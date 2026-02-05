Inteligența artificială a construit traseul pentru roverul marțian „Perseverance”

17:30

Un șofer care circula noaptea pe traseul Gura Căinarului – Trifănești, în raionul Florești, avertizează asupra unei posibile scheme de jaf, după ce a fost la un pas de a deveni victimă.Incidentul ar fi avut loc la aproximativ 200 de metri distanță de localitatea Ivanovca, unde bărbatul a observat, cu faza lungă aprinsă, o persoană aflată pe marginea drumului, care părea să împingă un cărucior