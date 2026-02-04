India a testat cu succes o rachetă cu combustibil solid
5 februarie 2026 00:30
Organizația indiană pentru cercetare și dezvoltare în domeniul apărării (DRDO) a testat cu succes o rachetă cu combustibil solid și motor aeroreactiv cu flux direct (SFDR).„Odată cu efectuarea testelor la poligonul din Chandipur (statul Odisha), India a intrat în rîndul țărilor cu capacități avansate în crearea de sisteme de propulsie pentru rachete cu rază lungă de acțiune”, se arată în comun
Acum 5 minute
01:30
Vinul Moldovei începe anul 2026 cu participări strategice la cele mai importante expoziții internaționale de profil, acolo unde se stabilesc tendințele globale ale industriei vinicole.Sub umbrela brandului de țară „Wine of Moldova. Unexpectedly great” / „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, producătorii moldoveni vor fi prezenți, la începutul anului, la Wine Paris (9–11 februarie) și ProWein Düsse
Acum o oră
01:00
Grecia prevede să interzică în curînd accesul la rețelele sociale pentru copiii cu vîrsta sub 15 ani, potrivit unor surse guvernamentale.Ministrul Administrării Digitale, Dimitris Papastergiou, a declarat că ministerul său este gata să pună în aplicare această măsură în aceeași zi în care va fi anunțată de prim-ministru.{{862819}}Papastergiou a spus că, în vară, Europa a fost nevoită să em
Acum 2 ore
00:30
Gala Sărbătorii Primăverii 2026, o îmbinare între tradiție și tehnologii de ultimă generație # Noi.md
În seara de 16 februarie, de Revelionul chinezesc, începînd cu ora 20:00, Gala Anului Calului va fi transmisă în direct în 85 de limbi, prin 10 canale de televiziune, 9 posturi de radio, precum și prin platformele online și aplicațiile mobile ale CMG, scrie romanian.cgtn.com.Peste 3.300 de instituții media din mai mult de 200 de țări și regiuni vor retransmite și vor relata despre acest evenim
00:30
00:00
Comunitatea chinezilor din Cape Town, Africa de Sud, a organizat, recent, o acțiune pentru sărbătorirea Anului Nou Chinezesc, scrie romanian.cgtn.com.În cadrul evenimentului a fost prezentat videoclipul promoțional al Galei Sărbătorii Primăverii 2026 realizat de China Media Group.Consulul General al Chinei în Cape Town, Ren Faqiang, a declarat într-un discurs că simbolul din acest an, calu
00:00
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat, în prima lună a anului 2026, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri de aproape 936 de milioane de lei.Acumulările respective au fost în creştere cu peste 109 milioane sau cu 13,2% faţă de perioada similară a anului trecut, notează Noi.md.{{862659}}Cea mai mare parte a veniturilor provine din primel
Acum 4 ore
23:30
Oportunitățile și schimbările reflectate de recentele vizite ale liderilor europeni în China # Noi.md
În ultima perioadă, mai mulți lideri europeni au efectuat vizite oficiale în China, reprezentînd state precum Spania, Franța, Irlanda, Finlanda și Marea Britanie, acoperind astfel Europa de Sud, de Vest și de Nord, scrie romanian.cgtn.comÎn prezent, numeroase țări europene se confruntă cu o dinamică de dezvoltare insuficientă și speră să obțină un nou impuls prin aprofundarea cooperării cu Chi
23:30
Seceta, observată în Africa de Est de peste cinci mii de ani, are o influență directă asupra vitezei de rupere geologică a continentului în zona Marelui Rift.Un grup de cercetători condus de geofizicianul Christopher Scholz de la Universitatea Columbia a stabilit că, după încheierea așa-numitei Perioade umede africane, cînd nivelul marilor lacuri, cum ar fi Turkana din Kenya, a scăzut semnific
23:00
Imperiul Roman a lăsat în urmă construcții mărețe, precum Pantheonul și apeductele, care continuă să existe de-a lungul mileniilor.Principala cauză a trăiniciei acestor construcții este betonul roman. Acest material unic permite clădirilor să se păstreze datorită componentelor sale și capacității de auto-restaurare. {{858750}}Betonul actual are la bază cimentul — un praf fin obținut din ca
22:30
Prima reuniune a înalților funcționari APEC și conferințele conexe se află în desfășurare la Guangzhou, pînă pe data de 10 Februarie, fiind inaugurat "Anului Chinei" APEC, scrie romanian.cgtn.comPotrivit Administrației Generale a Vămilor, în 2025, importul și exportul de mărfuri al Chinei în relațiile cu membrii APEC a ajuns 26,29 trilioane yuani, reprezentînd 57,82% din valoarea totală a come
22:30
În Cuba, pentru prima dată în istorie, temperatura aerului a atins zero grade. Recordul a fost înregistrat în vestul țării, în provincia Matanzas, a informat Institutul Național de Meteorologie.Potrivit meteorologilor, marți dimineață, coloana termometrului a indicat zero grade Celsius.{{862754}}Institutul de Meteorologie a menționat că în ultimele zile s-a înregistrat o temperatură a aeru
22:00
Vicariatul Romei a dispus refacerea frescei din capela bazilicii San Lorenzo in Lucina, care înfățișează un heruvim al cărui chip, după recenta restaurare, seamănă foarte mult cu cel al premierului italian Giorgia Meloni.Hotărîrea a fost luată după o convorbire telefonică între preotul paroh Daniele Micheletto și reprezentanții vicariatului.{{862755}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la ziarul
Acum 6 ore
21:30
Președintele Chinei, Xi Jinping a avut miercuri după-amiază, în Marea Sală a Poporului din Beijing, o convorbire video cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a transmis președintelui Putin și poporului rus urări frumoase, afirmînd că miercuri este chiar termenul solar Li Chun (Începutul primăverii) care reprezintă revenirea primăverii și un nou start. Xi a e
21:30
Schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor debuta la o ediție a Jocurilor Olimpice, pe 12 și 13 februarie. Până atunci, ei vor fi portdrapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere din 6 februarie.”Sunt emoții foarte mari pentru că acum 20 de ani mama mea a fost la fel portdrapel la Jocurile Olimpice”, a declarat Elizaveta Hlusovici, care este fiica Nataliei Levcenkova, cea care
21:30
Elevii din clasele I–VIII, din 25 de școli model din municipiul Chișinău, vor putea să își lase manualele și lucrurile personale la școală, odată cu instalarea a peste 2.000 de dulapuri achiziționate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).Fiecare dulap poate fi folosit de șase copii, oferindu-le posibilitatea să își păstreze în siguranță cărțile și materialele de studiu. Astfel, copiii nu
21:30
Polițiștii de patrulare avertizează șoferii asupra condițiilor de ceață semnalate pe unele trasee naționale, care reduc semnificativ vizibilitatea și sporesc riscul de accidente rutiere.Potrivit oamenilor legii, ceața afectează siguranța circulației, în special în zonele deschise și pe segmentele de drum cu umiditate ridicată. În acest context, conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste pru
21:00
În luna ianuarie 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 478,233 mii MWh de energie electrică, provenită atît din surse interne, cît și din cele de import.Prețul mediu ponderat al energiei procurate a constituit 144,52 EUR/MWh.{{855732}}Din volumul total de energie, 56,25% a fost acoperit prin importuri, iar 43,75% a provenit de la producătorii autohtoni. Totodată, 29,36% d
21:00
Precipitațiile din această seară, însoțite de temperaturi negative, au provocat polei și au dus la ruperea conductorilor pe unele linii electrice, anunță Ministerul Energiei.Potrivit datelor transmise de operatorii sistemului de distribuție, la ora 18:00 erau deconectate parțial șase localități, cu un total de 2.414 consumatori.sînt vizate localitățile Donici și Camencea (raionul Orhei), O
21:00
Omul de afaceri Elon Musk a devenit prima persoană din istorie a cărei avere a depășit 800 de miliarde de dolari, scrie Forbes.{{862817}}Acest lucru s-a întîmplat după ce compania sa de rachete SpaceX a achiziționat compania sa xAI. Potrivit estimărilor publicației, tranzacția a crescut averea omului de afaceri cu 84 de miliarde de dolari, ajungînd la suma record de 852 de miliarde de dolari,
20:30
Condominiile „după model european” vin cu o surpriză: mii de blocuri trebuie reînregistrate # Noi.md
Guvernul a aprobat Programul de stat privind înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominiu 2026–2028.Programul prevede verificarea și analizarea documentației cadastrale existente, precum și înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominii. Aceasta creează condiții mai bune pentru întreținerea fondului locativ și încurajează proprietarii să se implice activ în administrare
20:30
Joi, mai mulți consumatori din mun. Chiținău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 16:00, joi, 5 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Grenoble, 159/2; 159/3; 161/2; 161/3; 161/4; 161/6; 163/2; 163/3; 167/1.Măsura este luată în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi c
20:30
Condițiile meteo nefavorabile din nordul țării au dus la formarea poleiului pe mai multe sectoare de drum, crescînd riscul de accidente și blocaje rutiere.Autoritățile atenționează șoferii să manifeste prudență sporită și să-și adapteze viteza la starea carosabilului.În raionul Edineț, în satul Gordinești, poleiul depus pe partea carosabilă a determinat sistarea temporară a circulației pen
20:30
Circa 900 de contestații au fost depuse de cetățeni timp de o săptămînă după ce Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) a publicat noile valori cadastrale ale bunurilor imobile. Datele au fost prezentate astăzi de directorul general al instituției, Ivan Danii.Potrivit oficialului, circa 60 la sută dintre contestațiile depuse vizează parametrii tehnici care au stat la baza determinării
20:00
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pregătește un proiect de lege privind identificarea obligatorie a cumpărătorilor de cartele SIM preplătite.Ministerul a anunțat inițierea elaborării unei inițiative care va obliga cetățenii să prezinte un act de identitate, iar cartelele SIM să fie înregistrate pe numele utilizatorului efectiv, informează Noi.md cu referire la Logos Press.
20:00
Solistul trupei B-2, Liova (Igor Bortnik), a anunțat că fiul său a obținut cetățenia Republicii Moldova, publicînd un mesaj emoționant de recunoștință adresat autorităților țării.În mesajul său, artistul a mulțumit Moldovei pentru sprijinul oferit „în cel mai necesar moment”, menționînd în special susținerea acordată fiului său, Fiodor.„Mulțumesc, Moldova! Îți sînt foarte recunoscător pent
20:00
O încercare îndrăzneață de a studia uriașul ghețar Thwaites din Antarctica, cunoscut și sub denumirea de „Ghețarul Apocalipsei”, s-a încheiat fără succes, chiar în ultima etapă a operațiunii, după ce instrumentele cercetătorilor s-au blocat în gheața groasă de 1.000 de metri.O echipă de cercetători britanici și sud-coreeni încerca să își instaleze instrumentele sub ghețarul de mărimea statului
Acum 8 ore
19:30
O rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini a fost destructurată de polițiștii de frontieră, în urma unei operațiuni desfășurate în baza informațiilor operative.Acțiunile au fost realizate de ofițerii de investigații și cei de urmărire penală ai Direcției regionale Vest, sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni.Potrivit autorităților, memb
19:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează cetățenii asupra riscurilor sporite de accidente, în contextul formării gheții și a poleiului pe drumuri și trotuare, și îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță.Pentru pietoni, salvatorii recomandă purtarea încălțămintei cu talpă antiderapantă, deplasarea lentă, cu pași măsurați, și utilizarea treptelor sau a balu
19:30
Direcția de Poliție Chișinău a lansat Campania de informare și sensibilizare „Lege adaptată. Siguranța ta!”, dedicată prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, notează Noi.md.Campania, care se va desfășura pe parcursul unei luni, are drept scop informarea publicului despre modificările legislative ce vor intra în vigoare la data de 14 februarie, menite să
19:30
Primarul Capitalei, Ion Ceban, cere guvernării recalcularea prețurilor la facturile la gaz pentru ultimele două luni, perioadă în care prețul ar fi trebuit să fie revizuit.Potrivit edilului, există toate actele și dovezile că gazul trebuia să fie mai ieftin, iar ajustările efectuate recent de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ar fi trebuit să fie aplicate cu cîteva lun
19:00
Elveția este singura candidată pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2038.{{861842}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, despre acest lucru a anunțat la sesiunea Comitetului Olimpic Internațional (COI) de la Milano președintele comisiei pentru desemnarea gazdelor Jocurilor Olimpice de iarnă, Karl Stoss.El a menționat că aprobarea Elveției drept țară gazdă a Jocurilor Olimpice
19:00
Primul lucru pe care îl văd pasagerii la intrarea pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” este avionul-monument Tu-134A-3, care este unicul exponat de acest tip din Republica Moldova.De-a lungul timpului, acest avion a devenit o carte de vizită a Aeroportului, un simbol recunoscut și una dintre principalele sale atracții.Timp de decenii, acest tip de aeronavă a fost
18:30
Primăria Chișinău informează că, în contextul avertizării meteorologice Cod Galben de polei și ghețuș, serviciile municipale specializate au ieșit în teren pentru a preveni siguranța cetățenilor și fluidizarea traficului.Autospecialele și muncitorii acționează prompt în toate sectoarele Capitalei, folosînd utilaje speciale și intervenind manual acolo unde tehnica nu are acces.În prezen
18:30
Guvernul a aprobat Metodologia de identificare a iazurilor și a lacurilor de acumulare, în vederea prevenirii situațiilor de urgență # Noi.md
Metodologia stabilește modul în care sînt identificate și evaluate iazurile și lacurile de acumulare care pot reprezenta un risc pentru siguranța populației sau pentru mediu.Evaluarea se face pe baza unor criterii ce țin de starea de siguranță a construcțiilor, impactul asupra mediului, importanța socio-economică și utilitatea acestora.Documentul prevede o analiză etapizată, în scopul ide
18:30
Guvernul a aprobat regulamentul sanitar privind plasticul reciclat utilizat în contact cu alimentele # Noi.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 4 februarie, Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare, un pas important pentru protejarea sănătății consumatorilor și promovarea reciclării responsabile.Regulamentul stabilește condițiile în care materialele din plastic reciclat pot fi utilizate în siguranță pentru amb
18:30
Poliția de Frontieră, pregătită să intervină în fața vremii extreme. Recomandări pentru șoferi # Noi.md
Poliția de Frontieră, în cooperare cu alte autorități competente, este pregătită să intervină în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și să informeze operativ cu privire la situația din punctele de trecere a frontierei, în funcție de evoluția vremii.Potrivit meteorologilor, pentru perioada 4–8 februarie, pe teritoriul Republicii Moldova se prevăd condiții meteo care pot favoriza fo
18:00
Impozitul pe avere, în revizie: Guvernul schimbă pragurile și cotele pentru locuințele scumpe # Noi.md
Ministerul Finanțelor pregătește revizuirea impozitului pe avere, aplicat proprietăților imobiliare de valoare mare, în cadrul noii politici fiscale.Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, pe 4 februarie, la Guvern, precizînd că schimbările vor viza atît cotele de impozitare, cît și pragurile și criteriile de aplicare, pentru un sistem „mai echitabil și adaptat realită
18:00
Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost examinat de Comisia pentru economie, buget și finanțe și va fi propus Parlamentului spre examinare.Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Aceștia propun majorarea plafonului de la 1,2 milioane la 3,2 milioane de lei. Deputații susțin că ac
18:00
Recomandările de la Centrul Național de Management al Crizelor pentru condiții meteo în agravare # Noi.md
În orele următoare, condițiile meteo se vor înrăutăți, cu vînt puternic, precipitații și depuneri de polei și ghețuș, fenomene care pot crea dificultăți în trafic și pot spori riscul de accidente pentru pietoni și șoferi.Potrivit Centrul Național de Management al Crizelor, condițiile meteo pot îngreuna deplasarea pe trotuare și pe drumurile publice, în special în intervalele în care poleiul va
18:00
La data de 3 februarie, în PTF Palanca, pe sensul de intrare în Republica Moldova, cîinele de serviciu Asti, din cadrul Poliției de Frontieră, a demonstrat un nivel înalt de pregătire și eficiență operațională, contribuind la găsirea a două tentative de introducere în țară a unor bunuri restricționate.Prima găsire a avut loc în cadrul controlului unui mijloc de transport înmatriculat în Ucrain
18:00
Poliția din Bălți a desfășurat controale în rîndul vînătorilor, împreună cu inspectorii de mediu.Au fost verificate permisele de vînătoare, autorizațiile de păstrare și transport al armelor, documentele de identitate, precum și condițiile de păstrare și folosire a armelor.Scopul acțiunilor este de a preveni încălcările în domeniul cinegetic și de a asigura protecția faunei sălbatice și a m
Acum 12 ore
17:30
Schimbări majore în legislație. Anumite rase de cîini nu vor mai putea fi crescute în Moldova # Noi.md
Republica Moldova face încă un pas decisiv spre alinierea la standardele internaționale de siguranță și bunăstare.Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre noile reglementări, stipulate în Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie, menite să construiască un mediu de conviețuire mai sigur pentru întreaga societate.Noile prevederi vor
17:30
Inspectoratul General al Poliției informează că, în mai multe raioane din nordul țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ninsoare, iar carosabilul este acoperit cu omăt, fapt ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere.Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben, avertizarea fiind valabilă inclusiv pentru raioane din vestul și sudul Republicii Moldova,
17:30
„Vreau să preîntîmpin toți șoferii”: un bărbat a fost la un pas de a deveni victima unui jaf de noapte # Noi.md
Un șofer care circula noaptea pe traseul Gura Căinarului – Trifănești, în raionul Florești, avertizează asupra unei posibile scheme de jaf, după ce a fost la un pas de a deveni victimă.Incidentul ar fi avut loc la aproximativ 200 de metri distanță de localitatea Ivanovca, unde bărbatul a observat, cu faza lungă aprinsă, o persoană aflată pe marginea drumului, care părea să împingă un cărucior
17:00
În Moldova, în noaptea de 3 spre 4 februarie a dispărut un tînăr. Informația a fost comunicată de echipa de voluntari Echipa COD.Este vorba despre Cătălin Braga, în vîrstă de 21 de ani, din satul Sipoteni, raionul Călărași. Potrivit informațiilor oferite de căutători, din 4 februarie 2026 locul său de aflare rămîne necunoscut.{{861023}}Conform descrierii, bărbatul dispărut are 179 cm înălț
17:00
Inspectoratul General de Carabinieri informează că, în contextul atenționării meteorologice Cod galben de polei, efectivele de carabinieri sînt mobilizate pentru menținerea ordinii publice și acordarea sprijinului necesar populației.{{863070}}Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită, avînd în vedere condițiile dificile de circulație. Șoferilor li se recomandă să adapteze v
17:00
Polițiștii din Călărași au descoperit, în urma măsurilor operative desfășurate, un caz de cultivare și consum de substanțe narcotice în satul Sadova.Verificările au arătat că un bărbat de 40 de ani cultiva la domiciliul sǎu plante de cînepă și consuma substanțe narcotice împreună cu alte persoane.{{861909}}Pentru acumularea materialului probatoriu, oamenii legii au desfășurat percheziții l
17:00
Inspectoratul General al Poliției avertizează că temperaturile scăzute, în combinație cu precipitațiile prognozate, favorizează formarea poleiului și a ghețușului pe carosabil, ceea ce poate crește semnificativ riscul producerii accidentelor rutiere.{{863090}}În acest context, autoritățile recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să reducă viteza și să o adapteze la condiți
17:00
În contextul creșterii semnificative a numărului de decese provocate de incendii la nivel național, Direcția Situații Excepționale intensifică la Bălți acțiunile de informare și instruire a populației privind respectarea regulilor de securitate antiincendiară.Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, de la începutul anului 2026, în Republica Moldova, în urma incendiilor au decedat 33 d
16:30
Absolvenții instituțiilor de învățămînt superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție de nivelul instituției absolvite. Pînă acum, de această plată beneficiau doar cei repartizați în mediul rural.„Republica Moldova are talent și potențial cultural,
