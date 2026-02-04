„Nu pot să vă spun când, dar o să avem această linie”: Premierul Munteanu vorbește despre viitoarea linie electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău fără a oferi un termen clar - VIDEO

ProTV.md, 4 februarie 2026 23:20

„Nu pot să vă spun când, dar o să avem această linie”: Premierul Munteanu vorbește despre viitoarea linie electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău fără a oferi un termen clar - VIDEO

Acum 5 minute
00:00
Kulminski: „Moldova va beneficia de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională”. Legea adoptată și semnată de Donald Trump - VIDEO
00:00
Arsenal Londra bate totul în calea sa în acest sezon - VIDEO
00:00
Rapid București urcă provizoriu pe primul loc în Liga 1 după victoria pe terenul lui Hermannstadt, echipa lui Constantin Gâlcă sperând la pas greșit din partea rivalelor Dinamo și Universitatea Craiova - VIDEO
Acum 15 minute
23:50
Debut posibil pentru Nicky Cleșcenco la Kilmarnock: Moldoveanul remarcă diferențele dintre fotbalul din Moldova și cel britanic și vrea să-și ajute echipa să rămână în prima ligă scoțiană - VIDEO
23:50
AC Milan își continuă seria fără înfrângeri în campionatul Italiei și se apropie la 5 puncte de liderul Inter - VIDEO
Acum 30 minute
23:40
Ziua surprizelor la Transylvania Open: Două românce părăsesc turneul de acasă, Jaqueline Cristian cedând ușor în fața unei ucrainence, iar favorita 7 eliminată de o jucătoare din afara topului 100 - VIDEO
23:40
Lindsay Vonn, la 41 de ani și cu ligament încrucișat rupt, refuză să renunțe la ultimele Jocuri Olimpice, demonstrând curaj și determinare de neegalat în istoria schiului - VIDEO
Acum o oră
23:30
Reacție virală pe internet: Micul fan Wolverhampton plânge când tatăl îi mănâncă ultima bucată de pui prăjit, iar clubul îi oferă o porție nouă la următorul meci - VIDEO
23:20
Furtuna severă Leonardo lovește Spania și Portugalia: Ploi torențiale, vânt puternic și riscuri majore de inundații, autoritățile suspendă cursurile și cer populației să evite deplasările neesențiale - VIDEO
23:20
„Nu pot să vă spun când, dar o să avem această linie”: Premierul Munteanu vorbește despre viitoarea linie electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău fără a oferi un termen clar - VIDEO
23:10
Atenție, șoferi și pietoni: Cod galben de ghețuș și polei în nordul și centrul Moldovei. Drumurile devin periculoase, iar autoritățile recomandă prudență maximă și respectarea regulilor de circulație - VIDEP
Acum 2 ore
23:00
A început audierea martorilor în dosarul sacoșa neagră, unde Igor Dodon este cercetat penal. Primele persoane care au făcut declarații în fața magistraților - VIDEO
22:50
Educație fără bariere: Ministrul propune ca elevii cu nevoi speciale să poată continua studiile până în clasa a XII-a și să fie sprijiniți prin grupuri de suport în școlile obișnuite pentru o incluziune blândă - VIDEO
22:20
Modificare majoră în Codul Educației: Elevii de clasa a IV-a vor reveni la note și vor renunța la discriptori începând cu septembrie 2026, pentru a facilita tranziția spre gimnaziu - VIDEO
22:10
Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe trasee naționale: poliția recomandă prudență maximă pentru șoferi - VIDEO
22:10
Trafic îngreunat în raionul Orhei: un camion defect blochează temporar ambele benzi. Poliția intervine - VIDEO
Acum 4 ore
22:00
Gerul și bombardamentele transformă iarna în Ucraina într-o luptă pentru supraviețuire: zeci de familii din Kiev trăiesc fără încălzire și electricitate - VIDEO
21:50
Șoferul care a lovit doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni - plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
21:50
Trump laudă „pauza” rusească în atacurile asupra Ucrainei, dar Zelenski respinge afirmația și cere sancțiuni și măsuri ferme împotriva Moscovei - VIDEO
21:20
Negocieri cu ușile închise la Abu Dhabi: prima zi a discuțiilor dintre Ucraina, SUA și Rusia s-a încheiat fără detalii publice, dar cu semnale de progres - VIDEO
21:20
Atacuri rusești masive asupra Ucrainei în timp ce la Abu Dhabi au loc negocieri pentru pace: zeci de morți și răniți, clădiri distruse în Donețk, Zaporojie și Odesa - VIDEO
20:40
Poleiul provoacă avarii în rețeaua electrică: peste 2.400 de consumatori din mai multe raioane au rămas parțial fără curent. Serviciile specializate intervin la fața locului
20:20
Tentativă fatală de traversare ilegală a frontierei: un bărbat de 31 de ani din Ucraina, găsit mort în râul Nistru
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.02.2026
20:10
Poleiul provoacă avarii în rețeaua electrică: peste 2.400 de consumatori din mai multe raioane au rămas parțial fără curent
Acum 6 ore
20:00
Poleiul pune orașul în alertă: serviciile specializate intervin pe arterele principale și în zonele sociale pentru combaterea ghețușului – FOTO
19:50
Trafic blocat în nordul Moldovei: circulația mijloacelor de transport de mare tonaj în raionul Edineț, sistată temporar din cauza poleiului – FOTO/VIDEO
18:40
Trafic blocat în nordul Moldovei: circulația mijloacelor de transport de mare tonaj în raionul Edineț, sistată temporar din cauza poleiului – VIDEO
18:20
ASP dezminte zvonurile privind construirea unei fabrici de armament în Moldova: investițiile militare sunt permise doar instituțiilor statului
18:10
Peste 2.000 de angajați ai MAI, mobilizați pentru intervenții în perioada 4–8 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile – VIDEO
Acum 8 ore
18:00
Cartușe, țigări electronice și peste 35.000 de dolari: câinele Poliției de Frontieră, dejucă două tentative de introducere ilegală în Moldova
17:30
„Noi nu vedem nimic nou aici”. Kremlinul îl contrazice pe Trump cu privire la India și petrolul rusesc
17:10
Organiza transportarea migranților către frontiera cu România: Un bărbat - plasat în arest. Poliția de frontieră vine cu detalii - VIDEO
17:10
Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 04.02.2026
16:50
Medicul de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani, și-a reluat activitatea
16:40
Ședința Guvernului din 4 februarie
16:30
Cod galben de polei și ghețuș: Poliția avertizează asupra riscurilor din trafic și vine cu o serie de recomandări pentru șoferi
16:20
Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Apuseni. O companie canadiană a găsit uraniu, cobalt și nichel
Acum 12 ore
16:00
Soluționarea confictului transnistrean - discutat de către președinții statelor Baltice cu viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri - FOTO
16:00
Atenție, șoferi. Pe mai multe drumuri din țară se formează ghețuș, iar în unele regiuni ninge - FOTO
15:30
Doi tineri din Comrat - plasați în arest pentru schema „ruda implicată în accident”. Câți bani au obținut – VIDEO
15:30
Republica Moldova va ajuta Ucraina cu echipamente medicale, electrice și alte bunuri materiale de primă necesitate
15:10
Cultiva cânepă la el acasă: Un bărbat din Călărași – documentat de polițiști. Ce au găsit în urma perchezițiilor – VIDEO
15:10
Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată: Transportul de mărfuri și pasageri - gestionate separat. Ce prevede proiectul aprobat de Guvern
15:00
Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului
14:40
„Eu deja ajung acasă”: ultimele cuvinte ale fetiței rănite grav la Strășeni, înainte ca ea și prietenul ei să fie loviți pe trecerea de pietoni de o mașină care circula cu viteză – VIDEO
14:40
Cod galben de ghețuș și polei emis de meteorologi pe întreg teritoriul țării. Până când este valabil - FOTO
14:30
Fără căldură în plină iarnă: Cum fac față copiii, bătrânii și animalele din Ucraina frigului - VIDEO
14:30
Dosarul sacoșa neagră: CSJ a reluat cercetarea probelor. Ce acuzații i se aduc fostului președinte, Igor Dodon
