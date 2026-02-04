Educație fără bariere: Ministrul propune ca elevii cu nevoi speciale să poată continua studiile până în clasa a XII-a și să fie sprijiniți prin grupuri de suport în școlile obișnuite pentru o incluziune blândă - VIDEO
ProTV.md, 4 februarie 2026 22:50
Educație fără bariere: Ministrul propune ca elevii cu nevoi speciale să poată continua studiile până în clasa a XII-a și să fie sprijiniți prin grupuri de suport în școlile obișnuite pentru o incluziune blândă - VIDEO
Kulminski: „Moldova va beneficia de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională”. Legea adoptată și semnată de Donald Trump - VIDEO
Arsenal Londra bate totul în calea sa în acest sezon - VIDEO
Rapid București urcă provizoriu pe primul loc în Liga 1 după victoria pe terenul lui Hermannstadt, echipa lui Constantin Gâlcă sperând la pas greșit din partea rivalelor Dinamo și Universitatea Craiova - VIDEO
Debut posibil pentru Nicky Cleșcenco la Kilmarnock: Moldoveanul remarcă diferențele dintre fotbalul din Moldova și cel britanic și vrea să-și ajute echipa să rămână în prima ligă scoțiană - VIDEO
AC Milan își continuă seria fără înfrângeri în campionatul Italiei și se apropie la 5 puncte de liderul Inter - VIDEO
Ziua surprizelor la Transylvania Open: Două românce părăsesc turneul de acasă, Jaqueline Cristian cedând ușor în fața unei ucrainence, iar favorita 7 eliminată de o jucătoare din afara topului 100 - VIDEO
Lindsay Vonn, la 41 de ani și cu ligament încrucișat rupt, refuză să renunțe la ultimele Jocuri Olimpice, demonstrând curaj și determinare de neegalat în istoria schiului - VIDEO
Reacție virală pe internet: Micul fan Wolverhampton plânge când tatăl îi mănâncă ultima bucată de pui prăjit, iar clubul îi oferă o porție nouă la următorul meci - VIDEO
Furtuna severă Leonardo lovește Spania și Portugalia: Ploi torențiale, vânt puternic și riscuri majore de inundații, autoritățile suspendă cursurile și cer populației să evite deplasările neesențiale - VIDEO
„Nu pot să vă spun când, dar o să avem această linie”: Premierul Munteanu vorbește despre viitoarea linie electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău fără a oferi un termen clar - VIDEO
Atenție, șoferi și pietoni: Cod galben de ghețuș și polei în nordul și centrul Moldovei. Drumurile devin periculoase, iar autoritățile recomandă prudență maximă și respectarea regulilor de circulație - VIDEP
A început audierea martorilor în dosarul sacoșa neagră, unde Igor Dodon este cercetat penal. Primele persoane care au făcut declarații în fața magistraților - VIDEO
Educație fără bariere: Ministrul propune ca elevii cu nevoi speciale să poată continua studiile până în clasa a XII-a și să fie sprijiniți prin grupuri de suport în școlile obișnuite pentru o incluziune blândă - VIDEO
Modificare majoră în Codul Educației: Elevii de clasa a IV-a vor reveni la note și vor renunța la discriptori începând cu septembrie 2026, pentru a facilita tranziția spre gimnaziu - VIDEO
Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe trasee naționale: poliția recomandă prudență maximă pentru șoferi - VIDEO
Trafic îngreunat în raionul Orhei: un camion defect blochează temporar ambele benzi. Poliția intervine - VIDEO
Gerul și bombardamentele transformă iarna în Ucraina într-o luptă pentru supraviețuire: zeci de familii din Kiev trăiesc fără încălzire și electricitate - VIDEO
Șoferul care a lovit doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni - plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
Trump laudă „pauza” rusească în atacurile asupra Ucrainei, dar Zelenski respinge afirmația și cere sancțiuni și măsuri ferme împotriva Moscovei - VIDEO
Negocieri cu ușile închise la Abu Dhabi: prima zi a discuțiilor dintre Ucraina, SUA și Rusia s-a încheiat fără detalii publice, dar cu semnale de progres - VIDEO
Atacuri rusești masive asupra Ucrainei în timp ce la Abu Dhabi au loc negocieri pentru pace: zeci de morți și răniți, clădiri distruse în Donețk, Zaporojie și Odesa - VIDEO
Poleiul provoacă avarii în rețeaua electrică: peste 2.400 de consumatori din mai multe raioane au rămas parțial fără curent. Serviciile specializate intervin la fața locului
Tentativă fatală de traversare ilegală a frontierei: un bărbat de 31 de ani din Ucraina, găsit mort în râul Nistru
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.02.2026
Poleiul provoacă avarii în rețeaua electrică: peste 2.400 de consumatori din mai multe raioane au rămas parțial fără curent
Poleiul pune orașul în alertă: serviciile specializate intervin pe arterele principale și în zonele sociale pentru combaterea ghețușului – FOTO
Trafic blocat în nordul Moldovei: circulația mijloacelor de transport de mare tonaj în raionul Edineț, sistată temporar din cauza poleiului – FOTO/VIDEO
Trafic blocat în nordul Moldovei: circulația mijloacelor de transport de mare tonaj în raionul Edineț, sistată temporar din cauza poleiului – VIDEO
ASP dezminte zvonurile privind construirea unei fabrici de armament în Moldova: investițiile militare sunt permise doar instituțiilor statului
Peste 2.000 de angajați ai MAI, mobilizați pentru intervenții în perioada 4–8 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile – VIDEO
Cartușe, țigări electronice și peste 35.000 de dolari: câinele Poliției de Frontieră, dejucă două tentative de introducere ilegală în Moldova
„Noi nu vedem nimic nou aici”. Kremlinul îl contrazice pe Trump cu privire la India și petrolul rusesc
Organiza transportarea migranților către frontiera cu România: Un bărbat - plasat în arest. Poliția de frontieră vine cu detalii - VIDEO
Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 04.02.2026
Medicul de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani, și-a reluat activitatea
Ședința Guvernului din 4 februarie
Cod galben de polei și ghețuș: Poliția avertizează asupra riscurilor din trafic și vine cu o serie de recomandări pentru șoferi
Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Apuseni. O companie canadiană a găsit uraniu, cobalt și nichel
Soluționarea confictului transnistrean - discutat de către președinții statelor Baltice cu viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri - FOTO
Atenție, șoferi. Pe mai multe drumuri din țară se formează ghețuș, iar în unele regiuni ninge - FOTO
Doi tineri din Comrat - plasați în arest pentru schema „ruda implicată în accident”. Câți bani au obținut – VIDEO
Republica Moldova va ajuta Ucraina cu echipamente medicale, electrice și alte bunuri materiale de primă necesitate
Cultiva cânepă la el acasă: Un bărbat din Călărași – documentat de polițiști. Ce au găsit în urma perchezițiilor – VIDEO
Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată: Transportul de mărfuri și pasageri - gestionate separat. Ce prevede proiectul aprobat de Guvern
Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului
„Eu deja ajung acasă”: ultimele cuvinte ale fetiței rănite grav la Strășeni, înainte ca ea și prietenul ei să fie loviți pe trecerea de pietoni de o mașină care circula cu viteză – VIDEO
Cod galben de ghețuș și polei emis de meteorologi pe întreg teritoriul țării. Până când este valabil - FOTO
Fără căldură în plină iarnă: Cum fac față copiii, bătrânii și animalele din Ucraina frigului - VIDEO
Dosarul sacoșa neagră: CSJ a reluat cercetarea probelor. Ce acuzații i se aduc fostului președinte, Igor Dodon
