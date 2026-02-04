Zelenski, rezervat față de dialogul dorit de Macron cu Moscova: avertizează că Putin vrea să umilească Europa și se teme doar de Trump
Ziarul National, 5 februarie 2026 01:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara, într-un interviu pentru France 2, că „interesul lui (Vladimir) Putin este să u...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
01:30
Zelenski, rezervat față de dialogul dorit de Macron cu Moscova: avertizează că Putin vrea să umilească Europa și se teme doar de Trump # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara, într-un interviu pentru France 2, că „interesul lui (Vladimir) Putin este să u...
Acum 2 ore
00:30
Justiția argentiniană cere Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro pentru crime împotriva umanității # Ziarul National
Justiţia argentiniană a solicitat miercuri Statelor Unite extrădarea lui Nicolas Maduro, fostul preşedinte al Venezuelei capturat şi deţinut pe ter...
Acum 6 ore
21:30
După o noapte geroasă de miercuri, cu valori coborând frecvent spre -8…-10 grade, ziua de joi aduce o încălzire vizibilă în toată Republica Moldova...
21:30
Raportul Comisiei juridice contrazice acuzațiile de interferență rusă, dar documentele TikTok arată zeci de mii de conturi implicate în promovarea candidaților la prezidențialele din 2024 # Ziarul National
Raportul preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor contestă acuzaţiile privind interferenţa rusă în alegerile prezidenţiale din 2...
20:30
ULTIMA ORĂ // Chiciura din această seară a lăsat fără curent mai multe localități. S-au rupt firele pe unele linii electrice # Ziarul National
Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice, a comunica...
20:15
CIO, sub presiune înainte de JO de iarnă: Sportivi ruşi „neutri”, acuzaţi de legături pro-război în Ucraina # Ziarul National
Mai mulţi sportivi ruşi autorizaţi să concureze ca neutri la viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă ar avea legături cu activităţi de susţinere a răzb...
Acum 8 ore
19:00
Italia blochează atacuri cibernetice rusești asupra site-urilor și hotelurilor Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina # Ziarul National
Tensiune la Jocurile Olimpice de iarnă. Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice ruseşti îndreptate împotriva site-urilor legate de Jocurile...
19:00
TikTok, lăudată de Comisia Europeană pentru cooperarea în ancheta privind interferența în alegerile din România # Ziarul National
Compania de social media TikTok este „extrem de cooperantă” în ancheta în curs a Comisiei Europene privind posibila interferenţă în alegerile din R...
18:00
Putin îl asigură pe Xi că Rusia va acționa „chibzuit și responsabil” după expirarea tratatului nuclear New START # Ziarul National
Kremlinul dă asigurări miercuri că va acţiona în mod ”responsabil”, cu o zi înainte de expirarea Tratatului de dezarmare nucleară New START între R...
Acum 12 ore
17:00
FOTO / Gustul de la Orac cucerește Bruxelles-ul: Cozi la brutăria unei moldovence, inspirată de rețetele bunicii # Ziarul National
O bucată din tradiția raionului Leova a devenit fenomen local în Bruxelles, capitala Belgiei. Senina Cojocari, o moldoveancă stabilită în Belgi...
16:45
Papa Leon al XIV-lea avertizează, înainte de expirarea New START, asupra pericolului unei noi curse a înarmării nucleare # Ziarul National
Papa american Leon al XIV-lea cere miercuri ”să se prevină o nouă cursă a înarmării”, cu doar o zi înainte de expirarea Tratatului de dezarmare nuc...
16:00
Model inovator de practică pedagogică lansat în patru instituții de învățământ din țară # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion C...
15:00
Guvernul modifică Codul Educației: sprijin pentru copiii cu dizabilități și din diaspora, autonomie financiară pentru școli și reorganizarea instituțiilor mici # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul de modificare a Codului Educației. Documentul urmărește să asigure un acces mai echitabil la...
15:00
Kremlinul promite să continue războiul din Ucraina până când Kievul îi acceptă condițiile, în timp ce la Abu Dhabi au loc noi negocieri Rusia-Ucraina-SUA # Ziarul National
Kremlinul a dat asigurări miercuri că îşi ”va continua” ofensiva în Ucraina atât timp cât Kievul nu-i acceptă condiţiile, în timp ce oficiali ruşi,...
14:00
Guvernul lansează program național de transformare a blocurilor locative în condominii în perioada 2026–2028 # Ziarul National
Programul prevede verificarea și analizarea documentației cadastrale existente, precum și înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominii...
14:00
Guvernul lansează Programul „BRIDGE EXPORT” pentru a impulsiona exporturile IMM-urilor moldovenești # Ziarul National
04 februarie 2026 – Guvernul lansează Programul „BRIDGE EXPORT”, o nouă inițiativă destinată să ajute companiile moldovenești, în special întreprin...
14:00
UTM preia Universitatea din Cahul și creează Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, cu investiții de cel puțin 10 milioane lei anual pentru sudul țării # Ziarul National
Guvernul a aprobat astăzi, 4 februarie, decizia de constituire a Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității...
13:00
Guvernul l-a numit pe Vitalie Mîța nou secretar de stat la Ministerul Energiei, responsabil de termoenergetică, gaze și eficiență energetică # Ziarul National
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat. Vitalie Mîța a fost numit în această funcție în ședința de astăzi a Guvernului. El va coordona dom...
13:00
MEC dotează 25 de școli din Chișinău cu peste 2.000 de dulapuri pentru a ușura ghiozdanele elevilor # Ziarul National
Elevii din clasele I–VIII, din 25 de școli model din municipiul Chișinău, vor putea să își lase manualele și lucrurile personale la școală, odată c...
13:00
Guvernul reorganizează „Calea Ferată din Moldova” și creează o nouă societate pentru transportul de pasageri și marfă # Ziarul National
Guvernul inițiază reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – ...
Acum 24 ore
11:00
Moldova își prezintă la Paris planul de decarbonizare a industriei și adaptare la taxele de carbon ale UE # Ziarul National
Moldova a prezentat la OECD Eurasia Week 2026, desfășurat la Paris, un pachet amplu de măsuri și propuneri orientate spre reducerea emisiilor de ga...
10:00
Instructor auto recidivist, condamnat la 2 ani de închisoare pentru 1 000 de euro ceruți în schimbul unui permis de conducere # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 46 de ani, găsit vinovat de traf...
10:00
ULTIMA ORĂ // Ieftinirea gazului, în vigoare. Decizia ANRE privind noul tarif a fost publicată de URGENȚĂ în Monitorul Oficial. Scădere de 2,15 lei începând cu 4 februarie # Ziarul National
Este oficial! Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova vor plăti mai puțin pentru consumul de gaze naturale. Decizia Agenției Național...
09:30
♈️ BerbecO energie nouă pune accent pe decizii rapide și claritate. Un dialog direct poate lămuri o neînțelegere care trena de ceva vreme. În plan...
09:30
Comisia Juridică a SUA acuză Bruxellesul că a cenzurat discursul politic și a influențat alegeri în Europa, inclusiv în România # Ziarul National
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, inc...
08:30
Două persoane au murit şi alte unsprezece au fost rănite, între care trei copii, în urma unui atac rusesc cu dronă asupra localităţii Zaporojie din...
08:30
Illinois sfidează retragerea lui Trump din OMS și intră în Rețeaua globală de răspuns la epidemii # Ziarul National
Statul Illinois se va alătura Reţelei globale de alertă şi răspuns la epidemii (GOARN) a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a anunţat marţi guverna...
04:30
Trump se laudă că l-a convins pe Putin să oprească o săptămână atacurile în Ucraina și spune că nu e surprins de reluarea bombardamentelor asupra Kievului # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că omologul său rus, Vladimir Putin, şi-a ţinut cuvântul, neatingând oraşele ucrainene timp de o săptămâ...
03:30
Tragedie în Marea Egee: 15 imigranți mor după ce barca lor se ciocnește de o navă a pazei de coastă lângă insula Chios # Ziarul National
Cincisprezece imigranţi au murit marţi seara în Marea Egee, în largul Greciei, după ce barca lor, la bordul căreia se aflau câteva zeci de persoane...
Ieri
01:30
MAE avertizează românii care călătoresc în Spania: cod roșu în Sevilla și Cadiz, cod portocaliu de vânt în Malaga # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania, în special î...
00:30
Agenție iraniană publică imaginea unei baze aeriene cu militari francezi din Emirate. Macron: „Suntem foarte atenți la această situație” # Ziarul National
Agenţia de presă Fars, apropiată regimului religios iranian şi braţului său armat, Gărzile Revoluţiei, a publicat luni seara, pe platforma X, fără ...
3 februarie 2026
23:30
Ultimul supravieţuitor al accidentului cu microbuzul de suporteri PAOK din Timiş ar putea fi transferat la Salonic miercuri # Ziarul National
Ultimul dintre cei trei supravieţuitori ai gravului accident rutier produs săptămâna trecută în judeţul Timiş, în urma căruia şapte oameni şi-au pi...
22:30
Putin recunoaște frânarea puternică a economiei ruse: creștere de doar 1% în 2025, pe fondul războiului și al inflației # Ziarul National
Activitatea economică a Rusiei a crescut cu doar 1% în 2025, a anunţat marţi preşedintele Vladimir Putin. Ritmul este mult mai lent decât în 2024, ...
20:30
Ucraina acceptă planul SUA–UE pentru armistițiu cu Rusia: răspuns militar occidental în 24–72 de ore la încălcarea încetării focului # Ziarul National
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali ca orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului să declanşeze ...
19:30
Maia Sandu, întrevedere istorică la Chișinău cu șefii parlamentelor baltice: modelul Estoniei, Letoniei și Lituaniei arată avantajele integrării europene pentru Moldova # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președintele Seimasului Republicii...
19:30
Parchetul francez cere interdicţie de a candida, punând sub semnul întrebării şansele lui Marine Le Pen la prezidenţialele din 2027 # Ziarul National
Parchetul General francez cere, după 11 zile de dezbateri, ”pedepse de ineligibilitate” în procesul în apel de la Paris al asistenţilor parlamentar...
18:30
Macron pregătește reluarea dialogului cu Putin, dar acuză Moscova că nu vrea cu adevărat pace în Ucraina # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat marţi că reluarea dialogului cu omologul său rus, Vladimir Putin, este ”pe cale să fie pregătită” şi...
18:30
Român și grec arestați pentru sabotarea unor nave militare germane în portul Hamburg # Ziarul National
Doi bărbaţi – un român de 37 de ani şi un grec de 54 de ani – au fost arestaţi în Germania şi, respectiv, în Grecia, fiind suspectaţi că au încerca...
17:30
Sprijin financiar de 90 de MILIOANE de lei din partea statului, pentru construcția unui complex furajer modern de 218 milioane lei # Ziarul National
Sprijin financiar de 90 de MILIOANE de lei din partea statului, pentru construcția unui complex furajer modern de 218 milioane lei Vicepre...
16:30
Ursula von der Leyen merge în Ucraina la patru ani de război, iar Polonia pregătește la Gdansk o conferință internațională pentru reconstrucția țării # Ziarul National
Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen urmează să se ducă în Ucraina pentru a marca patru ani de război, a anunţat marţi o purtătoare de...
15:15
Deputatul Radu Marian, REPLICĂ pentru agenții imobiliari și dezvoltatori. Prețurile EXAGERATE au dus la BLOCAJUL pieții imobiliare și nu limitele stabilite la tranzacțiile în numerar: „Vor să mențină în continuare prețurile mari...” # Ziarul National
Piața imobiliară din R. Moldova s-a pomenit într-un blocaj total e află în blocaj din cauza prețurilor exagerate stabilite de dezvoltatori, a de...
14:30
MEC și ANCE reduc numărul de itemi și schimbă structura unor probe la bacalaureat începând cu sesiunea 2026 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de pr...
13:30
Moldova lansează un Sandbox energetic pentru testarea prețurilor dinamice și a agregării prosumatorilor la nivel național # Ziarul National
Proiectul „Moldova VPP Sandbox: Prețuri Dinamice și Agregarea Prosumatorilor” va fi implementat într-un spațiu de testare inovativă în domeniul ene...
12:30
Horoscop 3 februarie. Nimic nu mai e la fel după această zi! O zodie primește semnul care îi RESCRIE DESTINUL # Ziarul National
Marți, 3 februarie 2026, astrologia ne aduce o energie vibrantă și semnificativă: Uranus iese din retrogradare, marcând începutul unei perioade...
11:00
Donald Trump presează Congresul să adopte imediat legea pentru încetarea paraliziei bugetare și redeschiderea Guvernului # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Congresului Statelor Unite pentru a adopta „fără întârziere” şi „fără modificări” un pr...
11:00
Noul regim fiscal pentru freelanceri în Moldova: ghidul oficial explică pașii de înregistrare ca antreprenor independent # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a publicat Ghidul antreprenorului independent (freelancer), în care sunt descriși cinci pași simp...
11:00
Igor Dodon, ÎNJOSIT de Ivan Ceban? Socialistul a fost primit în biroul primarului pentru a identifica soluții în vederea votării bugetului, însă edilul nici nu a vrut să-i pronunțe numele: „Sunt gata să mă întâlnesc și cu reprezentanții PAS” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon a fost primit astăzi în biroul primarului Chișinăului, Ion Ceban, pentru a discuta și ajunge la un compromis în vederea ...
11:00
ULTIMA ORĂ // Veste BUNĂ pentru cetățeni: tariful pentru gazele naturale scade cu peste doi lei # Ziarul National
Cetățenii vor achita mai puțin pentru gazele naturale. Tariful scade cu 2,15 lei, astfel încât un metru cub de gaze va costa 13 lei și 35 de ba...
10:15
Grup criminal din turism, condamnat pentru escrocherii și trafic de influență după ce a înșelat peste o sută de persoane cu plecări la muncă în UE # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a 10 persoane – 6 bărbați, cu vârste între 38 și 53 de...
10:00
Piața imobiliară din R. Moldova, în BLOCAJ din cauza prețurilor mari. În 2025, vânzările de apartamente au scăzut cu peste 60%. Ce soluții propune UAI # Ziarul National
Piața imobiliară din R. Moldova se află într-un blocaj total din cauza prețurilor înalte. Din acest motiv, în 2025 vânzările de apartamente au s...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.