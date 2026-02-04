Impozitul pe avere urmează să fie revizuit: statul va ajusta cote, limite și criterii noi
Ziar.md, 4 februarie 2026 13:00
Ministerul Finanțelor pregătește modificări importante la impozitul pe avere, care urmează să fie incluse în politica fiscală pentru anul viitor, a declarat ministrul Andrian Gavriliță. Potrivit oficialului, impozitul pe proprietăți imobiliare nu are
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 30 minute
13:00
Ministerul Finanțelor pregătește modificări importante la impozitul pe avere, care urmează să fie incluse în politica fiscală pentru anul viitor, a declarat ministrul Andrian Gavriliță. Potrivit oficialului, impozitul pe proprietăți imobiliare nu are
12:50
Tânărul care a tamponat doi copii la Strășeni, plasat în arest preventiv. Cum se simte fetița care a supraviețuit # Ziar.md
Șoferul care a tamponat doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a confirmat informația pentru ziar.md. Totodată
Acum o oră
12:40
Tânărul care a tamponat doi copii la Strășeni, plasat în arest preventiv. Cum se simte fetița supraviețuitoare # Ziar.md
Șoferul care a tamponat doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a confirmat informația pentru ziar.md. Totodată
Acum 2 ore
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noi scumpiri la pompă. Mâine, 5 februarie, un litru de benzină va costa 23,10 lei, cu un ban mai mult decât astăzi, iar un
11:50
Securitatea națională a R. Moldova, în vizorul SUA: Washingtonul oferă Chișinăului 36,5 milioane de dolari # Ziar.md
Statele Unite ale Americii oferă 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională a R. Moldova. Fondurile vor fi direcționate către domenii-cheie, inclusiv securitatea energetică, cea cibernetică și consolidarea rezilienței. Anunțul a fost fă
Acum 4 ore
11:00
Consumatorii finali vor achita, începând de astăzi, 4 februarie 2026, gazul natural conform noilor tarife stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE din 3
10:30
Compania Nestlé România a extins rechemarea produsului NAN 1 OPTIPRO 800g, inițiată la data de 6 ianuarie curent. Mai exact, este retras din comerț încă un lot, a cărui dată limită de consum este 31 decembrie
10:20
Republica Moldova intră, în perioada 4-8 februarie, într-un episod meteo complicat, cu alternanțe bruște între temperaturi pozitive și negative, precipitații mixte și risc ridicat de polei, mai ales dimineața devreme și seara târziu.
10:00
Doi tineri au murit în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporojie. Ambele victime aveau 18 ani # Ziar.md
Trupele ruse au atacat aseară orașul Zaporojie, situat în sud-estul Ucraine, ucigând doi tineri cu vârste de 18 ani. Alte 11 persoane au fost rănite, printre acestea numărându-se și trei copii. Informația a
Acum 6 ore
08:40
Fluctuații pe piața valutară: Euro câștigă aproape șapte bani, dolarul pierde mai mult de patru # Ziar.md
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu euro și se depreciază față de dolarul american, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 4 februarie, un euro este cotat la 20,02 lei, în scă
08:20
Săptămâna continuă cu precipitații slabe. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 4 februarie, temperaturile maxime vor varia între -1°C și +4°C, iar vântul va sufla slab din sud-est, cu rafale de
Acum 24 ore
20:20
Vizită istorică la Chișinău. Maia Sandu și șefii parlamentelor baltice au vorbit despre securitatea și reziliența democratică # Ziar.md
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Președintele Parlamentului Estoniei, Lauri Hussar, Președinta Parlamentului Letoniei, Daiga Mieriņa, și Președintele Parlamentului Lituaniei, Juozas Olekas, aflați într-o vizită oficială la Chișină
20:10
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a ajuns la Kiev și a transmis că Ucraina are nevoie de garanții reale de securitate # Ziar.md
Ucraina este dispusă să ajungă la un acord acceptabil, însă Federația Rusă continuă să tensioneze situația prin noi atacuri. Mesajele au fost transmise de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul general NATO, Mark Rutte, î
18:10
ANSA anunță măsuri obligatorii pentru protejarea animalelor în contextul temperaturilor extrem de joase # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis un set de măsuri obligatorii pentru deținătorii și transportatorii de animale, având în vedere prognozele meteorologice care anunță o perioadă cu temperaturi
16:50
Medicamente și bunuri farmaceutice, transportate fără documente legale, au fost descoperite de echipele mobile ale Serviciului Vamal în două operațiuni separate, autoritățile avertizând asupra riscurilor și sancțiunilor. Primul incident a fost înregistrat î
16:40
Vladimir Andronachi nu mai este sub control judiciar, dar are interdicție de a părăsi țara pentru 60 de zile # Ziar.md
Fostul deputat Vladimir Andronachi nu se mai află sub control judiciar, însă are obligația de a nu părăsi Republica Moldova timp de 60 de zile. Măsura a fost aplicată cu consemn la frontieră, după ce Curtea
16:30
VIDEO/ O fabrică „fantomă” din Italia producea țigări de milioane de euro. Printre muncitori se aflau și trei moldoveni # Ziar.md
O fabrică clandestină de țigări a fost descoperită în Italia, în provincia Padova, în urma unei operațiuni coordonate de Parchetul European (EPPO) din Palermo și Poliția Financiară italiană (Guardia di Finanza). În interiorul
16:10
Uniunea Agențiilor Imobiliare propune soluții pentru deblocarea pieței. Parlamentul răspunde # Ziar.md
Piața imobiliară din Republica Moldova trece printr-o criză fără precedent. În 2025, vânzările de apartamente au scăzut cu peste 60%, iar în ultimul trimestru declinul a ajuns aproape la 80%. Uniunea Agențiilor Imobiliare
15:50
Transportul public din capitală a fost suplimentat cu încă cinci troleibuze articulate, care au început să circule de astăzi pe străzile Chișinăului. Primarul general, Ion Ceban, a menționat că majorarea numărului de
14:40
ANSP retrage de pe piață două loturi de parfum „Adora Entourage” produse de „Viorica-Cosmetic” # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dispus retragerea de pe piață a două loturi ale apei de parfum „Adora Entourage”, fabricate de S.A. „Viorica-Cosmetic”, după ce în compoziț
14:40
Instanța a anulat mustrarea aplicată lui Mircea Surdu după ce a criticat conducerea TRM în fața oficialilor europeni # Ziar.md
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a anulat mustrarea disciplinară aplicată jurnalistului Mircea Surdu, realizator al emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune Moldova 1 și angajat al companiei Teleradio-Moldova. Sancțiunea fusese aplicată după
14:10
Ajutor pentru comunități. Șase localități din R. Moldova au primit autospeciale de intervenție din partea Poloniei # Ziar.md
Șase localități din Republica Moldova au fost dotate în 2025 cu autospeciale de intervenție în caz de incendii, menite să îmbunătățească reacția în situații de urgență ș
14:10
În doar șapte zile, echipele de Asistență Medicală Urgentă (AMU) au răspuns la 17.660 de solicitări, dintre care aproape 2.900 au implicat copii, relevă datele IMSP CNAMUP. Zeci de oameni au avut nevoie de ajutor medical imediat,
13:50
Elevii vor avea mai puține exerciții la unele probe de BAC, după un experiment național cu profesorii # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) anunță schimbări la structura unor probe din examenul național de bacalaureat (BAC), care vor fi aplicate începâ
13:20
Premier Energy avertizează asupra apelurilor frauduloase către consumatori - se cer date bancare și IDNP # Ziar.md
O nouă tentativă de fraudă pusă la cale de escroci. Premier Energy atenționează populația, după ce au fost semnalate apeluri telefonice înșelătoare, în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai
Ieri
13:10
FOTO/ Sportivii moldoveni au ajuns în Italia pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Programul competițiilor # Ziar.md
Sportivii Republicii Moldova care vor reprezenta țara la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns în Italia, unde au fost întâmpinați la Aeroportul Venice Marco Polo sub culorile tricolorului. Delegația moldovenească se pregătește pentru
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, aplicabile pe data de 4 februarie 2026. Potrivit autorității, benzina A95 va avea un preț maxim de 23,09
12:00
După scăderea tarifelor la gaz, urmează și căldura? ANRE dă termen furnizorilor până pe 5 februarie # Ziar.md
Furnizorii de energie termică din Republica Moldova urmează să depună, până la data de 5 februarie 2026, cererile de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea agentului termic. Precizarea a fost făcută de către directorul Consiliului de
11:40
Tentativă de fraudă online! CNAS avertizează că informația despre „5.000 de lei din fondul social” este falsă # Ziar.md
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează cetățenii asupra unei informații false care circulă în mediul online, potrivit căreia persoanele născute în perioada 1935-2018 ar putea primi câte
11:00
Minoră accidentată pe trecerea de pietoni la Strășeni a fost transferată în stare gravă la Chișinău # Ziar.md
Fata de 12 ani, rănită luni seara într-un accident rutier produs pe o trecere de pietoni din Strășeni, a fost transferată în stare gravă la Chișinău. Copila este internată la Institutul Mamei și Copilului,
10:50
În ultimele 24 de ore, două persoane au suferit arsuri în urma producerii unor incendii în gospodării private, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei
10:40
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește astăzi, 3 februarie, în ședință solemnă pentru deschiderea sesiunii ordinare de primăvară a legislativului. Evenimentul are loc la sediul Parlamentului. În cadrul ședinței sunt programate discursuri ale pre&
10:40
Ultimă oră! ANRE a aprobat un nou tarif la gazele naturale - consumatorii vor plăti mai puțin, iată cu cât # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un nou tarif reglementat la gazele naturale, care va reduce costul pe care îl vor plăti consumatorii casnici în sezonul rece. Decizia a fost luată în cadrul ș
10:30
Primăria Chișinău lansează Bugetul Civil 2026. Locuitorii pot propune proiecte pentru oraș # Ziar.md
Primăria Chișinău a dat startul ediției 2026 a Programului Buget Civil, prin care cetățenii sunt invitați să vină cu idei de proiecte pentru comunitate și să depună dosarele la Primărie
10:30
Șoferi, atenție: drumurile naționale sunt practicabile, dar gropile sunt prezente pe mai multe sectoare # Ziar.md
Drumurile naționale din Republica Moldova rămân practicabile în plină iarnă, dar șoferii trebuie să fie extrem de atenți în nordul țării, unde persistă riscul de ghețuș pe alocuri, potrivit Administra&
09:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă cetățenii să respecte un set de măsuri de protecție în perioadele cu temperaturi foarte scăzute, pentru a preveni hipotermia, deger&
09:40
Atac masiv cu rachete balistice asupra Kievului. Peste 1.000 de blocuri sunt fără căldură, mai multe persoane au fost rănite # Ziar.md
Capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac nocturn cu rachete balistice și drone. Exploziile au provocat distrugeri în mai multe sectoare ale orașului, iar mii de locuințe au rămas fără încălzire în plin&
09:20
Doi inspectori ai Poliției, urmăriți penal pentru falsificarea proceselor-verbale și luare de mită # Ziar.md
Procurorii din cadrul PCCOCS anunță că au pornit urmărirea penală împotriva a doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică al Poliției, suspectați de fals în acte publice și corupere pasivă
09:10
Termenul limită pentru reduceri se apropie: zeci de mii de persoane au achitat polița în ianuarie # Ziar.md
Peste 39.000 de persoane din Republica Moldova au achitat, în prima lună a anului, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cotațiile oficiale ale principalelor valute pentru data de 3 februarie 2026. Potrivit datelor oficiale, valorile stabilite de BNM pentru tranzacțiile valutare arată ca moneda euro se devalorizează ușor, iar dolarul înregistreaz&
08:10
Temperaturi extrem de scăzute în Republica Moldova - Prognoza meteo pentru astăzi, 3 februarie # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a publicat prognoza meteo pentru 3 februarie 2026, valabilă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, unde vor persista temperaturi deosebit de scăzute și condiții de ger. În zona de centru, meteorologii prognozează vreme rece, cu cer predominant
2 februarie 2026
22:30
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat inițierea unei anchete disciplinare în legătură cu eliberarea fostului deputat Vladimir Andronachi din arest. Despre acest lucru a informat Andrei Cebotari, membru al CSP, în contextul informațiilor apărute în
22:00
Statele Baltice reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova. Estonia va avea ambasadă la Chișinău # Ziar.md
Republica Moldova primește din nou un mesaj clar de susținere pentru parcursul său european. Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania au declarat, în cadrul unei conferințe de presă comune la Chișină
21:00
Tragedie la Strășeni: un băiat de 14 ani a murit după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni # Ziar.md
Un grav accident rutier s-a produs în această seară, în jurul orei 19:00, pe traseul R-1, la kilometrul 22+500 metri, în direcția municipiului Chișinău. Poliția din Strășeni a fost alertată despre
21:00
Doi minori, loviți pe trecerea de pietoni la Strășeni. Unul a decedat, iar altul se află în stare gravă # Ziar.md
O fetiță de 12 ani și un băiat de 14 ani au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Strășeni, în stare gravă, după ce au fost loviți de un automobil în
18:20
Instanța urmează să anunțe pe 27 februarie verdictul în cazul fostului primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat pentru accidentarea mortală a unui adolescent. Procesul durează de aproape doi ani, perioadă în care au avut loc mai
18:10
Ultima oră! Maia Sandu anunță că din 1 martie 2026, permisele moldovenești vor fi recunoscute în Franța # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat o veste bună pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Franța: începând cu 1 martie, aceștia își vor putea preschimba permisul de conducere auto (categoria
18:10
Șomajul tehnic la CFM, prelungit până în martie. Aproximativ o mie de angajați rămân temporar acasă # Ziar.md
Șomajul tehnic aplicat la Calea Ferată din Moldova a fost prelungit cu încă o lună și va fi menținut până la 2 martie 2026. Aproximativ o mie de angajați ai întreprinderii rămân
18:00
Oportunitate pentru investitori: ANRE eliberează capacități nefolosite în rețeaua electrică # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anulat avize de racordare la rețeaua electrică în valoare totală de peste 260 MW, după ce titularii acestora nu le-au valorificat în termenele prevăzute, creâ
18:00
Începând cu 2 februarie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, se aplică restricții privind activitățile de vânătoare și reglementare numerică. Anunțul a fost fă
