Cancelaria de Stat a majorat limitele de kilometraj pentru mașinile oficiale

Livrările de gaze rusești către Europa prin conducta Turkish Stream au rămas la un nivel ridicat susținut de 1,61 miliarde de metri cubi în ianuarie, conform unei analize a datelor din 2 februarie. Datele ENTSOG compilate de S&P Global Energy CERA arată că livrările către Europa prin conducta Turkish Stream prin punctul de trecere Strandzha-2 de la granița turco-bulgară au fost în medie de 52 de milioane de metri cubi pe zi în cursul lunii.