La ce preț a cumpărat Energocom energia electrică, în luna ianuarie

Unika.md, 4 februarie 2026 16:00

La ce preț a cumpărat Energocom energia electrică, în luna ianuarie

Acum 15 minute
16:00
La ce preț a cumpărat Energocom energia electrică, în luna ianuarie
Acum o oră
15:40
Din 2027, școlile cu peste 400 de elevi vor trece obligatoriu la autonomie financiară
15:40
Medic, cercetat pentru viol asupra a două minore, restabilit în funcție: Ministerul Sănătății spune că nu există dosar penal deschis
15:30
Coordonator al unei rețele de migrație ilegală, reținut la Chișinău: arest preventiv pentru 30 de zile
15:30
Avertizare meteo: Cod galben de polei și ghețuș
15:20
Inspectorii de mediu vor lucra 24/24: Guvernul creează o subdiviziune specială pentru intervenții rapide
Acum 4 ore
13:10
Granturi de până la 7.500 de dolari pentru irigare: fermierii pot cumpăra echipamente moderne, scutite de TVA
13:10
Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate, după amenințări că ar fi minate
13:00
Guvernul actualizează Codul Educației: „Îndeplinim astfel mai multe solicitări venite din sector și de la părinți”
13:00
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: Guvernul creează S.A. „CFM – Pasageri și Marfă”, cu capital 100% de stat
13:00
Atenție șoferi: Poliția Republicii Moldova anunță desfășurarea, în perioada 5-28 februarie, a unor acțiuni
12:50
Impozitul pe avere ar putea fi revizuit: Ministerul Finanțelor analizează pragurile, cotele și limitele de aplicare
12:50
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curând: Primăria lansează licitația, proiect de peste 30 milioane lei
12:40
Șoferul care a lovit doi copii pe trecerea de pietoni la Strășeni, arestat preventiv pentru 30 de zile
12:40
Proiectul Partidului Nostru: primăriile ar putea fi scutite de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile donate
12:40
Olga Ursu (MAN): Reforma administrației locale se face în grabă și fără garanții pentru cetățeni
12:40
Doi tineri din Comrat, arestați pentru escrocherii la Chișinău: cereau bani invocând „accidentul unei rude”
12:30
Guvernul a aprobat fuziunea Universității „B.P. Hașdeu” din Cahul cu UTM
12:30
Mai puține raioane în Moldova: Guvernul pregătește o reorganizare „semnificativă” a administrației locale
12:30
Prima ședință în dosarul „Kuliok”: Igor Dodon nu s-a prezentat în instanță, iar Lilian Carp a fost audiat ca martor
12:20
Compensațiile la căldură se extind: crește numărul beneficiarilor, majoritatea pe încălzire cu lemn
12:20
Caz de rabie confirmat la o bovină în Soltănești, Nisporeni: autoritățile iau în calcul carantină de 30 de zile
12:20
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat: Vitalie Mîța își începe activitatea pe 5 februarie
Acum 6 ore
12:10
SUA alocă 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională a R. Moldova
12:10
Guvernul a aprobat un nou ajutor pentru Ucraina: bunuri energetice și sanitare
12:10
Anastasia Nichita, demisia oficială din Parlament: mandatul PAS va fi preluat de Tatiana Rotari
12:00
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 5 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE
10:40
Delegația Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău (4–5 februarie) pentru avizul la legea anticorupție electorală
10:30
SFS: 25 februarie 2026 este termenul-limită pentru prezentarea informației din surse indirecte (perioada fiscală 2025)
10:30
A doua rundă de discuții Ucraina–Rusia la Abu Dhabi, pe fondul unui atac aerian masiv
10:20
Instructor auto condamnat pentru trafic de influență: a cerut 1.000 de euro pentru „permis categoria A fără examene”
10:20
Este oficial: moldovenii vor plăti mai puțin pentru gazele naturale. Noul tarif se aplică din 4 februarie
Acum 8 ore
10:10
Loturi de lapte praf pentru bebeluși, rechemate de ANSA: părinții sunt îndemnați să returneze produsele
Acum 12 ore
08:10
Țară din Europa care are cea mai îmbătrânită populație activă din UE: 1 din 4 angajați are 55–64 de ani
07:30
Horoscop 4 februarie 2026: claritate, pași mici și decizii inspirate
Acum 24 ore
23:30
10 reguli pe care trebuie să le respecţi atunci când mănânci fructe!
22:10
Anul Nou Chinezesc 2026: ritualuri cu dafin și orez pentru noroc, curățare și prosperitate
22:10
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iarna dormi în șosete
21:50
Cătălin Botezatu, jefuit la Londra. Un ceas rar, estimat la 2 milioane lire sterline, ar fi fost furat
21:40
Prognoza meteo pentru 4 februarie: cer noros, ninsori slabe care se transformă treptat în ploaie și risc de polei
21:40
Peste 39 mii de persoane au achitat prima de asigurare medicală în ianuarie 2026
20:40
Granturi de până la 250.000 € pentru incubatoare și acceleratoare din R. Moldova: apel lansat prin EU4Innovation East
20:40
Două tentative de scoatere ilicită a valutelor, contracarate pe Aeroportul Chișinău: sume nedeclarate pe rutele Antalya și Varșovia
20:40
Vizită comună istorică a șefilor parlamentelor baltice la Chișinău: sprijin ferm pentru integrarea europeană a R. Moldova
20:30
Rutte, la Kiev, în ziua celui mai masiv atac rusesc asupra energiei ucrainene din 2026: „un semnal alarmant”, spune șeful NATO
17:20
Serviciul Vamal: medicamente și bunuri farmaceutice, depistate fără acte în două cazuri la Leușeni și Briceni
16:50
Fabrică ilegală de țigări, descoperită în Italia: 5,5 tone confiscate și trei moldoveni găsiți în hală
16:50
Avocații lui Plahotniuc cer din nou recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul fraudei bancare
16:50
Dosarul contrabandei cu armament de la Leușeni-Albița: finalizarea urmăririi penale depinde de expertizele informaționale, anunță PCCOCS
16:40
Primul transplant de față, donator decedat prin eutanasie: pacienta poate vorbi, mânca și respira normal
