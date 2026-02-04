Costiuc acuză autoritățile că ar fi permis construirea unei fabrici de armament - Reacția ASP
Ziar.md, 4 februarie 2026 17:30
Agenția Servicii Publice (ASP) a oferit o reacție oficială la declarațiile făcute astăzi de deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, care susține, într‑o intervenție video pe rețelele
Acum 30 minute
17:30
Costiuc acuză autoritățile că ar fi permis construirea unei fabrici de armament - Reacția ASP
Agenția Servicii Publice (ASP) a oferit o reacție oficială la declarațiile făcute astăzi de deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, care susține, într‑o intervenție video pe rețelele
17:20
Aprobat: R. Moldova sprijină Ucraina cu asistență umanitară în valoare de circa 14 milioane de lei, inclusiv opt generatoare # Ziar.md
R. Moldova va acorda Ucrainei asistență umanitară în valoare de peste 13,6 milioane de lei, inclusiv șapte generatoare în valoare de peste 1,38 milioane de lei. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi o hotă
17:20
Dosarul „Kuliok”, la CSJ. Martori ai acuzării au fost audiați în lipsa lui Igor Dodon. Replici aprinse în sala de judecată # Ziar.md
Magistrații Curții Supreme de Justiție au reluat cercetarea probelor în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon. Ședința din 4 februarie s-a desfășurat în absen&
Acum o oră
16:50
În următorii trei ani, toate blocurile de locuit din Republica Moldova vor fi verificate și înregistrate oficial cu statut de condominii, un pas care promite să aducă mai multă ordine, transparență și siguranță juridică pentru locatari.
Acum 2 ore
16:00
Șoferii din R. Moldova sunt îndemnați să circule cu prudență, după ce temperaturile scăzute și ninsorile slabe au dus la formarea poleiului pe mai multe sectoare de drum. Carosabilul alunecos și vizibilitatea redusă fac ca traficul s&
16:00
Tinerii specialiști din cultură vor primi indemnizații unice la angajare și în oraș, nu doar în mediul rural # Ziar.md
Mai mulți absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic vor putea beneficia de indemnizații unice la prima angajare. Guvernul a decis extinderea listei beneficiarilor, astfel încât sprijinul
Acum 4 ore
15:40
Companiile moldovenești vor primi sprijin pentru a ajunge pe piețele externe, prin programul „Bridge Export” # Ziar.md
Companiile din Republica Moldova, în special întreprinderile mici și mijlocii, vor primi sprijin pentru a se promova peste hotare. Guvernul a aprobat Regulamentul Programului „Bridge Export”, o inițiativă care își propune să ajute afacerile locale să intre mai
15:30
Energocom a procurat, pe parcursul primei luni din acest an, un volum total de 478,233 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din import. Potrivit datelor prezentate de companie, prețul mediu ponderat al energiei achizi&
15:20
Decis: UTM va absorbi Universitatea din Cahul. Ce le promite Executivul studenților și profesorilor # Ziar.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Decizia prevede că prima instituție de învă
15:10
Modificări în Codul Educației. Revenirea notelor în clasa a IV-a, sprijin pentru elevi și ajutor pentru tinerii profesori # Ziar.md
Guvernul a aprobat miercuri, 4 februarie, mai multe modificări la Codul Educației, anunțând că noile prevederi vin în urma solicitărilor din partea cadrelor didactice și a părinților. Autoritățile spun că
15:10
Guvernul reorganizează Calea Ferată din Moldova: infrastructura rămâne la stat, transportul devine societate pe acțiuni # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), prin separarea activității de administrare a infrastructurii feroviare de activitatea de transport de pasageri și marfă. Decizia stabilește că infrastructura feroviar&
14:40
Atenție la drum și pe trotuare! Meteorologii au emis Cod galben de polei și ghețuș în Republica Moldova # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de polei și ghețuș pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 4 februarie, ora 19:00 - 6 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, temperaturile apropiate de 0°C ș
13:50
ANSA interzice creșterea unor rase de câini considerate periculoase în R. Moldova - se modifică legea # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat modificări importante în legislația privind deținerea și reproducerea câinilor de rasă. Noile reglementări, care vor intra în vigoare î
Acum 6 ore
13:40
Astăzi este marcată Ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Povestea unei moldovence care a învins de două ori boala # Ziar.md
R. Moldova și alte peste 170 de țări marchează astăzi Ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Potrivit Agenției Naționale de Sănătate Publică (ANSP), această boală reprezintă a doua cauz&
13:00
Ministerul Finanțelor pregătește modificări importante la impozitul pe avere, care urmează să fie incluse în politica fiscală pentru anul viitor, a declarat ministrul Andrian Gavriliță. Potrivit oficialului, impozitul pe proprietăți imobiliare nu are
12:50
Tânărul care a tamponat doi copii la Strășeni, plasat în arest preventiv. Cum se simte fetița care a supraviețuit # Ziar.md
Șoferul care a tamponat doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a confirmat informația pentru ziar.md. Totodată
12:40
Tânărul care a tamponat doi copii la Strășeni, plasat în arest preventiv. Cum se simte fetița supraviețuitoare
Șoferul care a tamponat doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a confirmat informația pentru ziar.md. Totodată
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noi scumpiri la pompă. Mâine, 5 februarie, un litru de benzină va costa 23,10 lei, cu un ban mai mult decât astăzi, iar un
11:50
Securitatea națională a R. Moldova, în vizorul SUA: Washingtonul oferă Chișinăului 36,5 milioane de dolari # Ziar.md
Statele Unite ale Americii oferă 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională a R. Moldova. Fondurile vor fi direcționate către domenii-cheie, inclusiv securitatea energetică, cea cibernetică și consolidarea rezilienței. Anunțul a fost fă
Acum 8 ore
11:00
Consumatorii finali vor achita, începând de astăzi, 4 februarie 2026, gazul natural conform noilor tarife stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE din 3
10:30
Compania Nestlé România a extins rechemarea produsului NAN 1 OPTIPRO 800g, inițiată la data de 6 ianuarie curent. Mai exact, este retras din comerț încă un lot, a cărui dată limită de consum este 31 decembrie
10:20
Republica Moldova intră, în perioada 4-8 februarie, într-un episod meteo complicat, cu alternanțe bruște între temperaturi pozitive și negative, precipitații mixte și risc ridicat de polei, mai ales dimineața devreme și seara târziu.
10:00
Doi tineri au murit în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporojie. Ambele victime aveau 18 ani # Ziar.md
Trupele ruse au atacat aseară orașul Zaporojie, situat în sud-estul Ucraine, ucigând doi tineri cu vârste de 18 ani. Alte 11 persoane au fost rănite, printre acestea numărându-se și trei copii. Informația a
Acum 12 ore
08:40
Fluctuații pe piața valutară: Euro câștigă aproape șapte bani, dolarul pierde mai mult de patru # Ziar.md
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu euro și se depreciază față de dolarul american, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 4 februarie, un euro este cotat la 20,02 lei, în scă
08:20
Săptămâna continuă cu precipitații slabe. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 4 februarie, temperaturile maxime vor varia între -1°C și +4°C, iar vântul va sufla slab din sud-est, cu rafale de
Acum 24 ore
20:20
Vizită istorică la Chișinău. Maia Sandu și șefii parlamentelor baltice au vorbit despre securitatea și reziliența democratică # Ziar.md
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Președintele Parlamentului Estoniei, Lauri Hussar, Președinta Parlamentului Letoniei, Daiga Mieriņa, și Președintele Parlamentului Lituaniei, Juozas Olekas, aflați într-o vizită oficială la Chișină
20:10
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a ajuns la Kiev și a transmis că Ucraina are nevoie de garanții reale de securitate # Ziar.md
Ucraina este dispusă să ajungă la un acord acceptabil, însă Federația Rusă continuă să tensioneze situația prin noi atacuri. Mesajele au fost transmise de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul general NATO, Mark Rutte, î
18:10
ANSA anunță măsuri obligatorii pentru protejarea animalelor în contextul temperaturilor extrem de joase # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis un set de măsuri obligatorii pentru deținătorii și transportatorii de animale, având în vedere prognozele meteorologice care anunță o perioadă cu temperaturi
Ieri
16:50
Medicamente și bunuri farmaceutice, transportate fără documente legale, au fost descoperite de echipele mobile ale Serviciului Vamal în două operațiuni separate, autoritățile avertizând asupra riscurilor și sancțiunilor. Primul incident a fost înregistrat î
16:40
Vladimir Andronachi nu mai este sub control judiciar, dar are interdicție de a părăsi țara pentru 60 de zile # Ziar.md
Fostul deputat Vladimir Andronachi nu se mai află sub control judiciar, însă are obligația de a nu părăsi Republica Moldova timp de 60 de zile. Măsura a fost aplicată cu consemn la frontieră, după ce Curtea
16:30
VIDEO/ O fabrică „fantomă” din Italia producea țigări de milioane de euro. Printre muncitori se aflau și trei moldoveni # Ziar.md
O fabrică clandestină de țigări a fost descoperită în Italia, în provincia Padova, în urma unei operațiuni coordonate de Parchetul European (EPPO) din Palermo și Poliția Financiară italiană (Guardia di Finanza). În interiorul
16:10
Uniunea Agențiilor Imobiliare propune soluții pentru deblocarea pieței. Parlamentul răspunde # Ziar.md
Piața imobiliară din Republica Moldova trece printr-o criză fără precedent. În 2025, vânzările de apartamente au scăzut cu peste 60%, iar în ultimul trimestru declinul a ajuns aproape la 80%. Uniunea Agențiilor Imobiliare
15:50
Transportul public din capitală a fost suplimentat cu încă cinci troleibuze articulate, care au început să circule de astăzi pe străzile Chișinăului. Primarul general, Ion Ceban, a menționat că majorarea numărului de
14:40
ANSP retrage de pe piață două loturi de parfum „Adora Entourage” produse de „Viorica-Cosmetic” # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dispus retragerea de pe piață a două loturi ale apei de parfum „Adora Entourage”, fabricate de S.A. „Viorica-Cosmetic”, după ce în compoziț
14:40
Instanța a anulat mustrarea aplicată lui Mircea Surdu după ce a criticat conducerea TRM în fața oficialilor europeni # Ziar.md
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a anulat mustrarea disciplinară aplicată jurnalistului Mircea Surdu, realizator al emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune Moldova 1 și angajat al companiei Teleradio-Moldova. Sancțiunea fusese aplicată după
14:10
Ajutor pentru comunități. Șase localități din R. Moldova au primit autospeciale de intervenție din partea Poloniei # Ziar.md
Șase localități din Republica Moldova au fost dotate în 2025 cu autospeciale de intervenție în caz de incendii, menite să îmbunătățească reacția în situații de urgență ș
14:10
În doar șapte zile, echipele de Asistență Medicală Urgentă (AMU) au răspuns la 17.660 de solicitări, dintre care aproape 2.900 au implicat copii, relevă datele IMSP CNAMUP. Zeci de oameni au avut nevoie de ajutor medical imediat,
13:50
Elevii vor avea mai puține exerciții la unele probe de BAC, după un experiment național cu profesorii # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) anunță schimbări la structura unor probe din examenul național de bacalaureat (BAC), care vor fi aplicate începâ
13:20
Premier Energy avertizează asupra apelurilor frauduloase către consumatori - se cer date bancare și IDNP # Ziar.md
O nouă tentativă de fraudă pusă la cale de escroci. Premier Energy atenționează populația, după ce au fost semnalate apeluri telefonice înșelătoare, în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai
13:10
FOTO/ Sportivii moldoveni au ajuns în Italia pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Programul competițiilor # Ziar.md
Sportivii Republicii Moldova care vor reprezenta țara la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns în Italia, unde au fost întâmpinați la Aeroportul Venice Marco Polo sub culorile tricolorului. Delegația moldovenească se pregătește pentru
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, aplicabile pe data de 4 februarie 2026. Potrivit autorității, benzina A95 va avea un preț maxim de 23,09
12:00
După scăderea tarifelor la gaz, urmează și căldura? ANRE dă termen furnizorilor până pe 5 februarie # Ziar.md
Furnizorii de energie termică din Republica Moldova urmează să depună, până la data de 5 februarie 2026, cererile de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea agentului termic. Precizarea a fost făcută de către directorul Consiliului de
11:40
Tentativă de fraudă online! CNAS avertizează că informația despre „5.000 de lei din fondul social” este falsă # Ziar.md
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează cetățenii asupra unei informații false care circulă în mediul online, potrivit căreia persoanele născute în perioada 1935-2018 ar putea primi câte
11:00
Minoră accidentată pe trecerea de pietoni la Strășeni a fost transferată în stare gravă la Chișinău # Ziar.md
Fata de 12 ani, rănită luni seara într-un accident rutier produs pe o trecere de pietoni din Strășeni, a fost transferată în stare gravă la Chișinău. Copila este internată la Institutul Mamei și Copilului,
10:50
În ultimele 24 de ore, două persoane au suferit arsuri în urma producerii unor incendii în gospodării private, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei
10:40
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește astăzi, 3 februarie, în ședință solemnă pentru deschiderea sesiunii ordinare de primăvară a legislativului. Evenimentul are loc la sediul Parlamentului. În cadrul ședinței sunt programate discursuri ale pre&
10:40
Ultimă oră! ANRE a aprobat un nou tarif la gazele naturale - consumatorii vor plăti mai puțin, iată cu cât # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un nou tarif reglementat la gazele naturale, care va reduce costul pe care îl vor plăti consumatorii casnici în sezonul rece. Decizia a fost luată în cadrul ș
10:30
Primăria Chișinău lansează Bugetul Civil 2026. Locuitorii pot propune proiecte pentru oraș # Ziar.md
Primăria Chișinău a dat startul ediției 2026 a Programului Buget Civil, prin care cetățenii sunt invitați să vină cu idei de proiecte pentru comunitate și să depună dosarele la Primărie
10:30
Șoferi, atenție: drumurile naționale sunt practicabile, dar gropile sunt prezente pe mai multe sectoare # Ziar.md
Drumurile naționale din Republica Moldova rămân practicabile în plină iarnă, dar șoferii trebuie să fie extrem de atenți în nordul țării, unde persistă riscul de ghețuș pe alocuri, potrivit Administra&
09:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă cetățenii să respecte un set de măsuri de protecție în perioadele cu temperaturi foarte scăzute, pentru a preveni hipotermia, deger&
