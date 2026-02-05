Emisarul lui Macron la Kremlin pentru reluarea dialogului cu Putin pe tema Ucrainei
Ziarul National, 5 februarie 2026 03:30
Consilierul diplomatic al preşedintelui francez Emmanuel Macron s-a aflat marţi la Moscova pentru discuţii cu oficiali ruşi, au declarat pentru Reu...
• • •
Acum 2 ore
03:30
Acum 4 ore
02:30
Rusia, acuzată că spionează și poate sabota sateliți europeni esențiali prin vehiculele spațiale Luch-1 și Luch-2 # Ziarul National
Oficialii europeni responsabili cu securitatea susțin că două vehicule spaţiale ruseşti au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12 sateliţi esenţi...
01:30
Zelenski, rezervat față de dialogul dorit de Macron cu Moscova: avertizează că Putin vrea să umilească Europa și se teme doar de Trump # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara, într-un interviu pentru France 2, că „interesul lui (Vladimir) Putin este să u...
Acum 6 ore
00:30
Justiția argentiniană cere Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro pentru crime împotriva umanității # Ziarul National
Justiţia argentiniană a solicitat miercuri Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro, fostul preşedinte al Venezuelei capturat şi deţinut pe ter...
Acum 8 ore
21:30
După o noapte geroasă de miercuri, cu valori coborând frecvent spre -8…-10 grade, ziua de joi aduce o încălzire vizibilă în toată Republica Moldova...
21:30
Raportul Comisiei juridice contrazice acuzațiile de interferență rusă, dar documentele TikTok arată zeci de mii de conturi implicate în promovarea candidaților la prezidențialele din 2024 # Ziarul National
Raportul preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor contestă acuzaţiile privind interferenţa rusă în alegerile prezidenţiale din 2...
Acum 12 ore
20:30
ULTIMA ORĂ // Chiciura din această seară a lăsat fără curent mai multe localități. S-au rupt firele pe unele linii electrice # Ziarul National
Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice, a comunica...
20:15
CIO, sub presiune înainte de JO de iarnă: Sportivi ruşi „neutri”, acuzaţi de legături pro-război în Ucraina # Ziarul National
Mai mulţi sportivi ruşi autorizaţi să concureze ca neutri la viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă ar avea legături cu activităţi de susţinere a răzb...
19:00
Italia blochează atacuri cibernetice rusești asupra site-urilor și hotelurilor Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina # Ziarul National
Tensiune la Jocurile Olimpice de iarnă. Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice ruseşti îndreptate împotriva site-urilor legate de Jocurile...
19:00
TikTok, lăudată de Comisia Europeană pentru cooperarea în ancheta privind interferența în alegerile din România # Ziarul National
Compania de social media TikTok este „extrem de cooperantă” în ancheta în curs a Comisiei Europene privind posibila interferenţă în alegerile din R...
18:00
Putin îl asigură pe Xi că Rusia va acționa „chibzuit și responsabil” după expirarea tratatului nuclear New START # Ziarul National
Kremlinul dă asigurări miercuri că va acţiona în mod ”responsabil”, cu o zi înainte de expirarea Tratatului de dezarmare nucleară New START între R...
17:00
FOTO / Gustul de la Orac cucerește Bruxelles-ul: Cozi la brutăria unei moldovence, inspirată de rețetele bunicii # Ziarul National
O bucată din tradiția raionului Leova a devenit fenomen local în Bruxelles, capitala Belgiei. Senina Cojocari, o moldoveancă stabilită în Belgi...
16:45
Papa Leon al XIV-lea avertizează, înainte de expirarea New START, asupra pericolului unei noi curse a înarmării nucleare # Ziarul National
Papa american Leon al XIV-lea cere miercuri ”să se prevină o nouă cursă a înarmării”, cu doar o zi înainte de expirarea Tratatului de dezarmare nuc...
16:00
Model inovator de practică pedagogică lansat în patru instituții de învățământ din țară # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion C...
Acum 24 ore
15:00
Guvernul modifică Codul Educației: sprijin pentru copiii cu dizabilități și din diaspora, autonomie financiară pentru școli și reorganizarea instituțiilor mici # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul de modificare a Codului Educației. Documentul urmărește să asigure un acces mai echitabil la...
15:00
Kremlinul promite să continue războiul din Ucraina până când Kievul îi acceptă condițiile, în timp ce la Abu Dhabi au loc noi negocieri Rusia-Ucraina-SUA # Ziarul National
Kremlinul a dat asigurări miercuri că îşi ”va continua” ofensiva în Ucraina atât timp cât Kievul nu-i acceptă condiţiile, în timp ce oficiali ruşi,...
14:00
Guvernul lansează program național de transformare a blocurilor locative în condominii în perioada 2026–2028 # Ziarul National
Programul prevede verificarea și analizarea documentației cadastrale existente, precum și înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominii...
14:00
Guvernul lansează Programul „BRIDGE EXPORT” pentru a impulsiona exporturile IMM-urilor moldovenești # Ziarul National
04 februarie 2026 – Guvernul lansează Programul „BRIDGE EXPORT”, o nouă inițiativă destinată să ajute companiile moldovenești, în special întreprin...
14:00
UTM preia Universitatea din Cahul și creează Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, cu investiții de cel puțin 10 milioane lei anual pentru sudul țării # Ziarul National
Guvernul a aprobat astăzi, 4 februarie, decizia de constituire a Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității...
13:00
Guvernul l-a numit pe Vitalie Mîța nou secretar de stat la Ministerul Energiei, responsabil de termoenergetică, gaze și eficiență energetică # Ziarul National
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat. Vitalie Mîța a fost numit în această funcție în ședința de astăzi a Guvernului. El va coordona dom...
13:00
MEC dotează 25 de școli din Chișinău cu peste 2.000 de dulapuri pentru a ușura ghiozdanele elevilor # Ziarul National
Elevii din clasele I–VIII, din 25 de școli model din municipiul Chișinău, vor putea să își lase manualele și lucrurile personale la școală, odată c...
13:00
Guvernul reorganizează „Calea Ferată din Moldova” și creează o nouă societate pentru transportul de pasageri și marfă # Ziarul National
Guvernul inițiază reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – ...
11:00
Moldova își prezintă la Paris planul de decarbonizare a industriei și adaptare la taxele de carbon ale UE # Ziarul National
Moldova a prezentat la OECD Eurasia Week 2026, desfășurat la Paris, un pachet amplu de măsuri și propuneri orientate spre reducerea emisiilor de ga...
10:00
Instructor auto recidivist, condamnat la 2 ani de închisoare pentru 1 000 de euro ceruți în schimbul unui permis de conducere # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 46 de ani, găsit vinovat de traf...
10:00
ULTIMA ORĂ // Ieftinirea gazului, în vigoare. Decizia ANRE privind noul tarif a fost publicată de URGENȚĂ în Monitorul Oficial. Scădere de 2,15 lei începând cu 4 februarie # Ziarul National
Este oficial! Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova vor plăti mai puțin pentru consumul de gaze naturale. Decizia Agenției Național...
09:30
♈️ BerbecO energie nouă pune accent pe decizii rapide și claritate. Un dialog direct poate lămuri o neînțelegere care trena de ceva vreme. În plan...
09:30
Comisia Juridică a SUA acuză Bruxellesul că a cenzurat discursul politic și a influențat alegeri în Europa, inclusiv în România # Ziarul National
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, inc...
08:30
Două persoane au murit şi alte unsprezece au fost rănite, între care trei copii, în urma unui atac rusesc cu dronă asupra localităţii Zaporojie din...
08:30
Illinois sfidează retragerea lui Trump din OMS și intră în Rețeaua globală de răspuns la epidemii # Ziarul National
Statul Illinois se va alătura Reţelei globale de alertă şi răspuns la epidemii (GOARN) a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a anunţat marţi guverna...
Ieri
04:30
Trump se laudă că l-a convins pe Putin să oprească o săptămână atacurile în Ucraina și spune că nu e surprins de reluarea bombardamentelor asupra Kievului # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că omologul său rus, Vladimir Putin, şi-a ţinut cuvântul, neatingând oraşele ucrainene timp de o săptămâ...
03:30
Tragedie în Marea Egee: 15 imigranți mor după ce barca lor se ciocnește de o navă a pazei de coastă lângă insula Chios # Ziarul National
Cincisprezece imigranţi au murit marţi seara în Marea Egee, în largul Greciei, după ce barca lor, la bordul căreia se aflau câteva zeci de persoane...
01:30
MAE avertizează românii care călătoresc în Spania: cod roșu în Sevilla și Cadiz, cod portocaliu de vânt în Malaga # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania, în special î...
00:30
Agenție iraniană publică imaginea unei baze aeriene cu militari francezi din Emirate. Macron: „Suntem foarte atenți la această situație” # Ziarul National
Agenţia de presă Fars, apropiată regimului religios iranian şi braţului său armat, Gărzile Revoluţiei, a publicat luni seara, pe platforma X, fără ...
3 februarie 2026
23:30
Ultimul supravieţuitor al accidentului cu microbuzul de suporteri PAOK din Timiş ar putea fi transferat la Salonic miercuri # Ziarul National
Ultimul dintre cei trei supravieţuitori ai gravului accident rutier produs săptămâna trecută în judeţul Timiş, în urma căruia şapte oameni şi-au pi...
22:30
Putin recunoaște frânarea puternică a economiei ruse: creștere de doar 1% în 2025, pe fondul războiului și al inflației # Ziarul National
Activitatea economică a Rusiei a crescut cu doar 1% în 2025, a anunţat marţi preşedintele Vladimir Putin. Ritmul este mult mai lent decât în 2024, ...
20:30
Ucraina acceptă planul SUA–UE pentru armistițiu cu Rusia: răspuns militar occidental în 24–72 de ore la încălcarea încetării focului # Ziarul National
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali ca orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului să declanşeze ...
19:30
Maia Sandu, întrevedere istorică la Chișinău cu șefii parlamentelor baltice: modelul Estoniei, Letoniei și Lituaniei arată avantajele integrării europene pentru Moldova # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președintele Seimasului Republicii...
19:30
Parchetul francez cere interdicţie de a candida, punând sub semnul întrebării şansele lui Marine Le Pen la prezidenţialele din 2027 # Ziarul National
Parchetul General francez cere, după 11 zile de dezbateri, ”pedepse de ineligibilitate” în procesul în apel de la Paris al asistenţilor parlamentar...
18:30
Macron pregătește reluarea dialogului cu Putin, dar acuză Moscova că nu vrea cu adevărat pace în Ucraina # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat marţi că reluarea dialogului cu omologul său rus, Vladimir Putin, este ”pe cale să fie pregătită” şi...
18:30
Român și grec arestați pentru sabotarea unor nave militare germane în portul Hamburg # Ziarul National
Doi bărbaţi – un român de 37 de ani şi un grec de 54 de ani – au fost arestaţi în Germania şi, respectiv, în Grecia, fiind suspectaţi că au încerca...
17:30
Sprijin financiar de 90 de MILIOANE de lei din partea statului, pentru construcția unui complex furajer modern de 218 milioane lei # Ziarul National
Sprijin financiar de 90 de MILIOANE de lei din partea statului, pentru construcția unui complex furajer modern de 218 milioane lei Vicepre...
16:30
Ursula von der Leyen merge în Ucraina la patru ani de război, iar Polonia pregătește la Gdansk o conferință internațională pentru reconstrucția țării # Ziarul National
Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen urmează să se ducă în Ucraina pentru a marca patru ani de război, a anunţat marţi o purtătoare de...
15:15
Deputatul Radu Marian, REPLICĂ pentru agenții imobiliari și dezvoltatori. Prețurile EXAGERATE au dus la BLOCAJUL pieții imobiliare și nu limitele stabilite la tranzacțiile în numerar: „Vor să mențină în continuare prețurile mari...” # Ziarul National
Piața imobiliară din R. Moldova s-a pomenit într-un blocaj total e află în blocaj din cauza prețurilor exagerate stabilite de dezvoltatori, a de...
14:30
MEC și ANCE reduc numărul de itemi și schimbă structura unor probe la bacalaureat începând cu sesiunea 2026 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de pr...
13:30
Moldova lansează un Sandbox energetic pentru testarea prețurilor dinamice și a agregării prosumatorilor la nivel național # Ziarul National
Proiectul „Moldova VPP Sandbox: Prețuri Dinamice și Agregarea Prosumatorilor” va fi implementat într-un spațiu de testare inovativă în domeniul ene...
12:30
Horoscop 3 februarie. Nimic nu mai e la fel după această zi! O zodie primește semnul care îi RESCRIE DESTINUL # Ziarul National
Marți, 3 februarie 2026, astrologia ne aduce o energie vibrantă și semnificativă: Uranus iese din retrogradare, marcând începutul unei perioade...
11:00
Donald Trump presează Congresul să adopte imediat legea pentru încetarea paraliziei bugetare și redeschiderea Guvernului # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Congresului Statelor Unite pentru a adopta „fără întârziere” şi „fără modificări” un pr...
11:00
Noul regim fiscal pentru freelanceri în Moldova: ghidul oficial explică pașii de înregistrare ca antreprenor independent # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a publicat Ghidul antreprenorului independent (freelancer), în care sunt descriși cinci pași simp...
11:00
Igor Dodon, ÎNJOSIT de Ivan Ceban? Socialistul a fost primit în biroul primarului pentru a identifica soluții în vederea votării bugetului, însă edilul nici nu a vrut să-i pronunțe numele: „Sunt gata să mă întâlnesc și cu reprezentanții PAS” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon a fost primit astăzi în biroul primarului Chișinăului, Ion Ceban, pentru a discuta și ajunge la un compromis în vederea ...
11:00
ULTIMA ORĂ // Veste BUNĂ pentru cetățeni: tariful pentru gazele naturale scade cu peste doi lei # Ziarul National
Cetățenii vor achita mai puțin pentru gazele naturale. Tariful scade cu 2,15 lei, astfel încât un metru cub de gaze va costa 13 lei și 35 de ba...
