. Produs solicitat: spații pentru evenimentele CJI (programe de instruire pentru jurnaliști, ateliere, cluburi de presă, conferințe). La solicitare, compani...
16 decembrie 2025
10:10
Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizație nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova. Produs solicitat: servicii de redactare în limbile română, rusă și engleză. Domeniu și terminologie utilizată: mass-media, alegeri, legislație media. Persoanele selectate vor redacta rapoarte de monitorizare, diverse studii/cercetări realizate de CJI. Persoanele interesate sunt încuraj...
10:00
CJI solicită oferte de prețuri pentru servicii de interpretare # Centrul pentru Jurnalism Independent
Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizație nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova. Serviciu solicitat: oferte de prețuri pentru interpretare consecutivă și/sau simultană în limbile română-engleză, engleză-română, română-rusă, rusă-română, română-ucraineană, ucraineană-română. Domeniu și terminologie utilizată: mass-media, socio-politic. Persoanele și/sau instituțiile...
10:00
Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizație nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova. Produs solicitat: oferte de prețuri de la experți pentru elaborarea articolelor, rapoartelor, studiilor și cercetărilor în domeniile mass-media, alegeri, legislație media, educație media, fact-checking, inovații media, monitorizare media etc. Persoanele selectate vor fi contractate în...
15 decembrie 2025
15:50
Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizaţie nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova. Serviciul solicitat: CJI solicită oferte de prețuri pentru servicii de alimentare și deservire a participanților la evenimente ce vor avea loc pe parcursul anului 2026 și la care vor participa între 25-50 de persoane. Prețul pentru o persoană Meniul detaliat Prețul pentru deservire și...
15:40
Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizație nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova. Serviciu solicitat: oferte de prețuri de la companii care prestează servicii hoteliere pentru a colabora pe parcursul anului 2026. Hotel de categorie 3-4 stele Disponibilitatea de a oferi odăi single sau duble cu paturi separate Mic dejun inclus Amplasarea hotelului în zona centrală (i...
15:30
CJI solicită oferte de prețuri pentru imprimarea materialelor promoționale # Centrul pentru Jurnalism Independent
Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizaţie nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova. Serviciu solicitat: CJI solicită oferte de prețuri pentru servicii de imprimare pe materiale promoționale pentru desfășurarea activităților pe parcursul anului 2026. Prețuri pentru următoarele unități, după cum urmează: Notă: Compania trebuie să dețină în stoc produse eco. Lista comple...
11:20
CJI lansează înscrierile pentru programul de instruire „Educație media pentru ONG-uri” # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează înscrierile pentru programul de instruire „Educație media pentru ONG-uri”, destinat organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului și reprezintă grupurile vulnerabile și/sau excluse. Instruirea se va desfășura în perioada 5-6 februarie 2026 și își propune să ofere reprezentanților ONG-urilor și/sau liderilor comunitari competențe esențiale în domeniul educației media și a gândirii critice, încurajându-i să devină...
12 decembrie 2025
18:00
CJI anunță concurs de selectare a unei companii care va presta servicii de audit # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează un concurs pentru selectarea unei companii de audit care va efectua auditarea proiectului „Avansarea Alfabetizării Informaționale și Media în Moldova”, în conformitate cu prevederile acordului de cooperare cu IMS. Auditul va fi realizat conform Standardelor Internaționale de Audit (ISA) emise de IAASB. În plus, va fi desfășurată o misiune în baza Standardelor Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) 4400. Auditul și misiunea suplimentară...
10 decembrie 2025
14:50
AI în redacții: manageri de media și jurnaliști au analizat la un atelier CJI modelul unei politici de utilizare etică și transparentă a inteligenței artificiale # Centrul pentru Jurnalism Independent
18 manageri de media și jurnaliști au participat vineri, 5 decembrie, la un atelier dedicat explorării unui model de politică privind utilizarea etică și transparentă a inteligenței artificiale (AI) în activitatea jurnalistică, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Documentul analizat poate fi adaptat la necesitățile fiecărei redacții sau integrat în politica editorială existentă. Atelierul a fost condus de expertul media Alexey Terekhov, manager media, formator și jurnalist c...
12:00
Educație medie la orele de Limba engleză: o experiență care ajută elevii să gândească critic # Centrul pentru Jurnalism Independent
Ce au în comun Limba engleză și Educația pentru media? Cum ar putea fi interconectate aceste discipline pentru binele elevilor? Asta și-a propus să afle Irina Mutruc, profesoară de Limba engleză de la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, participantă la Programul privind integrarea conținuturilor de educație media în cadrul disciplinelor de bază, desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în parteneriat cu DW Akademie și susținut de Ministerul Educației și Cercetării...
