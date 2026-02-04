Guvernul l-a numit pe Vitalie Mîța nou secretar de stat la Ministerul Energiei, responsabil de termoenergetică, gaze și eficiență energetică
Ziarul National, 4 februarie 2026 13:00
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat. Vitalie Mîța a fost numit în această funcție în ședința de astăzi a Guvernului. El va coordona dom...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
13:00
Guvernul l-a numit pe Vitalie Mîța nou secretar de stat la Ministerul Energiei, responsabil de termoenergetică, gaze și eficiență energetică # Ziarul National
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat. Vitalie Mîța a fost numit în această funcție în ședința de astăzi a Guvernului. El va coordona dom...
13:00
MEC dotează 25 de școli din Chișinău cu peste 2.000 de dulapuri pentru a ușura ghiozdanele elevilor # Ziarul National
Elevii din clasele I–VIII, din 25 de școli model din municipiul Chișinău, vor putea să își lase manualele și lucrurile personale la școală, odată c...
13:00
Guvernul reorganizează „Calea Ferată din Moldova” și creează o nouă societate pentru transportul de pasageri și marfă # Ziarul National
Guvernul inițiază reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – ...
Acum 4 ore
11:00
Moldova își prezintă la Paris planul de decarbonizare a industriei și adaptare la taxele de carbon ale UE # Ziarul National
Moldova a prezentat la OECD Eurasia Week 2026, desfășurat la Paris, un pachet amplu de măsuri și propuneri orientate spre reducerea emisiilor de ga...
10:00
Instructor auto recidivist, condamnat la 2 ani de închisoare pentru 1 000 de euro ceruți în schimbul unui permis de conducere # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 46 de ani, găsit vinovat de traf...
10:00
ULTIMA ORĂ // Ieftinirea gazului, în vigoare. Decizia ANRE privind noul tarif a fost publicată de URGENȚĂ în Monitorul Oficial. Scădere de 2,15 lei începând cu 4 februarie # Ziarul National
Este oficial! Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova vor plăti mai puțin pentru consumul de gaze naturale. Decizia Agenției Național...
09:30
♈️ BerbecO energie nouă pune accent pe decizii rapide și claritate. Un dialog direct poate lămuri o neînțelegere care trena de ceva vreme. În plan...
09:30
Comisia Juridică a SUA acuză Bruxellesul că a cenzurat discursul politic și a influențat alegeri în Europa, inclusiv în România # Ziarul National
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, inc...
Acum 6 ore
08:30
Două persoane au murit şi alte unsprezece au fost rănite, între care trei copii, în urma unui atac rusesc cu dronă asupra localităţii Zaporojie din...
08:30
Illinois sfidează retragerea lui Trump din OMS și intră în Rețeaua globală de răspuns la epidemii # Ziarul National
Statul Illinois se va alătura Reţelei globale de alertă şi răspuns la epidemii (GOARN) a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a anunţat marţi guverna...
Acum 12 ore
04:30
Trump se laudă că l-a convins pe Putin să oprească o săptămână atacurile în Ucraina și spune că nu e surprins de reluarea bombardamentelor asupra Kievului # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că omologul său rus, Vladimir Putin, şi-a ţinut cuvântul, neatingând oraşele ucrainene timp de o săptămâ...
03:30
Tragedie în Marea Egee: 15 imigranți mor după ce barca lor se ciocnește de o navă a pazei de coastă lângă insula Chios # Ziarul National
Cincisprezece imigranţi au murit marţi seara în Marea Egee, în largul Greciei, după ce barca lor, la bordul căreia se aflau câteva zeci de persoane...
01:30
MAE avertizează românii care călătoresc în Spania: cod roșu în Sevilla și Cadiz, cod portocaliu de vânt în Malaga # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania, în special î...
00:30
Agenție iraniană publică imaginea unei baze aeriene cu militari francezi din Emirate. Macron: „Suntem foarte atenți la această situație” # Ziarul National
Agenţia de presă Fars, apropiată regimului religios iranian şi braţului său armat, Gărzile Revoluţiei, a publicat luni seara, pe platforma X, fără ...
Acum 24 ore
23:30
Ultimul supravieţuitor al accidentului cu microbuzul de suporteri PAOK din Timiş ar putea fi transferat la Salonic miercuri # Ziarul National
Ultimul dintre cei trei supravieţuitori ai gravului accident rutier produs săptămâna trecută în judeţul Timiş, în urma căruia şapte oameni şi-au pi...
22:30
Putin recunoaște frânarea puternică a economiei ruse: creștere de doar 1% în 2025, pe fondul războiului și al inflației # Ziarul National
Activitatea economică a Rusiei a crescut cu doar 1% în 2025, a anunţat marţi preşedintele Vladimir Putin. Ritmul este mult mai lent decât în 2024, ...
20:30
Ucraina acceptă planul SUA–UE pentru armistițiu cu Rusia: răspuns militar occidental în 24–72 de ore la încălcarea încetării focului # Ziarul National
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali ca orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului să declanşeze ...
19:30
Maia Sandu, întrevedere istorică la Chișinău cu șefii parlamentelor baltice: modelul Estoniei, Letoniei și Lituaniei arată avantajele integrării europene pentru Moldova # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președintele Seimasului Republicii...
19:30
Parchetul francez cere interdicţie de a candida, punând sub semnul întrebării şansele lui Marine Le Pen la prezidenţialele din 2027 # Ziarul National
Parchetul General francez cere, după 11 zile de dezbateri, ”pedepse de ineligibilitate” în procesul în apel de la Paris al asistenţilor parlamentar...
18:30
Macron pregătește reluarea dialogului cu Putin, dar acuză Moscova că nu vrea cu adevărat pace în Ucraina # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat marţi că reluarea dialogului cu omologul său rus, Vladimir Putin, este ”pe cale să fie pregătită” şi...
18:30
Român și grec arestați pentru sabotarea unor nave militare germane în portul Hamburg # Ziarul National
Doi bărbaţi – un român de 37 de ani şi un grec de 54 de ani – au fost arestaţi în Germania şi, respectiv, în Grecia, fiind suspectaţi că au încerca...
17:30
Sprijin financiar de 90 de MILIOANE de lei din partea statului, pentru construcția unui complex furajer modern de 218 milioane lei # Ziarul National
Sprijin financiar de 90 de MILIOANE de lei din partea statului, pentru construcția unui complex furajer modern de 218 milioane lei Vicepre...
16:30
Ursula von der Leyen merge în Ucraina la patru ani de război, iar Polonia pregătește la Gdansk o conferință internațională pentru reconstrucția țării # Ziarul National
Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen urmează să se ducă în Ucraina pentru a marca patru ani de război, a anunţat marţi o purtătoare de...
15:15
Deputatul Radu Marian, REPLICĂ pentru agenții imobiliari și dezvoltatori. Prețurile EXAGERATE au dus la BLOCAJUL pieții imobiliare și nu limitele stabilite la tranzacțiile în numerar: „Vor să mențină în continuare prețurile mari...” # Ziarul National
Piața imobiliară din R. Moldova s-a pomenit într-un blocaj total e află în blocaj din cauza prețurilor exagerate stabilite de dezvoltatori, a de...
14:30
MEC și ANCE reduc numărul de itemi și schimbă structura unor probe la bacalaureat începând cu sesiunea 2026 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de pr...
13:30
Moldova lansează un Sandbox energetic pentru testarea prețurilor dinamice și a agregării prosumatorilor la nivel național # Ziarul National
Proiectul „Moldova VPP Sandbox: Prețuri Dinamice și Agregarea Prosumatorilor” va fi implementat într-un spațiu de testare inovativă în domeniul ene...
Ieri
12:30
Horoscop 3 februarie. Nimic nu mai e la fel după această zi! O zodie primește semnul care îi RESCRIE DESTINUL # Ziarul National
Marți, 3 februarie 2026, astrologia ne aduce o energie vibrantă și semnificativă: Uranus iese din retrogradare, marcând începutul unei perioade...
11:00
Donald Trump presează Congresul să adopte imediat legea pentru încetarea paraliziei bugetare și redeschiderea Guvernului # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Congresului Statelor Unite pentru a adopta „fără întârziere” şi „fără modificări” un pr...
11:00
Noul regim fiscal pentru freelanceri în Moldova: ghidul oficial explică pașii de înregistrare ca antreprenor independent # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a publicat Ghidul antreprenorului independent (freelancer), în care sunt descriși cinci pași simp...
11:00
Igor Dodon, ÎNJOSIT de Ivan Ceban? Socialistul a fost primit în biroul primarului pentru a identifica soluții în vederea votării bugetului, însă edilul nici nu a vrut să-i pronunțe numele: „Sunt gata să mă întâlnesc și cu reprezentanții PAS” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon a fost primit astăzi în biroul primarului Chișinăului, Ion Ceban, pentru a discuta și ajunge la un compromis în vederea ...
11:00
ULTIMA ORĂ // Veste BUNĂ pentru cetățeni: tariful pentru gazele naturale scade cu peste doi lei # Ziarul National
Cetățenii vor achita mai puțin pentru gazele naturale. Tariful scade cu 2,15 lei, astfel încât un metru cub de gaze va costa 13 lei și 35 de ba...
10:15
Grup criminal din turism, condamnat pentru escrocherii și trafic de influență după ce a înșelat peste o sută de persoane cu plecări la muncă în UE # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a 10 persoane – 6 bărbați, cu vârste între 38 și 53 de...
10:00
Piața imobiliară din R. Moldova, în BLOCAJ din cauza prețurilor mari. În 2025, vânzările de apartamente au scăzut cu peste 60%. Ce soluții propune UAI # Ziarul National
Piața imobiliară din R. Moldova se află într-un blocaj total din cauza prețurilor înalte. Din acest motiv, în 2025 vânzările de apartamente au s...
09:45
Televiziunea publică poloneză lansează în limba română programul „Vot Tak. Moldova” pentru combaterea dezinformării ruse și susținerea parcursului european # Ziarul National
Televiziunea publică poloneză a lansat luni o versiune în limba română a programului său de știri „Vot Tak. Moldova”. Acest pas marchează o nouă et...
09:45
Întâlnire SUA-Iran la Istanbul pentru relansarea negocierilor nucleare și evitarea unei acțiuni militare # Ziarul National
Responsabili americani şi iranieni intenţionează să se întâlnească vineri în Turcia, ca parte a eforturilor de reluare a negocierilor nucleare dint...
08:45
♈️ BerbecContextul astral favorizează inițiative curajoase și discuții tranșante. O decizie amânată revine în prim-plan și nu mai suportă întârzie...
02:45
Rusia ameninţă din nou trupele străine din Ucraina, dar salută demersurile lui Donald Trump pentru pace # Ziarul National
Rusia va considera desfăşurarea oricăror forţe militare sau infrastructuri străine în Ucraina drept o intervenţie externă şi va trata aceste forţe ...
2 februarie 2026
21:45
Dronă misterioasă prăbușită lângă un depozit de arme dintr-o unitate strategică a Poloniei, anchetă a poliției militare în plină desfășurare # Ziarul National
O dronă de origine încă necunoscută a căzut într-o unitate militară din Przasnysz, în zona de centru-nord a Poloniei, pe 28 ianuarie. Aparatul a că...
21:45
Mark Rutte ar putea veni marţi la Kiev pentru a deschide noua sesiune a Parlamentului ucrainean cu un discurs în faţa Radei Supreme # Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, intenţionează să efectueze o vizită la Kiev marţi, 3 februarie, unde este planificat să ţină un discurs în ...
20:45
Socialiștii pornesc campanie împotriva unirii cu România după declarațiile Maiei Sandu; Dodon: „Cine vrea să se unească, știe unde să se ducă” # Ziarul National
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) a lansat o campanie amplă de informare împotriva ideii unirii cu România, utilizând panouri cu ...
20:45
Ger persistent, dar ușoară încălzire în orele de zi – prognoza pentru 03.02.2026 în Republica Moldova # Ziarul National
Moldova rămâne sub influența unui val de frig și marți, 3 februarie 2026, cu nopți aspre, în jur de -15…-18°C în nord și -10…-12°C în sud și centru...
19:45
România își dotează Marea Neagră cu radare, drone și senzori pentru protejarea gazelor offshore și a infrastructurii strategice până în 2027 # Ziarul National
România va dispune până în 2027 de capacităţi avansate de detectare în Marea Neagră, menite să protejeze atât proiectul de gaze offshore aflat în c...
18:45
Curtea de Apel dispune eliberarea lui Vladimir Andronachi din arest și îl obligă să se prezinte la citațiile procurorilor # Ziarul National
Procuratura Anticorupție anunță că, la data de 23 ianuarie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a examinat demersul procurorului privind pre...
18:45
ANRE eliberează peste 260 MW în rețea: avize expirate pentru proiecte regenerabile, taxate cu peste 131 milioane lei # Ziarul National
Peste 260 MW de capacitate de racordare la rețeaua electrică pentru centrale electrice din surse regenerabile vor fi din nou disponibili pentru pot...
18:45
Zelenski anunță 24 de ore fără atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, dar violențele continuă pe front și împotriva civililor # Ziarul National
Rusia nu a mai efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deşi unele instalaţii e...
17:45
„Învață în Moldova”: a doua ediție a campaniei naționale prin care Ministerul Educației vrea să convingă elevii să aleagă universitățile din țară # Ziarul National
Campania națională de promovare a studiilor universitare din Republica Moldova „Învață în Moldova” va avea loc și în acest an. Ministerul Educației...
17:45
Programul FCA sprijină 318 afaceri agricole micro și mici cu credite avantajoase și granturi de peste 32 milioane lei # Ziarul National
2 februarie 2026, Chișinău – 318 afaceri agricole micro și mici au fost finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” în perio...
15:45
Kremlinul anunță a doua rundă de negocieri directe Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi, după amânarea întâlnirii programate inițial duminică # Ziarul National
Kremlinul confirmă luni organizarea – miercuri şi joi – la Abu Dhabi a unei noi runde de negocieri directe între Ucraina, Rusia şi Statele Unite, î...
14:45
Reforma administrației publice locale, discutată în Parlament: primăriile trec la rol de dezvoltare, birocrația se reduce, serviciile se digitalizează # Ziarul National
Consultările privind reforma administrației publice locale continuă în format extins, prin întâlniri cu toate părțile interesate. Astăzi, la Parlam...
14:45
Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad pentru rolul său în apărarea democrației în Europa # Ziarul National
Parlamentarul norvegian Arild Hermstad, reprezentant al Partidului Verzilor, o înaintează pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru Prem...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.