READ – Reacționăm, expunem și acționăm împotriva dezinformării

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită profesorii și profesoarele care lucrează cu elevii și elevele cu cerințe educaționale speciale (CES) să se înscrie la o un program de formare în domeniul Educației pentru media. Programul la avea loc la Chișinău în perioada 6-8 februarie 2026, iar formatoarele vor fi Loretta Handrabura și Natalia Grîu. Instruirea este destinată unui grup restrâns de aproximativ 12 cadre didactice și își propune să ofere participanților cunoștințe și instrumente n...