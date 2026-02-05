Ministru sârb, judecat pentru un proiect imobiliar al ginerelui lui Donald Trump: Cum s-a ajuns la proces

17:00

Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, susține că în R. Moldova ar putea fi construită fabrică de armament, iar investitorul ar fi din Qatar. În acest context, Agenția Servicii Publice a venit cu mai multe precizări: „Potențialul investitor a depus la ASP actele pentru perfectarea licenței pentru producerea, asamblarea, importul sau reexportul, comercializarea armelor și a munițiilor cu destinație civilă și reparația armelor cu destinație civilă, nu a celor cu destinație militară. Până în prezent, acesta a fost refuzat de mai multe ori, din cauza că dosarul nu conținea toate actele necesare”.