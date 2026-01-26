Indicele privind Situația Presei, lansat de CJI: mass-media s-a confruntat cu probleme grave și în anul 2025

12:20

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită instituțiile media din Republica Moldova să participe la un concurs de granturi, prin care organizația își propune să contribuie la gestionarea crizei de resurse umane în presă. Trei redacții vor beneficia de granturi a câte 4.000 de euro, cu ajutorul cărora vor avea posibilitatea să invite la stagii studenți la Jurnalism sau persoane interesate să profeseze jurnalismul. Redacțiile care vor beneficia de granturi vor fi responsabile de selectare...