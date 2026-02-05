Incendiu la Ialoveni: Patru autospeciale de pompieri nu au putut ajunge la destinație din cauza ghețușului, iar una a fost implicată într-un accident. Detaliile IGSU
ProTV.md, 5 februarie 2026 09:10
Incendiu la Ialoveni: Patru autospeciale de pompieri nu au putut ajunge la destinație din cauza ghețușului, iar una a fost implicată într-un accident. Detaliile IGSU
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
09:30
Mai mulți cetățeni au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Ministerul Energiei vine cu detalii # ProTV.md
Mai mulți cetățeni au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Ministerul Energiei vine cu detalii
Acum 30 minute
09:20
Un lot de 21 de tone de carne congelată - blocat și returnat producătorului, la vama Leușeni. ANSA anunță care este motivul - FOTO # ProTV.md
Un lot de 21 de tone de carne congelată - blocat și returnat producătorului, la vama Leușeni. ANSA anunță care este motivul - FOTO
09:10
Incendiu la Ialoveni: Patru autospeciale de pompieri nu au putut ajunge la destinație din cauza ghețușului, iar una a fost implicată într-un accident. Detaliile IGSU # ProTV.md
Incendiu la Ialoveni: Patru autospeciale de pompieri nu au putut ajunge la destinație din cauza ghețușului, iar una a fost implicată într-un accident. Detaliile IGSU
Acum o oră
09:00
Circulația transporturilor de mare tonaj - sistată temporar la Strășeni. Care este situația în alte regiuni ale țării - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Circulația transporturilor de mare tonaj - sistată temporar la Strășeni. Care este situația în alte regiuni ale țării - FOTO/VIDEO
09:00
Permisele de conducere emise în Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite vor fi recunoscute reciproc # ProTV.md
Permisele de conducere emise în Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite vor fi recunoscute reciproc
09:00
Zelenski anunță câți ucraineni au murit pe front. Numărul este mult mai mic decât estimările neoficiale # ProTV.md
Zelenski anunță câți ucraineni au murit pe front. Numărul este mult mai mic decât estimările neoficiale
08:40
ATENȚIE, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este foarte alunecos # ProTV.md
ATENȚIE, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este foarte alunecos
08:40
Curs valutar BNM pentru 5 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 2 ore
08:30
Ploi, lapoviță și ninsoare în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ploi, lapoviță și ninsoare în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:30
Zelenski, sceptic cu privire la reluarea dialogului cu Moscova dorită de Macron. „Interesul lui Putin este să umilească” # ProTV.md
Zelenski, sceptic cu privire la reluarea dialogului cu Moscova dorită de Macron. „Interesul lui Putin este să umilească”
08:20
Joi și vineri elevii din capitală vor face lecțiile online din cauza poleiului. Anunțul făcut de Ion Ceban - VIDEO # ProTV.md
Joi și vineri elevii din capitală vor face lecțiile online din cauza poleiului. Anunțul făcut de Ion Ceban - VIDEO
08:20
Poleiul și ghețușul au pus stăpânire pe trotuare și șosea. Poliția vine cu recomandări
08:10
Joi și vineri elevii din capitală vor face lecțiile online. Anunțul făcut de Ion Ceban - VIDEO # ProTV.md
Joi și vineri elevii din capitală vor face lecțiile online. Anunțul făcut de Ion Ceban - VIDEO
Acum 12 ore
00:30
Incendiu devastator în Filipine: Aproape o mie de case reduse la cenușă într-o noapte, autoritățile și voluntarii mobilizându-se pentru a ajuta victimele - VIDEO # ProTV.md
Incendiu devastator în Filipine: Aproape o mie de case reduse la cenușă într-o noapte, autoritățile și voluntarii mobilizându-se pentru a ajuta victimele - VIDEO
00:10
Albacete, echipa surpriză din liga a doua, eliminată de Barcelona după ce a învins anterior Real Madrid, iar catalanii se califică în semifinalele Cupei Spaniei - VIDEO # ProTV.md
Albacete, echipa surpriză din liga a doua, eliminată de Barcelona după ce a învins anterior Real Madrid, iar catalanii se califică în semifinalele Cupei Spaniei - VIDEO
00:00
Kulminski: „Moldova va beneficia de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională”. Legea adoptată și semnată de Donald Trump - VIDEO # ProTV.md
Kulminski: „Moldova va beneficia de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională”. Legea adoptată și semnată de Donald Trump - VIDEO
00:00
Arsenal Londra bate totul în calea sa în acest sezon - VIDEO
00:00
Rapid București urcă provizoriu pe primul loc în Liga 1 după victoria pe terenul lui Hermannstadt, echipa lui Constantin Gâlcă sperând la pas greșit din partea rivalelor Dinamo și Universitatea Craiova - VIDEO # ProTV.md
Rapid București urcă provizoriu pe primul loc în Liga 1 după victoria pe terenul lui Hermannstadt, echipa lui Constantin Gâlcă sperând la pas greșit din partea rivalelor Dinamo și Universitatea Craiova - VIDEO
4 februarie 2026
23:50
Debut posibil pentru Nicky Cleșcenco la Kilmarnock: Moldoveanul remarcă diferențele dintre fotbalul din Moldova și cel britanic și vrea să-și ajute echipa să rămână în prima ligă scoțiană - VIDEO # ProTV.md
Debut posibil pentru Nicky Cleșcenco la Kilmarnock: Moldoveanul remarcă diferențele dintre fotbalul din Moldova și cel britanic și vrea să-și ajute echipa să rămână în prima ligă scoțiană - VIDEO
23:50
AC Milan își continuă seria fără înfrângeri în campionatul Italiei și se apropie la 5 puncte de liderul Inter - VIDEO # ProTV.md
AC Milan își continuă seria fără înfrângeri în campionatul Italiei și se apropie la 5 puncte de liderul Inter - VIDEO
23:40
Ziua surprizelor la Transylvania Open: Două românce părăsesc turneul de acasă, Jaqueline Cristian cedând ușor în fața unei ucrainence, iar favorita 7 eliminată de o jucătoare din afara topului 100 - VIDEO # ProTV.md
Ziua surprizelor la Transylvania Open: Două românce părăsesc turneul de acasă, Jaqueline Cristian cedând ușor în fața unei ucrainence, iar favorita 7 eliminată de o jucătoare din afara topului 100 - VIDEO
23:40
Lindsay Vonn, la 41 de ani și cu ligament încrucișat rupt, refuză să renunțe la ultimele Jocuri Olimpice, demonstrând curaj și determinare de neegalat în istoria schiului - VIDEO # ProTV.md
Lindsay Vonn, la 41 de ani și cu ligament încrucișat rupt, refuză să renunțe la ultimele Jocuri Olimpice, demonstrând curaj și determinare de neegalat în istoria schiului - VIDEO
23:30
Reacție virală pe internet: Micul fan Wolverhampton plânge când tatăl îi mănâncă ultima bucată de pui prăjit, iar clubul îi oferă o porție nouă la următorul meci - VIDEO # ProTV.md
Reacție virală pe internet: Micul fan Wolverhampton plânge când tatăl îi mănâncă ultima bucată de pui prăjit, iar clubul îi oferă o porție nouă la următorul meci - VIDEO
23:20
Furtuna severă Leonardo lovește Spania și Portugalia: Ploi torențiale, vânt puternic și riscuri majore de inundații, autoritățile suspendă cursurile și cer populației să evite deplasările neesențiale - VIDEO # ProTV.md
Furtuna severă Leonardo lovește Spania și Portugalia: Ploi torențiale, vânt puternic și riscuri majore de inundații, autoritățile suspendă cursurile și cer populației să evite deplasările neesențiale - VIDEO
23:20
„Nu pot să vă spun când, dar o să avem această linie”: Premierul Munteanu vorbește despre viitoarea linie electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău fără a oferi un termen clar - VIDEO # ProTV.md
„Nu pot să vă spun când, dar o să avem această linie”: Premierul Munteanu vorbește despre viitoarea linie electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău fără a oferi un termen clar - VIDEO
23:10
Atenție, șoferi și pietoni: Cod galben de ghețuș și polei în nordul și centrul Moldovei. Drumurile devin periculoase, iar autoritățile recomandă prudență maximă și respectarea regulilor de circulație - VIDEP # ProTV.md
Atenție, șoferi și pietoni: Cod galben de ghețuș și polei în nordul și centrul Moldovei. Drumurile devin periculoase, iar autoritățile recomandă prudență maximă și respectarea regulilor de circulație - VIDEP
23:00
A început audierea martorilor în dosarul sacoșa neagră, unde Igor Dodon este cercetat penal. Primele persoane care au făcut declarații în fața magistraților - VIDEO # ProTV.md
A început audierea martorilor în dosarul sacoșa neagră, unde Igor Dodon este cercetat penal. Primele persoane care au făcut declarații în fața magistraților - VIDEO
22:50
Educație fără bariere: Ministrul propune ca elevii cu nevoi speciale să poată continua studiile până în clasa a XII-a și să fie sprijiniți prin grupuri de suport în școlile obișnuite pentru o incluziune blândă - VIDEO # ProTV.md
Educație fără bariere: Ministrul propune ca elevii cu nevoi speciale să poată continua studiile până în clasa a XII-a și să fie sprijiniți prin grupuri de suport în școlile obișnuite pentru o incluziune blândă - VIDEO
22:20
Modificare majoră în Codul Educației: Elevii de clasa a IV-a vor reveni la note și vor renunța la discriptori începând cu septembrie 2026, pentru a facilita tranziția spre gimnaziu - VIDEO # ProTV.md
Modificare majoră în Codul Educației: Elevii de clasa a IV-a vor reveni la note și vor renunța la discriptori începând cu septembrie 2026, pentru a facilita tranziția spre gimnaziu - VIDEO
22:10
Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe trasee naționale: poliția recomandă prudență maximă pentru șoferi - VIDEO # ProTV.md
Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe trasee naționale: poliția recomandă prudență maximă pentru șoferi - VIDEO
22:10
Trafic îngreunat în raionul Orhei: un camion defect blochează temporar ambele benzi. Poliția intervine - VIDEO # ProTV.md
Trafic îngreunat în raionul Orhei: un camion defect blochează temporar ambele benzi. Poliția intervine - VIDEO
22:00
Gerul și bombardamentele transformă iarna în Ucraina într-o luptă pentru supraviețuire: zeci de familii din Kiev trăiesc fără încălzire și electricitate - VIDEO # ProTV.md
Gerul și bombardamentele transformă iarna în Ucraina într-o luptă pentru supraviețuire: zeci de familii din Kiev trăiesc fără încălzire și electricitate - VIDEO
21:50
Șoferul care a lovit doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni - plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Șoferul care a lovit doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni - plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
21:50
Trump laudă „pauza” rusească în atacurile asupra Ucrainei, dar Zelenski respinge afirmația și cere sancțiuni și măsuri ferme împotriva Moscovei - VIDEO # ProTV.md
Trump laudă „pauza” rusească în atacurile asupra Ucrainei, dar Zelenski respinge afirmația și cere sancțiuni și măsuri ferme împotriva Moscovei - VIDEO
21:20
Negocieri cu ușile închise la Abu Dhabi: prima zi a discuțiilor dintre Ucraina, SUA și Rusia s-a încheiat fără detalii publice, dar cu semnale de progres - VIDEO # ProTV.md
Negocieri cu ușile închise la Abu Dhabi: prima zi a discuțiilor dintre Ucraina, SUA și Rusia s-a încheiat fără detalii publice, dar cu semnale de progres - VIDEO
21:20
Atacuri rusești masive asupra Ucrainei în timp ce la Abu Dhabi au loc negocieri pentru pace: zeci de morți și răniți, clădiri distruse în Donețk, Zaporojie și Odesa - VIDEO # ProTV.md
Atacuri rusești masive asupra Ucrainei în timp ce la Abu Dhabi au loc negocieri pentru pace: zeci de morți și răniți, clădiri distruse în Donețk, Zaporojie și Odesa - VIDEO
20:40
Poleiul provoacă avarii în rețeaua electrică: peste 2.400 de consumatori din mai multe raioane au rămas parțial fără curent. Serviciile specializate intervin la fața locului # ProTV.md
Poleiul provoacă avarii în rețeaua electrică: peste 2.400 de consumatori din mai multe raioane au rămas parțial fără curent. Serviciile specializate intervin la fața locului
Acum 24 ore
20:20
Tentativă fatală de traversare ilegală a frontierei: un bărbat de 31 de ani din Ucraina, găsit mort în râul Nistru # ProTV.md
Tentativă fatală de traversare ilegală a frontierei: un bărbat de 31 de ani din Ucraina, găsit mort în râul Nistru
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.02.2026
20:10
Poleiul provoacă avarii în rețeaua electrică: peste 2.400 de consumatori din mai multe raioane au rămas parțial fără curent # ProTV.md
Poleiul provoacă avarii în rețeaua electrică: peste 2.400 de consumatori din mai multe raioane au rămas parțial fără curent
20:00
Poleiul pune orașul în alertă: serviciile specializate intervin pe arterele principale și în zonele sociale pentru combaterea ghețușului – FOTO # ProTV.md
Poleiul pune orașul în alertă: serviciile specializate intervin pe arterele principale și în zonele sociale pentru combaterea ghețușului – FOTO
19:50
Trafic blocat în nordul Moldovei: circulația mijloacelor de transport de mare tonaj în raionul Edineț, sistată temporar din cauza poleiului – FOTO/VIDEO # ProTV.md
Trafic blocat în nordul Moldovei: circulația mijloacelor de transport de mare tonaj în raionul Edineț, sistată temporar din cauza poleiului – FOTO/VIDEO
18:40
Trafic blocat în nordul Moldovei: circulația mijloacelor de transport de mare tonaj în raionul Edineț, sistată temporar din cauza poleiului – VIDEO # ProTV.md
Trafic blocat în nordul Moldovei: circulația mijloacelor de transport de mare tonaj în raionul Edineț, sistată temporar din cauza poleiului – VIDEO
18:20
ASP dezminte zvonurile privind construirea unei fabrici de armament în Moldova: investițiile militare sunt permise doar instituțiilor statului # ProTV.md
ASP dezminte zvonurile privind construirea unei fabrici de armament în Moldova: investițiile militare sunt permise doar instituțiilor statului
18:10
Peste 2.000 de angajați ai MAI, mobilizați pentru intervenții în perioada 4–8 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile – VIDEO # ProTV.md
Peste 2.000 de angajați ai MAI, mobilizați pentru intervenții în perioada 4–8 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile – VIDEO
18:00
Cartușe, țigări electronice și peste 35.000 de dolari: câinele Poliției de Frontieră, dejucă două tentative de introducere ilegală în Moldova # ProTV.md
Cartușe, țigări electronice și peste 35.000 de dolari: câinele Poliției de Frontieră, dejucă două tentative de introducere ilegală în Moldova
17:30
„Noi nu vedem nimic nou aici”. Kremlinul îl contrazice pe Trump cu privire la India și petrolul rusesc # ProTV.md
„Noi nu vedem nimic nou aici”. Kremlinul îl contrazice pe Trump cu privire la India și petrolul rusesc
17:10
Organiza transportarea migranților către frontiera cu România: Un bărbat - plasat în arest. Poliția de frontieră vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Organiza transportarea migranților către frontiera cu România: Un bărbat - plasat în arest. Poliția de frontieră vine cu detalii - VIDEO
17:10
Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front # ProTV.md
Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 04.02.2026
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.