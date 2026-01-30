COMPANIA GERMANĂ BAUTEX A INVESTIT 20 DE MILIOANE DE EURO ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA PROPRIEI FABRICI ÎN MOLDOVA

Infotag, 30 ianuarie 2026 12:30

COMPANIA GERMANĂ BAUTEX A INVESTIT 20 DE MILIOANE DE EURO ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA PROPRIEI FABRICI ÎN MOLDOVA

Acum 30 minute
12:30
CONSILIERII PSRM ȘI PAS PREZINTĂ DIN NOU CONDIȚIILE ÎN CARE VOR SUSȚINE BUGETUL CHIȘINĂULUI
12:30
COMPANIA GERMANĂ BAUTEX A INVESTIT 20 DE MILIOANE DE EURO ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA PROPRIEI FABRICI ÎN MOLDOVA
12:30
PRELUCRĂTORII DE FRUCTE ȘI LEGUME SOLICITĂ MAI MARE SPRIJIN DIN PARTEA STATULUI
12:30
​ENERGOCOM A TRANSMIS CALCULE LA ANRE PENTRU ACTUALIZAREA TARIFELOR LA GAZE
Acum 24 ore
15:30
CHIȘINĂU ȘI BRUXELLES IA ÎN CONSIDERARE NECESITATEA DE A ASIGURA O COORDONARE STRÂNSĂ A PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DE REINTEGRĂRII A ȚĂRII
13:00
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE A INVESTIT 508 MILIOANE DE EURO ÎN 2025 ÎN 19 PROIECTE ÎN MOLDOVA
13:00
O RUNDĂ DE NEGOCIERI PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ ÎN FORMATUL 1+1VA AVEA LOC ÎN CURÂND – VALERIU CHIVERI
13:00
​DEPUTATUL RENATO USATII: ELVEȚIA ESTE UN EXEMPLU DE STAT STABIL ȘI FUNCȚIONAL
Ieri
11:00
Maib sprijină educația financiară prin investiții pe termen lung în formarea profesorilor și a elevilor din școlile model din țară
28 ianuarie 2026
16:00
​MOLDOVA VA INTENSIFICA COOPERAREA CU APCE PENTRU A CONSOLIDA DEMOCRAȚIA
16:00
AMBASADOROAREA CHINEI ÎNDEAMNĂ ANTREPRENORII CHINEZI SĂ INVESTEASCĂ MAI ÎNDRĂZNEȚ ÎN ECONOMIA MOLDOVEI
16:00
PARTIDUL NOSTRU CERE O REDUCERE A TARIFULUI LA GAZE: URGENT ȘI „RETROACTIV”
13:30
​ȘAPTE VAMEȘI SUSPECTAȚI DE CORUPȚIE SISTEMICĂ, REȚINUȚI ÎN RAIONUL CAHUL
13:30
SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ-VARĂ A PARLAMENTULUI ÎNCEPE PE 2 FEBRUARIE, DOUĂ SESIUNI PLENARE URMEAZĂ SĂPTĂMÂNA VIITOARE
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
GUVERNUL ÎNDEAMNĂ LA RESPONSABILITATE ȘI SOLIDARITATE ÎN TIMPUL VREMII REALE
16:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: EUROPA SE CONFRUNTĂ SIMULTAN CU DOUĂ RĂZBOAIE – ÎN UCRAINA ȘI ÎMPOTRIVA DEMOCRAȚIEI
14:00
Complexul sfeclei și zahărului din Moldova: toți plătesc scump pentru o iluzie
13:00
VREMEA REA ȘI GHEAȚA DE PE LINIILE ELECTRICE AU DUS LA NUMEROASE PENE DE CURENT
13:00
MOLDOVA VA CONTINUA NEGOCIERILE CU SUA PENTRU A REDUCE TAXA LA EXPORTURILE MOLDOVENEȘTI DE LA 25% LA 15%
13:00
PARTIDUL NOSTRU A ÎNREGISTRAT UN PROIECT DE LUCRU PENTRU A CORECTA O „LACUNĂ” DIN NOUA LEGE A CETĂȚENIEI
12:30
​Electric Spring 2026 — вместе с maib и Visa
12:30
Electric Spring 2026 începe alături de maib și Visa
12:00
SUA au finalizat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății
26 ianuarie 2026
16:30
CRIZA AGRICOLĂ DUCE LA PIERDEREA A PESTE 30.000 DE LOCURI DE MUNCĂ
16:30
​Condițiile meteorologice nefavorabile au provocat pene de curent în Republica Moldova
16:30
DEPUTATA ANASTASIA NICHITA VA DEMISIONA ȘI VA CONTINUA SĂ SE IMPLICE ÎN SPORT
16:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A EXPRIMAT RECUNOȘTINȚĂ POLONIEI, CARE A AJUTAT MOLDOVA SĂ ELIMINE DEPENDENȚA DE RUSIA ÎN SECTORUL ENERGETIC
16:30
PARLAMENTUL VA ACHIZIȚIONA ECHIPAMENTE NOI PENTRU TRANSMISIA ÎNTÂLNIRILOR CU ASISTENȚĂ ELVEȚIANĂ
23 ianuarie 2026
16:00
​AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN SUA ȘI-A STABILIT PRIORITĂȚILE PENTRU ANUL 2026
16:00
UE A ALOCAT 500.000 DE EUR ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE PENTRU A PERMITE LA MII DE COPII DIN ZONE RURALE SĂ PARTICIPE LA PROGRAME EDUCAȚIONALE EXTRA-ȘCOLARE
12:30
​BTA: Șeful statului, Radev, va părăsi clădirea Administrației Prezidențiale pe 23 ianuarie
22 ianuarie 2026
17:00
POLIȚIA DE FRONTIERĂ A OPRIT O TENTATIVĂ DE MIGRARE ILEGALĂ A OPT CETĂȚENI UCRAINENI
17:00
ÎN URMA ARESTĂRII FOSTULUI SĂU CONSILIER LA MOSCOVA, FOSTUL PREȘEDINTE IGOR DODON S-A ÎNTÂLNIT CU AMBASADORUL RUSIEI
17:00
AMBASADOARE CHINEZĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA, DONG ZHIHUA, ȘI-A FELICITAT PRIETENII MOLDOVENI CU OCAZIA ANULUI NOU CHINEZESC
17:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A EXPLICAT DETALIAT POZIȚIA PRIVIND POSIBILA UNIRE A MOLDOVEI CU ROMÂNIA
17:00
MOLDOVA VA SOLICITA SĂ DEVINĂ MEBRĂ A UE CU DREPTURI DEPLINE – PREȘEDINTA MAIA SANDU
13:00
UNIUNEA EUROPEANĂ VA OFERI 1,9 MILIARDE DE EURO ÎN CALITATE DE AJUTOR UMANITAR ÎN 2026, INCLUSIV 8 MILIOANE DE EURO PENTRU PROIECTE ÎN MOLDOVA
13:00
BERD VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ PROIECTELE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ALE REPUBLICA
12:30
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA RAPORTEAZĂ DESCOPERIREA UNEI DRONE DE PRODUCȚIE RUSEASĂ ÎN CROCMAZ, RAIONUL ȘTEFAN VODĂ
21 ianuarie 2026
16:00
INSTANȚA A CONDAMNAT DOI ȘOFERI LA PEDEAPSE CU ÎNCHISOARE PENTRU CONDUCERE SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI ȘI FĂRĂ PERMIS
16:00
AMBASADOAREA CHINEI DONG ZHIHUA: RELAȚIILE CHINEZO-MOLDAVE DEMONSTREAZĂ CĂ CHINA ȘI MOLDOVA SUNT ADEVĂRAȚI PRIETENI
13:30
O CURTE MILITARĂ DIN MOSCOVA A CONDAMNAT UN CETĂȚEAN MOLDOVENESC LA 24 DE ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU ATENTATUL CU MAȘINA MINATĂ ASUPRA UNUI FOST ANGAJAT SBU
13:30
PREGĂTIRILE PENTRU ALEGERILE DEPUTATULUI ÎN ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI, PROGRAMATE PENTRU 22 MARTIE, SUNT SUSPENDATE
10:30
​Maib susține parcursul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest și în 2026
20 ianuarie 2026
16:30
UN DEPUTAT A PROPUS UN PROIECT DE LEGE PENTRU A ELIMINA POVARA FISCALĂ A PRIMĂRIILOR ASUPRA PROPRIETĂȚILOR DONATE
13:00
Innovation Camp a ajuns la Cahul: tinerii din sudul țării transformă ideile în soluții pentru comunitate
12:00
UN LOCUTOR DIN CHIȘINĂU CONDAMNAT LA 12 ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU ȘANTAJUL UNEI FEMEII CU FOTOGRAFII ȘI VIDEOCLIPURI INTIME
11:00
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top
19 ianuarie 2026
15:30
POLIȚIA A ÎNREGISTRAT PESTE 3.400 DE ÎNCĂLCĂRI ALE REGULAMENTULUI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ÎN WEEKEND
15:30
DOUĂ PERSOANE AU MURIT ÎN INCENDIILE DIN MOLDOVA ÎN WEEKEND
