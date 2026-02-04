Vremea de iarnă îngreunează traficul în nordul țării
Noi.md, 4 februarie 2026 17:30
Inspectoratul General al Poliției informează că, în mai multe raioane din nordul țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ninsoare, iar carosabilul este acoperit cu omăt, fapt ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere.Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben, avertizarea fiind valabilă inclusiv pentru raioane din vestul și sudul Republicii Moldova,
Schimbări majore în legislație. Anumite rase de cîini nu vor mai putea fi crescute în Moldova # Noi.md
Republica Moldova face încă un pas decisiv spre alinierea la standardele internaționale de siguranță și bunăstare.Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre noile reglementări, stipulate în Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie, menite să construiască un mediu de conviețuire mai sigur pentru întreaga societate.Noile prevederi vor
„Vreau să preîntîmpin toți șoferii”: un bărbat a fost la un pas de a deveni victima unui jaf de noapte # Noi.md
Un șofer care circula noaptea pe traseul Gura Căinarului – Trifănești, în raionul Florești, avertizează asupra unei posibile scheme de jaf, după ce a fost la un pas de a deveni victimă.Incidentul ar fi avut loc la aproximativ 200 de metri distanță de localitatea Ivanovca, unde bărbatul a observat, cu faza lungă aprinsă, o persoană aflată pe marginea drumului, care părea să împingă un cărucior
În Moldova, în noaptea de 3 spre 4 februarie a dispărut un tînăr. Informația a fost comunicată de echipa de voluntari Echipa COD.Este vorba despre Cătălin Braga, în vîrstă de 21 de ani, din satul Sipoteni, raionul Călărași. Potrivit informațiilor oferite de căutători, din 4 februarie 2026 locul său de aflare rămîne necunoscut.{{861023}}Conform descrierii, bărbatul dispărut are 179 cm înălț
Inspectoratul General de Carabinieri informează că, în contextul atenționării meteorologice Cod galben de polei, efectivele de carabinieri sînt mobilizate pentru menținerea ordinii publice și acordarea sprijinului necesar populației.{{863070}}Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită, avînd în vedere condițiile dificile de circulație. Șoferilor li se recomandă să adapteze v
Polițiștii din Călărași au descoperit, în urma măsurilor operative desfășurate, un caz de cultivare și consum de substanțe narcotice în satul Sadova.Verificările au arătat că un bărbat de 40 de ani cultiva la domiciliul sǎu plante de cînepă și consuma substanțe narcotice împreună cu alte persoane.{{861909}}Pentru acumularea materialului probatoriu, oamenii legii au desfășurat percheziții l
Inspectoratul General al Poliției avertizează că temperaturile scăzute, în combinație cu precipitațiile prognozate, favorizează formarea poleiului și a ghețușului pe carosabil, ceea ce poate crește semnificativ riscul producerii accidentelor rutiere.{{863090}}În acest context, autoritățile recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să reducă viteza și să o adapteze la condiți
În contextul creșterii semnificative a numărului de decese provocate de incendii la nivel național, Direcția Situații Excepționale intensifică la Bălți acțiunile de informare și instruire a populației privind respectarea regulilor de securitate antiincendiară.Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, de la începutul anului 2026, în Republica Moldova, în urma incendiilor au decedat 33 d
Absolvenții instituțiilor de învățămînt superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție de nivelul instituției absolvite. Pînă acum, de această plată beneficiau doar cei repartizați în mediul rural.„Republica Moldova are talent și potențial cultural,
Administrația Națională a Drumurilor (AND) avertizează șoferii să circule cu prudență, în condițiile în care în mai multe regiuni ale Republicii Moldova se înregistrează ninsori slabe, iar pe carosabil se formează ghețuș.Potrivit instituției, precipitațiile și temperaturile din jurul valorii de 0°C favorizează apariția poleiului, ceea ce poate îngreuna traficul și crește riscul de accidente. Î
În urma unui incendiu de amploare în zona rezidențială a orașului Bongao, din sudul Filipinelor, au ars aproximativ 1.000 de case.Potrivit serviciilor de urgență, incendiul a izbucnit marți seara și a fost stins abia miercuri, la ora 02:00.{{862779}}Răspîndirea rapidă a focului a fost favorizată de vîntul puternic, informează Noi.md, citînd caliber.az.Incendiul, care ar fi putut fi pro
Institutul de Medicină Urgentă a anunțat deschiderea, începînd cu 15 ianuarie 2026, a Centrului Consultativ Diagnostic, o nouă subdiviziune care va oferi consultații de ambulator de nivel terțiar pentru pacienți, cu bilet de trimitere (F 027/e) și posibilitatea internării programate în secțiile de profil.Potrivit instituției, serviciile sînt prestate în regim ambulatoriu, în cabinete consultat
Primăria Municipiului Chișinău a publicat datele actualizate privind copiii cu statut adoptabil aflați în plasament, la data de 2 februarie 2026.Potrivit evidenței Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, în municipiu sînt 72 de copii care așteaptă să fie adoptați.Dintre aceștia, 38 sînt fete și 34 băieți. Un număr important îl constituie copiii din cupluri de frați: un g
Spania și Portugalia se pregătesc pentru o nouă furtună care, potrivit avertismentelor autorităților, ar putea provoca inundații și noi pagube, deși cele două țări sînt încă puternic desfășurate de distrugerile produse de Kristin.Institutul portughez pentru mare și atmosferă (IPMA) a declarat luni seara că noua furtună, numită Leonardo, va lovi Portugalia continentală începînd de marți după-am
Președinta Consiliul Audiovizualului, Liliana Vîțu, a declarat că mecanismul „notificatorilor de încredere” nu are drept scop limitarea libertății de exprimare sau reducerea la tăcere a vocilor critice din presă ori din mediul online, ci identificarea și raportarea conținutului ilegal, în conformitate cu Regulamentul UE privind serviciile digitale (DSA).Precizările au fost făcute în cadrul emi
Țara noastră va acorda asistență umanitară Ucrainei, în contextul atacurilor constante asupra infrastructurii critice, condițiilor meteorologice nefavorabile, notează Noi.md.Loturile de asistență umanitară includ mai multe bunuri materiale din domeniul energetic – generatoare, transformatoare, conductoare și cabluri. De asemenea, vor fi transmise echipamente medicale, autospeciale pentru inter
Companiile naționale vor fi sprijinite să ajungă pe piețele externe, prin Programul „Bridge Export” # Noi.md
Guvernul a aprobat Regulamentul Programului de promovare a exportului „Bridge Export”, o inițiativă menită să ajute companiile moldovenești, în special întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM), să ajungă mai ușor pe piețele externe.„Bridge Export vine să contribuie la îndeplinirea obiectivului nostru esențial de a sprijini antreprenorii - este vorba de un program de ajutor de stat pentru asociaț
Executivul a aprobat avizul la Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul mediului, un pas important pentru reformarea instituțiilor din subordinea Ministerului Mediului.Documentul elaborat este necesar pentru a crea un cadru normativ coerent și clar, care va permite reformarea Instituțiilor din subordinea Ministerul Mediului și presupune patru reforme importante.
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a anunțat lansarea unei campanii naționale patriotice sub sloganul „Patria noastră – Republica Moldova”.{{861370}}Conform declarației formațiunii, campania este dedicată problemelor suveranității și identității naționale și are ca scop popularizarea ideii de statalitate moldovenească. În cadrul inițiativei, în mai multe localități din țară au fo
Pe 3 februarie 2026, discuțiile pentru actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Chișinău (PUG) s-au desfășurat la Pretura sectorului Ciocana, reunind reprezentanți ai preturii, Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare (DGAURF) și suburbii: Budești, Bubuieci, Ciorescu, Cruzești, Colonița și Tohatin.Scopul întîlnirii a fost de a identifica problemele teritoria
Serviciul Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de cod galben pentru polei și ghețuș, valabilă în perioada 4 februarie, ora 19:00 – 6 februarie, ora 20:00.Potrivit meteorologilor, temperaturile în jurul valorii de 0°C și precipitațiile, în special sub formă de ploaie, vor favoriza formarea depunerilor de gheață pe carosabil, trotuare și cabluri.Specialiștii anunță c
Primăria orașului Tabor din Republica Cehă donează Primăriei orașului Călărași un autobuz. Parlamentul va examina proiectul de lege privind importul mijlocului de transport cu scutire de drepturi vamale și fiscale.Autobuzul va fi utilizat pentru prestarea serviciului de transport rutier public pe teritoriul orașului și va fi transmis în gestiune Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași”.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 4 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 5 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,10 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 20,08 lei/litru (+3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
Aviz negativ la inițiativa de direcționare a 5% din accizul la produsele alcoolice către sport # Noi.md
Guvernul a avizat negativ inițiativa unui grup de deputați, care a propus direcționarea a 5% din accizul la produsele alcoolice către sport.„Ne dorim ca toți cetățenii de la mic la mare să practice cît mai mult sport, nu să închine în susținerea acestuia”, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri. „Mi se pare bizară însăși ideea că pent
Cel puțin 35 de persoane au murit în Japonia în urma ninsorilor puternice din nordul țării, precum și de pe coasta Mării Japoniei.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat canalul de televiziune TBS, cu referire la date furnizate de autoritățile locale.{{862439}}Printre victime se numără persoane în vîrstă care au căzut de pe acoperișuri în timp ce curățau omătul și persoane care au mu
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat că i-a transmis omologului său american, Donald Trump, o listă cu numele baronilor drogurilor care locuiesc în afara republicii și a subliniat necesitatea urmăririi lor prin eforturi comune.„În prima linie a traficului de droguri se află cei care locuiesc în Dubai, Madrid, Miami. I-am transmis președintelui Trump numele lor și ale persoanelor a
De-a lungul timpului, universitățile din Cahul și Galați au avut colaborări eficiente, însă catalogarea de „extensie” ar putea deranja reprezentanții instituției din Moldova, afirmă Dan Perciun. În opinia sa, autoritățile de la Chișinău au suficiente resurse pentru a o administra.Ministrul Educației a menționat că precedentul de la Taraclia, unde instituția de învățămînt superior a devenit par
Parlamentul va examina în prima lectură modificări legislative privind costurile expertizei judiciare, notează Noi.md.Proiectul de lege are drept scop crearea unui cadru normativ mai clar și mai predictibil. Membrii Comisiei juridice, pentru numiri și imunități au aprobat raportul la proiectul de lege.{{862920}}Documentul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne. Autorii menționeaz
Jurnalistul Gheorghe Gonța a informat despre revenirea proiectului Gonța Media, după o întrerupere de cîteva luni.Noua ediție a emisiunii este în curs de realizare și va fi lansată în mediul online la scurt timp după încheierea filmărilor.{{859830}}„Jocul reîncepe. Invitații de azi ai emisiunii Gonța Media sînt avocata Fulga Grabovski și parlamentarul Vasile Costiuc. Cum e gata filmarea, a
Poliția Națională anunță că, în perioada 5–28 februarie, polițiștii de patrulare vor intensifica acțiunile de prevenire și combatere a folosirii telefonului în timpul conducerii vehiculelor.Conducători auto sînt îndemnați să nu folosească telefonului la volan.Oamenii legii atenționează că un moment de neatenție poate avea consecințe grave.
Agenția Națională a Arhivelor a publicat un nou videoclip în care putem vedea cum funcționa Centrala electrică cu termoficare (CET) nr. 1 din Chișinău în 1964.CET-1 Chișinău din Chișinău a fost construită în 1951 și avea inițial 6 cazane și funcționa pe combustibil solid (cărbune), iar din 1967-1968 a trecut la gaz și păcură. CET-2 a fost dată în exploatare pe 31 decembrie 1976În 2011, pu
Cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului, Primăria Chișinău subliniază importanța prevenției ca principal instrument în reducerea riscului de îmbolnăvire și în protejarea sănătății populației.La nivel local, municipalitatea promovează informarea și educarea populației, controalele medicale periodice și participarea la programele de screening, prin implicarea instituțiilor medic
În Spania, datorită intensificării furtunii „Leonardo”, în unele zone se închid școlile și se anulează trenurile; 3 mii de persoane au fost evacuate.Miercuri, furtuna „Leonardo” atinge intensitatea maximă deasupra teritoriului Spaniei. Serviciul meteorologic a avertizat despre precipitații foarte intense și vînt puternic. {{861648}}Cele mai severe condiții meteorologice sînt așteptate în A
Reformă la Calea Ferată: Guvernul separă infrastructura de transportul de pasageri și marfă # Noi.md
Guvernul inițiază reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat.„Calea Ferată a însemnat o moștenire grea, cu datorii enorme, cu personal neajustat la realitățile curente. În sfîrșit, după ce în ultimii ani s-au făcut lucruri amînate timp de decenii, „Calea Ferată”
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare, notează Noi.md.Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).{{861841}}CNAS reamintește persoane lor asigurate despre p
Oamenii legii din capitală au demascat activitatea infracțională a doi tineri, cu vîrstele de 20 și 21 de ani din Comrat, suspectați de comiterea a cel puțin două escrocherii pe teritoriul capitalei.Potrivit investigațiilor, escrocheriile erau comise prin schema în care bănuiții invocau implicarea unei rude a victimei într-un accident rutier, notează Noi.md.{{862558}}În primul caz document
Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul de modificare a Codului Educației, un pachet amplu de schimbări care vizează sprijinirea elevilor cu dizabilități, integrarea copiilor reveniți din diasporă, susținerea tinerilor specialiști și reducerea diferențelor dintre școlile mici și cele mari.Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că actualizarea Codului a fost necesară și răspunde solicităril
Anastasia Nichita și-a depus oficial cererea de demisie din funcția de deputat. Documentul a fost înregistrat pe 3 februarie 2026, iar Biroul permanent al Parlamentul Republicii Moldova a înaintat proiectul de hotărîre privind constatarea vacanței mandatului de deputat pe lista Partidul Acțiune și Solidaritate.Mandatul devenit vacant urmează să fie preluat de Tatiana Rotari, candidata cu număr
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va fi absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Proiectul de hotărîre în acest sens a fost aprobat astăzi, 4 februarie, de Guvern.„Astăzi, Universitatea din Cahul are doar 385 de studenți la licență cu frecvență. În total, în universitate își fac studiile ușor peste 1000 de studenți, de aceea comunitatea academică este destu
Miliardarul și proprietarul companiei X, Elon Musk, a calificat drept atac politic perchezițiile efectuate ieri de procuratura din Paris în birourile sale din Franța.Despre aceasta, după cum scrie „Adevărul European”, el a scris pe platforma sa X.Pe 3 februarie a devenit cunoscut faptul că procuratura din Paris, împreună cu poliția cibernetică, desfășoară acțiuni de anchetă în birourile co
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat o creștere semnificativă a numărului de gospodării eligibile pentru compensații în cadrul programului „Ajutor la contor”, în luna ianuarie.Potrivit oficialului, în ianuarie 622.000 de gospodării au fost eligibile pentru compensații, cu aproximativ 15.000 mai multe față de luna noiembrie, cînd erau înregistrate 605.000 de gospodă
Semnal puternic de la Washington: Congresul SUA și Casa Albă susțin securitatea Moldovei cu o alocare de 36.5 milioane dolari # Noi.md
Republica Moldova primește din partea Statelor Unite ale Americii o alocare de 36.5 milioane de dolari pentru securitatea națională, sumă prevăzută expres într-o lege federală americană, fapt fără precedent pentru statele din Europa de Est.Anunțul a fost făcut astăzi, 4 februarie, de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, scrie radiomoldova.md„Republica Moldova este singura
Alexandru Munteanu: Linia electrică Vulcănești–Chișinău trebuie pusă în funcțiune cît mai rapid # Noi.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că linia electrică Vulcănești–Chișinău este un proiect important pentru sistemul energetic al Republicii Moldova și că autoritățile depun eforturi pentru a accelera punerea acesteia în funcțiune.Șeful Guvernului a precizat că procesul nu depinde exclusiv de executiv, însă cooperarea cu instituțiile responsabile este una constantă. „Este foarte bună, dar
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat că a fost emis avizul Consiliului Național al Monumentelor Istorice, document care permite Primăriei Chișinău să finalizeze lucrările de reconstrucție a segmentului de stradă 31 August din capitală.Potrivit ministrului, decizia deschide calea reluării lucrărilor după o perioadă îndelungată de stagnare. „A fost emis avizul Consiliului Național al M
Statul intenționează să revizuiască impozitul pe avere în cadrul politicii fiscale pentru anul viitor, analizînd inclusiv criteriile de aplicare, cotele și limitele de impozitare. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, care a precizat că ajustările nu vizează direct bugetul de stat, ci țin de politica fiscală anuală.„Am discutat despre impozitarea imobiliară, care nu
Administrația Națională a Drumurilor informează că circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții optime, specifice sezonului de iarnă, iar partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării.Conform datelor operative, în decursul ultimelor 24 de ore, echipele de drumari au desfășurat lucrări de combatere a lunecușului în zonele de Nord și Centru ale țării, pe traseele region
Urmează demisii? Cazul celor 1.007 arbori tăiați ilegal la Ghidighici va fi transmis Procuraturii # Noi.md
Cazul celor 1.007 arbori tăiați ilegal în Ocolul Silvic Ghidighici va fi înaintat Procuratura Generală, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.Potrivit oficialului, există temeiuri legale pentru inițierea a cel puțin două dosare penale. „Cazul va fi înaintat la Procuratura Generală și există temei justificat pentru demararea a cel puțin două dosare penale: furt de masă lemnoasă și tăier
Consumatorii casnici din Republica Moldova vor plăti facturi mai mici pentru gazul natural începînd de astăzi, 4 februarie.Odată cu publicarea deciziei ANRE în Monitorul Oficial, tariful a scăzut oficial cu 2 lei și 15 bani (fără TVA), ajungînd la pragul de 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub, informează moldpres.Decizia de micșorare a tarifului a fost aprobată marți, 3 februarie, de
Premierul Alexandru Munteanu a comentat deconectările de energie electrică produse în dimineața zilei de sîmbătă, 31 ianuarie 2026, menționînd că impactul economic a fost limitat, însă astfel de situații ar putea să se mai repete.Declarațiile au fost făcute miercuri, 4 februarie, înainte de ședința Guvernului. Potrivit prim-ministrului, pierderile cauzate de blackout au fost reduse, întrucît i
