Cancelaria de Stat a majorat limitele de kilometraj pentru mașinile oficiale
Logos-Press, 4 februarie 2026 17:30
Șefii și șefii adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat vor putea folosi mașinile de serviciu mai mult timp și mai des, ceea ce va costa bugetul 200.000 de lei, informează Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 5 minute
17:45
Proiectul euro digital se află acum în faza activă de pregătire. Introducerea completă a monedei digitale în circulație este programată pentru 2029, însă legislatorii nu au reușit încă să ajungă la un acord cu privire la un nou mecanism pentru plățile fără numerar, a raportat Logos Press.
Acum 15 minute
17:30
Șefii și șefii adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat vor putea folosi mașinile de serviciu mai mult timp și mai des, ceea ce va costa bugetul 200.000 de lei, informează Logos Press.
Acum 30 minute
17:15
Cabinetul de Miniștri a adoptat o hotărâre privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” prin divizare (separare) și crearea unei noi societăți pe acțiuni Calea Ferată din Moldova „Pasageri și Marfă” cu 100% capital de stat, informează Logos Press.
Acum o oră
17:00
Prima rachetă a lumii, jucătoarea de tenis bielorusă Arina Sabalenka, a devenit unul dintre ambasadorii globali ai casei de modă italiene Gucci, informează Logos Press.
Acum 2 ore
16:45
Congresul SUA a dezvăluit interferența Comisiei Europene în cel puțin opt alegeri din șase țări europene în care Bruxelles-ul a cenzurat adversarii politici, potrivit Logos Press.
16:15
Guvernul intenționează să revizuiască valoarea și condițiile impozitului pe proprietate ca parte a politicii sale fiscale pentru 2027, a raportat Logos Press.
Acum 4 ore
15:45
Moldova va participa cu un stand național la Fruit Logistica, cel mai mare târg agricol din Europa, care se va deschide în curând la Berlin, în timp ce România va fi absentă, potrivit Logos Press.
15:30
Sectorul bancar din MoldDin punct de vedere al rentabilității, sectorul bancar din Moldova ocupă ultimele locuri în regiuneova, printre cele mai slabe din regiune în ceea ce privește rentabilitatea # Logos-Press
Sectorul bancar din Moldova obține profituri de miliarde de lei, dar după indicatorii ROE (rentabilitatea capitalului propriu) și ROA (rentabilitatea activelor) se situează pe ultimele locuri în regiune, transmite Logos Press.
15:00
În 2026, în Republica Moldova vor exista 16.157 de beneficiari de asistență socială, care vor primi în medie 2.970,7 lei pe lună începând cu 1 aprilie 2026, informează Logos Press.
14:15
În jurul WhatsApp (deținut de Meta) se pregătește o controversă importantă privind confidențialitatea, un proces colectiv fiind chiar intentat împotriva companiei în SUA, potrivit Logos Press.
14:00
Livrările de gaze rusești către Europa prin conducta Turkish Stream au rămas la un nivel ridicat susținut de 1,61 miliarde de metri cubi în ianuarie, conform unei analize a datelor din 2 februarie. Datele ENTSOG compilate de S&P Global Energy CERA arată că livrările către Europa prin conducta Turkish Stream prin punctul de trecere Strandzha-2 de la granița turco-bulgară au fost în medie de 52 de milioane de metri cubi pe zi în cursul lunii.
Acum 6 ore
13:30
Rectorul UTM a primit o șansă pentru un al treilea mandat prin desființarea universității din Kahul # Logos-Press
Guvernul a aprobat reorganizarea Universității Tehnice a Moldovei (UTM) prin aderarea la Universitatea de Stat din Cahul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, informează Logos Press.
13:15
Moldova va primi 36,5 milioane de dolari din partea SUA pentru consolidarea securității naționale # Logos-Press
Moldova va primi 36,5 milioane de dolari pentru scopuri de securitate națională în cadrul Legii privind creditele pentru securitatea națională și Departamentul de Stat, adoptată de Congresul SUA și semnată de președintele Donald Trump, informează Logos Press.
12:45
Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare, sărbătorită pe 1 februarie la Casa-Muzeu Pușkin, l-a „dăruit” multor oameni pe scriitorul rus uitat, istoricul Alexandru Veltman, devenit celebru în timpul vieții sale, o cunoștință din Kishinev a lui Alexandru Pușkin. În 1985, romanul lui Veltman „Rătăcitorul” a fost publicat în limba moldovenească de editura „Literatura Artistică”, iar artistul Mihail Brunea a desenat o serie de ilustrații pline de spirit pentru roman.
12:00
Aproape toate merele vândute cu amănuntul în Europa conțin amestecuri de pesticide, dintre care 71% dintre cele mai periculoase, informează Logos Press.
Acum 8 ore
11:45
Compania americană de plăți PayPal Holdings a anunțat schimbarea directorului general, după ce strategia sa de relansare a activității nu a reușit să își atingă obiectivele stabilite, informează Logos Press.
11:15
Ilon Musk este singura persoană din lume cu o valoare netă de 800 de miliarde de dolari # Logos-Press
Clasamentul global Forbes Real-Time Billionaires a dezvăluit: Ilon Musk a devenit prima persoană din istorie care are o avere ce depășește 852 miliarde de dolari.
11:15
Moldova intenționează să introducă identificarea obligatorie a cetățenilor la cumpărarea cartelelor SIM preplătite, informează Logos Press.
10:15
În timpul războiului, agricultura din Ucraina a avut de suferit destul de mult, astfel încât multe ingrediente pentru borșul tradițional ucrainean trebuie acum importate, potrivit Logos Press.
Acum 12 ore
09:45
Belarus, cu un nivel mediu de inteligență de 101,05, a intrat în top 20 al clasamentului mondial al țărilor privind nivelul de inteligență în 2026, devansând Statele Unite (cu un nivel de 101,04), informează Logos Press.
09:15
Operatorul rețelei sociale Truth Social, al platformei de streaming Truth+ și al brandului fintech Truth.Fi, Trump Media and Technology Group (TMTG) va lansa o nouă criptomonedă sub numele președintelui american Donald Trump, a informat Logos Press.
08:45
Uniunea Europeană este pregătită să semneze un memorandum de înțelegere cu Statele Unite pentru a dezvolta o „Foaie de parcurs a parteneriatului strategic” în termen de trei luni. Acest parteneriat se va concentra pe găsirea de surse alternative de minerale critice, care sunt componente esențiale ale tehnologiei moderne, fără a depinde de China, a informat Logos Press.
08:15
Asociația Forța Fermierilor condamnă modul în care ministerul de resort a desfășurat „consultările publice” cu privire la Programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-30, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Comisia Europeană a anunțat oficial formarea unui nou grup de lucru pentru consolidarea controalelor de siguranță asupra produselor alimentare și furajelor importate, informează Logos Press.
18:45
Întreprinderile agricole au primit un sprijin financiar de 304,41 milioane de lei în perioada de derulare a programului Mecanismul de creditare în agricultură, informează Logos Press.
18:30
O companie din Emiratele Arabe Unite a cumpărat o participație în Coridorul Sudic de Gaze # Logos-Press
Compania internațională de investiții în energie XRG (Emiratele Arabe Unite) a anunțat semnarea unui acord de vânzare-cumpărare cu Ministerul Economiei din Azerbaidjan pentru achiziționarea unei participații în capitalul autorizat al Southern Gas Corridor CJSC (SGC), informează Logos Press.
18:00
Primăria Chișinău a anunțat lansarea programului „Bugetul Civic 2026”, în cadrul căruia locuitorii capitalei pot înainta propuneri de proiecte în conformitate cu necesitățile și prioritățile cartierelor în care locuiesc, informează Logos Press.
Ieri
17:45
Parcul tematic Six Flags Qiddiya City, unul dintre locurile cheie ale megaproiectului de divertisment masiv Qiddiya, a fost deschis oficial în Arabia Saudită, a raportat Logos Press
17:30
Absența turiștilor din Rusia și Belarus a afectat grav industria turismului din Letonia, Lituania și Estonia, ale căror economii au pierdut între 3 și 5% din produsul intern brut din cauza scăderii veniturilor în acest domeniu, informează Logos Press.
17:15
Inteligența artificială s-a plictisit de comunicarea cu oamenii – a fost lansată o platformă socială unică Moltbook, unde comunicarea și interacțiunea au loc exclusiv între roboții AI, informează Logos Press
16:45
Autoritățile chineze au interzis producția de mașini cu mânere electronice și ascunse ale ușilor, potrivit Logos Press.
16:15
Cetățenii moldoveni care locuiesc în Franța își vor putea schimba permisele de conducere moldovenești cu cele franceze fără a susține examene începând cu 1 martie anul curent, informează Logos Press.
16:00
Opoziția parlamentară a început să vorbească despre posibila demisie a ministrului Alexandru Munteanu, în timp ce fracțiunea majoritară neagă acest lucru, informează Logos Press.
15:30
Banca Mondială va oferi asistență tehnică Biroului Național de Statistică (BNS) în măsurarea nivelului de trai. Asistența planificată se va concentra asupra aspectelor legate de pregătirea și punerea în aplicare a următoarei anchete privind bugetul veniturilor gospodăriilor (EU-SILC) în conformitate cu metodologia UE, a raportat Logos Press.
15:00
Piața imobiliară din Turcia în 2026 a schimbat liderul în ceea ce privește costul locuințelor. Ankara a depășit toate marile orașe ale Turciei în ceea ce privește creșterea prețurilor locuințelor.
14:30
Allar Niinepuu, Director Comercial și co-fondator al Iute Group, a explicat că odată cu lansarea Iute Affinity, asigurările vor fi disponibile direct în aplicația Iute, fără nevoia de a apela la furnizori externi.
14:15
În Letonia, după aderarea la UE, salariul mediu a crescut de 5 ori, exporturile au crescut de 6 ori, exporturile de produse agro-industriale au crescut de 16 ori, iar investițiile străine directe au crescut de 10 ori. Țările Baltice arată Moldovei prin exemplul succeselor lor că integrarea în UE aduce rezultate reale pentru economie și cetățeni, transmite Logos Press.
13:45
Deschiderea oficială a sesiunii de primăvară-vară a celui de-al 12-lea Parlament a avut loc la 3 februarie și a început cu o vizită oficială a președinților parlamentelor țărilor baltice.
13:15
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) au anunțat începerea înscrierilor pentru participarea la două concursuri prestigioase pentru mediul de afaceri – „Marca comercială a anului” (ediția XXIII) și „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor” (ediția XII), informează Logos Press.
12:45
Dintre țările UE, în perioada iulie 2025 – ianuarie 2026, salariul minim a rămas neschimbat în Belgia, Estonia, Grecia, Spania, Luxemburg și Slovenia. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Bulgaria, Ungaria, Lituania și Slovacia, unde acesta a crescut cu peste 11 % în această perioadă, potrivit Logos Press.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Noul preț va fi de 14,43 lei pe metru cub, cu 13,8% mai mic decât tariful actual de 16,74 lei pe m3, informează Logos Press.
12:15
Purcari Wineries a depus o ofertă angajantă pentru a achiziționa rivalul român Serve Ceptura în întregime pentru o sumă nedivulgată, potrivit Logos Press.
11:30
Țările din întreaga lume ar putea crea cu 26% mai multă tehnologie și cu 15% mai multă inovare antreprenorială dacă ar utiliza mai bine resursele disponibile, informează Logos Press.
11:00
Având în vedere că vânzările plate au scăzut cu peste 60% în 2025, situația industriei se înrăutățește, ducând la proiecte întârziate, încetinirea activității constructorilor, pierderea locurilor de muncă și scăderea veniturilor bugetare, potrivit Logos Press.
10:30
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură AIPA a autorizat plata subvențiilor în valoare totală de 597,14 milioane LE către agricultori din Fondul Național pentru Agricultură și Sprijin Rural în ianuarie 2026, informează Logos Press.
10:15
Autoritățile insistă asupra legitimității exproprierii instalațiilor de la Stadionul Republican # Logos-Press
Agenția Proprietății Publice (APP) a publicat clarificări privind cadrul juridic și statutul procedurii de expropriere a bunurilor de pe fostul Stadion Republican, destinate construirii unei noi clădiri a Ambasadei SUA, informează Logos Press.
09:45
Conform Logos Press, SUA au blocat programe de diversitate, egalitate și incluziune în valoare de 30 de miliarde de dolari.
09:15
Alibaba va investi 431 de milioane de dolari pentru a promova inteligența artificială înainte de Anul Nou Lunar # Logos-Press
Gigantul tehnologic chinez Alibaba a anunțat cea mai mare campanie de marketing din istoria companiei pentru promovarea aplicației sale Qwen AI înainte de sărbătorirea Anului Nou Lunar, pentru care este gata să cheltuiască 3 miliarde de yuani (peste 430 de milioane de dolari), a raportat Logos Press.
08:45
Până în 2028, programul de export Bridge ar trebui să asigure o creștere suplimentară de 50 de milioane de dolari a exporturilor Moldovei și să sprijine până la 190 de companii, conform unui proiect de hotărâre de guvern.
08:15
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a confirmat la 2 februarie că țara sa a depus oficial o acțiune în justiție la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru a anula decizia de a interzice achizițiile de energie din Rusia, a informat Logos Press.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.